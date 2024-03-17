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¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-03-17 07:28 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-17 10:18
¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ ½ÅÀÎ ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. 16ÀÏ È÷·Î½Ã¸¶Àü±îÁö ½Ã¹ü°æ±â 10°æ±â, Àü °ÔÀÓ ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS
¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ Å¸°Ý ¸ð½À. Áö³ 10¿ù ¿¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼ 1¼øÀ§ Áö¸íÀ¸·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ¾ú´Ù. ½ºÆ÷Ã÷´ÖÆù º»»çÁ¦ÈÞ
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¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸ÁîÀÇ '·çÅ°' ¿ÍÅ¸¶óÀÌ ·áÅ°(21)°¡ 13°æ±â ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. 16ÀÏ È÷·Î½Ã¸¶ ¸¶¾²´Ù½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° È÷·Î½Ã¸¶ Ä«ÇÁ¿Í ½Ã¹ü°æ±â¿¡¼ 2¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·È´Ù. È÷·Î½Ã¸¶´Â 29~31ÀÏ ¿¸®´Â ¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ °³¸·½Ã¸®Áî »ó´ëÆÀÀÌ´Ù.
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5È¸ 3·ç¼ö ¶á°øÀ¸·Î ¹°·¯³ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â 7È¸ 1»çÈÄ µÎ ¹øÂ° ¾ÈÅ¸¸¦ »Ì¾Ò´Ù. ¿ì¿Ï ¿À¹ÌÄ¡ ÇÏ·çÅ°(25)°¡ ´øÁø ½Ã¼Ó 147km ÃÊ±¸¸¦ °ø·«Çß´Ù. ¸öÂÊ ³·Àº ÄÚ½º Á÷±¸¸¦ ÃÄ ¿ìÀÍ¼öÂÊ 2·çÅ¸·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
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½Ã¹ü°æ±â 10°ÔÀÓ¿¡ ÃâÀüÇØ 31Å¸¼ö 13¾ÈÅ¸, Å¸À² 4ÇÒ1Ç¬9¸®¸¦ ¿Ã·È´Ù. 14¾ÈÅ¸¸¦ Ä£ »ç»çÅ° šœ½ºÄÉ(¿ä¹Ì¿ì¸® ÀÚÀÌ¾ðÃ÷), ¹Ì¿ä½Ã È÷·Î³ë¸®(ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî)¿¡ 1°³ µÚÁø ¾ÈÅ¸ 3À§´Ù.
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15ÀÏ ¶óÄíÅÙ ÀÌ±Û½ºÀü¿¡¼± ÇÏ¾ßÄ«¿Í ´ÙÄ«È÷»ç(25)¸¦ »ó´ë·Î ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. 2S¿¡¼ ½Ã¼Ó 146km ¹Ù±ùÂÊ ³·Àº Á÷±¸¸¦ ¹Ð¾îÃÆ´Ù. ÇÏ¾ßÄ«¿Í´Â 7È¸±îÁö 6¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡ È£Åõ¸¦ Çß´Ù. 29ÀÏ ¼¼ÀÌºÎ ¶óÀÌ¿ÂÁî¿Í °³¸·Àü ¼±¹ß·Î ³»Á¤µÈ Åõ¼ö´Ù.
¿ìÅõÁÂÅ¸ ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â ¾ß±¸ ¸í¹® ¿äÄÚÇÏ¸¶°íµîÇÐ±³ÀÇ ÁÖÃàÅ¸ÀÚ¿´´Ù. °í±³ Á¹¾÷À» ¾ÕµÎ°í ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¸¦ ½ÅÃ»ÇßÀ¸³ª Áö¸íÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù. °í±³½ÃÀý °ø½Ä°æ±â¿¡¼ Å¸À² 4ÇÒ1Ç¬9¸®, 24È¨·±À» ¿Ã·ÈÁö¸¸ ÇÁ·Î ¼±¼ö°¡ µÇÁö ¸øÇß´Ù.
