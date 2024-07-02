¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
¾ÈÇö¸ð "ÀÌ¸§ ¾Õ 'ÀÌÈ¥' ¼ö½Ä¾î ´çÈ², ³» ÀÌ¸§ ´Ù¼¸ ±ÛÀÚµÈ °Í °°´Ù"('¶ó½º')
±è¼ÒÈñ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-02 13:18
»çÁøÁ¦°ø=MBC '¶óµð¿À½ºÅ¸'
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è¼ÒÈñ ±âÀÚ] '¶óµð¿À½ºÅ¸'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¾ÈÇö¸ð°¡ "³» ÀÌ¸§ÀÌ ´Ù¼¸ ±ÛÀÚ°¡ µÈ °Í °°´Ù"¶ó¸ç ÀÌÈ¥ ÈÄ °Þ°Ô µÈ ´çÈ¤°¨À» ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô °í¹éÇÑ´Ù. »õ·Î¿î ±æÀ» °ÉÀ¸¸ç ÇØº¸Áö ¸øÇÑ °æÇèÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¾ÈÇö¸ðÀÇ »ç¿¬ÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ±Ã±ÝÁõÀÌ ½ò¸°´Ù.
¿À´Â 3ÀÏ ¼ö¿äÀÏ ¹ã MBC '¶óµð¿À½ºÅ¸'´Â ¿ÁÁÖÇö, ¾ÈÇö¸ð, Á¶Çö¾Æ, ½ÂÈñ°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â '¸Åµå¸Æ½º ºÐ³ëÀÇ ¹«´ë' Æ¯ÁýÀ¸·Î ²Ù¸çÁø´Ù.
±âÀÚ Ãâ½Å ¹æ¼ÛÀÎ ¾ÈÇö¸ð°¡ »õ·Î¿î È¸»ç¿¡ µÕÁö¸¦ Æ° ÈÄ Ã³À½À¸·Î '¶ó½º'¸¦ Ã£´Â´Ù. ¾ÈÇö¸ð´Â Å° Å« ¸ðµ¨ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ ¸¹ÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Â ¿¡½ºÆÀ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í °è¾àÇß´Âµ¥, "Àúµµ Å°°¡ Å©°í, Ä£¾ð´Ïµéµµ Å©´Ù º¸´Ï, Å° Å« ¿©ÀÚµé°ú ÀÖÀ» ¶§ Æí¾ÈÇÏ´Ù"¶ó¸ç Àå½Å MC Àåµµ¿¬¿¡°Ô µ¿Áú°¨À» µå·¯³Â´Ù. ±×´Â ½ÃÀÛºÎÅÍ Àåµµ¿¬°ú ²É°Ô Æ÷Áî¿¡ µµÀüÇÏ¸ç ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ» »Ë³» Æø¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù
¾ÈÇö¸ð´Â ±×·¡¹Ì, ºôº¸µå, ¾ÆÄ«µ¥¹Ì µî ¿µ¾î±Ç ½Ã»ó½ÄÀ» ±¹³» ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô µ¿½Ã¿¡ Àü´ÞÇÏ´Â ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇß´Âµ¥ ±×Áß¿¡¼ "6³â ¿¬¼Ó ÁøÇà ÁßÀÎ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½Ã»ó½ÄÀ» °¡Àå ¾ÖÁ¤ÇÑ´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ¯È÷ Æò¼Ò Á¸°æÇØ ¿Â ÀÌµ¿Áø ¿µÈÆò·Ð°¡¿Í ÇÕÀ» ¸ÂÃß¸é¼ ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®°¡ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù°í. ¶Ç ÀÌµ¿Áø°ú Áö½Ä À¯Æ©ºê ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ±ÙÈ²À» °ø°³ÇÏ¸ç, ¾ÆÄ«µ¥¹Ì »ý¹æ¼Û ¶§´Â º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø ±×ÀÇ ¹ÝÀü ¸ð½ÀÀ» ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
¾ÈÇö¸ð´Â ÁßÇÐ»ý ½ÃÀý ÇØ¿Ü °¡¼öÀÇ ³»ÇÑ °ø¿¬À» º¸·¯ °¬´Ù°¡ ¿ì¿¬È÷ ¸¸³ ¹èÃ¶¼ö¿ÍÀÇ Ãß¾ïµµ ¼ÒÈ¯Çß´Ù. ÀÌÈÄ ¹èÃ¶¼ö¿Í ±×·¡¹Ì¾î¿öÁî¸¦ ÁøÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù´Â ±×´Â "´ë ¿¬¿¹ÀÎÀÎ ±×·± ºÐ°ú ³ª¶õÈ÷ ¾É¾Æ¼ ½Ã»ó½ÄÀ» ÇÏ´Â °Ô ¶³¸®°í ¼³Ž®´Ù°í ¹àÈ÷±âµµ.
