[°ø½Ä] 'FA ´ë¾î' Áø¿µ, »õ µÕÁö Ã£¾Ò´Ù..'½Å»ý' ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·±ú¼

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¹®Áö¿¬ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 09:29
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] B1A4Ãâ½Å ¹è¿ì Áø¿µÀÌ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·±°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
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Áø¿µÀº2014³â ¿µÈ '¼ö»óÇÑ ±×³à'¸¦ ÅëÇØ ¿¬±â¿¡ µµÀü, '¹ÝÁöÇÏ'¿ªÀ» ÀÎ»óÀûÀ¸·Î ¼ÒÈÇØ³» ´ëÁß°ú °ü°èÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÀÌ¾î 'Ä¥ÀüÆÈ±â ±¸ÇØ¶ó'(2015), MBC '¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf'(2015)¿¡ Â÷·Ê·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ³²´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ ¸ôÀÔ·ÂÀ¸·Î Å¹¿ùÇÑ ¿¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. Æ¯È÷ KBS2 '±¸¸£¹Ì ±×¸° ´Þºû'(2016)À» ÅëÇØ ÁÖ¿¬ '±èÀ±¼º'¿ªÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇØ ³»¸ç ¹è¿ì·Î¼ °¡´É¼ºÀ» ÀÔÁõÇßÀ¸¸ç ÀÌÈÄ ³ÝÇÃ¸¯½º 'Ã¹»ç¶ûÀº Ã³À½ÀÌ¶ó¼' ½Ã¸®Áî¸¦ ºñ·ÔÇØ KBS2 '°æÂû¼ö¾÷', ³ÝÇÃ¸¯½º '½ºÀ§Æ®È¨' ½Ã¸®Áî µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ¼±º¸¿© ÀÏº»À» ºñ·ÔÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ª¿¡¼µµ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾òÀ¸¸ç ±Û·Î¹ú ½ºÅ¸·Î½áÀÇ ÀÔÁö¸¦ °È½ÃÄ×´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç '¾Å2°Ô´õ' ¸ñ¼Ò¸® ¿¬±â¿Í ¿þÀÌºê 'ÁÁ¾ÆÇÏ¸é ¿ï¸®´Â Â¦!Â¦!Â¦!', MBC '¼Ò³âÆÇÅ¸Áö - ¹æ°úÈÄ ¼³·½ ½ÃÁð2' µî ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ³²´Ù¸¥ ¿ª·®À» ÆîÄ£ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â ´ë¸¸ ¿µÈ '±× ½ÃÀý, ¿ì¸®°¡ ÁÁ¾ÆÇß´ø ¼Ò³à' ÇÑ±¹ÆÇ¿¡ Ä³½ºÆÃ È®Á¤µÇ¾î Ã¹»ç¶û ¿¬±â¸¦ ¿¹°íÇÏ´Â °¡¿îµ¥, Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ¾öÃ»³ ¹ÝÀÀÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ½Ã¸®Áî '½ºÀ§Æ®È¨ 3'ÀÌ ¿ÃÇØ7¿ù¿¡ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ Áø¿µÀÇ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÇÑÆí, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ·±Àº ÁßÈ±Ç°ú ÀÏº» µî ±¹³» Åé½ºÅ¸µéÀÇ ÇØ¿Ü ÁøÃâÀ» ÁÖµµÇØ ¿Â ±¤°í ¿¡ÀÌÀü½Ã 'Ä³½ºÆÃ ·±'ÀÌ ¹è¿ì ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷À» º»°ÝÈÇÏ°íÀÚ °¢°¢ 20³â ÀÌ»óÀÇ ³ëÇÏ¿ì¸¦ °¡Áø ´ëÇü±âÈ¹»ç Ãâ½Å 5ÀÎÀÇ ´ëÇ¥µéÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇÏ¿© ¸¸µç ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®ÀÌ´Ù. ÇöÀç ¹è¿ì Â÷ÁöÇõ, ±è¿ìÇõ, ¹ÚÁØ¸ñ, ÃÖÀ¯¼Ö, ÃÖÀç¼±, ÀÌ ¼®, Á¶À¯Áø ¹è¿ì°¡ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ·±°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
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1.
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2.
Çã¿õ-ÇãÈÆ, '³ëºü²Ù'¿¡? "¿¬¶ôÃ³ ¹°¾îº¸°Ú´Ù" ¿¹¿ø "¿¬ÇÏ ¸Å·Â Á¦´ë·Î ´À²¸" ('³ëºü²ÙÅ¹ÀçÈÆ')
3.
[SCÀÌ½´] "³¯¶ó¸®" "¾ç¾ÆÄ¡"¡¦ÇÑ¿¹½½ ¿åÇÑ 40´ë ¾ÇÇÃ·¯, ¸ð¿åÁË·Î '¹ú±ÝÇü'
4.
Çª¹Ù¿À ÇÐ´ë¼³ ¼Ó ¼Û¿µ°ü »çÀ°»ç "ÇÏ·ç¸¸ ´ë½Å »ì¾Æº¸°í ½Í¾î"¡¦Àåµµ¿¬ '¿ïÄÀ' [Á¾ÇÕ]
5.
Çö¾Æ, ¢¾¿ëÁØÇü°ú ÀÏº» ¿©Çà? '¶°µé½âÇÑ °ø°³¿¾Ö' ÈÄ Ã¹ ÇØ¿Ü¿©Çà [SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
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2.
"ÀÌ·± »çÀå´Ô ¶Ç ¾ø½À´Ï´Ù" 90¾ï FA Ã¤Àº¼ºÀÇ ¾Ö²ú´Â Áø½É 'ÀØÁö ¾ÊÀ»°Ô¿ä' [ÀÎÅÍºä]
3.
'161½Â ¿¡ÀÌ½º°¡ 2.2ÀÌ´× 7½ÇÁ¡ °ÆÇÀÌ¶ó´Ï...' »ïÁø ÇÏ³ª ¸øÀâ°í ½º¸®·±Æ÷ µÎ¹æ¿¡ KO. SSG 7¿¬ÆÐ À§±â[ÀÎÃµ ÇöÀå]
4.
'Áß¿ø-¼öºñ »õ ¾ó±¼ 2¸í IN' ¸®¹öÇ® »õ ½Ã´ë, ½½·Ô °¨µ¶ '²ÞÀÇ º£½ºÆ® ¶óÀÎ¾÷' °ø°³
5.
ÀÌÈñ±ÕÀÌ ±×¸®¿î ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "¸»µ¿¹«°¡ ¾øÀ¸´Ï±î ÀÎÅÍºä ½Ç¼öµµ ÇÏ³×¿ä"[ÇöÀå ÀÎÅÍºä]