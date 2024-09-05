[SC¸®ºä]Ã¹ µ¥ÀÌÆ®°¡ ¹®Á¦¿´³×¡¦¼øÀÚ´Â ¿À¿, ±¤¼ö´Â Á¾±³Â÷¿¡ ³°ü('³ª¼Ö')
±â»çÀÔ·Â 2024-09-05 08:22
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¤ºû ±âÀÚ] '³ª´Â SOLO(³ª´Â ¼Ö·Î)' 22±âÀÇ ·¯ºê¶óÀÎÀÌ Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ÈÄ '´ëÈ¥µ·'¿¡ ºÀÂøÇß´Ù.
4ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ ENA¿Í SBS PlusÀÇ ¸®¾ó µ¥ÀÌÆÃ ÇÁ·Î±×·¥ '³ª´Â SOLO'¿¡¼´Â Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¸¶À½ÀÌ ¼ÛµÎ¸®Â° ¹Ù²ï '¼Ö·Î³ª¶ó 22¹øÁö' µ¹½Ì³²³àÀÇ ÀÌ¾ß±â°¡ ¼û°¡»Ú°Ô ÆîÃÄÁ³´Ù.
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¼øÀÚ¿Í 'È½Áý µ¥ÀÌÆ®'¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ¿µÈ£´Â "¼úÀ» ¾È ¸¶½Ã´Â »ç¶÷¿¡°Ô È£°¨À» ´À³¤´Ù"¶ó¸ç 'È¥¼ú·¯¹ö' ¼øÀÚÀÇ ¼Ó³»¸¦ ¶°ºÃ´Ù. ¼øÀÚ´Â "(³²ÀÚÄ£±¸°¡) ¼úÀ» ½È¾îÇÏ¸é ´Ü¹Ú¿¡ ²÷´Â´Ù"¶ó°í ¿µÈ£ ¸ÂÃãÇü ´ë´äÀ» ³»³ù´Ù. ÇÏÁö¸¸ '¼ú'¿¡ ÀÌ¾î 'ÀÚ³à' ¹®Á¦·Î °í¹Î¿¡ ºüÁø ¿µÈ£´Â "¾Õ¼ 'ÀÚ±â¼Ò°³' ÇÒ ¶§, ÀÚ³à°¡ ÀÖ¾îµµ ÇÑ¹ø ºÎµúÃÄºÁ¾ßÁö Çß´Âµ¥ Á» Èûµç °Í °°´Ù. (¼øÀÚÀÇ) ¾Æµé 2¸í ÀÇ°ßµµ Áß¿äÇÏÀÝ¾Æ"¶ó¸ç ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù.
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±¤¼ö¿Í ¿µÀÚ´Â ¼Ò°í±â µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ°å´Ù. ¾ÖÇÇÅ¸ÀÌÀú·Î ³ª¿Â ÀÎ»ïÀ» ÀÔ¿¡ ¹°°í ¼·ÎÀÇ »çÁøÀ» Âï¾î ÁØ µÎ »ç¶÷Àº È±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â ¼Ó Á¶½É½º·´°Ô Á¾±³¿¡ ´ëÇÑ ´ëÈ¸¦ ³ª´³´Ù. ¿©±â¼ ±¤¼ö´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌÈ¥ »çÀ¯°¡ 'Á¾±³'ÀÓÀ» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¼³¸íÇÑ µÚ, "¾ÖÃÊ¿¡ ¹«±³ÀÎ »ç¶÷À» ¸¸³ª°í ½Í¾ú´Ù"¶ó°í ÅÐ¾î³ù´Ù. ¿µÀÚ´Â "Á»´õ »ý°¢ÇØº¸ÀÚ"¶ó¸ç µ¿ÀÇÇß°í, ±¤¼ö´Â "(¿µÀÚ´ÔÀÌ) ÁÁÀº ºÐÀÎ °Ç ¸Â´Âµ¥, °ú°Å(Á¾±³ Â÷ÀÌ)°¡ ÀÖ´Ù º¸´Ï ±× ºÎºÐ(Á¾±³)ÀÌ ±Øº¹ ¾È µÈ´Ù¸é (ÁøÀüÀÌ) ¾î·Á¿ï °Í °°´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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´«¹°±îÁö Èê¸®¸ç ±âÄ§À» ÇÏ´Â Á¤¼÷ÀÇ ¸ð½À¿¡ ³°¨ÇÑ Ç¥Á¤À» Áþ´ø °æ¼ö´Â ÀÌÈÄ Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "(Á¤¼÷´Ô¿¡°Ô) ½ÓÀ» ÁØ µÚ¿¡¾ß Àß¸ø ÁØ °É ¾Ë¾Ò´Ù"°í '¸Å¿î ½Ó'À» ´çÃÊ Çö¼÷¿¡°Ô ÁÖ·Á Çß´ø »ç½ÇÀ» °í¹éÇß´Ù. ÀÌ¾î "¿µ¼÷-¿Á¼ø-Çö¼÷´Ô¿¡°Ô È£°¨ÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ÀÌÁ¦´Â ¿Á¼ø-Çö¼÷´Ô ´Ü 2¸í"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. °á±¹ '¹è¼Û »ç°í'°¡ ³ 'ÆÀ °æ¼ö'´Â µ¥ÀÌÆ® ¸»¹Ì ¾î»öÇÑ ±â·ù¸¦ Ç³±â¸ç »¡¸® ¼÷¼Ò·Î º¹±ÍÇß´Ù.
Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¼÷¼Ò·Î µ¹¾Æ¿Â ¿µ¼÷°ú ¿µÀÚ´Â 'Á¾±³ Â÷ÀÌ'¶ó´Â °°Àº ¹®Á¦¸¦ ¾È°í ¼·ÎÀÇ ¼Ó³»¸¦ °øÀ¯Çß´Ù. ¿µ¼÷Àº "(¿µ¼ö´ÔÀÌ) ¿ö³Êºñ ³²Æí°¨ÀÌ¶ó´Â ´À³¦Àº µéÁö¸¸, ±× ¹®ÅÎ(Á¾±³)¿¡¼ ÁøÀüÀÌ ¾ÈµÇ´õ¶ó"°í ¾ê±âÇß°í, ¿µÀÚ ¿ª½Ã "¿ì¸®°¡ »ý°¢ÇÏ´Â Á¤µµº¸´Ù (Á¾±³¿¡ ´ëÇÑ º®ÀÌ) ÈÎ¾À Å©´õ¶ó"°í ¸ÂÀå±¸ÃÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿µ¼÷°úÀÇ µ¥ÀÌÆ®¿¡¼ µ¹¾Æ¿Â ¿µ¼ö´Â ´Ù¸¥ µ¹½Ì³²µé¿¡°Ô "³Ê¹« Àß ¸Â¾Æ¼ ÀÌ°Ô ¹«½¼ »óÈ²ÀÌÁö"¶ó¸ç ÀÚ¶ûÀ» Çß´Ù. ¹Ý¸é, ¼øÀÚ¿Í µ¥ÀÌÆ®¸¦ ¸¶Ä¡°í ¿Â ¿µÈ£´Â "(¼øÀÚ´Ô¿¡ ´ëÇÑ È£°¨ÀÌ) ¿Ã¶ó°¡´Ù°¡ ³»·Á°¡´Ù°¡"¶ó°í ÇÑ µÚ, "¿Á¼ø´Ô°ú ÇÑ¹ø ´ëÈÇØº¸°í ½Í´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
Àá½Ã ÈÄ, ¸ðµÎ°¡ °ø¿ë°Å½Ç¿¡ ¸ð¿© ¾ß½ÄÀ» Áñ°å´Ù. ¿©±â¼ Çö¼÷Àº '°íµ¶Á¤½Ä'À» ¸ÔÀº ¿µ½ÄÀÇ ¸¶À½À» À¯ÀÏÇÏ°Ô ´Þ·¡Áá°í, ¿µ½ÄÀº "(Çö¼÷´Ôµµ) ¸Å·ÂÀÌ ¸¹´õ¶ó"¸ç È£°¨À» º¸¿´´Ù.