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2023³â 10¿ù ¿¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ 1¼øÀ§ Áö¸íÇÑ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. Áö¸í Á÷ÈÄ ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú ÇÔ²² ÀÚ¸®Çß´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ ¾Æ¹öÁöµµ ÇÁ·Î¼±¼ö Ãâ½ÅÀÌ´Ù. ¾ßÄí¸£Æ® ³»¾ß¼ö·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ ¿¡ÀÌ½º¿´´ø ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú 7Â÷·Ê »ó´ëÇß´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS
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¿äÄÚÇÏ¸¶´Â Áö³ 10¿ù ¿¸° ½ÃÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ¸¦ 1¼øÀ§ Áö¸íÀ¸·Î ¿µÀÔÇß´Ù. ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî, Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°Áîµµ ±×¸¦ 1¼øÀ§·Î Áö¸íÇß´Âµ¥ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ ÃßÃ·À¸·Î 1¼øÀ§ Áö¸í±ÇÀ» È®º¸Çß´Ù.
¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â ÇÁ·Î ¼±¼ö Ãâ½Å ¾Æ¹öÁö¸¦ º¸¸ç ²ÞÀ» Å°¿ü´Ù. ¾ßÄí¸£Æ® ½º¿Ð·ÎÁî¿¡¼ È°¾àÇß´ø ³»¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ È÷·ÎºÎ¹Ì(52)°¡ ±×ÀÇ ºÎÄ£ÀÌ´Ù. Åë»ê 527°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ Å¸À² 2ÇÒ4Ç¬5¸® 173¾ÈÅ¸ 9È¨·± 61Å¸Á¡ 76µæÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ¼±¼ö ÀºÅð ÈÄ ¾ßÄí¸£Æ® ÇÁ·±Æ®¸¦ °ÅÃÄ ¾ßÄí¸£Æ® ÁÖ´Ï¾îÆÀ °¨µ¶À» Áö³Â´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌµµ ¾ßÄí¸£Æ® ÁÖ´Ï¾îÆÀ¿¡¼ ¾ß±¸¸¦ Çß´Ù.
¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ huelva@sportschosun.com
¹è¿ì ÀÌ½É, »ç¸ÁÇß´Ù°í? µå¶ó¸¶¿¡ ¿µÁ¤»çÁøÀÌ..
¡°¾Æµé ¼Ò½Ä ±Ã±Ý¡± ÀÌÀ±Áø, ÀÌ¹ü¼ö¿Í ÆÄ°æ ÈÄ µþ°ú Áö³»´Â ±ÙÈ²
¡°ºÎºÎµÆ´Ù¡± »çÀ¯¸®, °¡¼ö¿Í °áÈ¥
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¡°¹Ú³ª·¡¿Í °áÈ¥ÇÏ¶ó°í..¡± ÀüÇö¹« Ä¿ÇÃ¸µ »ç°Ç ÀÌÀ¯ ÀÖ¾ú´Ù?
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1.
¹è¿ì ÀÌ½É, »ç¸ÁÇß´Ù°í? µå¶ó¸¶¿¡ ¿µÁ¤»çÁøÀÌ..
2.
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3.
"18¼¼ ¶§ 41¼¼ ¾Æ³» ¸¸³ª" Â÷±â Á¦ÀÓ½º º»µå, 23¼¼ ³ªÀÌÂ÷ ºñÆÇ¿¡ "±â±«ÇØ"
4.
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3.
¶Ç¶Ç¶Ç¶Ç¶Ç¶Ç ¹æÃâµÈ È¨·±¿Õ Ãâ½Å, SF ÃÊÃ»¼±¼ö·Î ½Ã¹ü°æ±â 8Å¸¼ö 1¾ÈÅ¸, ÀÏº»À¸·Î µ¹¾Æ°¡¾ßÇÏ³ª[¹ÎÃ¢±âÀÇ ÀÏº»¾ß±¸]
4.
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¾Æ½º³Î Ãæ°ÝÀÇ ÇÏ´Ã»ö À¯´ÏÆû 'À¯Ãâ', "¿ì¸®°¡ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼³Ä!" ÆÒµé °Å¼¾ ¹Ý¹ß