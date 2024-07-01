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Áö³ÇØ ½ÅÀÎ¿ÕÀº 3ÆÐ-ERA 5.73, Å¸°Ý¿ÕÀº Å¸À² '0.193' 8¹ø Ãß¶ô, '½´ÆÛ¿¡ÀÌ½º' ¶°³ ¿À¸¯½º 1À§¿Í 16.5°æ±âÂ÷ ÀÚ·Â¿ì½Â ¼Ò¸ê[¹ÎÃ¢±âÀÇ ÀÏº»¾ß±¸]
¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-01 09:25
Áö³ÇØ 8¿ù 5ÀÏ ¼¼ÀÌºÎ¸¦ »ó´ë·Î ½ÃÁð 9¹øÂ° ½Â¸®¸¦ ¿Ã¸° ¾ß¸¶½ÃÅ¸. Áö³ÇØ 9½ÂÀ» ¿Ã¸®°í ºÎ»óÀ¸·Î ÀÌÅ»ÇÑ ¾ß¸¶½ÃÅ¸´Â ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× ½ÅÀÎ¿Õ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁî SNS
Áö³ÇØ ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× Å¸°Ý¿Õ µ·±¸´Â ¿Ã½ÃÁð ±Ø½ÉÇÑ Å¸°Ý ºÎÁø¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Ù. 7¿ù 1ÀÏ ÇöÀç Å¸À² 1ÇÒ9Ç¬3¸®¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁî SNS
¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁîÀÇ ¿ì¿ÏÅõ¼ö ¾ß¸¶½ÃÅ¸ šœÆäÀÌÅ¸(22). 6¿ù 30ÀÏ Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°Áî¿Í ¿øÁ¤°æ±â¿¡ ¼±¹ßµîÆÇÇØ 3ÀÌ´×À» ´øÁö°í ±³Ã¼µÆ´Ù. Áö³ÇØ °³¸·Àü ¼±¹ßÅõ¼ö·Î 1±º µ¥ºßÀüÀ» Ä¡¸¥ ÀÌÈÄ ÃÖ´Ü ÀÌ´× °ÆÇÀÌ¾ú´Ù. ÀÏº»¾ð·ÐÀº ÃÊ¼Ó 10m °Ç³ÀÌ ºÒ¾î Á¦±¸¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾ú´Ù°í Çß´Ù. 1È¸¿¡¸¸ 37±¸¸¦ ´øÁö¸ç °íÀüÇß´Ù. Áö¹Ù ·Ôµ¥ÀÇ È¨±¸Àå ¸¶¸°½ºÅ¸µð¿òÀº µµÄì¸¸¿¡ ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ¾î Æò¼Ò¿¡µµ ¹Ù¶÷ÀÌ ¸¹Àº °÷ÀÌ´Ù.
3È¸±îÁö 6¾ÈÅ¸¿¡ 4»ç±¸ 3°³¸¦ ³»ÁÖ°í 3½ÇÁ¡Çß´Ù. 79±¸¸¦ ´øÁö°í ºÒÆæ¿¡ ¸¶¿îµå¸¦ ³Ñ°å´Ù. 3½ÇÁ¡ÀÌ¾úÁö¸¸ °æ±â ³»¿ëÀº ´õ ¾È ÁÁ¾Ò´Ù.
1È¸¸» ¼±µÎÅ¸ÀÚ ¿ÀÄ« È÷·Î¹Ì¸¦ »ïÁøÀ¸·Î Ã³¸®, ±âºÐ ÁÁ°Ô Ãâ¹ßÇß´Ù. Ç®Ä«¿îÆ®¿¡¼ Æ÷Å©º¼À» ¶³¾îÆ®·Á ¹èÆ®¸¦ ²ø¾î³Â´Ù. ¿ÀÄ«´Â Á÷Àü 5°æ±â¿¡¼ 10¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·È´Ù. ÆÛ½ÃÇÈ¸®±×¿¡ 3¸í»ÓÀÎ 3ÇÒÅ¸ÀÚ´Ù.
