"·ùÇöÁø°ú °³¸·Àü¿¡¼­ ºÙ´Â´Ù°í?"¡¦'¾Æµå·¹³¯¸° Æø¹ß' Ã¨ÇÇ¾ð ãæ¿¡ÀÌ½º, ½Å±âÇß´ø KBO Ã¹ °æÇè

ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-26 05:55


ÇÑÈ­¿Í °³¸·Àü. ¸¸¿ø °üÁß ¾Õ¿¡¼­ Ã¹ ¼±À» º¸ÀÎ LG 1¼±¹ß ¿£½º.

23ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° KBO¸®±× LG¿Í ÇÑÈ­ÀÇ °³¸·Àü. ÈûÂ÷°Ô Åõ±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â LG ¼±¹ß ¿£½º. Àá½Ç=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.03.23/

23ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° KBO¸®±× LG¿Í ÇÑÈ­ÀÇ °³¸·Àü. 1È¸ Åõ±¸¸¦ ¸¶Ä¡°í µ¿·áµé°ú ÇÏÀÌÆÄÀÌºê¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Â LG ¼±¹ß ¿£½º. Àá½Ç=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.03.23/

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ] "³î¶ó¿î °æÇèÀÌ¾ú´Ù."

µðÆ®¸¯ ¿£½º(33¡¤LG Æ®À©½º)´Â ¿Ã ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°í LG Æ®À©½º¿Í 1³â Â÷ ¿Ü±¹ÀÎÅõ¼ö »óÇÑ¾× 100¸¸ ´Þ·¯(¾à 13¾ï¿ø)¿¡ °è¾àÇß´Ù.

2012³â ½ÅÀÎµå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ 19¶ó¿îµå·Î ´º¿å ¾çÅ°½º¿¡ Áö¸íµÈ ¿£½º´Â 2017³â ¹Ì³×¼ÒÅ¸ Æ®À©½º·Î Æ®·¹ÀÌµåµÈ µÚ ºò¸®±×¿¡ µ¥ºßÇß´Ù. »÷µð¿¡ÀÌ°í ÆÄµå¸®½º¿Í ½Ã¾ÖÆ² ¸Å¸®³Ê½º, ÅÆÆÄº£ÀÌ ·¹ÀÌ½º¸¦ °ÅÃÆ´ø ±×´Â 2021³â ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä¡°í ÀÏº» ¼¼ÀÌºÎ ¶óÀÌ¿Â½º¿Í °è¾à?´Ù. 2³â °£ ¼¼ÀÌºÎ¿¡¼­ ¶Ú ¿£½º¿¡°Ô LG°¡ Á¢ÃËÇß°í, ¿µÀÔ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

LG´Â ¿µÀÔ ´ç½Ã "³»±¸¼º°ú ²ÙÁØÇÔÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â Åõ¼ö·Î ¿ì¼öÇÑ ¼Ó±¸ ±¸À§¿Í º¯È­±¸ Ä¿¸Çµå¸¦ °âºñÇÑ Åõ¼öÀÌ´Ù. ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸¿¡¼­ÀÇ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºü¸£°Ô ÀûÀÀÇÏ¿© 2024½ÃÁð ÆÀÀÇ 1¼±¹ß ¿ªÇÒÀ» ±â´ëÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

°³¸·Àü ¼±¹ß Åõ¼ö·Î ÁØºñ¸¦ ÇÑ ¿£½º´Â ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º¸¦ »ó´ë·Î 6ÀÌ´× 7¾ÈÅ¸ 4»ç±¸ 3°³ 4Å»»ïÁø 2½ÇÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ÃÖ°í ½Ã¼Ó 152§°ÀÇ Á÷±¸¿Í ´õºÒ¾î Ä¿ÅÍ(29°³), Ä¿ºê(10°³), Ã¼ÀÎÁö¾÷(6°³), ½½¶óÀÌ´õ(3°³)¸¦ ±¸»çÇß´Ù.


