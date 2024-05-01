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Á¤¾ÈÁö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-01 10:59
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ Á¤¾ÈÁö ±âÀÚ]86¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ ¹Ù»Ú°Ô »ì°í ÀÖ´Â Àü¿øÁÖ´Â "°¡Á·µéÀÌ ³ª¸¦ µ·À¸·Î¸¸ º¸´Â °Í °°¾Æ¼ ¼Ó»óÇÏ´Ù"¶ó´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ °í¹ÎÀ» °í¹éÇÑ´Ù.
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°Ç°Àº Å¸°í³µ´Ù¸ç ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÑ Àü¿øÁÖ¿¡°Ô MC Á¤Çüµ·Àº º»°ÝÀûÀ¸·Î °Ç°À» Ã¼Å©ÇØ º¸±â·Î ÇÑ´Ù. Àü¿øÁÖ´Â Ç³¼ºÇÑ ¸Ó¸´°áÀ» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¼Õ¼ö °¡¹ßÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í Àâ¾Æ´ç°Ü È®ÀÎÇÑ´Ù. ÀÌ¾î ¹é¿Á °°Àº ÇÇºÎµµ È®ÀÎ ½ÃÄÑÁÖ¸ç "¾ó±¼¿¡ µ·À» ¸¹ÀÌ ¾È ¾²´Â ´ë½Å ¿µ¾ç Å©¸²À» µë»Ò ¹Ù¸¥´Ù"¶ó°í ºäÆ¼ ÆÁÀ» °ø°³ÇÏ±âµµ Çß´Âµ¥. ¶ÇÇÑ "ÀÌÆ²¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ Çï½ºÀå¿¡ ³ª°¥ Á¤µµ"¶ó¸ç ³²´Ù¸¥ ¹«¸ °Ç°µµ º¸¿©ÁØ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â Àü¿øÁÖ¿¡°Ô "¸Ó¸®ºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö ±²ÀåÈ÷ ÀþÀº °Í °°°í ¸¶À½Àº ÈÎ¾À ´õ ÀþÀº °Í °°´Ù"¶ó°í °¨ÅºÇÑ´Ù. Àü¿øÁÖ´Â ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»çÀÇ ¸»¿¡ µ¿ÀÇÇÏ¸ç ¿©ÀüÈ÷ ¸¶À½Àº 20´ë¶ó¼ Àß»ý±ä ³²ÀÚ¸¦ º¸°í ¼³·»´Ù°í °í¹éÇÑ´Ù. ÀÌ¾î »çÀü ÀÎÅÍºä ´ç½Ã Ä«¸Þ¶ó °¨µ¶À» º¸°í ¼³šœÙ° ¸»ÇÏ¸ç ¸¹Àº ³ªÀÌ Â÷¿¡ ¾Æ½¬¿òÀ» µå·¯³» ½ºÆ©µð¿À¸¦ ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µç´Ù.
ÇÑÆí 86¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ ¹Ù»Ú°Ô »ì°í ÀÖ´Â Àü¿øÁÖ´Â "°¡Á·µéÀÌ ³ª¸¦ µ·À¸·Î¸¸ º¸´Â °Í °°¾Æ¼ ¼Ó»óÇÏ´Ù"¶ó´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ °í¹ÎÀ» °í¹éÇÑ´Ù. Àá½Ã ¶äÀ» µéÀÌ´õ´Ï "³ª È¥ÀÚ±¸³ª¶ó°í »ý°¢ÇØ"¶ó¸ç ³²Æí°ú »çº° ÈÄ ¿Ü·Î¿òÀ» ´À³¢°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. È¥ÀÚ ÀÖÀ» ¶§ "ÀÌ·¯´Ù°¡ ¸¸¾à¿¡ Á×À¸¸é ¾î¶±ÇÏÁö"¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù¸ç °°ÀÌ »ìÀÚ´Â ÀÚ³à°¡ ¾ø´Ù°í ¼¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇÑ´Ù. ÀÌ¾î Áý Ã»¼Ò°¡ ÇÊ¿äÇÏ°Å³ª ¹ÝÂùÀÌ ÇÊ¿äÇÏ¸é ÀÚ½ÄµéÀ» ºÎ¸£°í´Â ÇÏ´Âµ¥ ¿À¸é ¿ëµ·À» ÁØ´Ù°í °í¹éÇÑ´Ù. "°Â³×¸¦ ¿À·¡ Àâ°í ÀÖÀ¸·Á¸é µ· ºÀÅõ¸¦ ¾È Áà¾ß ÇØ"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ³ªº¸´Ù µ·À» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Í °°´Ù°í ¸»ÇØ Ãæ°ÝÀ» ´õÇÑ´Ù.
