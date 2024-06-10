"·¹¾Ë,FIFAÅ¬·´¿ùµåÄÅ º¸ÀÌÄà!" ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ °¨µ¶ÀÇ ÆøÅº¼±¾ð

Àü¿µÁö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-10 22:23 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-10 22:25


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) REUTERS/¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Àü¿µÁö ±âÀÚ]"·¹¾Ë¸¶µå¸®µå´Â ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) Å¬·´¿ùµåÄÅÀ» º¸ÀÌÄàÇÒ ÁØºñ°¡ µÆ´Ù."

65¼¼ »ýÀÏÀ» ¸ÂÀº Ä«¸¦·Î ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå °¨µ¶ÀÌ ÀÎÅÍºä Áß FIFA°¡ È®´ë, °³ÆíÇÑ ³»³â Å¬·´¿ùµåÄÅ¿¡ ºÒÂü ÀÇ»ç°¡ ÀÖ´Ù´Â ÆøÅº ¼±¾ðÀ» Çß´Ù.

¸Ç½ÃÆ¼, Ã¿½Ã µî ºòÅ¬·´µéÀÌ ´ë°Å Æ÷ÇÔµÈ 32°³ ÆÀÀ¸·Î ÀçÆíµÈ FIFAÅ¬·´¿ùµåÄÅÀº 2024³â 6¿ù 15ÀÏºÎÅÍ 7¿ù13ÀÏ±îÁö ¾à 4ÁÖ°£ ¹Ì±¹¿¡¼­ ¿­¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 6¾ïÆÄ¿îµå(¾à1Á¶506¾ï¿ø) ÀÌ»óÀÇ »ó±ÝÀÌ °É·Á ÀÖÁö¸¸ À¯·´ ÁÖ¿ä ±¸´Ü, ¸®±× °ü°èÀÚµéÀº ¼±¼öµéÀÌ °¨´çÇØ¾ß ÇÏ´Â ºÎ´ã, È¤»ç ³í¶õ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ¹Ý´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ¿ì½ÂÆÀÀÌÀÚ À¯·´ ÃÖ°í ºòÅ¬·´ Áß ÇÏ³ªÀÎ ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå ¿ª½Ã Âü°¡°¡ ¿¹»óµÇ´Â ÆÀ Áß ÇÏ³ª¿´´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) REUTERS/¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) AP¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>
±×·¯³ª ¾ÈÃ¿·ÎÆ¼ °¨µ¶Àº 10ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÀÏÁ¶¸£³¯·¹¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "FIFA´Â ÀØ¾î¶ó. ¼±¼öµé°ú Å¬·´µéÀº ÀÌ ´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåÀÇ ÇÑ °æ±â´Â 2000¸¸´Þ·¯(¾à350¾ï¿ø)ÀÇ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Âµ¥ FIFA´Â ÄÅ ´ëÈ¸ ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇØ ÀÌ ±Ý¾×À» ÁÖ·Á°í ÇÑ´Ù. ºÎÁ¤ÀûÀÌ´Ù. ¿ì¸®¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ´Ù¸¥ Å¬·´À»µµ ÃÊ´ë¸¦ °ÅºÎÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¿µ±¹ ´ëÁßÀÏ°£ ´õ¼±Àº ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ¸®Ã³µå ¸¶½ºÅÍ½º, À×±Û·£µå ÇÁ·Î¼±¼öÇùÈ¸(PFA) ¸¶ÇìÅ¸ ¸ô¶û°í, ¶ó¸®°¡ ÇÏºñ¿¡¸£ Å×¹Ù½º µî ÁÖ¿ä ÀÎ»çµéÀÌ Å¬·´¿ùµåÄÅ º¸ÀÌÄà ½Ãµµ¸¦ ÁÖµµÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù. FIFAµµ °ú°Å ¼±¼ö º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á·Î ÀÎÇØ ÀÌ °èÈ¹À» Ã¶È¸Çß´ø ÀûÀÌ ÀÖ´Ù.

Æä¶õ ¼Ò¸®¾Æ³ë ¸Ç½ÃÆ¼ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â ¼±¼ö¸¦ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù. "ÀÎ»ýÀÇ ¸ðµç °ÍÀÌ ±×·¯ÇÏµí ¿ì¼±¼øÀ§°¡ Áß¿äÇÏ´Ù. ¿ì¸®´Â ¼±¼öµéÀÇ °Ç°­ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ ¹«¾ùÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑÁö °áÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â °¢ÀÚÀÇ »ç¾÷À» º¸È£ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ¼Ò¿ëµ¹ÀÌ¿¡ ºüÁ³°í ÀÌ·¸°Ô °è¼ÓÇØ ³ª°¥ ¼ö´Â ¾ø´Ù"°í ¸»Çß´Ù. "ÆÒµéÀÌ ´õ Çâ»óµÈ Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×³ª Å¬·´¿ùµåÄÅ, ³×ÀÌ¼Ç½º¸®±×¸¦ º¸°í ½Í¾îÇÒ±î? ¼±¼öµéÀ» Á×ÀÌÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ ÆÒµé¿¡°Ô ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ ÇÊ¿äÇÑµ¥ Áö±Ý »óÈ²Àº ±×·± °Í°ú´Â °Å¸®°¡ ¸Ö´Ù"°í ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³Â´Ù. PFAÀÇ ¸ô¶û°í È¸Àå ¿ª½Ã ¼±¼ö È¤»ç ³í¶õ¿¡ µ¿°¨À» Ç¥Çß´Ù. "šœ¶§·Î ´Þ·ÂÀº ¸Õ ÀÌ¾ß±âÃ³·³ º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ³»³â ¿©¸§ ÀÏÁ¤À» º¸¸é À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °á½ÂÀüÀÌ 5¿ù31ÀÏ, ³×ÀÌ¼Ç½º¸®±×°¡ 6¿ù4~10ÀÏ, ±× ´ÙÀ½ 6¿ù 15ÀÏºÎÅÍ 7¿ù 13ÀÏ±îÁö ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê°¡ Å¬·´¿ùµåÄÅÀ» Ä¡¸£°í ±× ´ÙÀ½¿¡ °ð¹Ù·Î ¾ÆÇÁ¸®Ä« ³×ÀÌ¼Ç½ºÄÅ(AFCON)ÀÌ ÀÌ¾îÁø ÈÄ 8¿ù 17ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù. ¾î¶»°Ô ±×·¸°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÇÁö µµ¹«Áö ¸ð¸£°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯³ª FIFA´Â »õ ¹æ½ÄÀÇ Å¬·´¿ùµåÄÅ¿¡ ´ëÇØ "ÀÏÁ¤À» Á¤ÇÏ´Â °Ç ÀüÀûÀ¸·Î FIFAÀÇ ±ÇÇÑ"ÀÌ¶ó¸ç ¹°·¯¼³ ¶æÀÌ ¾øÀ½À» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù.
Àü¿µÁö ±âÀÚ sky4us@sportschosun.com

 
 