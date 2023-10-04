[Ç×Àú¿ì ÇöÀå¸®ºä]"ÀÏº» ³ª¿Í!" ÇÑ±¹, 'Á¤¿ì¿µ ¸ÖÆ¼°ñ' ºñ¸Å³Ê ¿ìÁîº¤ 2-1·Î ²ª°í °á½ÂÇà '3¿¬ÆÐ º¸ÀÎ´Ù!'

À±Áø¸¸ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-10-04 23:04:37


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. Àü¹Ý Ãß°¡°ñÀ» ¼º°ø½ÃÅ² Á¤¿ì¿µÀÌ µ¿·áµé°ú ÇÔ²² ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/

4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. Àü¹Ý ÀÌ¸¥½Ã°£ Á¤¿ì¿µÀÌ ¼±Ãë°ñÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¼¼¸®¸Ó´Ï¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â Á¤¿ì¿µ. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/

[Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]'³­Àû' ¿ìÁîº£Å°½ºÅº±îÁö ³Ñ¾ú´Ù. 'ÀÛ¿ì¿µ' Á¤¿ì¿µ(½´ÅõÆ®°¡¸£Æ®)ÀÌ ¸ÖÆ¼°ñÀ» Æø¹ß½ÃÄ×´Ù.

È²¼±È« °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ °á½ÂÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ÇÑ±¹Àº 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã(ÇÑ±¹½Ã°¢) Áß±¹ ÀúÀå¼º Ç×Àú¿ìÀÇ È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ Ç×Àú¿ì¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ³²ÀÚ Ãà±¸ 4°­Àü¿¡¼­ Á¤¿ì¿µÀÇ ¸ÖÆ¼°ñÀ» ¾Õ¼¼¿ö 2´ë1·Î ½Â¸®Çß´Ù. ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ 3¿¬ÆÐ¸¦ ³ë¸®´Â ÇÑ±¹Àº ³­Àû ¿ìÁîº¤À» ¸¸³ª ¾î·Á¿î °æ±â ³¡¿¡ ½Â¸®¸¦ °Å¸ÓÁã¸ç °á½ÂÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Á¤¿ì¿µÀº ´ëÈ¸ 7È£°ñ·Î µæÁ¡¿ÕÀ» ¿¹¾àÇß´Ù. ÀÏ´Ü Àº¸Þ´ÞÀ» È®º¸ÇÑ ÇÑ±¹Àº 7ÀÏ '¼÷Àû' ÀÏº»°ú °á½ÂÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. °æ±â¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â ´ëÇ¥ÆÀ È²¼±È« °¨µ¶. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
È²¼±È«È£´Â ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ °æ±â·ÂÀ» °ú½ÃÇß´Ù. ´ëÈ¸ Àü ´ëÇ¥ ¼±¼ö ÀÚ°Ý ¹®Á¦·Î ¿£Æ®¸® Á¦¿Ü, ÀÌ°­ÀÎ Â÷Ãâ ¹®Á¦, A´ëÇ¥ÆÀ °ãÄ¡±â Â÷Ãâ ³í¶õ µî¿¡ ¿¬°áµÇ¸ç ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú´ø È²¼±È«È£´Â ¿¹»ó°ú ´Þ¸® 8°­±îÁö ±×¾ß¸»·Î ¿Ïº®ÇÑ Çàº¸¸¦ º¸¿´´Ù. Äí¿þÀÌÆ®¿ÍÀÇ Á¶º°¸®±× Ã¹ °æ±â¿¡¼­ Á¤¿ì¿µÀÇ ÇØÆ®Æ®¸¯À» ¾Õ¼¼¿ö 9´ë0 ´ë½ÂÀ» °ÅµÐ ÇÑ±¹Àº ÀÌ¾îÁø ÅÂ±¹°úÀÇ °æ±â¿¡¼­µµ ·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀ» °¡µ¿ÇÑ °¡¿îµ¥ 4´ë0 ¿Ï½ÂÀ» Ã¬°å´Ù. ¸¶Áö¸· ¹Ù·¹ÀÎÀü±îÁö 3´ë0 ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ È²¼±È«È£´Â Á¶º°¸®±×¸¦ 3Àü½Â, 16°ñ-¹«½ÇÁ¡, ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¸¶¹«¸®Çß´Ù.