±×·¯¸é¼ 'ÈÆ³²'ÀÎ »óÃ¶-°æ¼ö¿¡°Ô ¿¬ÀÌ¾î ¼±ÅÃÇß´ø Á¤¼÷¿¡ ´ëÇÑ 'ÆøÇ³ ¼¿îÇÔ'À» Åä·ÎÇß´Ù. »óÃ¶Àº Á¦°úÁ¦»§ Àü°ø¿¡ ¼îÄÝ¶óÆ¼¿¡ Ãâ½ÅÀÌ¶ó´Â ÀÌ»ö Ä¿¸®¾î¸¦ °ø°³ÇÑ µÚ, °è¶õ¸»ÀÌ¸¦ ¶Òµü ¸¸µé¾ú´Ù. ¿µ¼÷Àº ±×·± »óÃ¶À» µµ¿ì¸ç "¾ðÁ¦ ÇÑ¹ø ¾ê±âÇØº¸°í ½Í´Ù"¶ó°í Æ´»õ ¾îÇÊÀ» Çß´Ù. »óÃ¶Àº "¾ðÁ¦µç ÁØºñµÅ ÀÖ´Ù. ¿ø·¡ ¿À´Ã Àúµµ ¿µ¼÷´ÔÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù. ¾çÀ°ÇÏ´Â ºÐÀÌ¶û ¸¸³ª´Ù Çì¾îÁö¸é ¾ÆÀÌµéÇÑÅ×µµ »óÃ³´Ï±î"¶ó°í '¹«ÀÚ³à' ¿µ¼÷¿¡°Ô ±àÁ¤ ½Ã±×³ÎÀ» º¸³Â´Ù.
°æ¼ö´Â 'ÆÀ °æ¼ö'¿Í ¿¬ÀÌ¾î '1:1 ´ëÈ Å¸ÀÓ'À» °¡Á³´Ù. Çö¼÷Àº °æ¼ö°¡ ¼Ó¸¶À½À» µå·¯³»Áö ¾Ê¾ÒÀ½¿¡µµ, "³ª¸¦ ¸¶À½¿¡ µé¾î ÇÏ´Â °Å ¾Æ´Ñ°¡?"¶ó°í °æ¼öÀÇ ¸¶À½À» °£ÆÄÇß´Ù. ¿Á¼øÀº "(°æ¼ö´ÔÀÌ) Á¤Èñ´ÔÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù"¶ó¸ç, °æ¼ö°¡ Á¤Èñ¿¡°Ô Çß´ø Çàµ¿µéÀ» ÁöÀûÇß´Ù. °æ¼ö´Â 'ÇÃ·¯ÆÃ ÀÇÈ¤'¿¡ ¼Õ»ç·¡¸¦ Ä¡¸ç, "´Ã ¿Á¼ø´ÔÀÌ (È£°¨³à¿¡) Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ¾ú´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
¿Á¼øÀº "¿À´ÃÀÇ À§³Ê´Â ÀúÀÎ °Í °°´Ù"¸ç »ÑµíÇØÇß´Ù. µÚÀÌ¾î, Á¤Èñ´Â °æ¼ö¿ÍÀÇ ´ëÈ¿¡¼ ¼¿îÇÔÀ» ÅÐ¾î³õÀ¸¸ç "³»°¡ (°æ¼ö´ÔÀÇ Çàµ¿À») ¿ÀÇØÇß´ø °Í °°´Ù. ³»°¡ ¸Ô´ø °É (°æ¼ö´ÔÀÌ) °è¼Ó ¸Ô¾ú´Ù°í ÇØ¼"¶ó°í Àü³¯ ¹ã ÀÖ¾ú´ø 'Ã»¾ç°íÃß ÇÃ·¯ÆÃ'¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù. °æ¼ö´Â "Àý´ë ±×·± ´µ¾Ó½º°¡ ¾Æ´Ï¾úÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í °·Â ÇØ¸íÇß°í, ÀÚ½ÅÀÌ ¸ðµÎ¿¡°Ô 'ÇÃ·¯ÆÃ³²'ÀÌ µÇ¾î ÀÖ´Ù´Â »ç½Ç¿¡ "³ª, ¸ÁÇß´Ù"¶ó°í Åº½ÄÇß´Ù.
