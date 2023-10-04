[Ç×Àú¿ì ÇöÀå¸®ºä]"ÀÏº» ³ª¿Í!" ÇÑ±¹, 'Á¤¿ì¿µ ¸ÖÆ¼°ñ' ºñ¸Å³Ê ¿ìÁîº¤ 2-1·Î ²ª°í °á½ÂÇà '3¿¬ÆÐ º¸ÀÎ´Ù!'
±â»çÀÔ·Â 2023-10-04 23:04:37
|
|
[Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]'³Àû' ¿ìÁîº£Å°½ºÅº±îÁö ³Ñ¾ú´Ù. 'ÀÛ¿ì¿µ' Á¤¿ì¿µ(½´ÅõÆ®°¡¸£Æ®)ÀÌ ¸ÖÆ¼°ñÀ» Æø¹ß½ÃÄ×´Ù.
È²¼±È« °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ °á½ÂÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ÇÑ±¹Àº 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã(ÇÑ±¹½Ã°¢) Áß±¹ ÀúÀå¼º Ç×Àú¿ìÀÇ È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ Ç×Àú¿ì¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ³²ÀÚ Ãà±¸ 4°Àü¿¡¼ Á¤¿ì¿µÀÇ ¸ÖÆ¼°ñÀ» ¾Õ¼¼¿ö 2´ë1·Î ½Â¸®Çß´Ù. ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ 3¿¬ÆÐ¸¦ ³ë¸®´Â ÇÑ±¹Àº ³Àû ¿ìÁîº¤À» ¸¸³ª ¾î·Á¿î °æ±â ³¡¿¡ ½Â¸®¸¦ °Å¸ÓÁã¸ç °á½ÂÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Á¤¿ì¿µÀº ´ëÈ¸ 7È£°ñ·Î µæÁ¡¿ÕÀ» ¿¹¾àÇß´Ù. ÀÏ´Ü Àº¸Þ´ÞÀ» È®º¸ÇÑ ÇÑ±¹Àº 7ÀÏ '¼÷Àû' ÀÏº»°ú °á½ÂÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.
|
º¹º´À¸·Î Æò°¡¹ÞÀº Å°¸£±â½º½ºÅº°úÀÇ 16°Àü, ¿ª½Ã 5´ë1 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Ã¹ ½ÇÁ¡ÀÌ ¿Á¿¡ Æ¼¿´´Ù. ¿Ï½Â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²¾Ò´ø °æ±â, ´ÙÀ½ »ó´ë´Â °³ÃÖ±¹ Áß±¹ÀÌ¾ú´Ù. ÀÚÄ© ½ÉÆÇ ÆÇÁ¤°ú ÅÔ¼¼, ºÐÀ§±â µî¿¡¼ ²¿ÀÏ ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿ÔÁö¸¸, È«Çö¼®(ÇîÆ®)ÀÇ È¯»ó ÇÁ¸®Å±°ú ¼Û¹Î±Ô(ÀüºÏ Çö´ë)ÀÇ ´ëÈ¸ Ã¹ °ñ·Î 2´ë0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡¼ °¡Àå ÀûÀº °ñÂ÷ ½Â¸®¿´Áö¸¸, ³»¿ëÀº ±×¾ß¸»·Î ÇÑ¼ö °¡¸£ÃÄÁá´Ù´Â Ç¥ÇöÀÌ ¸ÂÀ» Á¤µµ·Î, »ó´ë¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù. Á¶º°¸®±×ºÎÅÍ 8°Àü±îÁö È² °¨µ¶ÀÌ ÁØºñÇÑ ºü¸¥ Æ®·£Áö¼Ç°ú ½¬Áö ¾Ê´Â Æ÷Áö¼Ç Ã¼ÀÎÁö, ½¯Æ´ ¾ø´Â µÞ°ø°£ Ä§Åõ¿Í ÁöÃ¼¾ø´Â ÀüÁøÆÐ½º, ´Ù¾çÇÑ ¼¼Æ®ÇÇ½º µîÀÌ ¿Ïº®È÷ ÅëÇß´Ù. È² °¨µ¶Àº ¼±¼ö ±â¿ëºÎÅÍ ±³Ã¼±îÁö ¼¼¹ÐÇÑ Àü·«À¸·Î ¿Ïº®ÇÑ ¿î¿ëÀ» ÆîÃÆ´Ù.
