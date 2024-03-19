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ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-19 08:46


»çÁø ÃâÃ³=À¯Æ©ºê 'Â§ÇÑÇü ½Åµ¿¿±'

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ]'°ÔÀÌÂ÷Æ® 1À§'¸¦ ÀÚ¶û½º·¯¿ö´Â ¼Õ¼®±¸°¡ ÀüÁ¾¼­ ¾Õ¿¡¼­ ´ë¿ªÀ» °ÅºÎÇÏ°í ½ÇÁ¦ ¾ûµ¢ÀÌ¸¦ '±ñ' »ç¿¬À» °ø°³Çß´Ù.

3¿ù 18ÀÏ Ã¤³Î 'Â§ÇÑÇü ½Åµ¿¿±'¿¡ ¿Ã¶ó¿Â 'Â§ÇÑÇüÀÌ ¸»¾ÆÁÖ´Â ¸Å·Â³²µé! ³» ¾ûµ¢ÀÌ ½Ç·Â ¾î¶§?'¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»ó¿¡¼­ ¼Õ¼®±¸, ±è¼ºÃ¶, ±èµ¿ÈÖ, È«°æÀÌ ÀÔ´ãÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.

ÀÌµéÀº ¿µÈ­ '´ñ±ÛºÎ´ë'(°¨µ¶ ¾È±¹Áø)·Î ¿¬±â È£ÈíÀ» ¸ÂÃá ¹è¿ìµé.

ÀÌ³¯ ½Åµ¿¿±Àº °ú°Å SBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ '¹Ì¿î ¿ì¸® »õ³¢'¿¡¼­ ¼Õ¼®±¸¸¦ ¸¸³µ´ø ¶§¸¦ È¸»óÇÏ¸ç "±×¶§ ¾î¸Ó´Ïµé ¾Õ¿¡¼­ ÀÌ·±Àú·± ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ´Âµ¥ ¹ü»óÄ¡ ¾Ê°í ¿¹»ç·ÓÁö ¾Ê¾Æ¼­ ¸Å·áµÆ´Ù. ¿À´Ã 'Â§ÇÑÇü'¿¡ ¼®±¸ ³ª¿Â´Ù°í ÇÏ´Ï±î ³Ê¹« ¼³Ž®´Ù '³ª¿¡°Ô °ÔÀÌÀÇ DNA°¡ ÀÖ³ª?'¶ó°í ÀÇ½ÉÇß´Ù"°í ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾Ö ÇÑ¹ß ´õ³ª¾Æ°¡ ¼Õ¼®±¸´Â "Á¦ À¯ÀÏÇÑ ÀÚ¶û°Å¸® Áß ÇÏ³ªÀÎµ¥ °ÔÀÌ Ä£±¸µéÀÌ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ³²ÀÚ ¹è¿ì ÅõÇ¥°°Àº °Ô ÀÖ´Ù"¸ç ÀÚ½ÅÀÌ °ÔÀÌÂ÷Æ®¿¡¼­ 1À§¸¦ ÇßÀ½À» ÅÐ¾î³ù´Ù. ±×´Â "±×°Ô ³õÄ¡±â ¾Æ±î¿î ¼øÀ§´Ù. ¿Ö³ÄÇÏ¸é °ÔÀÌ Ä£±¸µéÀÌ Æ®·»µå¿¡ ºü¸£´Ï±î ±× Ä£±¸µéÀÌ ÁÁ¾ÆÇÏ¸é 'ÀÌ°Å´Â µÈ´Ù'¶ó´Â °Ô ÀÖÁö ¾Ê³ª"¶ó°í ´ç´çÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù.


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ÀÌ¾îÁö´Â ÅäÅ©¿¡¼­µµ ¼Õ¼®±¸´Â °ÅÄ§¾ø´Â ¿¹´É ÀÔ´ãÀ» ¹ßÈÖÇß´Âµ¥, '´ñ±ÛºÎ´ë' ÃÔ¿µÁß ±è¼ºÃ¶ÀÇ ¾ûµ¢ÀÌ°¡ º¸¿´´ø »óÈ²ÀÌ È­Á¦°¡ ¿À¸£ÀÚ ¼Õ¼®±¸´Â "³ª´Â (¾ûµ¢ÀÌ) ¸¹ÀÌ ±÷´Ù. Â÷Æ®¿¡ ±×³É ¿Ã¶ó°¡´Â °Ô ¾Æ´Ï´Ù. Çå½ÅÀûÀÎ °Ô ÇÊ¿äÇÏ´Ù"¸ç "SNS¿¡ ³²ÀÚ ¹è¿ì ¾ûµ¢ÀÌ¸¸ Ä¸Ã³ÇØ¼­ ¿Ã·Á³õ´Â °Ô ÀÖ´Ù. ÇÒ¸®¿ìµå ¹è¿ìµé °Í¸¸. ±× Áß ³» °Íµµ ÀÖ´Ù. °Å±â¿¡ °°ÀÌ ¿Ã¶ó°¡ ÀÖ¾î ¿µ±¤"ÀÌ¶ó°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.

ÀÌ¾î ¿µÈ­ '¿¬¾Ö ºüÁø ·Î¸Ç½º'(2021)¿¡¼­ ¾ûµ¢ÀÌ ³ëÃâ Àå¸éÀ» ´ë¿ª¾øÀÌ ÃÔ¿µÇÑ ÀÏÈ­¸¦ ÀüÇß´Ù.

"Á¦°¡ ÀüÁ¾¼­ ¾Õ¿¡¼­ ¾ûµ¢ÀÌ¸¦ ±î´Â Àå¸éÀÌ ÀÖ´Âµ¥ Á¦ÀÛºÎ¿¡¼­ µÚ¸¸ ³ª¿À´Ï±î ºÒÆíÇÏ¸é ´ë¿ªÀ» ¾²°Ú´Ù°í Çß´Ù. ±×·±µ¥ ±×³É ÇÏ°Ú´Ù°í Çß´Ù"°í ¹àÈù ¼Õ¼®±¸´Â "ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ±âº¸´Ù ¼ÖÁ÷ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´ë¿ªÀ» º¸°í ¿ÀÇØÇØ¼­ °ÔÀÌ Â÷Æ®¿¡ ¿Ã¶ó°¡¸é Á¦ ½Ç·ÂÀÌ ¾Æ´ÏÁö ¾Ê³Ä. ³ªÁß¿¡ ¹è½Å°¨ ÁÖ¸é ¾È µÇ´Ï±î ´ë¿ªº¸´Ù ¶³¾îÁú ¼ö ÀÖÀ»Áö ¾ðÁ¤ Á¦ ½Ç·ÂÀ¸·Î ¿Ã¶ó°¥ ¶§±îÁö ¿Ã¶ó°¡ º¸·Á°í ÇÑ´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.
ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ jjangga@sportschosun.com


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