1È¸ Åõ±¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸ðÀÚ¸¦ ¹þ°í ÀÎ»çÇÏ´Â ·ùÇöÁø.
ÇÑÈ­ÀÇ ¼±¹ß Åõ¼ö´Â ¿Ã ½ÃÁð ÇÑÈ­¿Í 8³â ÃÑ¾× 170¾ï¿ø¿¡ °è¾àÇÑ ·ùÇöÁø. ¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡¼­ 11½ÃÁðÀ» ¶Ù°í µ¹¾Æ¿Ô´Ù. ·ùÇöÁøÀº Áö³­ÇØ Åä·ÐÅä ºí·çÁ¦ÀÌ½º ¼Ò¼ÓÀ¸·Î 11°æ±â¿¡¼­ 3½Â3ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.46À» ±â·ÏÇß´Ù. ÆÈ²ÞÄ¡ ¼ö¼úÀ» ¹Þ°í µ¹¾Æ¿À°íµµ ÁØ¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» ³²°Ü ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜÀÇ ¿ÀÆÛ¸¦ ¹Þ±âµµ ?´Ù.

¿£½º´Â KBO µ¥ºßÀüºÎÅÍ Çö¿ªÀ¸·Î ¸ÞÀÌÀú¸®°Å¿ÍÀÇ ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¡°Ô µÆ´Ù. ·ùÇöÁøÀÌ 3¨øÀÌ´× 5½ÇÁ¡(2ÀÚÃ¥)À¸·Î ³»·Á°¡¸é¼­ ¿£½º´Â ÆÇÁ¤½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ¿£½º´Â °³¸·Àü¿¡¼­ ½Â¸®¸¦ °ÅµÑ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

¿£½º´Â "ÁÁÀº ¼öºñ°¡ ÀÖ¾ú°í, Å¸ÀÚµéµµ ¸ÚÁ³´Ù. ÁÁÀº °ø°ÝÀ» º¸¿©ÁÖ°í, ¼öºñµµ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ Àß ÇØÁÙ °Å¶ó´Â °É ¾Ë°í ÀÖ¾î¼­ Åõ±¸ÇÒ ¶§ ÀÚ½Å°¨ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù"°í Çß´Ù.


23ÀÏ Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° KBO¸®±× LG¿Í ÇÑÈ­ÀÇ °³¸·Àü. Àá½Ç±¸ÀåÀ» °¡µæ ¸Þ¿î ¾ß±¸ÆÒµé. Àá½Ç=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.03.23/
·ùÇöÁø°úÀÇ ¸Â´ë°áÀº ¿£½º¿¡°Ôµµ Æ¯º°ÇÑ ±â¾ïÀÌ µÆ´Ù. ¿£½º´Â "(·ùÇöÁø°ú ¸Â´ë°á¿¡) ¼³Ž®´Ù ·ùÇöÁøÀ» »ó´ë·Î °³¸·À» ¸Â°Ô µÇ´Â ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ®¼­ ¼³Ž®´Ù ·ùÇöÁøÀº ÈÇ¸¢ÇÑ Åõ¼ö´Ù. ÁÁÀº °æ·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÇÑ±¹¿¡¼­ Ã¹ ¼±¹ß µîÆÇÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ¿µ±¤"ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.

¿£½º°¡ ³î¶õ °Ç ·ùÇöÁø¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ÀÌ³¯ Àá½Ç±¸ÀåÀº 2¸¸ 3750°³ÀÇ Ç¥°¡ ¸ðµÎ ÆÈ·È´Ù. Áö³­ÇØ ÅëÇÕ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ LG¿´´ø ¸¸Å­, ÆÒµéÀÇ ±â´ëµµ ³ô¾ÆÁ®ÀÖ´Ù. ÇÑÈ­ ¿ª½Ã ·ùÇöÁøÀÇ º¹±Í·Î ±¸¸§ °üÁßÀ» ÀÌ·ð´Ù. Àá½Ç±¸ÀåÀÌ ¶°³ª°¡µí ¿ï·ÁÆÛÁø ¾ç ÆÀÀÇ ÀÀ¿øÀº ¿£½º¿¡°Ô °¨µ¿À» Áá´Ù. ¿£½º´Â "³î¶ó¿î °æÇèÀÌ¾ú´Ù. Ã³À½ °æÇèÇØºÁ¼­ ±â»¼°í, ¾çÂÊ ÆÒ ¸ðµÎ ÈÇ¸¢Çß´Ù. Æ¯È÷ LG ÆÒµéÀÌ Å¸°ÝÇÒ ¶§³ª ÀÌ´×À» ¸¶Ä¡°í ³ª¿Ã ¶§ Å©°Ô ÀÀ¿øÇÏ´Â ¼Ò¸®°¡ µé·È´Ù. ³ª¿¡°Ô ¸¹Àº ÀÚ½Å°¨°ú ¸¹Àº ¿¡³ÊÁö¸¦ ÁÖ¾ú´Ù"°í ¹Ì¼Ò¸¦ Áö¾ú´Ù. ¿£½º´Â ÀÌ¾î "Ã³À½¿¡ È¨¿¡¼­ Åõ±¸¸¦ ÇÒ ¶§ È®½ÇÈ÷ ¾Æµå·¹³¯¸°ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ÆÒµéÀÇ ¿¡³ÊÁö°¡ ³ª¿¡°Ô ÈûÀÌ µÅÁà¼­ ³Ê¹« ÁÁ¾Ò´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.


