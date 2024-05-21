"³ªÄ«½Ã¸¶°¡ 1¹ø-2·ç¼ö ¼±¹ß" °³ÀÎ SNS¿¡ ´ÙÀ½³¯ ÃâÀü ¼±¼ö °ø°³, ±«Â¥ ½ÅÁ¶ °¨µ¶ÀÇ ÆÄ°Ý[¹ÎÃ¢±âÀÇ ÀÏº»¾ß±¸]

¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 08:31


½ÅÁ¶ ´ÏÈ¥ÇÜ °¨µ¶Àº Çö¿ª ½ÃÀýºÎÅÍ µ¶Æ¯ÇÑ ¾ðÇàÀ¸·Î '¿Ü°èÀÎ'ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù. ±×´Â Áö³­ÇØ 11¿ù ÆÒ Çà»ç¿¡¼­ 2024³â °³¸·Àü ¼±¹ßÅõ¼ö¸¦ °ø°³ÇØ È­Á¦°¡ µÆ´Ù. 2³â ¿¬¼Ó ²ÃÂî¸¦ ÇÑ ´ÏÈ¥ÇÜÀº 20ÀÏ ÇöÀç ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× 2À§´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=½ÅÁ¶ ¾²¿ä½Ã ´ÏÈ¥ÇÜ °¨µ¶ SNS

½ÅÁ¶ °¨µ¶Àº 20ÀÏ SNS °³ÀÎ °èÁ¤À» ÅëÇØ 21ÀÏ ¿À¸¯½ºÀü¿¡ ÃâÀüÇÑ ÀÏºÎ ¼±¼ö¸¦ °ø°³Çß´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=½ÅÁ¶ ¾²¿ä½Ã ´ÏÈ¥ÇÜ °¨µ¶ SNS

´ÏÈ¥ÇÜ ÆÄÀÌÅÍ½ºÀÇ ½ÅÁ¶ ¾²¿ä½Ã °¨µ¶(52)Àº 2024³â °³¸·Àü ¼±¹ß Åõ¼ö¸¦ Áö³­ÇØ 11¿ù¿¡ ¿¹°íÇØ È­Á¦°¡ µÆ´Ù. ±×ÇØ 11¿ù 23ÀÏ È¨±¸ÀåÀÎ ÈªÄ«ÀÌµµ ±âÅ¸È÷·Î½Ã¸¶ ¿¡½ºÄÜÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° ÆÒ°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Çà»ç¿¡¼­ ´ÙÀ½ ½ÃÁð °³¸·Àü ¼±¹ß Åõ¼ö¸¦ °ø°³Çß´Ù. 3¸¸262¸íÀÇ ÆÒÀÌ ÁöÄÑº¸´Â °¡¿îµ¥ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ±×´Â "³»³âÀº ½ÂºÎ¸¦ ºÁ¾ß ÇÒ 3³âÂ÷ ½ÃÁðÀÌ´Ù. ÀÌÅä È÷·Î¹Ì°¡ 2024³â °³¸·Àü¿¡ ¼±¹ß·Î ³ª°£´Ù"°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ÀÌÅä´Â "Á¤±Ô½ÃÁð ¸¶Áö¸· µîÆÇ ÈÄ °¨µ¶´ÔÀÌ ³»³â °³¸·Àü ¼±¹ß µîÆÇÀ» ÀÌ¾ß±âÇß´Ù. Àß ÁØºñÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

4°³¿ù Àü ¹ßÇ¥°¡ Çã¾ðÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. Áö³­ 3¿ù 29ÀÏ Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°Áî¿Í ¿øÁ¤ °³¸·Àü¿¡ ¼±¹ß·Î ³ª¼± ÀÌÅä´Â 6ÀÌ´× 4¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡ È£Åõ¸¦ Çß´Ù. 4´ë1·Î ÀÌ±ä ´ÏÈ¥ÇÜÀº »ê¶æÇÏ°Ô Ã¹¹ßÀ» ³»µó¾ú´Ù.

½ÅÁ¶ °¨µ¶Àº Áö³­ÇØ 11¿ù ¿­¸° ¸¶¹«¸® ÈÆ·Ã Ã¹³¯ ¼öºñÈÆ·Ã¸¸ ½ÃÄ×´Ù. ±¸´ÜÀº ¿¡½ºÄÜÇÊµå °üÁß¼®À» ÆÒµé¿¡°Ô °³¹æÇØ ÈÆ·ÃÀ» ÁöÄÑº¸°Ô Çß´Ù. ½ÅÁ¶ °¨µ¶Àº ¼öºñ °­È­°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í Çß´Ù.

¾î±ú ÁÁÀº ¿Ü¾ß¼ö ½ÅÁ¶´Â ÇÑ½Å Å¸ÀÌ°ÅÁî¿¡¼­ ¶Ù´Ù°¡ ¸ÞÀÌÀú¸®±×·Î °Ç³Ê°¬´Ù. ´º¿å ¸ÞÃ÷, »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷¿¡¼­ 3³âÀ» È°¾àÇÏ°í ÀÏº»¿¡ º¹±ÍÇß´Ù. ¿ø ¼Ò¼ÓÆÀ ÇÑ½ÅÀÌ ¾Æ´Ñ ´ÏÈ¥ÇÜ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ¾ú´Ù. µµÄì¸¦ ¶°³ª ÈªÄ«ÀÌµµ·Î ¿¬°íÁö¸¦ ¿Å±ä ´ÏÈ¥ÇÜ¿¡¼­ »õ Ãâ¹ßÇß´Ù. ´ÏÈ¥ÇÜ¿¡¼­ 3½ÃÁðÀ» ¶Ù°í ¼±¼ö ÀºÅðÇß´Ù.