º¹º´À¸·Î Æò°¡¹ÞÀº Å°¸£±â½º½ºÅº°úÀÇ 16°­Àü, ¿ª½Ã 5´ë1 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Ã¹ ½ÇÁ¡ÀÌ ¿Á¿¡ Æ¼¿´´Ù. ¿Ï½Â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²¾Ò´ø °æ±â, ´ÙÀ½ »ó´ë´Â °³ÃÖ±¹ Áß±¹ÀÌ¾ú´Ù. ÀÚÄ© ½ÉÆÇ ÆÇÁ¤°ú ÅÔ¼¼, ºÐÀ§±â µî¿¡¼­ ²¿ÀÏ ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿ÔÁö¸¸, È«Çö¼®(ÇîÆ®)ÀÇ È¯»ó ÇÁ¸®Å±°ú ¼Û¹Î±Ô(ÀüºÏ Çö´ë)ÀÇ ´ëÈ¸ Ã¹ °ñ·Î 2´ë0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡¼­ °¡Àå ÀûÀº °ñÂ÷ ½Â¸®¿´Áö¸¸, ³»¿ëÀº ±×¾ß¸»·Î ÇÑ¼ö °¡¸£ÃÄÁá´Ù´Â Ç¥ÇöÀÌ ¸ÂÀ» Á¤µµ·Î, »ó´ë¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù. Á¶º°¸®±×ºÎÅÍ 8°­Àü±îÁö È² °¨µ¶ÀÌ ÁØºñÇÑ ºü¸¥ Æ®·£Áö¼Ç°ú ½¬Áö ¾Ê´Â Æ÷Áö¼Ç Ã¼ÀÎÁö, ½¯Æ´ ¾ø´Â µÞ°ø°£ Ä§Åõ¿Í ÁöÃ¼¾ø´Â ÀüÁøÆÐ½º, ´Ù¾çÇÑ ¼¼Æ®ÇÇ½º µîÀÌ ¿Ïº®È÷ ÅëÇß´Ù. È² °¨µ¶Àº ¼±¼ö ±â¿ëºÎÅÍ ±³Ã¼±îÁö ¼¼¹ÐÇÑ Àü·«À¸·Î ¿Ïº®ÇÑ ¿î¿ëÀ» ÆîÃÆ´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. ¿ìÁîº£Å°½ºÅº ¼öºñ¸¦ Á¦Ä¡¸ç µ¹ÆÄ¸¦ ½ÃµµÇÏ´Â ÀÌ°­ÀÎ. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
ÀÌÁ¦ ¸¶Áö¸· µÎ °ÉÀ½, »ó´ë´Â ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼­ ¿ì¸®¸¦ ±«·ÓÇô ¿Ô´ø ¿ìÁîº¤ÀÌ¾ú´Ù. Àü·Â¸¸ ³õ°íº¸¸é ÀÏº»°ú ÇÔ²² °¡Àå »ó´ëÇÏ±â ±î´Ù·Î¿î ÆÀÀÌ ¿ìÁîº¤ÀÌ´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ÃÖ±Ù ¿¬·Éº° ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ¸¹Àº °øÀ» µéÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ ¿¬·É¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â À¯¸ÁÁÖµé·Î ¿Ã¸²ÇÇÅ© Å¸½´ÄËÆ®¶ó´Â ÆÀÀ» ±¸Ãà, ¿ìÁîº¤ ½´ÆÛ¸®±×¿¡ Âü°¡½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ¸â¹öµéÀº Áö³­ÇØ 7¿ù ¿­¸° U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼­ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â µî ¼º°ú¸¦ ³»°í ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ¹ø ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡µµ ´ë°Å ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

¿ÍÀÏµåÄ«µå ¾øÀÌ 2000³â´ë Ãâ»ý ¼±¼ö·Î¸¸ ÆÀÀ» ²Ù¸° ¿ìÁîº¤Àº ÅºÅºÇÑ Á¶Á÷·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº°ú ½Ã¸®¾Æ°¡ ±â±ÇÇØ È«Äá°ú µÎ Â÷·Ê °æ±â¸¦ Ä¡·¯ 16°­¿¡ ¿À¸¥ ¿ìÁîº¤Àº 16°­¿¡¼­ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¸¦ 2´ë0À¸·Î ²ª¾ú°í, 8°­¿¡¼­ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ¸¦ 2´ë1·Î Àâ¾Ò´Ù. Áß¾Ó ¾Æ½Ã¾Æ Æ¯À¯ÀÇ ÆÄ¿ö³ÑÄ¡´Â ÇÃ·¹ÀÌ¿¡, Å¹¿ùÇÑ °æ±â ¿î¿µ ´É·Â±îÁö °ú½ÃÇß´Ù. Áö±Ý±îÁö ÃÖ°íÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î 4°­¿¡ ¿À¸¥ È²¼±È«È£°¡ »ç½Ç»ó Ã³À½À¸·Î ¸¸³ª´Â 'Á¦´ë·Î µÈ' »ó´ë´Ù.

¿ìÁîº¤Àº ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼­ ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ÀÚÁÖ ±«·ÓÇû´Ù. 1994³â È÷·Î½Ã¸¶´ëÈ¸¿¡¼­´Â ¾Ç¸ù °°Àº ÆÐ¹è¸¦ ¾È°å´Ù. º¼Á¡À¯À² 80´ë20, ½´ÆÃ¼ö 28´ë2, ±â·ÏÀÌ ¸»ÇØÁÖµí ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î µÎµå·ÈÁö¸¸, °ñÅ°ÆÛÀÇ ½ÇÃ¥ ÇÏ³ª·Î 0´ë1 Ãæ°ÝÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ ÁÖÆ÷°¡ Çö È²¼±È« °¨µ¶ÀÌ¾ú´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ÀÌ ´ëÈ¸ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú´Ù. 5³â Àü ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼­µµ Èûµç ½ÂºÎ¸¦ ÆîÃÆ´Ù. ¿ìÁîº¤¿¡ ²ø·Á°¡´ø ÇÑ±¹Àº ¿¬Àå±îÁö °¡´Â Á¢Àü ³¡ È²ÈñÂù(¿ï¹öÇÜÅÏ)ÀÇ °á½Â°ñ·Î °¡±î½º·Î 4´ë3 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.


