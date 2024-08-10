´º½º
¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
global
|
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
Çý¸®, µ¥ºß 14³â ¸¸¿¡ ´«¹°ÀÇ °í¹é "ÀÌ·¸°Ô ¹è·Á ¹ÞÀº ÃÔ¿µÀåÀº Ã³À½" ('È¡'s club')[Á¾ÇÕ]
ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-08-10 16:55
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ¹è¿ì Çý¸®°¡ ¹Ú¼¼¿ÏÀÇ ¸» ÇÑ¸¶µð¿¡ ´«¹°À» º¸¿´´Ù.
Áö³ 9ÀÏ À¯Æ®ºê Ã¤³Î 'È¡'s club'¿¡´Â '¹ÙÁöÃã ÀâÀ¸¸ç ¾ÖÆ¶ÇØÁø °ü°è..ÇÊ¼±X¹Ì³ª'¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Çý¸®¿Í ¿µÈ 'ºòÅä¸®'¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ¹Ú¼¼¿ÏÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ¿µÈ ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå¸¦ ÀÌ¾ß±â ÇÏ´ø Áß ¹Ú¼¼¿ÏÀº "³¡³ª°í ¹Ì¾ÈÇß´ø °Å ÀÖ¾ú´Ù. ´Ù °°ÀÌ ÃÐºÒ µé°í Áø½Ç°ÔÀÓÇÒ ¶§"¶ó°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù.
ÀÌ¿¡ Çý¸®´Â "ÀúÈñ ±Í¿±ÁÒ?"¶ó¸ç "ÃÔ¿µ ³¡³ª±â 3~4ÀÏ Àü¿¡ ÀúÈñ³¢¸® ¸ð¿©°¡Áö°í Áø½Ç°ÔÀÓ ´À³¦À¸·Î ÃÐºÒÀ» ÄÑ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù. °úÀÚ¸¦ ³õ°í ¼ú ¾øÀÌ"¶ó°í ¼³¸íÀ» µ¡ºÙ¿´´Ù.
¹Ú¼¼¿ÏÀº "Çý¸®°¡ ÁøÂ¥ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¾ê±â¸¦ ÇØÁØ °Ô Á» ´çÈ²½º·¯¿ü´Ù"¸é¼ "´©±º°¡¿¡°Ô ¼ÖÁ÷ÇÔÀ» ¹Þ¾Æº» Àûµµ Àß ¾ø°í, ±×·¡¼ ³»°¡ ÁøÂ¥ ³Ê¹« °í¸¶¿ü´Ù. ±×·±µ¥ ±×¶§ °íÀåÀÌ ³ª¼ (¸®¾×¼ÇÀ» ¸øÇß´Ù)"°í °í¹éÇß´Ù.
Çý¸®´Â "±×¶§ Á¦°¡ ¹¹¶ó°í Çß³Ä¸é"ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ´«¹°ÀÌ ¿ïÄÀÇØ ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù. ¾Ö½á ´«¹°À» ÂüÀº Çý¸®´Â "'ºòÅä¸®' ÃÔ¿µ Àü Ä£ÇÑ ¹è¿ì ¾ð´Ï¸¦ ¸¸³ª¼ '»ó´ë ¹è¿ì°¡ ¾î¶§?'¶ó°í ¹°¾îºÃ¾ú´Âµ¥, ±×šœ (¼¼¿ÏÀÌ) »ý°¢À» ÇÏ¸é¼ ¿À¿Çß´Ù"¸é¼ "ÀÌ·¸°Ô ¹è·Á ¹ÞÀ¸¸é¼ ÃÔ¿µÇÑ°Ô Ã³À½ÀÌ¶ó°í °í¸¿´Ù°í ±×¶§ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù"°í ´äÇß´Ù.
ÀÌÈÄ 'ºòÅä¸®' ÃÔ¿µ ´ç½Ã ¼·Î¿¡°Ô ÀÇÁö¸¦ ¸¹ÀÌ Çß´ø µÎ »ç¶÷Àº ¸î ¹øÀÌ³ª ´«¹°À» Âü¾Ò°í, Çý¸®´Â "±Ùµ¥ ³ª 'È¡'s club'¿¡¼ Ã³À½ ¿î´Ù"¸é¼ "Ä£ÇÑ Ä£±¸µéµµ ³ª¿À±ä Çß´Âµ¥ ²¥¸£¸£ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. ¿Ö ÀÌ·¸°Ô ¼¼¿ÏÀÌ¸¸ ¸¸³ª¸é Â§ÇÏ³Ä"¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù. ±×·¯ÀÚ ¹Ú¼¼¿ÏÀº "Èûµç °É °°ÀÌ ÇØ¼ ±×·¡"¶ó¸ç Çý¸®ÀÇ ¸¶À½À» °ø°¨Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿µÈ 'ºòÅä¸®'´Â ¿ÀÁ÷ ¿Á¤¸¸ÅÀº Ãæ¸¸ÇÑ »ýÆÇ ÃÊÂ¥ Ä¡¾î¸®µù µ¿¾Æ¸® '¹Ð·¹´Ï¾ö °ÉÁî'°¡ ½Å³ª´Â ´í½º¿Í °¡¿ä·Î ¸ðµÎ¸¦ ÀÀ¿øÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸° ¿µÈ´Ù. ¿À´Â 14ÀÏ °³ºÀ.