¾ÈÇö¸ð´Â ÇØ¿Ü Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú ÀÎ»çµéÀ» È¦¸° 'Ä¡Æ®Å°'°¡ ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Âµ¥, ¹Ù·Î "TPO(time¡¤½Ã°£, place¡¤Àå¼Ò, occasion¡¤»óÈ²)¿¡ ¸Â´Â ¿ÊÀ» ÀÔ°í Çà»çÇÏ´Â °Ô Áß¿äÇÏ´õ¶ó"¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±×°¡ ÀÌÅ»¸®¾Æ¿Í ½ºÀ§½º µî ÇØ¿Ü¿¡¼ ÀÔÀº ÀÇ»ó °¡¿îµ¥, ¸íÇ° ·çÀÌºñO ¸ç´À¸®¸¦ È¦¸° Çà»ç ·èÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. '¶ó½º' ³ìÈ ´çÀÏ ÀÇ»ó¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÏ¸ç "Àú´Â ¾ÆÁ÷ ±ÜÁö ¾ÊÀº º¹±Ç"ÀÌ¶ó°í °Á¶ÇÏ´Â ¾ÈÇö¸ðÀÇ ³Ê½º·¹°¡ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù´Â ÈÄ¹®.
¾ÈÇö¸ð´Â "ÇØ¿Ü Çà»ç¸¦ ¿©·¯ ±ºµ¥ ´Ù´Ï´Ù º¸´Ï ¿µ¾î ÇÏ³ª¸¸ ÇØ¼´Â ¾È µÇ°Ú´õ¶ó"¶ó¸ç Ãâ±¹ ÁØºñ¸¦ ´Ù ÇØµ×´Âµ¥ ÇÁ¶û½º¾î¸¦ º´ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¿äÃ»¿¡ ÁøÇàÀÌ Ãë¼ÒµÈ ÀÏÈ¸¦ °ø°³Çß´Ù. ±Û·Î¹ú °æÀï·ÂÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î¸¦ °øºÎ ÁßÀÌ¶ó´Â ±×´Â Å©¸®½ºÆ¼³ªÀÇ Ç¥Á¤À» µû¶ó ÇÏ°Ô µÈ °è±â¸¦ °ø°³ÇÏ¸ç ¼º´ë¸ð»ç¸¦ ÇØ ¸ðµÎ¸¦ ±ôÂ¦ ³î¶ó°Ô Çß´Ù.
'º»Åõºñ ¾öÄ£µþ'·Î À¯¸íÇÑ ¾ÈÇö¸ð´Â ÀÚ½ÅÀÇ ·Ñ¸ðµ¨·Î 'ÀüÁöÀû Âü°ß ½ÃÁ¡'¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ 101¼¼ ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç "¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ÅÂµµ¸¦ º»¹Þ°í ½Í´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï°¡50´ë¿¡ ´ç´¢ Áø´ÜÀ» ¹ÞÀº ÈÄ Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®·Î °Ç°À» À¯Áö ÁßÀÓÀ» ¹àÈ÷¸ç "³ªµµ °Ç°ÇÏ°Ô ³ªÀÌµé ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ý°¢À» Çß´Ù"¶ó°í °Á¶ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
±×·±°¡ ÇÏ¸é, ¾ÈÇö¸ð´Â "ÃÖ±Ù ³» ÀÌ¸§ÀÌ ´Ù¼¸ ±ÛÀÚ°¡ µÈ °Í °°´Ù"¶ó¸ç ÀÌÈ¥ ÈÄ ¸ðµç ±â»çÀÇ ÀÌ¸§ ¾Õ¿¡ 'ÀÌÈ¥'ÀÌ ¼ö½Ä¾îÃ³·³ ´Þ¸®°Ô µÈ °íÃæÀ» Åä·ÎÇß´Ù. °Þ¾îº¸Áö ¸øÇÑ ´çÈ¤½º·¯¿î ÀÏÀ» °æÇèÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ±×´Â ÀÀ¿øµµ ¸¹ÀÌ ¹ÞÁö¸¸, ÇÑÆíÀ¸·Ð ¿ì·ÁµÇ´Â °Íµµ ÀÖ´Ù°í ¹àÇô ¹«½¼ »ç¿¬ÀÎÁö ±Ã±ÝÄÉÇß´Ù.
