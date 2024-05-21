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¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 08:31
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´ÏÈ¥ÇÜ ÆÄÀÌÅÍ½ºÀÇ ½ÅÁ¶ ¾²¿ä½Ã °¨µ¶(52)Àº 2024³â °³¸·Àü ¼±¹ß Åõ¼ö¸¦ Áö³ÇØ 11¿ù¿¡ ¿¹°íÇØ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù. ±×ÇØ 11¿ù 23ÀÏ È¨±¸ÀåÀÎ ÈªÄ«ÀÌµµ ±âÅ¸È÷·Î½Ã¸¶ ¿¡½ºÄÜÇÊµå¿¡¼ ¿¸° ÆÒ°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Çà»ç¿¡¼ ´ÙÀ½ ½ÃÁð °³¸·Àü ¼±¹ß Åõ¼ö¸¦ °ø°³Çß´Ù. 3¸¸262¸íÀÇ ÆÒÀÌ ÁöÄÑº¸´Â °¡¿îµ¥ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ±×´Â "³»³âÀº ½ÂºÎ¸¦ ºÁ¾ß ÇÒ 3³âÂ÷ ½ÃÁðÀÌ´Ù. ÀÌÅä È÷·Î¹Ì°¡ 2024³â °³¸·Àü¿¡ ¼±¹ß·Î ³ª°£´Ù"°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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»ç·ÉÅ¾ ÃëÀÓ 3³âÂ÷´Ù. ¼ºÀûÀ» ³»Áö ¸øÇÏ¸é ¸¶Áö¸· ½ÃÁðÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ´ÏÈ¥ÇÜÀº 2022~2023³â, 2³â ¿¬¼Ó ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× ÃÖÇÏÀ§¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ºÐÀ§±â°¡ ´Þ¶óÁ³´Ù. 20ÀÏ ÇöÀç ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©¿¡ ÀÌ¾î 2À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.
¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ huelva@sportschosun.com
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1.
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2.
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3.
[SCÀÌ½´] 'ÇøÇÑ ³í¶õ' ÀåÀ§¾È, ÇÑ±¹¿¡¼ µ· ¹ú·Á°í ±Þ ÅÂ¼¼ÀüÈ¯?¡¦"º»ÀÇ ¾Æ³Ä" ÇØ¸í
4.
Çã¿õ-ÇãÈÆ, '³ëºü²Ù'¿¡? "¿¬¶ôÃ³ ¹°¾îº¸°Ú´Ù" ¿¹¿ø "¿¬ÇÏ ¸Å·Â Á¦´ë·Î ´À²¸" ('³ëºü²ÙÅ¹ÀçÈÆ')
5.
[SCÀÌ½´] "³¯¶ó¸®" "¾ç¾ÆÄ¡"¡¦ÇÑ¿¹½½ ¿åÇÑ 40´ë ¾ÇÇÃ·¯, ¸ð¿åÁË·Î '¹ú±ÝÇü'
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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