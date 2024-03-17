¾Æ¹öÁöÃ³·³ ÇÁ·Î°¡ µÈ 1Áö¸í ¿Ü¾ß¼ö, 13°æ±â ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸-½Ã¹ü°æ±â Å¸À² 0.419, µ¥ºß½ÃÁð °³¸·Àü 1¹ø È®Á¤[¹ÎÃ¢±âÀÇ ÀÏº»¾ß±¸]

¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-17 07:28 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-17 10:18


¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ ½ÅÀÎ ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. 16ÀÏ È÷·Î½Ã¸¶Àü±îÁö ½Ã¹ü°æ±â 10°æ±â, Àü °ÔÀÓ ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS

¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ Å¸°Ý ¸ð½À. Áö³­ 10¿ù ¿­¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ 1¼øÀ§ Áö¸íÀ¸·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ¾ú´Ù. ½ºÆ÷Ã÷´ÖÆù º»»çÁ¦ÈÞ

ÇÁ·Î Ã¹ÇØºÎÅÍ °³¸·Àü 1¹ø ÃâÀüÀÌ À¯·ÂÇÑ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS

ÀÔ´Ü Ã¹ÇØ °³¸·Àü 1¹ø ¼±¹ß ÃâÀüÀ» »ç½Ç»ó È®Á¤Çß´Ù.

¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸ÁîÀÇ '·çÅ°' ¿ÍÅ¸¶óÀÌ ·áÅ°(21)°¡ 13°æ±â ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. 16ÀÏ È÷·Î½Ã¸¶ ¸¶¾²´Ù½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° È÷·Î½Ã¸¶ Ä«ÇÁ¿Í ½Ã¹ü°æ±â¿¡¼­ 2¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·È´Ù. È÷·Î½Ã¸¶´Â 29~31ÀÏ ¿­¸®´Â ¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ °³¸·½Ã¸®Áî »ó´ëÆÀÀÌ´Ù.

1¹ø-¿ìÀÍ¼ö·Î ³ª¼± ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â 1È¸ Ã¹ Å¸¼®¿¡¼­ 3·ç¼ö ¶á°øÀ¸·Î ¹°·¯³µ´Ù. 3È¸ 2»çÈÄ Ã¹ ¾ÈÅ¸°¡ ³ª¿Ô´Ù. º¼Ä«¿îÆ® 2B¿¡¼­ »ó´ë ¿ì¿Ï ¼±¹ßÅõ¼ö ¸ð¸®½ÃÅ¸ ¸¶»çÅä(26)°¡ ´øÁø ½Ã¼Ó 147km ¹Ù±ùÂÊ ³ôÀº Á÷±¸¸¦ ¹Þ¾ÆÃÄ ÁßÀü¾ÈÅ¸·Î ¿¬°áÇß´Ù. ½Ã¹ü°æ±â¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´ë¿Ü°æ±â 13°ÔÀÓ ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

¸ð¸®½ÃÅ¸´Â µÎ Â÷·Ê µÎ ÀÚ¸´¼ö ½ÂÀ» ¿Ã¸° È÷·Î½Ã¸¶ÀÇ ÁÖÃà ¼±¹ßÀÌ´Ù. 30ÀÏ ¿äÄÚÇÏ¸¶¿Í °³¸·½Ã¸®Áî 2Â÷Àü ¼±¹ß µîÆÇÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼± 37±¸·Î 3ÀÌ´×À» ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ºÀ¼âÇÑ µÚ ±³Ã¼µÆ´Ù.

5È¸ 3·ç¼ö ¶á°øÀ¸·Î ¹°·¯³­ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â 7È¸ 1»çÈÄ µÎ ¹øÂ° ¾ÈÅ¸¸¦ »Ì¾Ò´Ù. ¿ì¿Ï ¿À¹ÌÄ¡ ÇÏ·çÅ°(25)°¡ ´øÁø ½Ã¼Ó 147km ÃÊ±¸¸¦ °ø·«Çß´Ù. ¸öÂÊ ³·Àº ÄÚ½º Á÷±¸¸¦ ÃÄ ¿ìÀÍ¼öÂÊ 2·çÅ¸·Î ¸¸µé¾ú´Ù.

4Å¸¼ö 2¾ÈÅ¸. ¾ÈÅ¸ 2°³ ¸ðµÎ ºü¸¥°øÀ» ¶§·È´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â °æ±â ÈÄ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "µÎ ¹øÂ° ¾ÈÅ¸¸¦ Á÷±¸¸¦ ÀÇ½ÄÇØ ³ë·Á ÃÆ´Ù"°í Çß´Ù.

½Ã¹ü°æ±â 10°ÔÀÓ¿¡ ÃâÀüÇØ 31Å¸¼ö 13¾ÈÅ¸, Å¸À² 4ÇÒ1Ç¬9¸®¸¦ ¿Ã·È´Ù. 14¾ÈÅ¸¸¦ Ä£ »ç»çÅ° šœ½ºÄÉ(¿ä¹Ì¿ì¸® ÀÚÀÌ¾ðÃ÷), ¹Ì¿ä½Ã È÷·Î³ë¸®(ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî)¿¡ 1°³ µÚÁø ¾ÈÅ¸ 3À§´Ù.