°í¹ÎÀ» µéÀº MC Á¤Çüµ·Àº "¿ëµ· ÁÙ ¶§ ¾ó¸¶³ª ÁÖ¼¼¿ä?"¶ó°í ¹°¾ú°í Àü¿øÁÖ´Â "¿ëµ·À¸·Î 100¸¸ ¿øÀ» ÁÖ°í ¾Æµéµé¿¡°Ô´Â °Ç¹°µµ ÇÏ³ª »çÁá´Ù"¶ó¸ç Â§¼øÀÌ ÀÌ¹ÌÁö¿Í´Â ´Þ¸® °¡Á·µé¿¡°Õ Åë Å« ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÎ´Ù. ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¾ðÁ¦ºÎÅÍ ¾Æµéµé¿¡°Ô ¿ëµ·À» ÁÖ¼Ì¾î¿ä?"¶ó°í ¹°¾ú°í Àü¿øÁÖ´Â ÀÚ½ÄµéÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙ¿©ÁÖ±â À§ÇØ ¼ÕÁÖµéÀÇ ÇÐºñ µîÀ» Áö¿øÇØ ÁÖ¸ç ½ÃÀÛµÇ¾ú´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "ÀÚ³à°¡ ¼ºÀÎÀÌ µÇ±â Àü±îÁö µ½´Â °ÍÀÌ ºÎ¸ðÀÌÁö¸¸, ÀÌ¹Ì Áß³â¿¡ Á¢¾îµç ÀÚ³àÀÎµ¥ ºÎ¸ðÀÇ ¿ªÇÒÀ» °í¹ÎÇÏ¼¼¿ä"¶ó¸ç ¾ÆÁ÷µµ Àü¿øÁÖ°¡ ºÎ¸ðÀÇ ¿ªÇÒÀ» ³»·Á³õÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®ÇÑ´Ù.
¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â Àü¿øÁÖ¿¡°Ô "ÀÚ½ÄµéÀÌ µ· ¹ÞÀ¸·¯ ¿À³ª? ÇÏ´Â ¸¶À½ÀÌ Á¶±Ý ÀÖÀ¸½Å °Í °°¾Æ¿ä"¶ó°í Áú¹®ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ Àü¿øÁÖ´Â °í°³¸¦ ²ô´öÀÌ´õ´Ï "¾ÖµéÀÌ ¿Â´Ù°í ÇÏ¸é ¾ó¸¶¸¦ ÁÙ±î ºÎ´ãÀÌ µÅ¿ä"¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» °í¹éÇÑ´Ù. ¿ëµ·ÀÌ ¾øÀ¸¸é ¹Ù»Ú´Ù´Â ÇÎ°è·Î ´Ù¸¥ ³¯ ¿À¶ó°í ÇÏ°í ¿ëµ·À» ÁØºñÇØ µÎ±âµµ ÇÑ´Ù°í Â§ÇÑ ¼Ó»çÁ¤À» µå·¯³½´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¾î¶² °ÍÀ» ¸Å¹ø ¶È°°Àº ½ºÄÉÁÙ·Î ÇØÁÖ¸é ´ÙÀ½¿¡µµ ¶Ç ±×·¸°Ô ÇÒ °Å¶ó°í ±â´ëÇÏ°Ô µÈ´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¾È ÇØÁÖ¸é ¼¿îÇÑ °¨Á¤À» ´À³¢°Ô µÈ´Ù°í ÁöÀûÇÑ´Ù. ¹Ý¸é "ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î ÁÙ ¶§´Â ¾ðÁ¦³ª ±â´ëÇÑ´Ù"¶ó¸ç Àü¿øÁÖ°¡ Á÷Á¢ ¸¸µç ¿ëµ· ·çÆ¾È¸¦ ³¯Ä«·Ó°Ô Â¤´Â´Ù.