È² °¨µ¶ÀÇ ¼±ÅÃÀº ÃÖÁ¤¿¹¿´´Ù. '°ñµçº¸ÀÌ' ÀÌ°­ÀÎ(PSG)ÀÌ ¸¶Ä§³» ¼±¹ß·Î ³ª¼¹´Ù. È² °¨µ¶Àº 8°­±îÁö '¿¡ÀÌ½º' ÀÌ°­ÀÎÀ» 100% È°¿ëÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Áö³­´Þ 21ÀÏ¿¡¾ß ÇöÁö¿¡ ÇÕ·ùÇÑ ÀÌ°­ÀÎÀº ¹Ù·¹ÀÎ°úÀÇ Á¶º°¸®±× ÃÖÁ¾Àü¼­ 36ºÐ, Å°¸£±â½º½ºÅº°úÀÇ 16°­¼­ 60ºÐ, Áß±¹°úÀÇ 8°­Àü¿¡¼­ 28ºÐÀ» ¼ÒÈ­Çß´Ù. °ÆÁ¤ÀÌ ¸¹¾Ò´ø Áß±¹Àü¿¡¼­, ¿¹»ó ¿Ü·Î º¥Ä¡¿¡¼­ Ãâ¹ßÇÑ ÀÌ°­ÀÎÀº ±³Ã¼ ÅõÀÔ ÈÄ¿¡µµ °ø°ÝÀûÀÌ°í ¸ðÇèÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ ´ë½Å ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¿¡ ÁÖ·ÂÇß´Ù. È² °¨µ¶Àº ÀÌ°­ÀÎ¿¡°Ô ºÎ´ãÀ» ÁÖ´Â ´ë½Å, ÄÁµð¼ÇÀÌ ÁÁÀº ´Ù¸¥ 2¼± ÀÚ¿øÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇß´Ù.

È² °¨µ¶Àº Áß¿äÇÑ ¿ìÁîº¤Àü¿¡ ¿ª½Ã ÀÌ°­ÀÎ Ä«µå¸¦ ²¨³Â´Ù. Á¤¿ì¿µ-ÀÌ°­ÀÎ-¾ö¿ø»ó(¿ï»ê Çö´ë), È²±Ý 2¼±À» ²¨³Â´Ù. ¼Û¹Î±Ô-°í¿µÁØ(Æ÷Ç× ½ºÆ¿·¯½º)-¾ÈÀçÁØ(ºÎÃµFC)°¡ ³ª¼¹´ø Áö³­ Áß±¹Àü°ú ºñ±³ÇØ Àü¿øÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù. ÃÖÀü¹æÀº ±×´ë·Î Á¶¿µ¿í(±èÃµ »ó¹«)ÀÌ ³ª¼¹´Ù. Áß¿øÀº 'Ä¸Æ¾' ¹é½ÂÈ£(ÀüºÏ)¿Í È«Çö¼®ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù. È²Àç¿ø(´ë±¸) ÀÌÇÑ¹ü(¹ÌÆ®Àª¶õ) ¹ÚÁø¼·(ÀüºÏ) ¼³¿µ¿ì(¿ï»ê)°¡ Æ÷¹éÀ» ²Ù·È´Ù. ÀÌ±¤¿¬(°­¿øFC)ÀÌ °ñ¹®À» ÁöÄ×´Ù. ÀÌÀü±îÁö ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç°ú ¸ÂÃãÇü Àü¼ú·Î ½ÂºÎ¸¦ °É¾ú´ø È² °¨µ¶Àº ¿ìÁîº¤Àü¿¡ Á¤°ø¹ýÀ» ÅÃÇß´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. Àü¹Ý ÀÌ¸¥½Ã°£ Á¤¿ì¿µÀÌ ¼±Ãë°ñÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¼¼¸®¸Ó´Ï¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â Á¤¿ì¿µ. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
ÇÑ±¹ÀÌ È¯»óÀûÀÎ Ãâ¹ßÀ» º¸¿´´Ù. 4ºÐ¸¸¿¡ ¼±Á¦°ñÀ» ³Ö¾ú´Ù. ¼¼Æ®ÇÇ½º »óÈ²¿¡¼­ ¾à¼ÓµÈ ÇÃ·¹ÀÌ°¡ ºû³µ´Ù. È«Çö¼®ÀÌ Âï¾îÁØ º¼À» ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î Ä§ÅõÇÏ´ø ¾ö¿ø»óÀÌ Àâ¾Æ ÁöÃ¼¾øÀÌ Áß¾ÓÀ¸·Î ¿¬°áÇß´Ù. ¶Ù¾îµé´ø Á¤¿ì¿µÀÌ Ä§ÂøÇÏ°Ô ¸¶¹«¸®Çß´Ù. Á¤¿ì¿µÀÇ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ 6¹øÂ° °ñ. 6ºÐ ÀÌ°­ÀÎÀÌ È¯»óÀûÀÎ Å»¾Ð¹Ú ÈÄ Âñ·¯ÁØ º¼ÀÌ Á¶¿µ¿í ¾ö¿ø»ó Á¤¿ì¿µÀ¸·Î ¿¬°áµÆÁö¸¸, ¾Æ½±°Ô ½´ÆÃÀ¸·Î ¿¬°áµÇÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ Èå¸§À» ÀÌ¾î°¡±â¿¡´Â ÁÁÀº ÇÃ·¹ÀÌ¿´´Ù. 9ºÐ¿¡´Â Á¶¿µ¿íÀÌ »ó´ë ¸ö½Î¿ò¿¡¼­ ½Â¸®ÇÏ¸ç ¿Þ¹ß½¸À» ½ÃµµÇß´Ù.

