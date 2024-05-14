'ÀçÈ° °¡´Évs¼ö¼ú ÇÊ¿ä' ¾ù°¥¸° Áø´Ü...Å©·Î¿ì °ÅÃë, ¹Ì±¹¿¡¼­ °áÆÇ "Àç°Ë ¼Ò°ß µÚ °áÁ¤"

¹Ú»ó°æ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-14 16:22


4ÀÏ ±¤ÁÖ ±â¾Æ Ã¨ÇÇ¾ð½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° ÇÑÈ­¿Í KIAÀÇ °æ±â. KIA ¼±¹ßÅõ¼ö Å©·Î¿ì°¡ Åõ±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¤ÁÖ=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.5.4/

[±¤ÁÖ=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹Ú»ó°æ ±âÀÚ] "¾î¶² ¼Ò°ßÀÌ ³ª¿À´Â Áö ºÁ¾ß ´ëÃ³°¡ °¡´ÉÇÒ °Í °°´Ù."

¹Ì±¹ °ËÁøÀ» À§ÇØ Ãâ±¹ÇÑ KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî Àª Å©·Î¿ì¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¹üÈ£ °¨µ¶Àº ÀÌ·¸°Ô ¸»Çß´Ù.

Å©·Î¿ì´Â 14ÀÏ ¹Ì±¹À¸·Î ¶°³µ´Ù. Áö³­ 8ÀÏ ´ë±¸ »ï¼ºÀü ´ç½Ã ºÒÆæ Åõ±¸¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ÆÈ²ÞÄ¡ ºÒÆí°¨À» È£¼ÒÇÑ Å©·Î¿ì´Â º¹¼ö °ËÁø °á°ú ¿À¸¥ÂÊ ÆÈ²ÞÄ¡ ³»ÃøÀÎ´ë ºÎºÐ ¼Õ»ó Áø´ÜÀ» ¹Þ°í 10ÀÏ 1±º ¿£Æ®¸®¿¡¼­ ¸»¼ÒµÆ´Ù. ´çÃÊ KIA´Â 2ÁÖ ÈÄ Àç°ËÁø¿¡ ³ª¼³ ¶æÀ» ¹àÇûÀ¸³ª, Å©·Î¿ì°¡ ¹Ì±¹ ÇöÁö ÁÖÄ¡ÀÇ¸¦ ÅëÇØ Àç°ËÁøÀ» ¹Þ´Â ÂÊÀ» ÅÃÇß´Ù.

ÃÖ¾ÇÀÇ °æ¿ì, ±³Ã¼±îÁö ¿°µÎ¿¡ µÎ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. KIA´Â '¹Ì±¹ Àç°ËÁø °á°ú¿¡ µû¶ó °ÅÃë¸¦ ÃÖÁ¾ °áÁ¤ÇÒ ¿¹Á¤'ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ °¨µ¶Àº 14ÀÏ ±¤ÁÖ µÎ»êÀüÀ» ¾ÕµÎ°í "º´¿ø ¼Ò°ßÀÌ µÎ °³ ³ªŽ®´Ù ÇÏ³ª´Â ÁÖ»ç Ä¡·á ¹× ÀçÈ°·Î ÇØ°áÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ±àÁ¤Àû ¹æÇâÀÌ¾úÀ¸³ª, ´Ù¸¥ ÇÏ³ª´Â ¼ö¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¾È ÁÁÀº ÂÊÀÌ¾ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "(Å©·Î¿ì°¡) ¹Ì±¹¿¡¼­ È®½ÇÈ÷ È®ÀÎÀ» ÇÏ°í ½Í¾îÇß°í, ¿ì¸® ÆÀµµ ÇÊ¿äÇÑ ºÎºÐÀÌ¾ú´Ù"¸ç "º»ÀÎÀÌ ¿øÇÏ´Â °÷¿¡¼­ Áø´ÜÀ» ¹Þ°í ¾î¶² ¼Ò°ßÀ» ¾ò´À³Ä¿¡ µû¶ó ´ëÃ³°¡ °¡´ÉÇÒ °Í °°´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.