|
¿ÍÀÏµåÄ«µå ¾øÀÌ 2000³â´ë Ãâ»ý ¼±¼ö·Î¸¸ ÆÀÀ» ²Ù¸° ¿ìÁîº¤Àº ÅºÅºÇÑ Á¶Á÷·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº°ú ½Ã¸®¾Æ°¡ ±â±ÇÇØ È«Äá°ú µÎ Â÷·Ê °æ±â¸¦ Ä¡·¯ 16°¿¡ ¿À¸¥ ¿ìÁîº¤Àº 16°¿¡¼ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¸¦ 2´ë0À¸·Î ²ª¾ú°í, 8°¿¡¼ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¸¦ 2´ë1·Î Àâ¾Ò´Ù. Áß¾Ó ¾Æ½Ã¾Æ Æ¯À¯ÀÇ ÆÄ¿ö³ÑÄ¡´Â ÇÃ·¹ÀÌ¿¡, Å¹¿ùÇÑ °æ±â ¿î¿µ ´É·Â±îÁö °ú½ÃÇß´Ù. Áö±Ý±îÁö ÃÖ°íÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î 4°¿¡ ¿À¸¥ È²¼±È«È£°¡ »ç½Ç»ó Ã³À½À¸·Î ¸¸³ª´Â 'Á¦´ë·Î µÈ' »ó´ë´Ù.
¿ìÁîº¤Àº ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ÀÚÁÖ ±«·ÓÇû´Ù. 1994³â È÷·Î½Ã¸¶´ëÈ¸¿¡¼´Â ¾Ç¸ù °°Àº ÆÐ¹è¸¦ ¾È°å´Ù. º¼Á¡À¯À² 80´ë20, ½´ÆÃ¼ö 28´ë2, ±â·ÏÀÌ ¸»ÇØÁÖµí ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î µÎµå·ÈÁö¸¸, °ñÅ°ÆÛÀÇ ½ÇÃ¥ ÇÏ³ª·Î 0´ë1 Ãæ°ÝÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ ÁÖÆ÷°¡ Çö È²¼±È« °¨µ¶ÀÌ¾ú´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ÀÌ ´ëÈ¸ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú´Ù. 5³â Àü ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼µµ Èûµç ½ÂºÎ¸¦ ÆîÃÆ´Ù. ¿ìÁîº¤¿¡ ²ø·Á°¡´ø ÇÑ±¹Àº ¿¬Àå±îÁö °¡´Â Á¢Àü ³¡ È²ÈñÂù(¿ï¹öÇÜÅÏ)ÀÇ °á½Â°ñ·Î °¡±î½º·Î 4´ë3 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
|
È² °¨µ¶Àº Áß¿äÇÑ ¿ìÁîº¤Àü¿¡ ¿ª½Ã ÀÌ°ÀÎ Ä«µå¸¦ ²¨³Â´Ù. Á¤¿ì¿µ-ÀÌ°ÀÎ-¾ö¿ø»ó(¿ï»ê Çö´ë), È²±Ý 2¼±À» ²¨³Â´Ù. ¼Û¹Î±Ô-°í¿µÁØ(Æ÷Ç× ½ºÆ¿·¯½º)-¾ÈÀçÁØ(ºÎÃµFC)°¡ ³ª¼¹´ø Áö³ Áß±¹Àü°ú ºñ±³ÇØ Àü¿øÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù. ÃÖÀü¹æÀº ±×´ë·Î Á¶¿µ¿í(±èÃµ »ó¹«)ÀÌ ³ª¼¹´Ù. Áß¿øÀº 'Ä¸Æ¾' ¹é½ÂÈ£(ÀüºÏ)¿Í È«Çö¼®ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù. È²Àç¿ø(´ë±¸) ÀÌÇÑ¹ü(¹ÌÆ®Àª¶õ) ¹ÚÁø¼·(ÀüºÏ) ¼³¿µ¿ì(¿ï»ê)°¡ Æ÷¹éÀ» ²Ù·È´Ù. ÀÌ±¤¿¬(°¿øFC)ÀÌ °ñ¹®À» ÁöÄ×´Ù. ÀÌÀü±îÁö ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç°ú ¸ÂÃãÇü Àü¼ú·Î ½ÂºÎ¸¦ °É¾ú´ø È² °¨µ¶Àº ¿ìÁîº¤Àü¿¡ Á¤°ø¹ýÀ» ÅÃÇß´Ù.