Ã¹ Å¸ÀÚ¸¦ »ó´ë·Î 8±¸¸¦ ´øÁø µÚ Èçµé·È´Ù. 2¹ø °¡Äí³ªÄ« °¡¾²¾ß¸¦ ³»¾ß¾ÈÅ¸, 3¹ø ÈÄÁö¿Í¶ó ±³Å¸¸¦ »ç±¸·Î ³»º¸³Â´Ù. ÀÌ¾î 4¹ø ³×ÇÁÅ»¸® ¼ÒÅä¸¦ Çê½ºÀ® »ïÁøÀ¸·Î Àâ°í, 5¹ø ±×·¹°í¸® Æú¶ûÄÚ¿¡°Ô º¼³ÝÀ» Çã¿ëÇß´Ù. ÀÌ¾îÁø 2»ç ¸¸·ç¿¡¼ 6¹ø ¿ì¿¡´Ù ±³Åä¿¡°Ô ÁÂÀü Àû½ÃÅ¸¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. 0-2. 1S¿¡¼ ´øÁø ¸öÂÊ Á÷±¸°¡ ¸Â¾Æ³ª°¬´Ù.
2È¸ 2·çÅ¸¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 2¾ÈÅ¸-1º¼³ÝÀ» ³»ÁÖ°íµµ ¹«½ÇÁ¡Çß´Ù. »ó´ë ÁÖÀÚÀÇ µµ·ç¸¦ ÀúÁöÇØ À§±â¸¦ ³Ñ°å´Ù.
¿îÀº °è¼Ó µû¸£Áö ¾Ê¾Ò´Ù. 3È¸ ¹«»ç¿¡¼ 4,5¹ø ¼ÒÅä¿Í Æú¶ûÄÚ¸¦ ¿¬¼Ó¾ÈÅ¸·Î ³»º¸³Â´Ù. ÀÌ¾îÁø 1»ç 1,3·ç¿¡¼ Èñ»ýÅ¸·Î Ãß°¡½ÇÁ¡À» Çß´Ù. 0-3. 8¹ø µµ¸ð½ºÅ° ¾Æ¾²Å°¸¦ »ïÁøÀ¸·Î µ¹·Á¼¼¿ì°í ÀÌ´×À» ³¡³Â´Ù.
ÃÊ¹Ý Èå¸§À» ³»ÁØ ¿À¸¯½º´Â 0´ë7 ¿µºÀÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù. Àü³¯ ¿¬Àå 10È¸ ´ëÅ¸ ½º±â¸ðÅä À¯Å¸·Î°¡ 2Á¡ È¨·±À» ¶§·Á 5´ë3À¸·Î ÀÌ°å´Âµ¥, ÇÏ·ç ¸¸¿¡ Å¸¼±ÀÌ ¾ó¾îºÙ¾ú´Ù. ³ªÄ«Áö¸¶ »çÅä½Ã °¨µ¶Àº "¾îÁ¦¿Í ´Ù¸¥ ÆÀ °°¾Ò´Ù"°í Çß´Ù. ½ÃÁð 10¹øÂ° ¿µºÀÆÐ¸¦ ´çÇÑ ¿À¸¯½º´Â 5À§·Î ¶³¾îÁ³´Ù.
½Ã¼Ó 160km °¼Ó±¸¸¦ »Ñ¸®´Â ¾ß¸¶½ÃÅ¸´Â ¿Ã½ÃÁð ÁÖÃàÅõ¼ö·Î ±â´ë°¡ ÄÇ´ø ¹Ì·¡ÀÇ ¿¡ÀÌ½º´Ù. ±×·¯³ª 1±º µ¥ºß 2³âÂ÷¿¡ ÀÚ¸®¸¦ ¸øÀâ°í °íÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù. 5Â÷·Ê ¼±¹ßµîÆÇÇØ ÇÑ ¹øµµ 6ÀÌ´×À» ´øÁöÁö ¸øÇß´Ù. ½Â¾øÀÌ 3ÆÐ-Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 5.73. Áö³ÇØ 8¿ù 5ÀÏ ¼¼ÀÌºÎ ¶óÀÌ¿ÂÁîÀü ÀÌÈÄ ½Â¸®¸¦ ¿Ã¸®Áö ¸øÇß´Ù.
¸ÞÀÌÀú¸®±×·Î ¶°³ '½´ÆÛ¿¡ÀÌ½º' ¾ß¸¶¸ðÅä ¿ä½Ã³ëºÎ(LA ´ÙÀú½º), ´ÏÈ¥ÇÜ ÆÄÀÌÅÍ½º·Î ÀÌÀûÇÑ ÁÂ¿Ï ¾ß¸¶»çÅ° »çÄ¡¾ßÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿öÁÖ±æ ¹Ù¶ú´Âµ¥ ±â´ë°¡ ³Ê¹« ÄÇ´Ù.