MC Á¤Çüµ·Àº "µþµé¿¡°Ô ¹ÝÂùÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¸é ¾î¶² °ÍÀÌµç °í¸¶¿î ¸¶À½¿¡ ´ëÇØ Ç¥ÇöÇÒ °Í °°¾Æ¿ä"¶ó¸ç Àü¿øÁÖ¿¡°Ô °ø°¨ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¿ëµ·À¸·Î ÀÚ³à¿¡ ´ëÇÑ °í¸¶¿î ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇÑ °Å¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç Àü¿øÁÖÀÇ °æ¿ì ¿©·¯ °¡Áö ¹æ¹ý Áß 'µ·'À¸·Î Ç¥ÇöÇß´Ù°í ³¯Ä«·Ó°Ô ÁöÀûÇÑ´Ù.
ÇÑÆí Àü¿øÁÖ´Â Áö³ªÄ£ Àý¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ³àµé°úÀÇ °¥µîÀ» °í¹éÇÑ´Ù. ÁöÀÎ¿¡°Ô ÀÛÀº ½Å¹ßÀ» ¾ò¾î¿Ô´õ´Ï ¾ÆµéÀÌ ¾²·¹±âÅë¿¡ ¹ö¸®°í "Á¦´ë·Î µÈ ½Å¹ß ½ÅÀ¸¼¼¿ä!"¶ó°í È£ÅëÀ» ÃÆ´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ MC Á¤Çüµ·Àº "³»°¡ ¾ö¸¶ÇÑÅ× Àß¸øÇÏ°í ÀÖ±¸³ª"¶ó¸ç ³»°¡ ¾ö¸¶¸¦ ¸ø º¸»ìÇÉ´Ù´Â ¸¶À½ÀÌ µé¾î ³ªÇÑÅ× È°¡ ³¯ °Í °°´Ù°í ÀÚ³àÀÇ ÀÔÀå¿¡ °ø°¨ÇÑ´Ù. ÀÌ¾î ¿ÀÀº¿µ ¹Ú»ç´Â "¿ëµ·À» ¾È ÁÖ¼Åµµ ÀÚ³àºÐµéÀº ¿À½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ÀÚ½ÄµéÀÇ ¸¶À½±îÁö Â¤À¸¸ç ¿Ïº® ºÐ¼®Çß´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
°ú¿¬ À§±âÀÇ Â§Å×Å©ÀÇ ¿©¿Õ Àü¿øÁÖ¸¦ À§ÇÑ ¿ÀÀº¿µÀÇ Àº¿µ ¸ÅÁ÷Àº ¹«¾ùÀÏÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ´Â °¡¿îµ¥, ¼¼»ó ¼Ó ¸ðµç »ç¶÷ÀÇ ´Ù¾çÇÑ °í¹ÎÀ» ÇÔ²² Ç®¾îº¸´Â ¸àÅÐ ÄÉ¾î ÇÁ·Î±×·¥ '¿ÀÀº¿µÀÇ ±ÝÂÊ »ó´ã¼Ò'´Â ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ Àú³á 8½Ã 10ºÐ Ã¤³ÎA¿¡¼ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
anjee85@sportschosun.com
ÀÌÁ¤ÇÏ, ½½ÇÂ ¼ö»ó ¼Ò»ó ¡°¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô ÀÌ »óÀ»¡±
'ÀÌÈ¥' ¼À¯¸® ±ÙÈ², ÇÛ¾¦ÇÑ ¾ó±¼ ¡°¸¶À½°í»ýÇÏ´Ï »ì ºüÁ®¡±
µ¹¾Æ°¡½Å ÇÒ¸Ó´Ï ³ªºñ·Î È¯»ý?¡¦°áÈ¥½ÄÀå ½Å¶û '¿À¿'
°áÈ¥ 12ÀÏ ¸¸¿¡ 'Ãæ°Ý'..¾Æ³»ÀÇ Á¤Ã¼´Â '¿©Àå³²ÀÚ'
¡®¸¶¾à Àü°ú¡¯ ·Î¹öÆ® ÇÒ¸® ¡°ÀÌºÒ µ¤°í Á×À¸·Á Çß´Ù..°¡Á· µµ¿òÀ¸·Î ±Øº¹¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¼öÁö, ÆÄ°Ý ³ëÃâ µå·¹½º¿¡ ÆÒµé ºñ»ó "¿Ê ¿©¸ç¿ä!"