¼±¼ö¸¦ ±×¸¸µÐ µÚ ÇàÀûÀÌ µ¶Æ¯ÇÏ´Ù. Á¤½ÄÀ¸·Î ÇÁ·ÎÆÀ ÁöµµÀÚ¸¦ ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù. °©ÀÚ±â Çö¿ª º¹±Í¸¦ ¼±¾ðÇØ È­Á¦°¡ µÆ´Ù. ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¹ß¸®·Î ÀÌÁÖÇØ »ýÈ°ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±×´Â 16³â ¸¸¿¡ ´ÏÈ¥ÇÜ¿¡ µ¹¾Æ¿Í ÁöÈÖºÀÀ» Àâ¾Ò´Ù. ±¸¸®ÇÏ¶ó È÷µ¥Å°°¡ ÀÏº»´ëÇ¥ÆÀ »ç·ÉÅ¾À¸·Î °¡¸é¼­ »ý±ä ÀÚ¸®¿¡ µé¾î°¬´Ù.

°¨µ¶ ÃëÀÓ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀ» 'ºòº¸½º(BIGBOSS)·Î ºÒ·¯´Þ¶ó'°í Çß°í, °æ±âÀå¿¡ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ¸¦ Å¸°í ÀÔÀåÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ÀÇ ÀüÇüÀûÀÎ »ç·ÉÅ¾ ¸ð½À°ú ¸¹ÀÌ ´Þ¶ú´Ù. ±×´Â ÆÒµé°ú ¼ÒÅë¿¡ ¸Å¿ì Àû±ØÀûÀÎ ÁöµµÀÚ´Ù. ÀÚ½ÅÀÌ Âø¿ëÇÏ°Å³ª »ç¿ëÇÏ´ø °í°¡ÀÇ ¿Ê, ¾×¼¼¼­¸®¸¦ ÆÒµé¿¡°Ô ¼±¹°ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.

20ÀÏ ½ÅÁ¶ °¨µ¶Àº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ ´ÙÀ½ ³¯ ½ºÅ¸ÆÃ ¶óÀÎ¾÷ ÀÏºÎ¸¦ ¿Ã·È´Ù. 21ÀÏ ¿¡½ºÄÜÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¿À¸¯½º ¹öÆÈ·ÎÁîÀü¿¡ 16³âÂ÷ º£Å×¶û ³ªÄ«½Ã¸¶ ´ÙÄí¾ß(33)°¡ 1¹ø-2·ç¼ö·Î ¼±¹ß ÃâÀüÇÑ´Ù°í ½è´Ù. ÁÖ·Î ´ëÅ¸, ´ëÁÖÀÚ·Î ÃâÀüÇÑ ¼±¼ö´Ù. 18°æ±â¿¡¼­ Å¸À² 2ÇÒ1Ç¬4¸®(14Å¸¼ö 3¾ÈÅ¸)-1Å¸Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù.


»çÁøÄ¸Ã³=½ÅÁ¶ ¾²¿ä½Ã ´ÏÈ¥ÇÜ °¨µ¶ SNS
¶Ç 2±º¿¡¼­ ¸ÍÈ°¾àÀ» ÇÏ´ø ¹ÌÁîÅ¸´Ï šœ(23)ÀÌ 5¹ø-ÁÂÀÍ¼ö·Î ³ª°£´Ù°í ¿¹°íÇß´Ù. ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ© È£Å©½º¿¡¼­ ÀÌÀûÇÑ ¹ÌÁîÅ¸´Ï´Â ÀÌ½ºÅÏ¸®±×(2±º ¸®±×) 32°æ±â¿¡¼­ 8È¨·±-23Å¸Á¡À» ¿Ã·È´Ù. ¿ÃÇØ 1±º¿¡¼± 4°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ Å¸À² 1ÇÒ5Ç¬4¸®-1Å¸Á¡¿¡ ±×ÃÆ´Âµ¥ ÀÌ½ºÅÏ¸®±× È¨·± 1À§´Ù. Áö³­ 4¿ù 20ÀÏ Áö¹Ù ·Ôµ¥Àü¿¡¼­ 3Å¸¼ö ¹«¾ÈÅ¸¸¦ ±â·ÏÇÏ°í µî·ÏÀÌ ¸»¼ÒµÆ´Ù. ÇÑ´Þ ¸¸ÀÇ 1±º º¹±Í´Ù.

¼±¼ö ½ÃÀýµµ ±×·¨Áö¸¸ °¨µ¶ ½ÅÁ¶µµ µ¶Æ¯ÇÏ´Ù. ±×´Â ¼¾Æ®·²°ú ÆÛ½ÃÇÈ, ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ ¾ç ¸®±× ¼Ò¼ÓÆÀÀ» ÃßÃ·À» ÅëÇØ Àç±¸¼ºÇÏÀÚ´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ Á¦¾ÈÀ» Çß´Ù.

»ç·ÉÅ¾ ÃëÀÓ 3³âÂ÷´Ù. ¼ºÀûÀ» ³»Áö ¸øÇÏ¸é ¸¶Áö¸· ½ÃÁðÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ´ÏÈ¥ÇÜÀº 2022~2023³â, 2³â ¿¬¼Ó ÆÛ½ÃÇÈ¸®±× ÃÖÇÏÀ§¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ºÐÀ§±â°¡ ´Þ¶óÁ³´Ù. 20ÀÏ ÇöÀç ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©¿¡ ÀÌ¾î 2À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.


¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ huelva@sportschosun.com

 
 