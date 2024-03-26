"·ùÇöÁø°ú °³¸·Àü¿¡¼ ºÙ´Â´Ù°í?"¡¦'¾Æµå·¹³¯¸° Æø¹ß' Ã¨ÇÇ¾ð ãæ¿¡ÀÌ½º, ½Å±âÇß´ø KBO Ã¹ °æÇè
±â»çÀÔ·Â 2024-03-26 05:55
- ÀÌµ¿±¹, Àç»ê 100¾ï¼³ ÀÎÁ¤ ¡°11³â°£ ¿¬ºÀ 10¾ï ÀÌ»ó, °è¼Ó 1À§¿´´Ù¡±
- Á¶À±Èñ ¡°À±Á¾ÈÆ°ú Çàº¹ÇÑ °¡Á¤ ²Ù·Á..³²Æí »ý°Ü¼ ³Ê¹« ÁÁ´Ù¡±
- 'ºÎµ¿»ê 5Ã¤' ÇÔ¼Ò¿ø, 'º£Æ®³²¡æÇÑ±¹' ÀÌ»çÇÏ·Á´Ù Áß±¹À¸·Î '±Þ¼±È¸'..¡°ÇýÁ¤ÀÌ°¡ ¾Æºü³ª¶ó¿¡ ¿Íº¸°í ½Í´Ù ÇØ¼¡±
- 'ÃßÀÚÇö¢¾' ¿ìÈ¿±¤, ºÒ·û¼³ ÀáÀç¿î ´Þ´Þ ±ÙÈ²..¸¸ÃëÇÑ ¾Æ³» ¾÷°í Æ¯±ÞÄÉ¾î ¡°¿©ÀüÇÑ »ç¶û²Û¡±
- ¹éÁö¿µ ¡°¼ÀåÈÆ ¿©Ä£¿¡ 2¼¼ °¡´ÉÇÑÁö Áú¹®¡±..¼ÀåÈÆ ¡°¾Æµé ¿øÇØ¡±