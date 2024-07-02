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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-02 08:45
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ¹è¿ì ±è¹ÎÀç°¡ ÀÌÈ¿¸® ÇÑ¼ÒÈñ¸¦ ´àÀº ¹Ì¸ðÀÇ ¾Æ³»¸¦ Ã³À½À¸·Î °ø°³ÇÏ¸é¼ ºÎºÎ¿¡°Ô Ã£¾Æ¿Ô´ø À§±â¸¦ °í¹éÇß´Ù.
1ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ SBS 'µ¿»óÀÌ¸ù ½ÃÁð2 - ³Ê´Â ³» ¿î¸í'(ÀÌÇÏ 'µ¿»óÀÌ¸ù2') ¿¡¼´Â »õ·Î ÇÕ·ùÇÑ ¹è¿ì ±è¹ÎÀç ºÎºÎÀÇ Á¦ÁÖ¶óÀÌÇÁ°¡ Ã³À½ °ø°³µÆ´Ù.
ÀÌ³¯Àº 7ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº 'µ¿»óÀÌ¸ù'ÀÌ 71½ÖÀÇ ¿î¸í ºÎºÎµé¿¡°Ô °¨»ç ÀÎ»ç·Î ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ¾î 72¹øÂ° ¿î¸í ºÎºÎÀÎ °áÈ¥ 9³âÂ÷ ¹è¿ì ±è¹ÎÀç°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
±è¹ÎÀç´Â "Æ¯º°ÇÑ ³¯¿¡ ÃÊ´ëÇØÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ°í ¿µ±¤ÀÌ´Ù"¶ó¸ç "¿¹´É Ãâ¿¬ÀÌ Èûµé¾ú´Âµ¥ Á¦ÀÛÁøÀÌ Áø½ÉÀÌ¾ú°í °¡Á· ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾È½ÉÇÏ°í ¿ÀÇÂÇÒ¼ö ÀÖ°Ú´Ù ½Í¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ÆÐ³Î ÀÌÁöÇý´Â "Á¦°¡ µ¿»óÀÌ¸ùÀÌ ¸¸µç ½ºÅ¸´Ù. ½ÃÀå°¡¸é ¾ö¸¶µéÀÌ ¾öÃ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù"°í ÀÚÆòÇØ ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.
±è¹ÎÀç´Â ¿µÈ 'º£Å×¶û' '±¹Á¦½ÃÀå' '¹üÁËµµ½Ã3' '¹üÁËµµ½Ã4'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ 4Ãµ¸¸ ¹è¿ì. ÇöÀç ÁØºñÁßÀÎ ÀÛÇ°ÀÌ 3ÀÛÇ°ÀÏ Á¤µµ·Î ¾÷°è ºÒÈ²À» ÇÇÇØ°£ ´É·ÂÀÚ´Ù.
¸Å´ÏÀúµµ ¾øÀÌ È¥ÀÚ ¿À°¡¸ç ÀÏÇÏ´Â ±è¹ÎÀç´Â "¿ÀÈ÷·Á ¾øÀ¸´Ï °¨µ¶´Ô µîÀÌ ´õ ¸¹ÀÌ Ã¬°ÜÁØ´Ù. 1´ë1 ¼ÒÅëÀÌ ´õ ÁÁ¾Ò´Ù. ¿ÀÈ÷·Á È¥ÀÚ ´Ù´Ï´Â°Ô ÆíÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ³¯Àº ÆòÃ¢ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ÇÑ ½ÅÀ» Âï°í ´Ù½Ã ±èÆ÷ ÁýÀ¸·Î ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ±èÆ÷´Â ÀÏÇÒ šœ ¾²´Â ¼÷¼Ò, º»°¡´Â Á¦ÁÖµµ¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¾Æ³»¿¡°Ô °è¼ÓÇØ¼ ÀüÈÇßÁö¸¸ ¾Æ³»´Â ÀüÈ¸¦ ¹ÞÁöµµ ÄÝ¹éµµ ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÀÇ¾ÆÇÔÀ» ¾È°å´Ù.