¾ß¸¶½ÃÅ¸´Â Áö³ 4¿ù 19ÀÏ ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ© È£Å©½º¸¦ »ó´ë·Î 4ÀÌ´× 8½ÇÁ¡ÇÏ°í 1±º¿¡¼ ¸»¼ÒµÆ´Ù. µÎ´Þ ¸¸ÀÎ 6¿ù 16ÀÏ ÀÎÅÍ
¿Ã½ÃÁð ÁÖÃàÅõ¼ö·Î ±â´ë°¡ ÄÇ´Âµ¥ 5°æ±â¿¡ µîÆÇÇØ ½Â¾øÀÌ 3ÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù. ±×´Â 6¿ù 30ÀÏ Áö¹Ù ·Ôµ¥Àü¿¡¼ 3ÀÌ´× 3½ÇÁ¡ÇÏ°í ±³Ã¼µÆ´Ù. Áö³ÇØ 1±º¿¡ µ¥ºßÇÑ ÈÄ ÃÖ´Ü ½Ã°£ °ÆÇµÆ´Ù.
»çÁøÄ¸Ã³=¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁî SNS
¿À¸¯½º´Â ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©¸¦ ´©¸£°í 2021~2023³â 3³â ¿¬¼Ó ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× Á¤»ó¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 2022³â¿£ ¾ßÄí¸£Æ®¸¦ Á¦Ä¡°í ÀçÆÒ½Ã¸®Áî ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î ¿Ã·È´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁî SNS
¸®±×(±³·ùÀü) ¾ßÄí¸£Æ® ½º¿Ð·ÎÁîÀü¿¡ º¹±ÍÇØ 5ÀÌ´× 1½ÇÁ¡Çß´Ù.
Áö³ÇØ 16°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 9½Â3ÆÐ-Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 1.61. 8¿ù Áß¼ø ºÎ»óÀ¸·Î ½ÃÁð¾Æ¿ôµÆ´Âµ¥µµ ½ÅÀÎ¿ÕÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
Áö³ÇØ ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× Å¸°Ý¿Õ µ·±¸ À¯¸¶´Â 30ÀÏ Áö¹Ù ·Ôµ¥Àü¿¡ 8¹ø-1·ç¼ö·Î ¼±¹ßÃâÀüÇß´Ù. 3È¸ Ã¹ Å¸¼®¿¡¼ º¼³ÝÀ» °ñ¶ú°í, ³ª¸ÓÁö µÎ Å¸¼®Àº ¹üÅ¸¿¡ ±×ÃÆ´Ù. 2Å¸¼ö ¹«¾ÈÅ¸.
ÀÔ´Ü 5³âÂ÷¿´´ø Áö³ÇØ Ã³À½À¸·Î ±ÔÁ¤Å¸¼®À» Ã¤¿ì°í Å¸°Ý 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´ø Áß½ÉÅ¸ÀÚ°¡ ¿ÃÇØ´Â 8¹ø Å¸¼ø¿¡ µé¾î°¥ Á¤µµ·Î Å¸°Ý ºÎÁøÀÌ ½É°¢ÇÏ´Ù. 30ÀÏ±îÁö Å¸À² 1ÇÒ9Ç¬2¸®-30¾ÈÅ¸. 4È¨·±-23Å¸Á¡. µ·±¸´Â Áö³ÇØ 113°æ±â¿¡ ³ª°¡ Å¸À² 3ÇÒ7¸®-123¾ÈÅ¸-16È¨·±-49Å¸Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù.
¿À¸¯½º´Â 2021~2023³â 3³â ¿¬¼Ó ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× Á¤»ó¿¡ ¼¹´Ù. ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©ÀÇ ¾Æ¼ºÀ» ¹«³ÊÆ®·È´Ù. 2022³â¿£ ¾ßÄí¸£Æ® ½º¿Ð·ÎÁî¸¦ ´©¸£°í ÀçÆÒ½Ã¸®Áî ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î ¿Ã·È´Ù.