°æ±â Á¾·á ÈÄ ½Â¸®ÀÇ ÇÏÀÌÆÄÀÌºê¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Â ¿£½º¿Í ¿À½ºÆ¾.
¿°°æ¿± °¨µ¶µµ ¿£½ºÀÇ È°¾à¿¡ ¸¸Á·°¨À» ³»ºñÃÆ´Ù. ¿° °¨µ¶Àº "¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö¿¡°Ô´Â Ã¹ °æ±â°¡ Á¤¸» Áß¿äÇÏ´Ù. À§±âµµ ÀÖ¾úÁö¸¸, °á°ú°¡ Àß ³ª¿Í¼­ ¿£½º¿¡°Ôµµ ÀÚ½Å°¨ÀÌ »ý±â´Â °æ±â°¡ µÆÀ» °Å´Ù"¶ó¸ç "±â´ë¸¦ ÁÖ´Â Áö, ºÒ¾È°¨À» ÁÖ´Â Áö °á±¹ ±× ºÎºÐÀÌ ÇÑ ½ÃÁð º»ÀÎÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¸¸µé¾î °¡´Âµ¥ (Ã¹ °æ±â°¡) ±²ÀåÈ÷ Áß¿äÇÏ´Ù. ÁÁÀº °á°ú·Î ³¡³»¼­ ´ÙÇà"ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.

¹«¾ùº¸´Ù ¹ßÀü °¡´É¼ºÀ» ³ô°Ô Æò°¡Çß´Ù. ¿° °¨µ¶Àº "ÇÑ °¡Áö Å« ¼öÈ®ÀÌ¶ó´Â °Ç º»ÀÎÀÌ ÄÆÆÐ½ºÆ®º¼ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â ½½¶óÀÌ´õ¿¡ °¡±î¿î ±¸Á¾ÀÌ ¿ìÅ¸ÀÚ¿¡°Ô Àß ¸ÔÈ÷°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Á¤½Ä °æ±â¿¡ µé¾î°¡´Ï ±¸¼Óµµ ½Ã¼Ó 3~4§° Á¤µµ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ÀÌ·± ºÎºÐÀÌ ±²ÀåÈ÷ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼Ò´Ù. ¾ÆÁ÷ Ã¼ÀÎÁö¾÷ ¿Ï¼ºµµ´Â ³ôÁö ¾ÊÁö¸¸, º»ÀÎÀÌ °è¼ÓÇØ¼­ ÇÇÄª µðÀÚÀÎ ¾È¿¡ 10%ÀÌ»óÀÇ Åõ±¸¸¦ ÇØÁÖ¸é¼­ µµÀüÀ» Çß´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. °æ±â¿¡ µé¾î°¡¸é ºÒ¾ÈÇÏ´Ï ÀÚ½Å¾øÀ¸¸é ¾È ´øÁö°Ô µÇ´Â °Ô Åõ¼öÀÇ ½É¸®´Ù. ±×°É ÀÚ±â°¡ ÇØº¸·Á°í ÇÑ´Ù´Â °É ³ô°Ô Æò°¡ÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

¿£½º´Â "³ª´Â Ç×»ó ¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡¼­ ¸ÅÀÏ¸ÅÀÏ ³ë·ÂÇÏ°í °æÀïÇÏ°í ÀÌ±æ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ ÁÖ°í ½Í´Ù"¶ó°í °¢¿À¸¦ º¸¿´´Ù.
ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ bellstop@sportschosun.com

 
 