2´Þ¸¸¿¡ µµÂøÇÑ Á¦ÁÖ Áý. ¹Ì¸ðÀÇ ¾Æ³» ÃÖÀ¯¶ó´Â ¹Ì¼Ò·Î ³²ÆíÀ» ¸Â¾Ò´Ù. Ã»¼ø¹Ì°¡ °¡µæÇÑ ´«¿ôÀ½ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¹Ì¸ð. ±è¹ÎÀç´Â "¾Æ³»°¡ Á¦ÁÖµµ¿¡¼ ¿ä°¡¿øÀ» ´Ù³æ´Âµ¥ ÀÌÈ¿¸® ¾¾¸¦ ¸¸³µ¾ú´Ù. µÑÀÌ ÀÚ¸Å°°Àº ´À³¦ÀÌ ÀÖ´õ¶ó"¶ó°í ÀÚ¶ûÇß´Ù. ¾Æ³»´Â "Å«ÀÏ ³¯ ¼Ò¸® ÇÑ´Ù"°í ¸¸·ùÇßÁö¸¸ ±è¹ÎÀç´Â "ÀÌÈ¿¸® ¾¾°¡ µ¥ºß¶§ ÀÚ±â ¸ð½ÀÀÌ ÀÖ´Ù°í ¸»ÇÒ Á¤µµ¿´´Ù"°í À¸¾³ÇØÇß´Ù. ÆÐ³ÎµéÀº ¹è¿ì °ÇýÁ¤ ÇÑ¼ÒÈñ µîÀÇ ¸ð½Àµµ º¸ÀÎ´Ù°í ÄªÂùÇß´Ù.
ÃÖÀ¯¶ó´Â "¸¹Àº ºÐµéÀÇ µµ¿òÀ¸·Î ¿¾³¯¿¡ SBS¿¡¼ ¿¬±âÀÚ¸¦ »Ì´Â ¿¹´ÉÀ» Çß¾ú´Ù. '±âÀûÀÇ ¿Àµð¼Ç' ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ 4À§±îÁö Çß¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ´ç½Ã ¿Àµð¼Ç µ¿±â·Î ¹è¿ì Çã¼ºÅÂ º¯¿äÇÑµµ º¸¿© ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº 2015³â ¹è¿ì ¼±ÈÄ¹è¿¡¼ ¿¬ÀÎÀ¸·Î ¹ßÀüÇØ °áÈ¥Çß°í ÇöÀç 8³âÂ° Á¦ÁÖ¶óÀÌÇÁ¸¦ Áñ±â°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç Á¦ÁÖµµ¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÀ» Áþ°í ³²¸Å¸¦ Å°¿ì°í ÀÖ´Â µÎ »ç¶÷Àº ÁÖµµÀûÀÎ ±³À°À¸·Î ¾ÆÀÌµéÀÌ ÀÚ±â ÀÏÀ» Ã´Ã´ ÇØ³» °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
Áý ¿·¿¡ Áö¾îÁø Ä«Æäµµ ºÎºÎ°¡ Á÷Á¢ ¸¸µç °ø°£. ÀåÀÎ¾î¸¥ ¶¥¿¡ ÀåÀÎ¾î¸¥ÀÌ ºúÀ» ³»¼ ÁöÀº Ä«Æä·Î µ¿³×ÀÇ »ç¶û¹æÀ» ¸¸µé°í ½Í´Ù´Â »ý°¢¿¡ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±è¹ÎÀç´Â "°áÈ¥À» ÀßÇß´Ù"°í ¿ô¾ú´Ù.