|
¿ìÁîº¤ÀÌ Á¶±Ý¾¿ ¶óÀÎÀ» ¿Ã¸®¸ç °ø°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼¹´Ù. ÇÑ±¹Àº °ú°¨ÇÑ ¾Ð¹Ú¿¡ ÀÌÀº ¿ª½ÀÀ¸·Î ¸Â¼¹´Ù. 23ºÐ ¿ìÁîº¤ÀÌ ¿¹¸®ÇÑ ÄÚ³ÊÅ±À» ¿Ã·ÈÁö¸¸ Àß ¸·¾Ò´Ù. 25ºÐ¿¡´Â ¾ÆÅ© Á¤¸é, ÁÁÀº À§Ä¡¿¡¼ ¿ìÁîº¤ÀÌ ÇÁ¸®Å±À» ¾ò¾ú´Ù. Àß·Ñ¸®µð³ëÇÁÀÇ ÇÁ¸®Å±ÀÌ ¹é½ÂÈ£ÀÇ ¸Ó¸® ¸Â°í ±¼ÀýµÇ¸ç ±×´ë·Î °ñ¹®À¸·Î »¡·Á µé¾î°¬´Ù. 1-1. ½ÂºÎ´Â ¿øÁ¡À¸·Î µ¹¾Æ°¬´Ù. 27ºÐ Àß·Ñ¸®µð³ëÇÁ°¡ ¹é½ÂÈ£¿¡°Ô ¹«¸®ÇÏ°Ô ¾Ð¹ÚÇÏ´Ù °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
|
ºÐÀ§±â¸¦ ¹Ù²Û ÇÑ±¹Àº ´Ù½Ã ¿©À¯¸¦ °®°í °æ±â¸¦ ¿î¿µÇß´Ù. 43ºÐ È«Çö¼®ÀÌ ±â°¡ ¸·È÷°Ô Âñ·¯ÁØ º¼À» ¹é½ÂÈ£°¡ Àâ¾Æ ÄÆ¹éÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ »ó´ë ¼öºñ¿¡ ¸·Çû´Ù. Àü¹ÝÀº 2-1·Î ¸¶¹«¸® µÆ´Ù.
ÈÄ¹Ý ¿ìÁîº¤ÀÌ ¸ÕÀú º¯È¸¦ Áá´Ù. Äí»çÀÎÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù. °ø°ÝÀûÀÎ Æ÷¼®ÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ±¹Àº Àü¹Ý°ú °°Àº ¸â¹ö°¡ ³ª¼¹´Ù. ÇÑ °ñ µÚÁø ¿ìÁîº¤ÀÌ Á¡À¯À²À» ³ôÀÌ´Â °¡¿îµ¥, ÇÑ±¹µµ Ä§ÂøÇÏ°Ô ¸Â¼¹´Ù. 4ºÐ Áö¾Æ³ëÇÁ°¡ ¾ÆÅ© Á¤¸é¿¡¼ ¿À¸¥¹ß½¸À» ½ÃµµÇßÁö¸¸, Å©°Ô ¶¹´Ù.
|
10ºÐ¿¡´Â ¾ö¿ø»óÀÌ ÀÌÇÑ¹üÀÇ ·ÕÅ±À» ±â°¡ ¸·È÷°Ô Àâ¾Æ³½ ÈÄ µ¹ÆÄ¸¦ ½ÃµµÇß´Ù. »ó´ë ¼öºñ°¡ ¼ÕÀ¸·Î ¸·¾Æ³»¸ç °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ°ÀÎÀÇ ÇÁ¸®Å±Àº °ñÅ°ÆÛ¿¡ ÀâÇû´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÌ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø °ø°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼¹Áö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÇÑ±¹ ¼öºñÀÇ ÁýÁß·ÂÀÌ ºû³µ´Ù. ÇÑ±¹Àº ºü¸¥ ÆÐ½º¿öÅ©°¡ »ì¾Æ³ª¸ç ±âÈ¸¸¦ ¿³ºÃ´Ù. 14ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ º¯È¸¦ ÅÃÇß´Ù. ÀÌ°ÀÎ°ú Á¤¿ì¿µÀ» »©°í Á¤È£¿¬(±¤ÁÖFC)°ú ¼Û¹Î±Ô¸¦ ÅõÀÔÇß´Ù. È«Çö¼®ÀÌ À§·Î ¿Ã¶ó°¡°í Á¤È£¿¬ÀÌ ¹é½ÂÈ£¿Í ÇÔ²² 3¼±¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. ¼Û¹Î±Ô´Â ±×´ë·Î Á¤¿ì¿µÀÌ ÀÚ¸®ÇÑ ¿ÞÂÊ ³¯°³¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. 15ºÐ ÇÑ±¹ÀÇ ¼öºñ ½Ç¼ö¸¦ Æ´Å¸ ¿ìÁîº¤ÀÌ ½´ÆÃÀ» ³¯·ÈÁö¸¸, ´ÙÇàÈ÷ ºø¸Â¾Ò´Ù. ¿ìÁîº¤µµ 16ºÐ ¿Àµô·ÎÇÁ±îÁö ÅõÀÔÇÏ´Â ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.