¿ìÁîº¤ÀÌ Á¶±Ý¾¿ ¶óÀÎÀ» ¿Ã¸®¸ç °ø°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼¹´Ù. ÇÑ±¹Àº °ú°¨ÇÑ ¾Ð¹Ú¿¡ ÀÌÀº ¿ª½ÀÀ¸·Î ¸Â¼¹´Ù. 23ºÐ ¿ìÁîº¤ÀÌ ¿¹¸®ÇÑ ÄÚ³ÊÅ±À» ¿Ã·ÈÁö¸¸ Àß ¸·¾Ò´Ù. 25ºÐ¿¡´Â ¾ÆÅ© Á¤¸é, ÁÁÀº À§Ä¡¿¡¼­ ¿ìÁîº¤ÀÌ ÇÁ¸®Å±À» ¾ò¾ú´Ù. Àß·Ñ¸®µð³ëÇÁÀÇ ÇÁ¸®Å±ÀÌ ¹é½ÂÈ£ÀÇ ¸Ó¸® ¸Â°í ±¼ÀýµÇ¸ç ±×´ë·Î °ñ¹®À¸·Î »¡·Á µé¾î°¬´Ù. 1-1. ½ÂºÎ´Â ¿øÁ¡À¸·Î µ¹¾Æ°¬´Ù. 27ºÐ Àß·Ñ¸®µð³ëÇÁ°¡ ¹é½ÂÈ£¿¡°Ô ¹«¸®ÇÏ°Ô ¾Ð¹ÚÇÏ´Ù °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. Àü¹Ý µ¿Á¡°ñÀ» Çã¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ´ëÇ¥ÆÀ. ¹é½ÂÈ£ À§·ÎÇÏ´Â µ¿·áµé. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
ÇÑ±¹ÀÌ ´Ù½Ã °ø¼¼¿¡ ³ª¼¹´Ù. ºü¸¥ °ø°ÝÀ¸·Î ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. 31ºÐ ÀÌ°­ÀÎÀÇ ½º·çÆÐ½º¸¦ ¾ö¿ø»óÀÌ Àâ¾Æ ÄÆ¹éÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸, ºÎ½ÉÀº ¿ÀÇÁ»çÀÌµå¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´À¸° ±×¸²À¸·Î º» °á°ú, ¿Â»çÀÌµå¿´´Ù. 36ºÐ Áß¾Ó¿¡¼­ ÆÐ½ºÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾úÁö¸¸, ¸¶Áö¸· Á¤¿ì¿µÀÌ ½´ÆÃ±îÁö´Â ¸¸µéÁö ¸øÇß´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ ´Ù½Ã ¸®µå¸¦ Àâ¾Ò´Ù. 38ºÐ ¹é½ÂÈ£ÀÇ Çì´õ¸¦ ÀÌÇÑ¹üÀÌ ¸ö½Î¿òÀ» ÇØÁÖ¸ç Èê·¶°í, Á¤¿ì¿µÀÌ ¶Ù¾îµé¾î°¡¸ç ¸¶¹«¸®Çß´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ 7È£°ñ.

ºÐÀ§±â¸¦ ¹Ù²Û ÇÑ±¹Àº ´Ù½Ã ¿©À¯¸¦ °®°í °æ±â¸¦ ¿î¿µÇß´Ù. 43ºÐ È«Çö¼®ÀÌ ±â°¡ ¸·È÷°Ô Âñ·¯ÁØ º¼À» ¹é½ÂÈ£°¡ Àâ¾Æ ÄÆ¹éÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ »ó´ë ¼öºñ¿¡ ¸·Çû´Ù. Àü¹ÝÀº 2-1·Î ¸¶¹«¸® µÆ´Ù.

