[°ø½Ä] 'FA ´ë¾î' Áø¿µ, »õ µÕÁö Ã£¾Ò´Ù..'½Å»ý' ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·±ú¼

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±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 09:29



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] B1A4Ãâ½Å ¹è¿ì Áø¿µÀÌ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·±°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·±Àº 21ÀÏ "Áø¿µ°ú ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ¹«Ã´ ±â»Ú´Ù"¶ó´Â ¼Ò°¨°ú ÇÔ²² "´Ù³â°£ ¿µÈ­, µå¶ó¸¶, ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À» µÎ·ç ¼··ÆÇÏ¸ç ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ÅºÅºÇÑ ÇÊ¸ð±×·¡ÇÇ¸¦ ½×¾Æ ¿Â Áø¿µ ¹è¿ì°¡ ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î ÇØ¿Ü±îÁö, ±×°¡ Áö´Ñ ´ÙÀç ´Ù´ÉÇÑ ¿ª·®À» ¹«ÇÑÈ÷ ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ã¼°èÀûÀÌ°í Àü¹®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇÑ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù."¶ó°í ¹àÇû´Ù.

Áø¿µÀº2014³â ¿µÈ­ '¼ö»óÇÑ ±×³à'¸¦ ÅëÇØ ¿¬±â¿¡ µµÀü, '¹ÝÁöÇÏ'¿ªÀ» ÀÎ»óÀûÀ¸·Î ¼ÒÈ­ÇØ³» ´ëÁß°ú °ü°èÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÀÌ¾î 'Ä¥ÀüÆÈ±â ±¸ÇØ¶ó'(2015), MBC '¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf'(2015)¿¡ Â÷·Ê·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ³²´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ ¸ôÀÔ·ÂÀ¸·Î Å¹¿ùÇÑ ¿­¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. Æ¯È÷ KBS2 '±¸¸£¹Ì ±×¸° ´Þºû'(2016)À» ÅëÇØ ÁÖ¿¬ '±èÀ±¼º'¿ªÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈ­ÇØ ³»¸ç ¹è¿ì·Î¼­ °¡´É¼ºÀ» ÀÔÁõÇßÀ¸¸ç ÀÌÈÄ ³ÝÇÃ¸¯½º 'Ã¹»ç¶ûÀº Ã³À½ÀÌ¶ó¼­' ½Ã¸®Áî¸¦ ºñ·ÔÇØ KBS2 '°æÂû¼ö¾÷', ³ÝÇÃ¸¯½º '½ºÀ§Æ®È¨' ½Ã¸®Áî µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ¼±º¸¿© ÀÏº»À» ºñ·ÔÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ª¿¡¼­µµ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾òÀ¸¸ç ±Û·Î¹ú ½ºÅ¸·Î½áÀÇ ÀÔÁö¸¦ °­È­½ÃÄ×´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç '¾Å2°Ô´õ' ¸ñ¼Ò¸® ¿¬±â¿Í ¿þÀÌºê 'ÁÁ¾ÆÇÏ¸é ¿ï¸®´Â Â¦!Â¦!Â¦!', MBC '¼Ò³âÆÇÅ¸Áö - ¹æ°úÈÄ ¼³·½ ½ÃÁð2' µî ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ³²´Ù¸¥ ¿ª·®À» ÆîÄ£ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù¿¡´Â ´ë¸¸ ¿µÈ­ '±× ½ÃÀý, ¿ì¸®°¡ ÁÁ¾ÆÇß´ø ¼Ò³à' ÇÑ±¹ÆÇ¿¡ Ä³½ºÆÃ È®Á¤µÇ¾î Ã¹»ç¶û ¿¬±â¸¦ ¿¹°íÇÏ´Â °¡¿îµ¥, Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ¾öÃ»³­ ¹ÝÀÀÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ½Ã¸®Áî '½ºÀ§Æ®È¨ 3'ÀÌ ¿ÃÇØ7¿ù¿¡ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼­ Áø¿µÀÇ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

ÇÑÆí, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ·±Àº ÁßÈ­±Ç°ú ÀÏº» µî ±¹³» Åé½ºÅ¸µéÀÇ ÇØ¿Ü ÁøÃâÀ» ÁÖµµÇØ ¿Â ±¤°í ¿¡ÀÌÀü½Ã 'Ä³½ºÆÃ ·±'ÀÌ ¹è¿ì ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷À» º»°ÝÈ­ÇÏ°íÀÚ °¢°¢ 20³â ÀÌ»óÀÇ ³ëÇÏ¿ì¸¦ °¡Áø ´ëÇü±âÈ¹»ç Ãâ½Å 5ÀÎÀÇ ´ëÇ¥µéÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇÏ¿© ¸¸µç ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®ÀÌ´Ù. ÇöÀç ¹è¿ì Â÷ÁöÇõ, ±è¿ìÇõ, ¹ÚÁØ¸ñ, ÃÖÀ¯¼Ö, ÃÖÀç¼±, ÀÌ ¼®, Á¶À¯Áø ¹è¿ì°¡ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ·±°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.


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