Áö³ÇØ 4¹ø Å¸ÀÚ ¿ä½Ã´Ù ¸¶»çÅ¸Ä«(º¸½ºÅÏ ·¹µå»è½º), ¿ÃÇØ ¾ß¸¶¸ðÅä¿Í ¾ß¸¶»çÅ°°¡ ÀÌÅ»Çß´Ù. Àü·Â ¾àÈ°¡ ºÒ°¡ÇÇÇßÁö¸¸, ¸®±× 4¿¬ÆÐ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ½ÃÁðÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. Çö½ÇÀº ³ÃÈ¤Çß´Ù. 7¿ù 1ÀÏ ÇöÀç 1À§ ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©¿Í ½ÂÂ÷°¡ 16.5°æ±â·Î ¹ú¾î
Áö³ÇØ ÇÑ½Å°ú ÀçÆÒ½Ã¸®Áî¿¡¼ È¨·±À» ÅÍÆ®¸° µ·±¸. »çÁøÄ¸Ã³=¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁî SNS
Á³´Ù. 70°æ±â¸¦ ³²°Ü³õÀº ½ÃÁ¡¿¡¼ ÀÌ¹Ì ÀÚ·Â ¿ì½ÂÀÌ ºÒ°¡´ÉÇØÁ³´Ù.
Áö³ÇØ ½ÅÀÎ¿Õ ¾ß¸¶½ÃÅ¸, Å¸°Ý 1À§ µ·±¸ÀÇ ºÎÁøÀÌ ¾Æ½¬¿ï ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ huelva@sportschosun.com
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Á¤½Å ¸ø Â÷¸° Á¤ÁØ¿µ, ¿Ü±¹Ò³ ²¸¾È°í ÁøÇÑ ½ºÅ²½Ê ¡®Ãæ°Ý¡¯
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¹Î°æÈÆ, Á÷Á¢ ¹àÈù °áÈ¥..."ÇÔ²² ÇÏ°íÇÂ ¢¾ ¸¸³µ´Ù"[Àü¹®]
2.
'ÇÐÆø ÀÎÁ¤' ¹Ú°æ, 4³â ¸¸¿¡ ÄÄ¹é...12ÀÏ ½Å°î ¹ßÇ¥
3.
'¹è¿ì' ÀÓ¿µ¿õ, À§ÇèÃµ¸¸ ³¶¶³¾îÁö¼µµ ½ºÅÂÇÁ °ÆÁ¤..."³ ±¦ÂúÀºµ¥"(ÀÓ¿µ¿õ)[Á¾ÇÕ]
4.
°øÈ¿Áø, '¢¾ÄÉºó¿À ¾ø´Â ºóÀÚ¸®' ²Ë Ã¤¿î Ãë¹ÌÈ°µ¿ "ÇÏ·ç ½¬´Â ÀÌ¿ÍÁß¿¡ ¶Ç"
5.
"°¡Â¥ Ù½=Ý« ÁöÀÎ" ±èÈ£Áß Ã¹ ÀçÆÇ 'È¥µ·ÀÇ °¡Á·ÞÈ' ÀçÁ¶¸í[SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]¸» ¾Æ³¤ È«¸íº¸ °¨µ¶ "ÆÒµé °¨Á¤ÀÌ ¸Â¾Æ", ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "µé·¯¸® µÇ±â ½È¾î"
2.
[¿ÀÇÇ¼È] ¼ÕÈï¹Î+ÄÉÀÎ ¹«°ü ¸¸µç ¼±¼ö, 2³â ¸¸¿¡ ¿µ±¹ º¹±Í..."ÅäÆ®³Ñ ´ëÇ¥·Î UCL ÁØ¿ì½Â"
3.
'Á¤¿ìÁÖ¸¸ ÀÖ³Ä, ÀÌÈ£¹Îµµ ÁÖ¸ñÇÏ¶ó' 180µµ ´Ù¸¥ ¸Å·Â, ¿ì½ÂÈÄº¸ ÀüÁÖ°í°¡ °ÇÑ ÀÌÀ¯ [Ã»·æ±â ÇöÀå]
4.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]±è±âµ¿ °¨µ¶ "¸°°¡µå, ÀÌ·± ½ÀÇÔÀº Ã³À½ ´À²¼´Ù" vs È²¼±È« °¨µ¶ "»ó¾ÏÀº Ç×»ó ¾î·Æ´Ù"
5.
[ÇöÀå¶óÀÎ¾÷]'¿ï»ê ÁöÈÖ' ´ã´ãÇÑ È«¸íº¸ °¨µ¶, ÁÖ¹Î±Ô ¿øÅé¡¦Á¤¿ì¿µ '±³Ã¼', ¾ß°í 'Á¦¿Ü'