¾ÈÇö¸ð°¡ »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç¿¡ µÕÁö¸¦ Æ²°í ±Û·Î¹ú ÁøÇàÀÚ·Î È°¾à ÁßÀÎ ±ÙÈ² µîÀº ¿À´Â 3ÀÏ ¹ã 10½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÇ´Â '¶óµð¿À½ºÅ¸'¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, '¶óµð¿À½ºÅ¸'´Â MCµéÀÌ ¾îµð·Î Æ¥Áö ¸ð¸£´Â ÃÌÃ¶»ìÀÎÀÇ ÀÔ´ãÀ¸·Î °Ô½ºÆ®µéÀ» ¹«ÀåÇØÁ¦½ÃÄÑ ÁøÂ¥ ÀÌ¾ß±â¸¦ ²ôÁý¾î³»´Â µ¶º¸Àû ÅäÅ©¼î·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±è¼ÒÈñ ±âÀÚ yaqqol@sportschosun.com
ÇÑÇýÁø¡¤ÀÌÇý¼º °ø°³ ¿¾Ö ÀüÇö¹« ¡°¸³½ºÆ½ ¸À ´Ù ±â¾ï³ª¡± ±ôÂ¦ °í¹é
Á¤½Å ¸ø Â÷¸° Á¤ÁØ¿µ, ¿Ü±¹Ò³ ²¸¾È°í ÁøÇÑ ½ºÅ²½Ê ¡®Ãæ°Ý¡¯
ÃÖµ¿¼® ¡°ÀÌÈ¥, ±â»ç º¸°í ¾Ë¾Æ..ÀüÁ¶? ±× »ç°Ç ¸» ¸øÇØ¡±
°ø¿ø¼ ÃãÃß´Ù »ìÇØ´çÇÑ À¯¸íÀÎ..½Ã¹ÎµéÀº ¿ôÀ¸¸ç ±¸°æ¸¸
·Î¹öÆ® ÇÒ¸®, ¹æ¼Û º¹±Í..¡°¾Æ³»°¡ Àý Á×ÀÌ°í ½Í´Ù°í¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¹Î°æÈÆ, Á÷Á¢ ¹àÈù °áÈ¥..."ÇÔ²² ÇÏ°íÇÂ ¢¾ ¸¸³µ´Ù"[Àü¹®]
2.
'ÇÐÆø ÀÎÁ¤' ¹Ú°æ, 4³â ¸¸¿¡ ÄÄ¹é...12ÀÏ ½Å°î ¹ßÇ¥
3.
'¹è¿ì' ÀÓ¿µ¿õ, À§ÇèÃµ¸¸ ³¶¶³¾îÁö¼µµ ½ºÅÂÇÁ °ÆÁ¤..."³ ±¦ÂúÀºµ¥"(ÀÓ¿µ¿õ)[Á¾ÇÕ]
4.
°øÈ¿Áø, '¢¾ÄÉºó¿À ¾ø´Â ºóÀÚ¸®' ²Ë Ã¤¿î Ãë¹ÌÈ°µ¿ "ÇÏ·ç ½¬´Â ÀÌ¿ÍÁß¿¡ ¶Ç"
5.
"°¡Â¥ Ù½=Ý« ÁöÀÎ" ±èÈ£Áß Ã¹ ÀçÆÇ 'È¥µ·ÀÇ °¡Á·ÞÈ' ÀçÁ¶¸í[SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]¸» ¾Æ³¤ È«¸íº¸ °¨µ¶ "ÆÒµé °¨Á¤ÀÌ ¸Â¾Æ", ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "µé·¯¸® µÇ±â ½È¾î"
2.
[¿ÀÇÇ¼È] ¼ÕÈï¹Î+ÄÉÀÎ ¹«°ü ¸¸µç ¼±¼ö, 2³â ¸¸¿¡ ¿µ±¹ º¹±Í..."ÅäÆ®³Ñ ´ëÇ¥·Î UCL ÁØ¿ì½Â"
3.
'Á¤¿ìÁÖ¸¸ ÀÖ³Ä, ÀÌÈ£¹Îµµ ÁÖ¸ñÇÏ¶ó' 180µµ ´Ù¸¥ ¸Å·Â, ¿ì½ÂÈÄº¸ ÀüÁÖ°í°¡ °ÇÑ ÀÌÀ¯ [Ã»·æ±â ÇöÀå]
4.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]±è±âµ¿ °¨µ¶ "¸°°¡µå, ÀÌ·± ½ÀÇÔÀº Ã³À½ ´À²¼´Ù" vs È²¼±È« °¨µ¶ "»ó¾ÏÀº Ç×»ó ¾î·Æ´Ù"
5.
[ÇöÀå¶óÀÎ¾÷]'¿ï»ê ÁöÈÖ' ´ã´ãÇÑ È«¸íº¸ °¨µ¶, ÁÖ¹Î±Ô ¿øÅé¡¦Á¤¿ì¿µ '±³Ã¼', ¾ß°í 'Á¦¿Ü'