[Á¾ÇÕ]"°É¾î´Ù´Ï´Â ¼½½Ã ´ÙÀÌ³Ê¸¶ÀÌÆ® °°°í". ±èÁö¿ø, ±è¼öÇö º¹±Ù ¹ÝÇÏ´õ´Ï ¸ÕÀú µöÅ°½º±îÁö(´«¹°ÀÇ ¿©¿Õ)

ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-16 23:09 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-17 06:31


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ]"Á» ¾È±â°í ½Í°í. °É¾î´Ù´Ï´Â ¼½½Ã ´ÙÀÌ³Ê¸¶ÀÌÆ® °°°í."

±èÁö¿øÀÌ ±è¼öÇöÀÇ ¹þÀº ¸ö¿¡ ¹ÝÇÏ¸ç, °¢¹æ»ìÀÌ 3³â¸¸¿¡ ´Ù½Ã ¸Å·ÂÀ» ´À³¢±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×¸®°í ÇÑ¹ã Å°½º·Î ¶ß°Å¿î ¿£µùÀ» Àå½ÄÇß´Ù.

16ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 10ºÐ ¹æ¼ÛµÈ tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ '´«¹°ÀÇ ¿©¿Õ'¿¡¼­´Â È«ÇØÀÎ(±èÁö¿ø ºÐ)Àº ¼ö·ÆÀå¿¡¼­ ¸ËµÅÁöÀÇ ½À°ÝÀ» ¹Þ±â Á÷Àü, °ú°Å Çö¿ì(±è¼öÇö ºÐ)ÀÌ ÇÁ·¯Æ÷ÁîÇß´ø ¼ø°£À» ¶°¿Ã·È´Ù. ±×¸®°í "¿Ö ÇÏÇÊ ÀÌ¶§°¡ ¶°¿Ã¶úÀ»±î. ¸¸¾à ³»°¡ ¿©±â¼­ Á×´Â´Ù¸é ¸¶Áö¸· ¼ø°£¿¡ ´Ï »ý°¢À» ÇÏ´Â °É±î"¶ó°í ÀÇ¾ÆÇØÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ÇØÀÎÀº °¡Á·µé ¾Õ¿¡¼­ "ÇØº´´ë Æ¯º° °æÈ£ºÎ´ë Ãâ½ÅÀÌ´Ù. 3ÃÊ¸¸ ´Ê¾ú¾îµµ ³ª´Â ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¾ø¾ú¾î"¶ó°í Çö¿ì ÆíÀ» µé¾ú´Ù. °í¸ð È«¹üÀÚ(±èÁ¤³­ ºÐ)µµ "±× ÆÈ¶ÒÀÌ ÆÒ´ë¸¸ ±¼¸± ÆÈ¶ÒÀÌ ¾Æ´Ï¾ß"¶ó¸ç Çö¿ìÀÇ ±ÙÀ°Áú ¸ö¸Å¸¦ ÄªÂùÇß´Ù.

ÀÌÈÄ Çö¿ì´Â »ì±Ý»ì±Ý ÀáÀÚ¸®¿¡ µé·ÁÇßÀ¸³ª, ÇØÀÎÀÌ Àá¿¡¼­ ²£´Ù. ±×¸®°í "³ª ¿Ê Á¼ ¹þ°ÜÁà"¶ó´Â ¸»¿¡ ±ôÂ¦ ³î¶ú°í, ¾ÄÀ¸¶ó´Â ¸»¿¡ »þ¿öµµÁß "³ª°¡Áö ¸»±î"¶ó°í °í¹ÎÀ» ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¿ôÀ½À» ÅÍ¶ß·È´Ù.


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ÇØÀÎÀº ¼öÇöÀÌ ¼ö·ÆÀå¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀ» ±¸ÇØÁØ ¸ð½ÀÀ» °è¼Ó ¶°¿Ã¸®¸é¼­ ¾ó±¼ÀÌ ´Þ¾Æ¿Ã¶ú´Ù. "ÀÚ²Ù¸¸ ½½·Î¿ì °É¾î¼­ È¸»óÇÏÁö ¸»¶ó°í"¶ó°í ½º½º·Î µÇ³úÀÌ´Âµ¥, Çö¿ì°¡ »þ¿ö¸¦ ¸¶Ä£ µÚ Å« ¼ö°Ç¸¸ µÎ¸£°í ³ª¿ÀÀÚ ±ÙÀ°Áú ¸ö¸Å¿¡ ±Þ´çÈ²Çß´Ù. ¶Ç "¾îÀÌ°¡ ¾ø³×. Áö°¡ ¹«½¼ Áü½Â³²ÀÌ¾ß. ¸øº»»õ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ³­°Å¾ß"¶ó¸ç Çö¿ìÀÇ ¸ÚÁø ¸ö¸Å¿¡ ºüÁ®µå´Â ÀÚ½ÅÀ» ¹ß°ßÇÏ°í ±Þ´çÈ²Çß´Ù.

ÀÌÈÄ¿¡µµ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Â Çö¿ì¸¦ º¸¸ç ´«À» ¶¼Áö ¸øÇÏ´ø ÇØÀÎÀº "³ª ºñ¼­, °áÈ¥ 3³âÂ÷ Áß¿¡ °©ÀÚ±â ÀÚ±â ³²ÆíÀ» º¸°í ½ÉÀå ¶Ù´Â ¿©ÀÚ°¡ ÀÖÀ»±î?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù.