µÎ »ç¶÷ÀÇ À§±â´Â °áÈ¥ 1³âÂ÷ÀÌÀÚ ¹è¿ì 15³âÂ÷¿¡ ¿Ô´Ù. ±è¹ÎÀç´Â "´ç½Ã ¿¬±â¸¦ ±×¸¸ µÎ·Á°í Çß´Ù. °øÈ²Àå¾Ö°¡ ³Ê¹« ½ÉÇØ¼ ÃÔ¿µÀ» ¸øÇÏ°í Á¢Àº Àûµµ ÀÖ¾ú´Ù. È£ÈíÀÌ ¾ÈµÇ´Ï±î Å»ÁøÀÌ ¿À°í ¿¬±â¸¦ ÇÒ¼ö ¾ø¾ú´Ù"¸ç "¸ðµç °É ´Ù Á¢°í Á¦ÁÖµµ ³»·Á°¡°í ½Í¾ú´Ù. ¸¶À½ º´¿¡ ÂÑ°Ü À¯¶ó ¾¾°¡ ¿¹½ºÇÑ ³¯ µ¹¿¬ Á¦ÁÖ·Î ³»·Á°¬´Ù"°í Á¦ÁÖ ¶óÀÌÇÁ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ ¾ÆÇÂ °è±â¸¦ °í¹éÇß´Ù.
±è¹ÎÀç´Â 5³â°£ »ó´ãÀ» ÅëÇØ ¾î¸° ½ÃÀýÀÇ ºÒ¿ìÇÑ È¯°æÀÌ ¿ì¿ï°¨À» ³ô¿´´Ù´Â »ç½ÇÀ» µÚ´Ê°Ô ¾Ë¾Ò´Ù. ±×´Â "¾Æ¹öÁö¿Í ¾î¸Ó´Ï°¡ ÀÌÈ¥ÇÏ¼Å¼ 7»ìºÎÅÍ ¾ö¸¶¸¦ ¸øº¸°í ÀÚ¶ú´Ù. ¾Æ¹öÁö°¡ ³Ê¹« ¹Ù»Ú¼Ì°í Àü ½ÃÀå¿¡¼ ÀÚ¶ú´Ù. Àü ½ÃÀå »çÀÎºÐµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ÀÎ»çÇÏ°í ÀÚ¶ú´Ù. ±×ºÐµéÀ» ÀÇÁöÇÏ°í ÀÚ¶õ°Å´Ù. ±×·¡µµ ºÎ¸ð¾ø´Â ÀÚ½Ä ¼Ò¸®¸¦ ¸¹ÀÌ µè°í ÀÚ¶ú´Ù. Ä£±¸°¡ °íÆÄ¼ Ã£Àº ±³È¸¿¡¼ ¿¬±ØÀ» ÇØº¸°Ô µÆ´Ù. °Å±â¼ ÁØºñÇÏ´Â ½Ã°£µéÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù°í ´À²¼´Ù. ³ªµµ ¾µ¸ðÀÖ´Â ÀÎ°£ÀÌ µÉ ¼öµµ ÀÖ°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù"°í ¹è¿ì°¡ µÈ °è±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ¾Æ³» ¶ÇÇÑ ³²ÆíÀÌ Èûµé¶§ À°¾Æ°¡ Ã³À½ÀÌ´Ùº¸´Ï »êÈÄ ¿ì¿ïÁõÀÌ ¿Ô´ø °Í. ¾Æ³»ºÎÅÍ »ó´ãÀ» ½ÃÀÛÇÏ°í ÀÚ±âµµ "Á¦¹ß µµ¿Í´Þ¶ó. °¡Á·À» ÁöÅ°°í ½ÍÀºµ¥ ¹æ¹ýÀ» ¸ð¸£°Ú´Ù"°í ¸Å´Þ·È´ø ½Ã±â¸¦ ÅÐ¾î³ù´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº Ä«Æä ¿î¿µ°ú ¹è¿ìµé ¾ç¼º µî ¿¹¼ú ºÎÈï À§ÇÑ »çÈ¸Àû ±â¾÷À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. Ã³À½¿¡´Â Áö¿øÀ» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ Áö¿ø ¹ÞÀ»¼ö·Ï µ¶¸³¼ºÀÌ ¶³¾îÁ®¼ ºÎºÎÀÇ »çºñ·Î ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ¾î ÆÐ³Îµé¿¡°Ô "ÇÇÅÍÆÒ ºÎºÎ"¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù.
