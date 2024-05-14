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¹Ú»ó°æ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-14 16:22
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2.
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3.
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4.
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5.
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1.
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2.
"SON, µåµð¾î ÆÄÆ®³Ê Ã£¾Ò´Ù!" '¹Ì´Ï È¦¶õ' À¯·´ ÃÖ°í ½Å¿¹ °ø°Ý¼ö. ÅäÆ®³Ñ ¿µÀÔ 1¼øÀ§ ±ÞºÎ»ó. Æ÷½ºÅØ °·Â ÃË±¸+°¡¼ººñ ¸¸Á¡, ÀÌÀû·á 920¾ï¿ø
3.
¸¶¹«¸® Á¤Ã¶¿ø, 2±º ¼±¹ß 2.2ÀÌ´× 9¾ÈÅ¸ 6½ÇÁ¡ Ãæ°Ý...µÎ»ê ¾îÂ¼³ª [ÀÌÃµ ÇöÀå]
4.
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5.
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