½Ã¹ü°æ±âºÎÅÍ ¹Ì¿ì¶ó ´ÙÀÌ½ºÄÉ °¨µ¶(51) ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

°æÇèÀ» ½×°í ¼ºÀûÀ» ³»¸é¼­ ÀÚ½Å°¨ÀÌ ºÙ¾ú´Ù. ±×µ¿¾È »ó´ëÆÀÀÇ ÁÖ·Â Åõ¼öµé¿¡°Ô ¾ÈÅ¸¸¦ »Ì¾Ò´Ù. ±×´Â "¼±¹è Åõ¼öµéÀ» »ó´ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â»Ú°í ¼³·¹±âµµ ÇÑ´Ù"¶ó°í Çß´Ù.

15ÀÏ ¶óÄíÅÙ ÀÌ±Û½ºÀü¿¡¼± ÇÏ¾ßÄ«¿Í ´ÙÄ«È÷»ç(25)¸¦ »ó´ë·Î ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. 2S¿¡¼­ ½Ã¼Ó 146km ¹Ù±ùÂÊ ³·Àº Á÷±¸¸¦ ¹Ð¾îÃÆ´Ù. ÇÏ¾ßÄ«¿Í´Â 7È¸±îÁö 6¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡ È£Åõ¸¦ Çß´Ù. 29ÀÏ ¼¼ÀÌºÎ ¶óÀÌ¿ÂÁî¿Í °³¸·Àü ¼±¹ß·Î ³»Á¤µÈ Åõ¼ö´Ù.

¿ìÅõÁÂÅ¸ ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â ¾ß±¸ ¸í¹® ¿äÄÚÇÏ¸¶°íµîÇÐ±³ÀÇ ÁÖÃàÅ¸ÀÚ¿´´Ù. °í±³ Á¹¾÷À» ¾ÕµÎ°í ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¸¦ ½ÅÃ»ÇßÀ¸³ª Áö¸íÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù. °í±³½ÃÀý °ø½Ä°æ±â¿¡¼­ Å¸À² 4ÇÒ1Ç¬9¸®, 24È¨·±À» ¿Ã·ÈÁö¸¸ ÇÁ·Î ¼±¼ö°¡ µÇÁö ¸øÇß´Ù.

±×´Â ´ëÇÐ¿¡ ÁøÇÐÇÏÁö ¾Ê°í ¿äÄÚÇÏ¸¶ ¿¬°íÀÇ »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸ÆÀ ¿¡³×¿À½º(ENEOS)¿¡ ÀÔ´ÜÇØ ÇÁ·Î ÁøÃâÀ» ÁØºñÇß
2023³â 10¿ù ¿­¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ 1¼øÀ§ Áö¸íÇÑ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. Áö¸í Á÷ÈÄ ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú ÇÔ²² ÀÚ¸®Çß´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ ¾Æ¹öÁöµµ ÇÁ·Î¼±¼ö Ãâ½ÅÀÌ´Ù. ¾ßÄí¸£Æ® ³»¾ß¼ö·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ ¿¡ÀÌ½º¿´´ø ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú 7Â÷·Ê »ó´ëÇß´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS
´Ù. »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸¿¡¼­ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³»¸é¼­ Á¸Àç°¨À» º¸¿©Áá´Ù.

¿äÄÚÇÏ¸¶´Â Áö³­ 10¿ù ¿­¸° ½ÃÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ¸¦ 1¼øÀ§ Áö¸íÀ¸·Î ¿µÀÔÇß´Ù. ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî, Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°Áîµµ ±×¸¦ 1¼øÀ§·Î Áö¸íÇß´Âµ¥ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ ÃßÃ·À¸·Î 1¼øÀ§ Áö¸í±ÇÀ» È®º¸Çß´Ù.

¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â ÇÁ·Î ¼±¼ö Ãâ½Å ¾Æ¹öÁö¸¦ º¸¸ç ²ÞÀ» Å°¿ü´Ù. ¾ßÄí¸£Æ® ½º¿Ð·ÎÁî¿¡¼­ È°¾àÇß´ø ³»¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ È÷·ÎºÎ¹Ì(52)°¡ ±×ÀÇ ºÎÄ£ÀÌ´Ù. Åë»ê 527°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ Å¸À² 2ÇÒ4Ç¬5¸® 173¾ÈÅ¸ 9È¨·± 61Å¸Á¡ 76µæÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ¼±¼ö ÀºÅð ÈÄ ¾ßÄí¸£Æ® ÇÁ·±Æ®¸¦ °ÅÃÄ ¾ßÄí¸£Æ® ÁÖ´Ï¾îÆÀ °¨µ¶À» Áö³Â´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌµµ ¾ßÄí¸£Æ® ÁÖ´Ï¾îÆÀ¿¡¼­ ¾ß±¸¸¦ Çß´Ù.


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