ÃÖÀ¯¶ó´Â "³²ÆíÀº ²Þ²Ù°í Àú´Â Á¤¸®ÇÏ°í ÁøÇàÇÏ´Â »ç¶÷"ÀÌ¶ó¸ç "Ã³À½¿¡ ³Ê¹« Èûµé¾úÁö¸¸ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ³ª´Ï±î °á°ú°¡ ÁÁ°í ÇØ¼ µû¸£°í ÀÖ´Ù"°í ¿ô¾ú´Ù.
lyn@sportschosun.com
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1.
¹Î°æÈÆ, Á÷Á¢ ¹àÈù °áÈ¥..."ÇÔ²² ÇÏ°íÇÂ ¢¾ ¸¸³µ´Ù"[Àü¹®]
2.
'ÇÐÆø ÀÎÁ¤' ¹Ú°æ, 4³â ¸¸¿¡ ÄÄ¹é...12ÀÏ ½Å°î ¹ßÇ¥
3.
'¹è¿ì' ÀÓ¿µ¿õ, À§ÇèÃµ¸¸ ³¶¶³¾îÁö¼µµ ½ºÅÂÇÁ °ÆÁ¤..."³ ±¦ÂúÀºµ¥"(ÀÓ¿µ¿õ)[Á¾ÇÕ]
4.
°øÈ¿Áø, '¢¾ÄÉºó¿À ¾ø´Â ºóÀÚ¸®' ²Ë Ã¤¿î Ãë¹ÌÈ°µ¿ "ÇÏ·ç ½¬´Â ÀÌ¿ÍÁß¿¡ ¶Ç"
5.
"°¡Â¥ Ù½=Ý« ÁöÀÎ" ±èÈ£Áß Ã¹ ÀçÆÇ 'È¥µ·ÀÇ °¡Á·ÞÈ' ÀçÁ¶¸í[SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]¸» ¾Æ³¤ È«¸íº¸ °¨µ¶ "ÆÒµé °¨Á¤ÀÌ ¸Â¾Æ", ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "µé·¯¸® µÇ±â ½È¾î"
2.
[¿ÀÇÇ¼È] ¼ÕÈï¹Î+ÄÉÀÎ ¹«°ü ¸¸µç ¼±¼ö, 2³â ¸¸¿¡ ¿µ±¹ º¹±Í..."ÅäÆ®³Ñ ´ëÇ¥·Î UCL ÁØ¿ì½Â"
3.
'Á¤¿ìÁÖ¸¸ ÀÖ³Ä, ÀÌÈ£¹Îµµ ÁÖ¸ñÇÏ¶ó' 180µµ ´Ù¸¥ ¸Å·Â, ¿ì½ÂÈÄº¸ ÀüÁÖ°í°¡ °ÇÑ ÀÌÀ¯ [Ã»·æ±â ÇöÀå]
4.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]±è±âµ¿ °¨µ¶ "¸°°¡µå, ÀÌ·± ½ÀÇÔÀº Ã³À½ ´À²¼´Ù" vs È²¼±È« °¨µ¶ "»ó¾ÏÀº Ç×»ó ¾î·Æ´Ù"
5.
[ÇöÀå¶óÀÎ¾÷]'¿ï»ê ÁöÈÖ' ´ã´ãÇÑ È«¸íº¸ °¨µ¶, ÁÖ¹Î±Ô ¿øÅé¡¦Á¤¿ì¿µ '±³Ã¼', ¾ß°í 'Á¦¿Ü'