'86¼¼' Àü¿øÁÖ "°¡Á·µé, ³¯ µ·À¸·Î¸¸ º¸´Â °Í °°¾Æ ¼Ó»ó...í­¿¡ °Ç¹°µµ »çÁá´Ù" ('±ÝÂÊ»ó´ã¼Ò')

Á¤¾ÈÁö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-01 10:59



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ Á¤¾ÈÁö ±âÀÚ]86¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ ¹Ù»Ú°Ô »ì°í ÀÖ´Â Àü¿øÁÖ´Â "°¡Á·µéÀÌ ³ª¸¦ µ·À¸·Î¸¸ º¸´Â °Í °°¾Æ¼­ ¼Ó»óÇÏ´Ù"¶ó´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ °í¹ÎÀ» °í¹éÇÑ´Ù.

³»ÀÏ(2ÀÏ) Àú³á 8½Ã 10ºÐ ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÎ Ã¤³ÎA '¿ÀÀº¿µÀÇ ±ÝÂÊ »ó´ã¼Ò'¿¡´Â µ¥ºß 62³â Â÷ ±¹¹Î ¹è¿ì Àü¿øÁÖ°¡ ¹æ¹®ÇÑ´Ù.

Â§Å×Å©·Î ÀÚ»êÀ» Å©°Ô ºÎÇ®¸®¸ç ÀçÅ×Å©ÀÇ ¿©¿ÕÀÌ µÈ Àü¿øÁÖ´Â È£ÅÁÇÑ ¿ôÀ½¼Ò¸®¿Í ÇÔ²² ½ºÆ©µð¿À¸¦ Ã£¾Ò´Ù´Âµ¥. º»°ÝÀûÀÎ »ó´ãÀ» ÇÏ±â Àü, »ó´ã¼Ò ½Ä±¸µéÀº 86¼¼ÀÇ °í·É¿¡µµ Á¤Á¤ÇÔÀº ¹°·Ð È°±â°¡ ³ÑÄ¡´Â Àü¿øÁÖ¸¦ º¸¸ç ³î¶ó¿òÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

°Ç°­Àº Å¸°í³µ´Ù¸ç ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÑ Àü¿øÁÖ¿¡°Ô MC Á¤Çüµ·Àº º»°ÝÀûÀ¸·Î °Ç°­À» Ã¼Å©ÇØ º¸±â·Î ÇÑ´Ù. Àü¿øÁÖ´Â Ç³¼ºÇÑ ¸Ó¸´°áÀ» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¼Õ¼ö °¡¹ßÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í Àâ¾Æ´ç°Ü È®ÀÎÇÑ´Ù. ÀÌ¾î ¹é¿Á °°Àº ÇÇºÎµµ È®ÀÎ ½ÃÄÑÁÖ¸ç "¾ó±¼¿¡ µ·À» ¸¹ÀÌ ¾È ¾²´Â ´ë½Å ¿µ¾ç Å©¸²À» µë»Ò ¹Ù¸¥´Ù"¶ó°í ºäÆ¼ ÆÁÀ» °ø°³ÇÏ±âµµ Çß´Âµ¥. ¶ÇÇÑ "ÀÌÆ²¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ Çï½ºÀå¿¡ ³ª°¥ Á¤µµ"¶ó¸ç ³²´Ù¸¥ ¹«¸­ °Ç°­µµ º¸¿©ÁØ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â Àü¿øÁÖ¿¡°Ô "¸Ó¸®ºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö ±²ÀåÈ÷ ÀþÀº °Í °°°í ¸¶À½Àº ÈÎ¾À ´õ ÀþÀº °Í °°´Ù"¶ó°í °¨ÅºÇÑ´Ù. Àü¿øÁÖ´Â ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»çÀÇ ¸»¿¡ µ¿ÀÇÇÏ¸ç ¿©ÀüÈ÷ ¸¶À½Àº 20´ë¶ó¼­ Àß»ý±ä ³²ÀÚ¸¦ º¸°í ¼³·»´Ù°í °í¹éÇÑ´Ù. ÀÌ¾î »çÀü ÀÎÅÍºä ´ç½Ã Ä«¸Þ¶ó °¨µ¶À» º¸°í ¼³šœÙ° ¸»ÇÏ¸ç ¸¹Àº ³ªÀÌ Â÷¿¡ ¾Æ½¬¿òÀ» µå·¯³» ½ºÆ©µð¿À¸¦ ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µç´Ù.