|
27ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ Àý¹¦ÇÑ ÆÐ½º¿öÅ©¿¡ ÀÌ¾î ¹é½ÂÈ£°¡ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô º¼À» °Ç³Â´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ µ¹ÆÄÇÏ´ø Áß ºÎ¸®¿¡ÇÁ¿¡°Ô °É·Á ³Ñ¾îÁ³´Ù. ÀÌ¹Ì °æ°í ÇÑÀåÀÌ ÀÖ´Â ºÎ¸®¿¡ÇÁ´Â µÎ¹øÂ° °æ°í·Î ÅðÀåÀ» ´çÇß´Ù. ÇÑ±¹Àº ¼ýÀû ¿ìÀ§±îÁö ´©¸®¸ç °á½ÂÇàÀ» ÇâÇÑ ´õ¿í À¯¸®ÇÑ °íÁö¸¦ Á¡·ÉÇß´Ù. ÁÁÀº À§Ä¡¿¡¼ ¾òÀº ÇÁ¸®Å±, Áß±¹Àü¿¡¼ È¯»ó ÇÁ¸®Å±À» ¼º°ø½ÃÅ² È«Çö¼®ÀÌ ½´ÆÃÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ º®À» ¸Â°í ³ª¿Ô´Ù.
¿ìÁîº¤Àº ÀÚ·Ñ¸®µð³ëÇÁ¸¦ »©°í ¼¤½Ã³ëÇÁ¸¦ ÅõÀÔÇØ Áß¿øÀ» °ÈÇß´Ù. 32ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ ¿ª½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¹é½ÂÈ£ È«Çö¼®À¸·Î ÀÌ¾îÁø º¼ÀÌ ¿À¸¥ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â ¾ÈÀçÁØÀ¸·Î ¿¬°áµÆ´Ù. ¾ÈÀçÁØÀº Ãø¸é¿¡¼ µ¹ÆÄ ÈÄ °¡¿îµ¥·Î Á¢°í µé¾î°¡ ¿Þ¹ß½¸À» ½ÃµµÇß´Ù. ¼öºñ¸¦ ¸Â°í ³ª¿Ô´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ·Õº¼·Î µ¿Á¡°ñÀ» ³ë·ÈÁö¸¸ ¼¼¹ÐÇÔÀÌ ¶³¾îÁ³´Ù.