olzllovely@sportschosun.com
ÀÌ±ÝÈñ ¡°°áÈ¥ »ý°¢ ¾ø¾î..º¯È£»ç Àü³²Ä£ »ç¸Á¡±
±èº´Ã¶¢¾À±¼¼¾Æ, ºÎºÎµÆ´Ù..¡°µçµçÇÏ°í ÀÇÁö µÅ¡±
ÄÚ¿äÅÂ °ø¿¬ Áß ³ÀÔÇÑ µÎ ³²¼º..Á¤Ã¼ ¾Ë°í º¸´Ï À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎ
¹éÁö¿µ, 'ÀÏÁÖÀÏ¿¡ 80¸¸ ¿ø' Àü±â¼¼ ÆøÅº¿¡ Ãæ°Ý ¡°¿¡¾îÄÁ ´Ù ²¨¡±
ºê¶óÁú Ç×°ø±â Ãß¶ô Á÷Àü, ºÎ±âÀåÀÇ ¸¶Áö¸· ¸» °ø°³
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[Á¾ÇÕ] "º°ÀÌ µÈ ¼¼°è ÃÖ°í ¹Ì³² ¹è¿ì"¡¦¾Ë·© µé·Õ, ³úÁ¹Áß Åõº´¡æ¾È¶ô»ç °áÁ¤ »ç¸Á
2.
ÄÚ¿äÅÂ °ø¿¬ Áß ³ÀÔÇÑ µÎ ³²¼º..Á¤Ã¼ ¾Ë°í º¸´Ï
3.
½ÉÇö¼·, ¢¾¿µ¸²°ú °áÈ¥ »¡°£ºÒ "¿©Ä£Ý« °áÈ¥¿¡ ½ÃÅ«µÕÇØ"('Á¶¼±ÀÇ »ç¶û²Û')
4.
¡®¼¼±âÀÇ ¹Ì³²¡¯ ¾Ë·© µé·Õ º°¼¼..Çâ³â 88¼¼
5.
[SCÀÌ½´]"ÀÌ¸§ ¾È»©¸é ³«¼±¿îµ¿"..'±èÈ£Áß ¹æÁö¹ý'¿¡ »Ô³ ÆÒµé, ºñ³¡¤Çù¹Ú ´ñ±Û Æø°Ý
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
ML ²Þ²Ù¸ç Æ®¸®ÇÃA 9½Â Çß´Âµ¥... À¯¸ÁÁÖ¿¡ ¼±¹ß ³»ÁÖ°í Áß°£ 1ÀÌ´×ÀÌ¶ó´Ï[ML ¸®ºä]
2.
'3À§ Ãß¶ô+½ºÀ¬ À§±â' LG, ¸¶Áö¸· ÀÚÁ¸½É ¼¼¿ï±î? ±è¿µÁØ ¸»¼Ò-ÃÖµ¿È¯ ÄÝ¾÷[Àá½Ç ÇöÀå]
3.
'º¸°íµµ ¹Ï±â Èûµç ÆÄ¿ö' Àá½Ç±¸Àå±îÁö ³Ñ±ä ½´ÆÛ½ºÅ¸ ±èµµ¿µÀÇ ¸¸·çÆ÷...'²É°¨µ¶Àº ±×Àú °¨Åº¸¸'
4.
Å« Çü´Ô ¾ø´Â »çÀÌ¡¦, ¸¶¹«¸® Ãâ½Å µÎ º£Å×¶ûÀÇ °ü·Ï°ú Ã¥ÀÓ°¨...À§±â¸¦ ±âÈ¸·Î...
5.
"EPL+ºÐµ¥½º °¡°í ½Í´Ù" ±¹´ë È«Çö¼®, µ¹¿¬ Æ¢¸£Å°¿¹Çà °áÁ¤..."³»°¡ ¿øÇØ¼ ÀÌÀû" Æ®¶óºêÁ¸½ºÆ÷¸£ ½ÃÁð ÃÖ°í ÀÌÀû·á