ÈÄ¹Ý ¿ìÁîº¤ÀÌ ¸ÕÀú º¯È­¸¦ Áá´Ù. Äí»çÀÎÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù. °ø°ÝÀûÀÎ Æ÷¼®ÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ±¹Àº Àü¹Ý°ú °°Àº ¸â¹ö°¡ ³ª¼¹´Ù. ÇÑ °ñ µÚÁø ¿ìÁîº¤ÀÌ Á¡À¯À²À» ³ôÀÌ´Â °¡¿îµ¥, ÇÑ±¹µµ Ä§ÂøÇÏ°Ô ¸Â¼¹´Ù. 4ºÐ Áö¾Æ³ëÇÁ°¡ ¾ÆÅ© Á¤¸é¿¡¼­ ¿À¸¥¹ß½¸À» ½ÃµµÇßÁö¸¸, Å©°Ô ¶¹´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. Àü¹Ý Ãß°¡°ñÀ» ¼º°ø½ÃÅ² Á¤¿ì¿µÀÌ µ¿·áµé°ú ÇÔ²² ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
5ºÐ ¿ìÁîº¤ÀÇ ÆÐ½º°¡ ¿©·¯Â÷·Ê ÀÌ¾îÁö¸ç À§ÇùÀûÀÎ Àå¸éÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹ ¼öºñ´Â Èçµé¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. À°Åº ¹æ¾î·Î »ó´ë °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ³Â´Ù. ÈÄ¹Ý 7ºÐ À§ÇèÇÑ ÀÚ¸®¿¡¼­ ¶Ç ÇÑ¹øÀÇ ÇÁ¸®Å±À» ³»Áá´Ù. ¹ÚÁø¼·ÀÌ »ó´ë °ø°Ý¼ö¿Í ¸ö½Î¿ò Áß °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Àß·Î¸®µð³ëÇÁ°¡ ¸Õ°Å¸®¼­ °­·ÂÇÑ ¿Þ¹ß½¸À» ³¯·ÈÁö¸¸, ÀÌ±¤¿¬ÀÌ ¹Ù·Î ¾Õ¿¡¼­ ¹Ù¿îµå°¡ µÈ ¾î·Á¿î º¼À» Àß Àâ¾Æ³Â´Ù.

10ºÐ¿¡´Â ¾ö¿ø»óÀÌ ÀÌÇÑ¹üÀÇ ·ÕÅ±À» ±â°¡ ¸·È÷°Ô Àâ¾Æ³½ ÈÄ µ¹ÆÄ¸¦ ½ÃµµÇß´Ù. »ó´ë ¼öºñ°¡ ¼ÕÀ¸·Î ¸·¾Æ³»¸ç °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ°­ÀÎÀÇ ÇÁ¸®Å±Àº °ñÅ°ÆÛ¿¡ ÀâÇû´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÌ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø °ø°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼¹Áö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÇÑ±¹ ¼öºñÀÇ ÁýÁß·ÂÀÌ ºû³µ´Ù. ÇÑ±¹Àº ºü¸¥ ÆÐ½º¿öÅ©°¡ »ì¾Æ³ª¸ç ±âÈ¸¸¦ ¿³ºÃ´Ù. 14ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ º¯È­¸¦ ÅÃÇß´Ù. ÀÌ°­ÀÎ°ú Á¤¿ì¿µÀ» »©°í Á¤È£¿¬(±¤ÁÖFC)°ú ¼Û¹Î±Ô¸¦ ÅõÀÔÇß´Ù. È«Çö¼®ÀÌ À§·Î ¿Ã¶ó°¡°í Á¤È£¿¬ÀÌ ¹é½ÂÈ£¿Í ÇÔ²² 3¼±¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. ¼Û¹Î±Ô´Â ±×´ë·Î Á¤¿ì¿µÀÌ ÀÚ¸®ÇÑ ¿ÞÂÊ ³¯°³¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. 15ºÐ ÇÑ±¹ÀÇ ¼öºñ ½Ç¼ö¸¦ Æ´Å¸ ¿ìÁîº¤ÀÌ ½´ÆÃÀ» ³¯·ÈÁö¸¸, ´ÙÇàÈ÷ ºø¸Â¾Ò´Ù. ¿ìÁîº¤µµ 16ºÐ ¿Àµô·ÎÇÁ±îÁö ÅõÀÔÇÏ´Â ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. ¿ìÁîº¤ ¼öºñÀÇ ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¶¿µ¿í. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
16ºÐ ¾ö¿ø»óÀÌ ¿À¸¥ÂÊ Ãø¸éÀ» ºü¸¥ ¹ß·Î µ¹ÆÄÇß´Ù. ¿ìÁîº¤ ¼öºñ°¡ °ÅÄ£ ÅÂÅ¬·Î ¸·¾Ò´Ù. °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ¾ö¿ø»óÀº ÅëÁõÀ» ´À²¼´Ù. °á±¹ ±³Ã¼¾Æ¿ôµÆ´Ù. 20ºÐ ¾ö¿ø»ó ´ë½Å ¾ÈÀçÁØÀÌ µé¾î°¬´Ù. ÇÑ±¹Àº ¹«¸®ÇÑ °ø°Ý º¸´Ù´Â ÁýÁß·ÂÀ» À¯ÁöÇÏ¸ç ÀÚ¸®¸¦ Àß ÁöÄ×´Ù. ¿ìÁîº¤Àº º¼À» µ¹·ÈÁö¸¸, ±âÈ¸¸¦ ¸¸µéÁö´Â ¸øÇß´Ù. ¾îÂ¼´Ù ¾òÀº ÄÚ³ÊÅ±µµ ¾îÀÌ¾ø´Â Å±À¸·Î ³¯·È´Ù. ½Ã°£ÀÌ Áö³¯¼ö·Ï ¿ìÁîº¤Àº ÃÊÁ¶ÇÑ Æ¼°¡ ¿ª·ÂÇß´Ù.

27ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ Àý¹¦ÇÑ ÆÐ½º¿öÅ©¿¡ ÀÌ¾î ¹é½ÂÈ£°¡ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô º¼À» °Ç³Â´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ µ¹ÆÄÇÏ´ø Áß ºÎ¸®¿¡ÇÁ¿¡°Ô °É·Á ³Ñ¾îÁ³´Ù. ÀÌ¹Ì °æ°í ÇÑÀåÀÌ ÀÖ´Â ºÎ¸®¿¡ÇÁ´Â µÎ¹øÂ° °æ°í·Î ÅðÀåÀ» ´çÇß´Ù. ÇÑ±¹Àº ¼ýÀû ¿ìÀ§±îÁö ´©¸®¸ç °á½ÂÇàÀ» ÇâÇÑ ´õ¿í À¯¸®ÇÑ °íÁö¸¦ Á¡·ÉÇß´Ù. ÁÁÀº À§Ä¡¿¡¼­ ¾òÀº ÇÁ¸®Å±, Áß±¹Àü¿¡¼­ È¯»ó ÇÁ¸®Å±À» ¼º°ø½ÃÅ² È«Çö¼®ÀÌ ½´ÆÃÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ º®À» ¸Â°í ³ª¿Ô´Ù.

¿ìÁîº¤Àº ÀÚ·Ñ¸®µð³ëÇÁ¸¦ »©°í ¼¤½Ã³ëÇÁ¸¦ ÅõÀÔÇØ Áß¿øÀ» °­È­Çß´Ù. 32ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ ¿ª½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¹é½ÂÈ£ È«Çö¼®À¸·Î ÀÌ¾îÁø º¼ÀÌ ¿À¸¥ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â ¾ÈÀçÁØÀ¸·Î ¿¬°áµÆ´Ù. ¾ÈÀçÁØÀº Ãø¸é¿¡¼­ µ¹ÆÄ ÈÄ °¡¿îµ¥·Î Á¢°í µé¾î°¡ ¿Þ¹ß½¸À» ½ÃµµÇß´Ù. ¼öºñ¸¦ ¸Â°í ³ª¿Ô´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ·Õº¼·Î µ¿Á¡°ñÀ» ³ë·ÈÁö¸¸ ¼¼¹ÐÇÔÀÌ ¶³¾îÁ³´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. ÈÄ¹Ý ·¹µåÄ«µå¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¿ìÁîº¤. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
¼ýÀû ¿ìÀ§¸¦ ´©¸° ÇÑ±¹Àº ¿ª½ÀÀ¸·Î ³ª°¥¶§¸¶´Ù À§ÇùÀûÀÎ Àå¸éÀ» ¸¸µé¾ú´Ù. 34ºÐ È«Çö¼®ÀÌ ¿ÞÂÊÀ» Ä§ÅõÇÏ¸ç ¾ó¸®Å©·Î½º¸¦ º¸³ÂÁö¸¸, ¾Æ½±°Ô ¶Ù¾îµé´ø ¾ÈÀçÁØ¿¡°Ô ¿¬°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾ÈÁ¤°¨À» Ã£Àº ÇÑ±¹Àº ÈÄ¹æ¿¡¼­ ¿©À¯ÀÖ°Ô º¼À» µ¹¸®¸ç ½Ã°£À» º¸³Â´Ù. Ã¼·ÂÀÌ ¶³¾îÁøµ¥´Ù, ÇÑ¸í ºÎÁ·ÇÑ ¿ìÁîº¤Àº ¾Ð¹ÚÇÏÁö ¸øÇÏ¸ç ±× ¸ð½ÀÀ» ÁöÄÑ¸¸ ºÁ¾ß Çß´Ù.

35ºÐ ¹é½ÂÈ£°¡ °ø°ÝÀ» °¡´ãÇÏ¸ç Âñ·¯ÁØ º¼À» ¹ÞÀº ¼Û¹Î±Ô°¡ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô ³¯Ä«·Î¿î ÆÐ½º¸¦ °Ç³Þ´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ Àâ¾Æ »ó´ë ¼öºñ ÇÑ¸íÀ» ¹þ±â·Á°í ÇßÁö¸¸ ¾Æ½±°Ô µ¹ÆÄ°¡ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÑ±¹Àº °è¼ÓÇØ¼­ Á¶¿µ¿íÀ» ÇâÇÑ ÀûÀýÇÑ ÆÐ½º·Î ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. 38ºÐ¿¡´Â È«Çö¼®ÀÌ ¿ÞÂÊ¿¡¼­ ³¯Ä«·Î¿î Å©·Î½º¸¦ º¸³ÂÁö¸¸, °ñÅ°ÆÛ°¡ Àâ¾Æ³Â´Ù. 39ºÐ¿¡´Â È«Çö¼®ÀÌ ±â°¡¸·Èù ÆÐ½º¸¦ Á¶¿µ¿í¿¡°Ô Âñ·¶´Ù. Á¶¿µ¿íÀÌ ´Ù½Ã Ä§ÅõÇÏ´ø ¼Û¹Î±Ô¿¡°Ô ³»Áá°í, ¼Û¹Î±Ô°¡ ´Ù½Ã °Ç³Ù º¼À» Á¶¿µ¿íÀÌ °­·ÂÇÑ ¿À¸¥¹ß½¸À¸·Î ¿¬°áÇß´Ù. ¾Æ½±°Ô »ìÂ¦ ºø³ª°¬´Ù. 39ºÐ¿¡´Â Á¶¿µ¿íÀÇ ½º·çÆÐ½º¸¦ Ä§ÅõÇÏ´ø ¾ÈÀçÁØÀÌ Àâ¾Ò´Ù. ¾ÈÀçÁØÀÌ Áß¾ÓÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ¸ç °­·ÂÇÑ ¿À¸¥¹ß½¸À» ½ÃµµÇß´Ù. ¿·±×¹°À» ¶§·È´Ù.


4ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì È²·î½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°¡ ¿­·È´Ù. ¿ìÁîº¤ ¼öºñ¸¦ Á¦Ä¡¸ç µ¹ÆÄ¸¦ ½ÃµµÇÏ´Â ¼Û¹Î±Ô. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2023.10.04/
¿ìÁîº¤Àº 40ºÐ µÎ ¸íÀÇ ¼±¼ö¸¦ ÅõÀÔÇØ ¸¶Áö¸· ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ü´Ù. ÇÑ±¹µµ º¯È­¸¦ ÅÃÇß´Ù. 41ºÐ È«Çö¼®°ú Á¶¿µ¿íÀ» »©°í °í¿µÁØ(Æ÷Ç× ½ºÆ¿·¯½º)°ú ¹ÚÀç¿ë(ÀüºÏ)À» ³Ö¾ú´Ù. ³ôÀÌ¿Í ±âµ¿·ÂÀ» ¸ðµÎ °í·ÁÇÑ ¼±ÅÃÀÌ¾ú´Ù. ¿ª½À »óÈ²¿¡¼­ ±ÞÇÒ °ÍÀÌ ¾ø´Â ÇÑ±¹Àº ¹«¸®ÇÑ °ø°Ý ´ë½Å ¿ÏÀüÇÑ ±âÈ¸¸¦ ³ë·È´Ù.

42ºÐ ÇÑ±¹ÀÌ ¹é½ÂÈ£ÀÇ ÀÎÅÍ¼ÁÆ®¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¶Ç ÇÑ¹ø ÁÁÀº ±âÈ¸¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ¹ÚÀç¿ëÀÇ ÆÐ½º°¡ Ä§ÅõÇÏ´ø ¾ÈÀçÁØ¿¡°Ô °¬´Ù. ¾ÈÀçÁØÀº ÄÆ¹éÀ» ½ÃµµÇß´Ù. ¼Û¹Î±Ô°¡ ¿øÅÍÄ¡ ½´ÆÃÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸, ¾Æ½±°Ô Å©·Î½º¹Ù ¿·À¸·Î ºø³ª°¬´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÇ °è¼ÓµÈ ·Õº¼ °ø°ÝÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ¿ìÁîº¤Àº ½Å°æÁúÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç, °ÅÄ£ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ¹Ýº¹Çß´Ù. ±×·³¿¡µµ ¿ì¸®´Â Èçµé¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾ÈÁ¤µÈ ¼öºñ·Î ±âÈ¸¸¦ ³ë·È´Ù. 46ºÐ ¿ª½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. °í¿µÁØÀÌ ¿À¸¥ÂÊÀ» ÆÄ°íµé¸ç ¿Ã·ÁÁØ Å©·Î½º°¡ ¾Æ½±°Ô ¼Û¹Î±Ô¿¡ ¿¬°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¾î 47ºÐ¿¡´Â °í¿µÁØÀÌ ¸ÚÁø ÆÐ½º¸¦ Âñ·¶Áö¸¸, ¾Æ½±°Ô ¹ÚÀç¿ë¿¡°Ô °¡Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÇÑ±¹Àº ¹°¢º»øÆ´ ¾ø´Â ¼öºñ·Î ¿ìÁîº¤ÀÇ °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ¼¼¿ü´Ù. 48ºÐ ¿ìÁîº¤ÀÌ ÄÚ³ÊÅ± ±âÈ¸¸¦ ¾ò¾ú´Ù. °ñÅ°ÆÛ±îÁö °¡´äÇß´Ù. ÀÌ±¤¿¬ÀÌ ¸ÚÁø ÆÝÄªÀ¸·Î ¸·¾Æ³Â´Ù. ¿ìÁîº¤ÀÇ ¸·ÆÇ ÆÄ»ó °ø¼¼¸¦ Àß ¸·¾Æ³»¸ç, °á±¹ °æ±â´Â 2´ë1 ÇÑ±¹ÀÇ ½Â¸®·Î ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.