|
35ºÐ ¹é½ÂÈ£°¡ °ø°ÝÀ» °¡´ãÇÏ¸ç Âñ·¯ÁØ º¼À» ¹ÞÀº ¼Û¹Î±Ô°¡ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô ³¯Ä«·Î¿î ÆÐ½º¸¦ °Ç³Þ´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ Àâ¾Æ »ó´ë ¼öºñ ÇÑ¸íÀ» ¹þ±â·Á°í ÇßÁö¸¸ ¾Æ½±°Ô µ¹ÆÄ°¡ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÑ±¹Àº °è¼ÓÇØ¼ Á¶¿µ¿íÀ» ÇâÇÑ ÀûÀýÇÑ ÆÐ½º·Î ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. 38ºÐ¿¡´Â È«Çö¼®ÀÌ ¿ÞÂÊ¿¡¼ ³¯Ä«·Î¿î Å©·Î½º¸¦ º¸³ÂÁö¸¸, °ñÅ°ÆÛ°¡ Àâ¾Æ³Â´Ù. 39ºÐ¿¡´Â È«Çö¼®ÀÌ ±â°¡¸·Èù ÆÐ½º¸¦ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô Âñ·¶´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ ´Ù½Ã Ä§ÅõÇÏ´ø ¼Û¹Î±Ô¿¡°Ô ³»Áá°í, ¼Û¹Î±Ô°¡ ´Ù½Ã °Ç³Ù º¼À» Á¶¿µ¿íÀÌ °·ÂÇÑ ¿À¸¥¹ß½¸À¸·Î ¿¬°áÇß´Ù. ¾Æ½±°Ô »ìÂ¦ ºø³ª°¬´Ù. 39ºÐ¿¡´Â Á¶¿µ¿íÀÇ ½º·çÆÐ½º¸¦ Ä§ÅõÇÏ´ø ¾ÈÀçÁØÀÌ Àâ¾Ò´Ù. ¾ÈÀçÁØÀÌ Áß¾ÓÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ¸ç °·ÂÇÑ ¿À¸¥¹ß½¸À» ½ÃµµÇß´Ù. ¿·±×¹°À» ¶§·È´Ù.
|
42ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ ¹é½ÂÈ£ÀÇ ÀÎÅÍ¼ÁÆ®¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¶Ç ÇÑ¹ø ÁÁÀº ±âÈ¸¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ¹ÚÀç¿ëÀÇ ÆÐ½º°¡ Ä§ÅõÇÏ´ø ¾ÈÀçÁØ¿¡°Ô °¬´Ù. ¾ÈÀçÁØÀº ÄÆ¹éÀ» ½ÃµµÇß´Ù. ¼Û¹Î±Ô°¡ ¿øÅÍÄ¡ ½´ÆÃÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸, ¾Æ½±°Ô Å©·Î½º¹Ù ¿·À¸·Î ºø³ª°¬´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÇ °è¼ÓµÈ ·Õº¼ °ø°ÝÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ½Å°æÁúÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç, °ÅÄ£ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ¹Ýº¹Çß´Ù. ±×·³¿¡µµ ¿ì¸®´Â Èçµé¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾ÈÁ¤µÈ ¼öºñ·Î ±âÈ¸¸¦ ³ë·È´Ù. 46ºÐ ¿ª½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. °í¿µÁØÀÌ ¿À¸¥ÂÊÀ» ÆÄ°íµé¸ç ¿Ã·ÁÁØ Å©·Î½º°¡ ¾Æ½±°Ô ¼Û¹Î±Ô¿¡ ¿¬°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¾î 47ºÐ¿¡´Â °í¿µÁØÀÌ ¸ÚÁø ÆÐ½º¸¦ Âñ·¶Áö¸¸, ¾Æ½±°Ô ¹ÚÀç¿ë¿¡°Ô °¡Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÑ±¹Àº ¹°¢º»øÆ´ ¾ø´Â ¼öºñ·Î ¿ìÁîº¤ÀÇ °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ¼¼¿ü´Ù. 48ºÐ ¿ìÁîº¤ÀÌ ÄÚ³ÊÅ± ±âÈ¸¸¦ ¾ò¾ú´Ù. °ñÅ°ÆÛ±îÁö °¡´äÇß´Ù. ÀÌ±¤¿¬ÀÌ ¸ÚÁø ÆÝÄªÀ¸·Î ¸·¾Æ³Â´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÇ ¸·ÆÇ ÆÄ»ó °ø¼¼¸¦ Àß ¸·¾Æ³»¸ç, °á±¹ °æ±â´Â 2´ë1 ÇÑ±¹ÀÇ ½Â¸®·Î ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.