ÇÑÆí 86¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ ¹Ù»Ú°Ô »ì°í ÀÖ´Â Àü¿øÁÖ´Â "°¡Á·µéÀÌ ³ª¸¦ µ·À¸·Î¸¸ º¸´Â °Í °°¾Æ¼­ ¼Ó»óÇÏ´Ù"¶ó´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ °í¹ÎÀ» °í¹éÇÑ´Ù. Àá½Ã ¶äÀ» µéÀÌ´õ´Ï "³ª È¥ÀÚ±¸³ª¶ó°í »ý°¢ÇØ"¶ó¸ç ³²Æí°ú »çº° ÈÄ ¿Ü·Î¿òÀ» ´À³¢°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. È¥ÀÚ ÀÖÀ» ¶§ "ÀÌ·¯´Ù°¡ ¸¸¾à¿¡ Á×À¸¸é ¾î¶±ÇÏÁö"¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù¸ç °°ÀÌ »ìÀÚ´Â ÀÚ³à°¡ ¾ø´Ù°í ¼­¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇÑ´Ù. ÀÌ¾î Áý Ã»¼Ò°¡ ÇÊ¿äÇÏ°Å³ª ¹ÝÂùÀÌ ÇÊ¿äÇÏ¸é ÀÚ½ÄµéÀ» ºÎ¸£°í´Â ÇÏ´Âµ¥ ¿À¸é ¿ëµ·À» ÁØ´Ù°í °í¹éÇÑ´Ù. "°Â³×¸¦ ¿À·¡ Àâ°í ÀÖÀ¸·Á¸é µ· ºÀÅõ¸¦ ¾È Áà¾ß ÇØ"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ³ªº¸´Ù µ·À» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Í °°´Ù°í ¸»ÇØ Ãæ°ÝÀ» ´õÇÑ´Ù.

°í¹ÎÀ» µéÀº MC Á¤Çüµ·Àº "¿ëµ· ÁÙ ¶§ ¾ó¸¶³ª ÁÖ¼¼¿ä?"¶ó°í ¹°¾ú°í Àü¿øÁÖ´Â "¿ëµ·À¸·Î 100¸¸ ¿øÀ» ÁÖ°í ¾Æµéµé¿¡°Ô´Â °Ç¹°µµ ÇÏ³ª »çÁá´Ù"¶ó¸ç Â§¼øÀÌ ÀÌ¹ÌÁö¿Í´Â ´Þ¸® °¡Á·µé¿¡°Õ Åë Å« ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÎ´Ù. ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¾ðÁ¦ºÎÅÍ ¾Æµéµé¿¡°Ô ¿ëµ·À» ÁÖ¼Ì¾î¿ä?"¶ó°í ¹°¾ú°í Àü¿øÁÖ´Â ÀÚ½ÄµéÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙ¿©ÁÖ±â À§ÇØ ¼ÕÁÖµéÀÇ ÇÐºñ µîÀ» Áö¿øÇØ ÁÖ¸ç ½ÃÀÛµÇ¾ú´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "ÀÚ³à°¡ ¼ºÀÎÀÌ µÇ±â Àü±îÁö µ½´Â °ÍÀÌ ºÎ¸ðÀÌÁö¸¸, ÀÌ¹Ì Áß³â¿¡ Á¢¾îµç ÀÚ³àÀÎµ¥ ºÎ¸ðÀÇ ¿ªÇÒÀ» °í¹ÎÇÏ¼¼¿ä"¶ó¸ç ¾ÆÁ÷µµ Àü¿øÁÖ°¡ ºÎ¸ðÀÇ ¿ªÇÒÀ» ³»·Á³õÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®ÇÑ´Ù.

¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â Àü¿øÁÖ¿¡°Ô "ÀÚ½ÄµéÀÌ µ· ¹ÞÀ¸·¯ ¿À³ª? ÇÏ´Â ¸¶À½ÀÌ Á¶±Ý ÀÖÀ¸½Å °Í °°¾Æ¿ä"¶ó°í Áú¹®ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ Àü¿øÁÖ´Â °í°³¸¦ ²ô´öÀÌ´õ´Ï "¾ÖµéÀÌ ¿Â´Ù°í ÇÏ¸é ¾ó¸¶¸¦ ÁÙ±î ºÎ´ãÀÌ µÅ¿ä"¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» °í¹éÇÑ´Ù. ¿ëµ·ÀÌ ¾øÀ¸¸é ¹Ù»Ú´Ù´Â ÇÎ°è·Î ´Ù¸¥ ³¯ ¿À¶ó°í ÇÏ°í ¿ëµ·À» ÁØºñÇØ µÎ±âµµ ÇÑ´Ù°í Â§ÇÑ ¼Ó»çÁ¤À» µå·¯³½´Ù.

ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¾î¶² °ÍÀ» ¸Å¹ø ¶È°°Àº ½ºÄÉÁÙ·Î ÇØÁÖ¸é ´ÙÀ½¿¡µµ ¶Ç ±×·¸°Ô ÇÒ °Å¶ó°í ±â´ëÇÏ°Ô µÈ´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¾È ÇØÁÖ¸é ¼­¿îÇÑ °¨Á¤À» ´À³¢°Ô µÈ´Ù°í ÁöÀûÇÑ´Ù. ¹Ý¸é "ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î ÁÙ ¶§´Â ¾ðÁ¦³ª ±â´ëÇÑ´Ù"¶ó¸ç Àü¿øÁÖ°¡ Á÷Á¢ ¸¸µç ¿ëµ· ·çÆ¾È­¸¦ ³¯Ä«·Ó°Ô Â¤´Â´Ù.

ÀÌ¾î ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "ÀÚ³àºÐµéÀÌ ¿ëµ·À» ¾È ÁÖ¸é ¾È ¿Ã °Å¶ó°í »ý°¢ÇÏ¼¼¿ä?"¶ó°í ±â½À Áú¹®À» ÇÏ´Âµ¥. Àü¿øÁÖ´Â ½½ÇÂ Ç¥Á¤À¸·Î °í°³¸¦ ²ô´öÀÌ¸ç °¡Á·µéÀÌ ¿Ã ¶§ À½½ÄÀ» Ã¬°ÜÁÖ´Âµ¥ ±×¿¡ ´ëÇÑ ³ë·ÂÀÇ ´ë°¡¸¦ ÁöºÒÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â »ý°¢À» ÇÒ °Í °°´Ù°í Ãæ°ÝÀûÀÎ ¼Ó¸¶À½À» ¸»ÇÑ´Ù.

MC Á¤Çüµ·Àº "µþµé¿¡°Ô ¹ÝÂùÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¸é ¾î¶² °ÍÀÌµç °í¸¶¿î ¸¶À½¿¡ ´ëÇØ Ç¥ÇöÇÒ °Í °°¾Æ¿ä"¶ó¸ç Àü¿øÁÖ¿¡°Ô °ø°¨ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¿ëµ·À¸·Î ÀÚ³à¿¡ ´ëÇÑ °í¸¶¿î ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇÑ °Å¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç Àü¿øÁÖÀÇ °æ¿ì ¿©·¯ °¡Áö ¹æ¹ý Áß 'µ·'À¸·Î Ç¥ÇöÇß´Ù°í ³¯Ä«·Ó°Ô ÁöÀûÇÑ´Ù.

ÇÑÆí Àü¿øÁÖ´Â Áö³ªÄ£ Àý¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ³àµé°úÀÇ °¥µîÀ» °í¹éÇÑ´Ù. ÁöÀÎ¿¡°Ô ÀÛÀº ½Å¹ßÀ» ¾ò¾î¿Ô´õ´Ï ¾ÆµéÀÌ ¾²·¹±âÅë¿¡ ¹ö¸®°í "Á¦´ë·Î µÈ ½Å¹ß ½ÅÀ¸¼¼¿ä!"¶ó°í È£ÅëÀ» ÃÆ´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ MC Á¤Çüµ·Àº "³»°¡ ¾ö¸¶ÇÑÅ× Àß¸øÇÏ°í ÀÖ±¸³ª"¶ó¸ç ³»°¡ ¾ö¸¶¸¦ ¸ø º¸»ìÇÉ´Ù´Â ¸¶À½ÀÌ µé¾î ³ªÇÑÅ× È­°¡ ³¯ °Í °°´Ù°í ÀÚ³àÀÇ ÀÔÀå¿¡ °ø°¨ÇÑ´Ù. ÀÌ¾î ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¿ëµ·À» ¾È ÁÖ¼Åµµ ÀÚ³àºÐµéÀº ¿À½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ÀÚ½ÄµéÀÇ ¸¶À½±îÁö Â¤À¸¸ç ¿Ïº® ºÐ¼®Çß´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

°ú¿¬ À§±âÀÇ Â§Å×Å©ÀÇ ¿©¿Õ Àü¿øÁÖ¸¦ À§ÇÑ ¿ÀÀº¿µÀÇ Àº¿µ ¸ÅÁ÷Àº ¹«¾ùÀÏÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ´Â °¡¿îµ¥, ¼¼»ó ¼Ó ¸ðµç »ç¶÷ÀÇ ´Ù¾çÇÑ °í¹ÎÀ» ÇÔ²² Ç®¾îº¸´Â ¸àÅÐ ÄÉ¾î ÇÁ·Î±×·¥ '¿ÀÀº¿µÀÇ ±ÝÂÊ »ó´ã¼Ò'´Â ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ Àú³á 8½Ã 10ºÐ Ã¤³ÎA¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.

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