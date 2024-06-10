"·¹¾Ë,FIFAÅ¬·´¿ùµåÄÅ º¸ÀÌÄà!" ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ °¨µ¶ÀÇ ÆøÅº¼±¾ð

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Àü¿µÁö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-10 22:23 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-10 22:25
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) REUTERS/¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Àü¿µÁö ±âÀÚ]"·¹¾Ë¸¶µå¸®µå´Â ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) Å¬·´¿ùµåÄÅÀ» º¸ÀÌÄàÇÒ ÁØºñ°¡ µÆ´Ù."
65¼¼ »ýÀÏÀ» ¸ÂÀº Ä«¸¦·Î ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå °¨µ¶ÀÌ ÀÎÅÍºä Áß FIFA°¡ È®´ë, °³ÆíÇÑ ³»³â Å¬·´¿ùµåÄÅ¿¡ ºÒÂü ÀÇ»ç°¡ ÀÖ´Ù´Â ÆøÅº ¼±¾ðÀ» Çß´Ù.
¸Ç½ÃÆ¼, Ã¿½Ã µî ºòÅ¬·´µéÀÌ ´ë°Å Æ÷ÇÔµÈ 32°³ ÆÀÀ¸·Î ÀçÆíµÈ FIFAÅ¬·´¿ùµåÄÅÀº 2024³â 6¿ù 15ÀÏºÎÅÍ 7¿ù13ÀÏ±îÁö ¾à 4ÁÖ°£ ¹Ì±¹¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 6¾ïÆÄ¿îµå(¾à1Á¶506¾ï¿ø) ÀÌ»óÀÇ »ó±ÝÀÌ °É·Á ÀÖÁö¸¸ À¯·´ ÁÖ¿ä ±¸´Ü, ¸®±× °ü°èÀÚµéÀº ¼±¼öµéÀÌ °¨´çÇØ¾ß ÇÏ´Â ºÎ´ã, È¤»ç ³í¶õ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ¹Ý´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ¿ì½ÂÆÀÀÌÀÚ À¯·´ ÃÖ°í ºòÅ¬·´ Áß ÇÏ³ªÀÎ ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå ¿ª½Ã Âü°¡°¡ ¿¹»óµÇ´Â ÆÀ Áß ÇÏ³ª¿´´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) REUTERS/¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) AP¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>
±×·¯³ª ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ °¨µ¶Àº 10ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÀÏÁ¶¸£³¯·¹¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "FIFA´Â ÀØ¾î¶ó. ¼±¼öµé°ú Å¬·´µéÀº ÀÌ ´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåÀÇ ÇÑ °æ±â´Â 2000¸¸´Þ·¯(¾à350¾ï¿ø)ÀÇ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Âµ¥ FIFA´Â ÄÅ ´ëÈ¸ ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇØ ÀÌ ±Ý¾×À» ÁÖ·Á°í ÇÑ´Ù. ºÎÁ¤ÀûÀÌ´Ù. ¿ì¸®¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ´Ù¸¥ Å¬·´À»µµ ÃÊ´ë¸¦ °ÅºÎÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¿µ±¹ ´ëÁßÀÏ°£ ´õ¼±Àº ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ¸®Ã³µå ¸¶½ºÅÍ½º, À×±Û·£µå ÇÁ·Î¼±¼öÇùÈ¸(PFA) ¸¶ÇìÅ¸ ¸ô¶û°í, ¶ó¸®°¡ ÇÏºñ¿¡¸£ Å×¹Ù½º µî ÁÖ¿ä ÀÎ»çµéÀÌ Å¬·´¿ùµåÄÅ º¸ÀÌÄà ½Ãµµ¸¦ ÁÖµµÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù. FIFAµµ °ú°Å ¼±¼ö º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á·Î ÀÎÇØ ÀÌ °èÈ¹À» Ã¶È¸Çß´ø ÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