2.
[SC¸®ºä] ±èÁØÈ£ "¢¾±èÁö¹Î°ú Å°½º, ½¯ Æ´ÀÌ ¾ø´Ù..³» ´õ·¯¿ò ¸¹ÀÌ ¹Ù²ãÁà"('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')
3.
"¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô"¡¤"¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇØ" ÀÌÁ¤ÇÏ¡¤±è°íÀº, ÇÏ´Ã¿¡ ¹ÙÄ£ ¼ö»ó ('¹é»ó')[Á¾ÇÕ]
4.
»ç°, ³²Æí ¶°³ª º¸³½ ÈÄ ¸ÂÀÌÇÑ ¾î¹öÀÌ³¯ "¾ö¸¶ ¾Æºü °¨»çÇØ¿ä »ç¶ûÇØ¿ä"
5.
±ÇÁ¤¿ "¿¬¼¼´ë Ãâ½Å ¸»ÇÏ¸é ´Ù ³î¶ó, À½¾ÇÀº Ãë¹Ì·Î¸¸ ÇÒ ÁÙ" ('ºñº¸Æ¼ºñ')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
°¥ ±æ ¹Ù»Û ÃÖÇÏÀ§, ¹Ý°¡¿î '5¼±¹ß Ä«µå »èÁ¦'¡¦"¾ðÁ¨°¡´Â ´øÁ®¾ßÇÏ´Ï" ¿©ÀüÈ÷ ³²Àº °úÁ¦
2.
"°ÀÎ¾Æ,±×µ¿¾È Áñ°Å¿ü´Ù" À½¹ÙÆä °á±¹ ºòÀÌ¾î¾øÀÌ ¾¹¾µÈ÷ PSG ¶°³´Ù¡¦'»õ°¡½¿' Á¶·Õµµ
3.
È²¼ººó, ¼ÕÈ£¿µ, ÀÌÁÖÇü, ¹ÚÁØ¿µ...¸ñ¼û °É°í ¶Ù´Â ¼±¼öµé, ¿Ö ÇÜ½ºÆ®¸µÀÌ ÅÍÁö³ª
4.
'µå¸®ºí ¸øÇØ, Å©·Î½º ³ªºü, ÆÐ½º ¾ÈµÅ' Àü¹®°¡°¡ ÁöÀûÇÑ ÅäÆ®³ÑÀÇ ¾ÏÀûÀÎ Á¸Àç, Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶¿¡°Ô ¸Å°¢ ÃË±¸
5.
'´ç½ÅÀÌ Æ²·È¾î. ¼±¹ß·Î ½á¾ßÁö' ÀÌ°ÀÎ ÈÄ¹Ý 31ºÐ ±³Ã¼ÃâÀü¿¡µµ ¼±¹ß ¾ÐµµÇÑ ÆòÁ¡. ¿£¸®ÄÉ °¨µ¶ ¿ëº´¼ú, ¶Ç Æ²·È´Ù