"³²Æí º¸°í ½ÉÀåÀÌ ¿Ö ¶Ù¾î¿ä?"¶ó¸ç ÀÇ¾ÆÇØÇÏ´ø ³ª ºñ¼­(À±º¸¹Ì ºÐ)´Â "±×°Ç ¾Æ´Ï°í.. ¾à°£ ¸ÚÁ®¼­?"¶ó´Â ´ë´ä¿¡ "³²ÆíÀÌ¿ä? ¾îµð ¾ÆÇÂ ¿©ÀÚ ¾Æ´Ò±î¿ä? ´©°¡ ±×·¸´ë¿ä?"¶ó°í Áú»öÇß´Ù.

ÇØÀÎÀº "¾î, ´©°¡ ±×·¸´ë. ¾î¶² ³¯Àº ÀÚ±â ³²Æí ´«¸Á¿ïÀ» º¸¸é ¾È¾ÆÁÖ°í ½Í´ë. ±×³É »ç¿¬ÀÌ ¸¹¾Æ º¸ÀÌ°í ÀÌ·¸°Ô ÇèÇÑ ¼¼»ó¿¡¼­ ¿©¸° ³²ÀÚ°¡ ¹öÅß ³ª°¡´Â °Ô ³Ê¹« ¾È¾²·´°í"¶ó¸ç "±×·±µ¥ ¾î¶² ³¯Àº ¾î±ú°¡ ³Ê¹« ³Ð¾îº¸ÀÌ°í ¹º°¡ Á» ¾È±â°í ½Í°í °É¾î´Ù´Ï´Â ¼½½Ã ´ÙÀÌ³Ê¸¶ÀÌÆ® °°°í. ÀÌ·¸°Ô Ä¡¸íÀûÀÎ ³²ÀÚ¸¦ ¼¼»ó¿¡ ³»³õ´Â °Ô ¸Â³ª ½Í°í"¶ó°í ¸· ¼Ó³»¸¦ µå·¯³Â´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ÇØÀÎÀÇ ÀÌ¾ß±âÀÎ ÁÙ ´«Ä¡¸¦ ¸øÃ¦ ³ª ºñ¼­´Â "²À º´¿ø °¡º¸¶ó°í ÇÏ¼¼¿ä. ³ú¿¡ Å« º´ÀÌ µç °Å¾ß ÀÌ°Ç"ÀÌ¶ó¸ç Çô¸¦ Ã¡°í, ÇØÀÎÀº""³ª ºñ¼­, Á» ¿ëÇÏ´Ù"¶ó°í Çß´Ù.


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ÇÑÆí È«ÇØÀÎÀÇ ¿¾ µ¿Ã¢ À±Àº¼º(¹Ú¼ºÈÆ ºÐ)Àº »ç¾÷À» ÇÎ°è·Î ÇØÀÎÀ» ¸¸³­ ÀÚ¸®¿¡¼­ ¼öÇö¿¡ ´ëÇØ ÀÌ°£ÁúÀ» Çß´Ù. '¾î¶² »ç¶÷ÀÌ³Ä"´Â Áú¹®¿¡ È«ÇØÀÎÀº "º°·ÎÀÌ±æ ¹Ù¶ó°í ¹¯´Â °Å °°Àºµ¥ ÁÁÀº »ç¶÷ÀÌ¾ß"¶ó°í Çß°í, ¼ö·ÆÀå¿¡¼­ Çö¿ì°¡ ÇØÀÎÀ» ±¸ÇÒ±î ¸»±î ¸Á¼³¿´´Ù´Â ¸»¿¡ "³Ê¿Í ±× »ç¶÷ÀÇ Â÷ÀÌ´Ù. ¾îÂ·µç ³Ê´Â ±× »ç¶÷À» ºÃ°í, ±× »ç¶÷Àº ³ª¸¦ º¸°í ÀÖ¾úÀ¸´Ï±î"¶ó°í ÀÚ½ÅÀÖ°Ô ´äÀ» Çß´Ù.

¶Ç "³»°¡ »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷Àº ½È¾î¼­ Á×À» °Í °°Àº °É °ßµ®ÁÖ´Â °Å¾ß. šœúÀ ÀÖ¾îµµ °è¼Ó °°ÀÌ ÀÖ¾îÁÖ´Â °Å"¶ó°í ÇØÀÎÀÌ ¼³¸íÇÏÀÚ, À±Àº¼ºÀº "¼³¸íÀÌ ±æ´Ù. º¸Åë ÀÚ½ÅÀÌ ¾øÀ» ¶§ ¼³¸íÀÌ ±æ¾îÁöÁö"¶ó°í ºÒ½ÅÀ» Å°¿ü´Ù.

¼öÇöÀÇ ÀüÈ­¸¦ ¸ô·¡ ²÷¾î¹ö¸®±â±îÁö ÇÑ À±Àº¼ºÀº Áý ¾Õ¿¡¼­ ±â´Ù¸®´Â ¼öÇö¿¡°Ô "¿ì¸® ÇØÀÎÀÌ Àß ºÎÅ¹ÇØ¿ä"¶ó´Â ¸»·Î È­¸¦ µ¸¿ì¾ú´Ù.

±×°¡¿îµ¥ ¼öÇöÀº ´©³ªÀÇ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö¸¦ È®ÀÎÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô ÇÏ·Á°í ÇÏ´Ù°¡ ¹ÐÂø Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°Ô µÆ°í, ÇØÀÎÀº "³»°¡ ¿Ö ÀÚ½ÅÀÌ ¾ø¾úÁö"¶ó¸é¼­ "ÀÌ¾ß±â ÇßÁö? ³ª ÀÌÁ¦ ¾ÈÇÏ´ø °Å À§ÁÖ·Î ÇÏ°í »ì·Á°í"¶ó¸é¼­ ¸ÕÀú µöÅ°½º¸¦ Çß´Ù.
ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ jjangga@sportschosun.com


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