|
|
°æ±â´Â ½±°Ô Ç®·È´Ù. Àü¹Ý 23ºÐ ÇÁ¸®Å± »óÈ²¿¡¼ È«ÄáÀÇ È²´çÇÑ º¼Ã³¸®¸¦ ³õÄ¡Áö ¾Ê°í ¾ÆÀ¯Ä«¿Í šœÀÌ ¿Þ¹ß·Î ¼±Á¦°ñÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù. Àü¹ÝÀ» 1°ñ ¾Õ¼±Ã¤ ¸¶Ä£ ÀÏº»Àº ÈÄ¹Ý 9ºÐ ¹ÌµåÇÊ´õ È÷³ë ¼îÅ¸°¡ Ãß°¡°ñÀ» ³¬¾Ò´Ù. ½º¹Ì °í½Ã·Î°¡ »ó´ë ¿ìÃø Á¼Àº °¢µµ¿¡¼ ½´ÆÃÇÑ °øÀÌ °ñÅ°ÆÛ ¼Õ¿¡ ¸Â°í ³ª¿Â °øÀ» Ä§ÂøÇÏ°Ô ¹Ð¾î³Ö¾ú´Ù. È«ÄáÀº °ú¿¬ ÀÌ ÆÀÀÌ ÁØ°á½Â ·¹º§¿¡ ¿À¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ÆÀÀÎ°¡ ÀÇ¹¶½º·¯¿ï Á¤µµ·Î ¼öÁØÀÌ ³·¾Ò´Ù. Á¦´ë·Î µÈ º¼Ã³¸®µµ ¸øÇÏ´Â ÆÀÀÌ¾ú´Ù.
ÀÏº»Àº 29ºÐ »ó´ë ½Ç¼ö·Î 1°ñ ´õ ´Þ¾Æ³µ´Ù. °ñÅ°ÆÛÀÇ ÆÐ½º¸¦ ¹ÞÀº ¼öºñ¼ö°¡ Çã¹«ÇÏ°Ô ÄÚ¹Ì À¯Å¸¿¡°Ô °øÀ» »©¾Ñ°å°í, À¯Å¸´Â ºó °ñ¹®À» ÇâÇØ 3¹øÂ° °ñÀ» ³¬¾Ò´Ù. ÀÏº»Àº ÀÏÂî°¨Ä¡ °æ±â°¡ ±â¿î ´ö¿¡ ÇÙ½É ¹ÌµåÇÊ´õ ¸¶Ã÷¿ÀÄ« ´ÙÀÌÅ°, ´Ï½Ã°¡¿Í µîÀ» ¾Æ³¤ Ã¤ °æ±â¸¦ ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù. ÈÄ¹Ý 41ºÐ È÷³ë ¼îÅ¸°¡ 4¹øÂ° °ñÀ» ³Ö¾ú´Ù.
ÇÑ±¹°ú ÀÏº»Àº Áö³ ÀÚÄ«¸£Å¸-ÆÈ·½¹æ ´ëÈ¸¿¡¼ °á½Â¿¡¼ ¸¸³µ´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹Àº ¿¬Àå Àü¹Ý ÀÌ½Â¿ìÀÇ ¼±Á¦°ñ°ú È²ÈñÂùÀÇ ¿¬¼Ó°ñ·Î 2´ë1 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼ ÇÑ±¹Àº ÀÏº»À» »ó´ë·Î 7½Â1ÆÐÀÇ Àý´ë ¿ìÀ§¸¦ º¸¿´´Ù.
Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com
- À¯¸í¹è¿ì È£ÅÚ¼ ¹ß°ß, Ãæ°Ý»çÀÎ °ø°³..¡°¼ºÇü¼ö¼ú ÇÕº´Áõ¡±
- ¡°³» ¾Æ±â¡± ±èÁØÈ£, ¹è¿¡ ¡®¢¾±èÁö¹Î¡¯ ÀÌ´Ï¼È ¹®½Å »õ±â°í ¸Á¿¬ÀÚ½Ç
- ±èÇý¿µ ¡°ÀÇ»ç ³²Æí, °©ÀÚ±â ÀÌÈ¥ ¿ä±¸¡± ¼¼ ¹øÀÇ ¾ÆÇÄ °í¹é¡æ¿µÈ °°Àº Å»ºÏ ½ºÅä¸®
- ÇÑ¼ÒÈñ, '¾ó±¼ ÇÇ¾î½Ì' 5°³ ´Ù ¾îµð°¬Áö? ÀÌ¹ø¿£ ÆÈ¸ñ ÀüÃ¼¸¦ µ¤´Â Àå¹Ì Å¸Åõ
- È«Áø°æ ¡°¸¶¾à °Ë»ç ¹ÞÀº Àû ÀÖ´Ù¡± ±ôÂ¦ °í¹é..¡°´©°¡ Á¦º¸¸¦ ÇØ. À÷ ¾àÇÏ´Â °Å °°´Ù°í¡±