23ÀÏ ¼­¿ï °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ ¿­¸° KIA¿Í Å°¿òÀÇ °æ±â. KIA ¼±¹ßÅõ¼ö Å©·Î¿ìÀÇ Åõ±¸ ¸ð½À. °íÃ´=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.4.23/
Å©·Î¿ì´Â ¿Ã ½ÃÁð KIA ¼±¹ßÁøÀÇ µçµçÇÑ ÇÑ ÃàÀÌ¾ú´Ù. 8°æ±â¿¡¼­ 5½Â(1ÆÐ)À» ¼öÈ®Çß°í, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡µµ 3.57ÀÌ¾ú´Ù. ¶Ù¾î³­ ±¸À§¿Í Á¦±¸ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °æ±â ¿î¿µ ´É·Â, Ä£È­·Â±îÁö µÎ·ç °®Ãç ÆÀÀÇ ÃÊ¹Ý ¼±µÎ µî±Ø¿¡ ÀÏÁ¶Çß´Ù.

KIA ÀÔÀå¿¡¼± Å©·Î¿ì°¡ ºÎ»óÀÌ Àå±âÈ­µÅ ÀÌÅ»ÇÑ´Ù¸é ±³Ã¼°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÑ °ÍÀº »ç½Ç. ±×·¯³ª ´ëÃ¼ ¼±¼ö°¡ Å©·Î¿ì¿Í ÇÊÀûÇÏ´Â È°¾àÀ» ÆîÄ¥ Áö Àå´ãÇÏ±â ¾î·Á¿î °Ô »ç½ÇÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³­´Þ ÀÌÀÇ¸®°¡ ºÎ»ó ÀÌÅ»ÇÑ µÚ ´ëÃ¼ ¼±¹ß Ã¼Á¦·Î ÇÑ ´Þ ³Ñ°Ô ¸¶¿îµå¸¦ ²Ù·Á¿Â »óÈ²¿¡¼­ ºÒÆæ ºÎÇÏ°¡ »ó´çÇÑ °Ô »ç½Ç. ÀÌ ¿ÍÁß¿¡ Å©·Î¿ì±îÁö ºüÁö°Ô µÈ´Ù¸é Àü¹Ý±â¸¦ Ã¤ ¸¶Ä¡±âµµ Àü¿¡ ºÒÆæ È°¿ëÀÌ ¾î·Á¿î »óÈ²¿¡ ¸ô¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ¼±µÎ ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄÑ¾ß ÇÏ´Â KIA ÀÔÀå¿¡¼± Á¶¼ÓÇÑ °á´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÈ². Å©·Î¿ì¸¦ ÇâÇÑ ºü¸¥ ´ëÃ³µµ ÀÌ·± Çö½Ç°ú ¸Æ¶ôÀ» ÇÔ²² ÇÑ´Ù.


23ÀÏ ¼­¿ï °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ ¿­¸° KIA¿Í Å°¿òÀÇ °æ±â. 4È¸µµ ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ¸¶Ä£ Å©·Î¿ì°¡ ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. °íÃ´=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.4.23/
KIA´Â Áö³­ ½ÃÁðºÎÅÍ ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö ½ºÄ«¿ìÆÃ Ã¼°è¸¦ °³ÆíÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ Å©·Î¿ì¿Í Á¦ÀÓ½º ³×ÀÏÀÌ¶ó´Â ¼öÁØ±Þ Åõ¼ö¸¦ µ¥·Á¿Ô°í, ¿Ã ½ÃÁð ¼º°ú·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. Å©·Î¿ì¿Í ³×ÀÏÀÌ ÇÕ·ùÇÑ µÚ¿¡µµ ½ºÄ«¿ìÆÃ ½Ã½ºÅÛÀº ±×´ë·Î °¡µ¿µÅ ¿Ô´Ù. ´ëÃ¼ ¼±¼ö¸¦ Ã£¾Æ¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¿Â´Ù¸é ±×µ¿¾È ¸®½ºÆ®¾÷ ÇØ¿Ô´ø ¼±¼öµéÀÌ ¹°¸Á¿¡ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÀÌ °¨µ¶Àº ÀÌ³¯ ±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-ÀÌÃ¢Áø(ÁÂÀÍ¼ö)-ÀÌ¿ì¼º(1·ç¼ö)-ÃÖÇü¿ì(Áö¸í Å¸ÀÚ)-³ª¼º¹ü(¿ìÀÍ¼ö)-¼ÒÅ©¶óÅ×½º(Áß°ß¼ö)-±è¼±ºó(2·ç¼ö)-±èÅÂ±º(Æ÷¼ö)-¹ÚÂùÈ£(À¯°Ý¼ö)¸¦ ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷¿¡ ¿Ã·È´Ù. ¾çÇöÁ¾ÀÌ ¼±¹ß µîÆÇÇÑ´Ù.


±¤ÁÖ=¹Ú»ó°æ ±âÀÚ ppark@sportschosun.com

 
 