Æä¶õ ¼Ò¸®¾Æ³ë ¸Ç½ÃÆ¼ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â ¼±¼ö¸¦ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. "ÀÎ»ýÀÇ ¸ðµç °ÍÀÌ ±×·¯ÇÏµí ¿ì¼±¼øÀ§°¡ Áß¿äÇÏ´Ù. ¿ì¸®´Â ¼±¼öµéÀÇ °Ç°ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ ¹«¾ùÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑÁö °áÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â °¢ÀÚÀÇ »ç¾÷À» º¸È£ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ¼Ò¿ëµ¹ÀÌ¿¡ ºüÁ³°í ÀÌ·¸°Ô °è¼ÓÇØ ³ª°¥ ¼ö´Â ¾ø´Ù"°í ¸»Çß´Ù. "ÆÒµéÀÌ ´õ Çâ»óµÈ Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×³ª Å¬·´¿ùµåÄÅ, ³×ÀÌ¼Ç½º¸®±×¸¦ º¸°í ½Í¾îÇÒ±î? ¼±¼öµéÀ» Á×ÀÌÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ÆÒµé¿¡°Ô ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ ÇÊ¿äÇÑµ¥ Áö±Ý »óÈ²Àº ±×·± °Í°ú´Â °Å¸®°¡ ¸Ö´Ù"°í ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³Â´Ù. PFAÀÇ ¸ô¶û°í È¸Àå ¿ª½Ã ¼±¼ö È¤»ç ³í¶õ¿¡ µ¿°¨À» Ç¥Çß´Ù. "šœ¶§·Î ´Þ·ÂÀº ¸Õ ÀÌ¾ß±âÃ³·³ º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ³»³â ¿©¸§ ÀÏÁ¤À» º¸¸é À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °á½ÂÀüÀÌ 5¿ù31ÀÏ, ³×ÀÌ¼Ç½º¸®±×°¡ 6¿ù4~10ÀÏ, ±× ´ÙÀ½ 6¿ù 15ÀÏºÎÅÍ 7¿ù 13ÀÏ±îÁö ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê°¡ Å¬·´¿ùµåÄÅÀ» Ä¡¸£°í ±× ´ÙÀ½¿¡ °ð¹Ù·Î ¾ÆÇÁ¸®Ä« ³×ÀÌ¼Ç½ºÄÅ(AFCON)ÀÌ ÀÌ¾îÁø ÈÄ 8¿ù 17ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù. ¾î¶»°Ô ±×·¸°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÇÁö µµ¹«Áö ¸ð¸£°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª FIFA´Â »õ ¹æ½ÄÀÇ Å¬·´¿ùµåÄÅ¿¡ ´ëÇØ "ÀÏÁ¤À» Á¤ÇÏ´Â °Ç ÀüÀûÀ¸·Î FIFAÀÇ ±ÇÇÑ"ÀÌ¶ó¸ç ¹°·¯¼³ ¶æÀÌ ¾øÀ½À» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù.
Àü¿µÁö ±âÀÚ sky4us@sportschosun.com
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¡°¡®»ì·Á´Þ¶ó¡¯ ºñ¸í..¼Ò¸§¡± ¡®°£´ÞÇÁ¡¯ ÀÌ¾È ¸ÆÄÌ·±, °ø¿¬ Áß Ãß¶ô
2.
[SC¸®ºä] ÀÌÂù¿ø "ÀÓ¿µ¿õÀÇ ¼ú°ª °è»ê¿¡¡¦Àå¹ÎÈ£¡¤¿µÅ¹°ú ½Î¿ì´Ù Á¶¿ëÇØÁ®" ('¼Ò±ÝÀïÀÌ')
3.
"Å¹ÀçÈÆ, ÀÌÁ¤Àº¿¡ ÃßÆÄ" 1»ì ¿¬ÇÏ ±Í¿©¿î ¸Å·Â¿¡ '¢¾ÆøÇ³ ÇÃ·¯ÆÃ' ('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')[SC¸®ºä]
4.
'¸À³à¼® º¹±Í' ±èÁØÇö, ½Î´Ã ½Ã¼± ÀÇ½ÄÇß³ª "¹è½ÅÇÏ°í ³ª°¬´Ù µ¹¾Æ¿Ô´Ù" ½É°æ
5.
"´©³ªÇÑÅ× ºüµû ¸ÂÀ»·¡?" ±è°¡¿¬, 8»ì ¿¬ÇÏ¢¾ÀÓ¿äÈ¯¿¡ ¼¿î "´«Ä¡ ¾ø´Â ÀÓÀú¾¾"
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±¸À§´Â ¶È°°Àºµ¥, µµÀúÈ÷ Ä¥ ¼ö°¡ ¾ø´Ù' ±«¹°ÀÇ ÁøÂ¥ ±ÍÈ¯...·ùÇöÁø, ¹¹°¡ ´Þ¶óÁ³À»±î
2.
'¼¼ÀÌÇÁ¡æ¼¼ÀÌÇÁ¡æ¾Æ¿ô' ÃÊÀ¯ÀÇ ºñµð¿ÀÆÇµ¶ ÃÖÁ¾ °áÁ¤ ¹øº¹¡¦'¿À½É'Àº ¸·¾ÒÁö¸¸, '±ÔÁ¤'Àº ÁöÅ°Áö ¸øÇß´Ù
3.
"ÀÏ½ÃÀûÀÎ °Í. ±¦Âú¾ÆÁ³´Ù. ÇÇÇÒ»ý°¢ ¾ø´Ù" ·ùÇöÁø°ú ¸Â´ë°á ÀÇÁö µå·¯³ÂÁö¸¸... ¾çÇöÁ¾ ÆÈ²ÞÄ¡ º´¿ø °ËÁø °á°ú¿¡ ´Þ·È´Ù[±¤ÁÖ Æ÷Ä¿½º]
4.
"À¯°Ý¼ö Åé10¿¡ ±èÇÏ¼ºÀº ¾ø´Ù" ESPN, ±×·¡µµ Æ®·¹ÀÌµå 'ºí·çÄ¨'ÀÎ ÀÌÀ¯...LAD-BOS-SF-CLE ¼ö¿ä¡è
5.
ÀÌ°Ô ´Ù 'ÁÖÀå SON' ÀÀ¿ø ´öºÐ?...ÅäÆ®³Ñ ¹é¾÷ CB, À¯·Î¿¡¼ °æ±â·Â ´ëÆø¹ß¡æÂ÷±â ½ÃÁð 'ÁÖÀü °æÀï Ã»½ÅÈ£' ¿¹°í