°æ¼ö´Â ³¡À¸·Î '¸Å¿î ½Ó' ¹è´Þ»ç°í ÇÇÇØÀÚÀÎ Á¤¼÷À» ¸¸³µÁö¸¸, '½ÓÀÇ Áø½Ç'¿¡ ´ëÇØ ³¡³» °í¹éÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¸¦ ¸ð¸£´Â Á¤¼÷Àº Çàº¹ÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í ÇÔ²² "°æ¼ö´Ô¿¡°Ô ½ÓÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¼ø°£ÀÌ ¿À´Ã °¡Àå ¼³Ž®´Ù¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.
Á÷ÈÄ °ø°³µÈ ¿¹°íÆí¿¡¼´Â '4Ç¥³²'¿¡¼ '0Ç¥³²'À¸·Î Ãß¶ôÇß´ø »óÃ¶ÀÇ ºÎÈ°ÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù. »óÃ¶¿¡°Ô ¿µÀÚ°¡ ´Ù°¡°¡ "°ü½É ÀÖ´Â 3¸í Áß Á¦°¡ ÀÖ³Ä? ³Öµµ·Ï ÇØ¶ó"¶ó°í Àû±Ø ¾îÇÊÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é, Á¤Èñµµ "Àú Á¶°Ç ÁÁÁö ¾Ê³Ä?"¸é¼ µ¹ÁøÇÑ °Í. ±×·±°¡ ÇÏ¸é °æ¼ö´Â Á¤¼÷À» ºÒ·¯ '½ÓÀÇ Áø½Ç'À» °í¹éÇß°í, Á¤¼÷Àº ÀÌ¿¡ ºÐ³ëÇß´Ù. ¿©±â¿¡ ¿µÀÚ°¡ °©ÀÚ±â ¹«¸À» ²Ý´Â ¸ð½ÀÀÌ µîÀåÇØ, '¼Ö·Î³ª¶ó 22¹øÁö'¿¡ ´ÚÃÄ¿Ã '´ëÆÄ¶õ'À» ±Ã±ÝÄÉ Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯, 22±â¿¡¼´Â 'µ¹½Ì Æ¯Áý' ÃÖÃÊ·Î '°áÈ¥ Ä¿ÇÃ'ÀÌ Åº»ýÇß´Âµ¥, ¹æ¼Û ¸»¹Ì '°áÈ¥ Ä¿ÇÃ'¿¡ ´ëÇÑ 2Â÷ ÈùÆ®°¡ °ø°³µÆ´Ù. ÅÎ½Ãµµ¸¦ ÀÔÀº ½Å¶û°ú, ¿þµùµå·¹½º¸¦ ÀÔÀº ½ÅºÎÀÇ ¸Ç¹ßÀ» »çÁøÀ¸·Î º¸¿©ÁØ °Í. ÀÌ¿¡ MC ¼ÛÇØ³ª´Â ´ÙºÎÁø Ã¼°Ý¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ¸ç ½Å¶ûÀ» »óÃ¶ÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß°í, µ¥ÇÁÄÜÀº "½ÅºÎ°¡ ¼øÀÚ °°±ä ÇÑµ¥?"¶ó°í ÃßÃøÇß´Ù.
°ú¿¬ ÃÊ°í¼ÓÀ¸·Î °áÈ¥¿¡ °ñÀÎÇÏ°Ô µÈ 'µ¹½Ì Ä¿ÇÃ'ÀÌ ´©±¸ÀÏÁö ±Ã±ÝÁõÀÌ Ä¡¼Ú´Â °¡¿îµ¥, 22±â µ¹½ÌµéÀÇ ¾ÆÂñÇÑ ·Î¸Ç½º´Â 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 30ºÐ ENA¿Í SBS Plus¿¡¼ ¹æ¼ÛÇÏ´Â '³ª´Â SOLO'¿¡¼ °ø°³µÈ´Ù.
Á¤ºû ±âÀÚ rightlight@sportschosun.com
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