AP¿¬ÇÕ´º½º

AP¿¬ÇÕ´º½º
ÇÑÆí, È²¼±È«È£ÀÇ °á½Â »ó´ë´Â ÀÏº»À¸·Î °áÁ¤µÆ´Ù. ÀÏº»Àº 4ÀÏ Áß±¹ ÀúÀå¼º Ç×Àú¿ìÀÇ »þ¿À»ê½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° È«Äá°ú Ç×Àú¿ì¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ 4°­¿¡¼­ °¡º±°Ô 4´ë0À¸·Î ½Â¸®ÇÏ°í °á½Â¿¡ ¼±ÂøÇß´Ù. ÀÏº»Àº 'ÃÖ¾àÃ¼' È«ÄáÀ» »ó´ë·Î Å« ÆøÀÇ ·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀ» µ¹·È´Ù. °á½ÂÀü¿¡ ´ëºñÇÑ Â÷¿øÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. ÁÖÀüÀ¸·Î È°¾àÇÑ ¸¶Ã÷¹«¶ó À¯Å¸, ¿ìÄ¡³ë, »çÅä, ¸¶Ã÷¿ÀÄ« ´ÙÀÌÅ°, ÈÄÁöÅ¸, ¿ä½Ã´Ù ¸¶³ªÅä, ¾ßÄ¡´Ù µ¥ÆäÀÌ, ´Ï½Ã°¡¿Í ÁØ µîÀÌ ¸ðÁ¶¸® º¥Ä¡¿¡ ¾É¾Ò´Ù. ´Ï½Ã°¡¿Í´Â µî¹øÈ£ 10¹ø ¿¡ÀÌ½º´Ù. ÁÖÀåÀÌÀÚ ÁÖÀü ¼öºñ¼öÀÎ ¹Ù¹Ù ¼¼ÀÌ¾ß Á¤µµ¸¸ÀÌ ¼±¹ß·Î ¶Ù¾ú´Ù.

°æ±â´Â ½±°Ô Ç®·È´Ù. Àü¹Ý 23ºÐ ÇÁ¸®Å± »óÈ²¿¡¼­ È«ÄáÀÇ È²´çÇÑ º¼Ã³¸®¸¦ ³õÄ¡Áö ¾Ê°í ¾ÆÀ¯Ä«¿Í šœÀÌ ¿Þ¹ß·Î ¼±Á¦°ñÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù. Àü¹ÝÀ» 1°ñ ¾Õ¼±Ã¤ ¸¶Ä£ ÀÏº»Àº ÈÄ¹Ý 9ºÐ ¹ÌµåÇÊ´õ È÷³ë ¼îÅ¸°¡ Ãß°¡°ñÀ» ³¬¾Ò´Ù. ½º¹Ì °í½Ã·Î°¡ »ó´ë ¿ìÃø Á¼Àº °¢µµ¿¡¼­ ½´ÆÃÇÑ °øÀÌ °ñÅ°ÆÛ ¼Õ¿¡ ¸Â°í ³ª¿Â °øÀ» Ä§ÂøÇÏ°Ô ¹Ð¾î³Ö¾ú´Ù. È«ÄáÀº °ú¿¬ ÀÌ ÆÀÀÌ ÁØ°á½Â ·¹º§¿¡ ¿À¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ÆÀÀÎ°¡ ÀÇ¹¶½º·¯¿ï Á¤µµ·Î ¼öÁØÀÌ ³·¾Ò´Ù. Á¦´ë·Î µÈ º¼Ã³¸®µµ ¸øÇÏ´Â ÆÀÀÌ¾ú´Ù.

ÀÏº»Àº 29ºÐ »ó´ë ½Ç¼ö·Î 1°ñ ´õ ´Þ¾Æ³µ´Ù. °ñÅ°ÆÛÀÇ ÆÐ½º¸¦ ¹ÞÀº ¼öºñ¼ö°¡ Çã¹«ÇÏ°Ô ÄÚ¹Ì À¯Å¸¿¡°Ô °øÀ» »©¾Ñ°å°í, À¯Å¸´Â ºó °ñ¹®À» ÇâÇØ 3¹øÂ° °ñÀ» ³¬¾Ò´Ù. ÀÏº»Àº ÀÏÂî°¨Ä¡ °æ±â°¡ ±â¿î ´ö¿¡ ÇÙ½É ¹ÌµåÇÊ´õ ¸¶Ã÷¿ÀÄ« ´ÙÀÌÅ°, ´Ï½Ã°¡¿Í µîÀ» ¾Æ³¤ Ã¤ °æ±â¸¦ ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù. ÈÄ¹Ý 41ºÐ È÷³ë ¼îÅ¸°¡ 4¹øÂ° °ñÀ» ³Ö¾ú´Ù.

ÇÑ±¹°ú ÀÏº»Àº Áö³­ ÀÚÄ«¸£Å¸-ÆÈ·½¹æ ´ëÈ¸¿¡¼­ °á½Â¿¡¼­ ¸¸³µ´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹Àº ¿¬Àå Àü¹Ý ÀÌ½Â¿ìÀÇ ¼±Á¦°ñ°ú È²ÈñÂùÀÇ ¿¬¼Ó°ñ·Î 2´ë1 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼­ ÇÑ±¹Àº ÀÏº»À» »ó´ë·Î 7½Â1ÆÐÀÇ Àý´ë ¿ìÀ§¸¦ º¸¿´´Ù.


Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com

 
      
 