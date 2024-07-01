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Á¤ºû ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-01 08:15
Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ. »çÁø Á¦°ø=½áºê¶óÀÓ
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¤ºû ±âÀÚ] Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ¿¡°Ô »õ·Î¿î È°µ¿¸íÀÌ ¶Ç »ý±ä ¸ð¾ç»õ´Ù. ÀÌÁ¦´Â '·¹ÀÌÃ¿'·Î ºÒ·¯µµ, ÀüÇô ¾î»öÇÏÁö ¾Ê´Ù. µå¶ó¸¶ µ¥ºßÀÛÀÌ¾ú´ø 'Àç¹úÁý ¸·³»¾Æµé'¿¡ ÀÌ¾î, ¹Ù·Î ´ÙÀ½ ÀÛÇ°ÀÎ '»ï½ÄÀÌ »ïÃÌ'¿¡¼µµ ·¹ÀÌÃ¿À» ¿¬±âÇß±â ¶§¹®. ÀÌ Á¤µµ¸é ·¹ÀÌÃ¿ Àü¹® ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ñ°¡.
Áö³ 19ÀÏ ¸ðµç ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ °ø°³ÇÑ µðÁî´Ï+ '»ï½ÄÀÌ »ïÃÌ'Àº ÀüÀï Áß¿¡µµ ÇÏ·ç ¼¼³¢¸¦ ¹Ýµå½Ã ¸ÔÀÎ´Ù´Â »ï½ÄÀÌ »ïÃÌ(¼Û°È£)°ú ¸ðµÎ°¡ Àß ¸Ô°í Àß»ç´Â ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé°íÀÚ Çß´ø ¿¤¸®Æ® Ã»³â ±è»ê(º¯¿äÇÑ)ÀÌ È¥µ·ÀÇ ½Ã´ë ¼Ó ÇÔ²² ²ÞÀ» ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÏ´Â ¶ß°Å¿î ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸° ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀº ¿Ãºê¶óÀÌÆ® Àç´Ü ÀÌ»çÀÇ ¿©µ¿»ýÀÌÀÚ ¸ñÀûÀ» °¡Áö°í ±è»ê(º¯¿äÇÑ)¿¡°Ô Á¢±ÙÇÏ´Â ·¹ÀÌÃ¿ Á¤ ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Æ, ¿¿¬Çß´Ù. Æ¯È÷ 'º¹¾î °°Àº ¿©ÀÚ'¶ó´Â ½Å¼±ÇÑ Ç¥ÇöÀ» °¡Áø ·¹ÀÌÃ¿ Á¤Àº ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Å« »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ¹Ù´Ù.
Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ ¿ª½Ã "º¹¾î °øºÎ¸¦ ¸¹ÀÌ Çß´Ù. ½Å¿¬½Ä °¨µ¶´ÔÀÇ ´ëº»À» ³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇÏ´Âµ¥, º¹¾î °°Àº ¿©¼ºÀº È¹±âÀûÀÌ°í, Àúµµ Ã³À½ µé¾îº¸´Â Ç¥ÇöÀÌ´Ù. ¸Å·ÂÀûÀÎ ¿ä¼Ò¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ¿¬±â ÁØºñÇÏ¸é¼ ¶ß°Å¿î ¿ÀÌ ´ê¾Æµµ µ¶ÀÌ º¯ÇÏÁö ¾Ê°í, ÇìÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â Ä¿´Ù¶õ »ý¼±ÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ Àú¿¡°Ô Å°¿öµå¿´´Ù. Ã³À½ µé¾îº¸´Â Ç¥ÇöÀÌ¶ó´Â °Í¿¡ ¼³Ž®´Ù ½º½º·Î´Â Èçµé¸®Áö ¾Ê°í, µ¶ÀÌ ÆÛÁöÁö ¾Ê°í, ´©±º°¡¿¡°Ô´Â µ¶ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·± °ÍÀ» »ó»óÇÏ¸é¼ ¿¬±âÇß´Ù. Àú´Â º¹¾î °°Áö ¾ÊÀº °Í °°´Ù. ³» ²ÞÀº º¹¾î´Ù. º¹¾î °°Àº ¿©ÀÚ°¡ µÇ°í ½Í´Ù"°í ¸¸Á·°¨À» Ç¥Çß´Ù.
Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ. »çÁø Á¦°ø=½áºê¶óÀÓ
ÀÌ¹ø ÀÛÇ°À» ´õ ÇÏ°í ½Í¾ú´ø ÀÌÀ¯µµ ·¹ÀÌÃ¿ ¶§¹®ÀÌ¶ó°í. Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀº "´ëº»ÀÌ ÀÖ´Ù´Â ¼Ò¹®À» µè°í, ¿Àµð¼ÇÀ» º¸°í µé¾î°¡°Ô µÆ´Ù. ±×¶§´Â ·¹ÀÌÃ¿ÀÌ¶ó´Â ÀÎ¹°ÀÌ µîÀåÇÏÁöµµ ¾Ê¾Ò´Âµ¥, ÀÛÇ°ÀÌ ÁÁ¾Æ¼ ¹Ù¿¡¼ ³ë·¡ ºÎ¸£´Â ½Ì¾î¶óµµ µÉ ¼ö ÀÖÀ»±î ½Í¾ú´Ù. ·¹ÀÌÃ¿ Á¤ ¿ªÇÒÀÌ µîÀåÇÏÀÚ¸¶ÀÚ, ±×³à´Â ³» °ÍÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. ÀÚ¼® °°Àº ²ø¸²ÀÌ¾ú´Ù. »ï½ÄÀÌ »ïÃÌ°ú ±è»ê »çÀÌ¿¡ ·¹ÀÌÃ¿ÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â °ÍÀÌ Àç¹Õ¾ú´Ù"°í Çß´Ù.
ÀüÀÛÀÎ 'Àç¹úÁý ¸·³»¾Æµé'¿¡¼ ·¹ÀÌÃ¿ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº °Í¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿ªÇÒ ÀÌ¸§ÀÌ ·¹ÀÌÃ¿ÀÌ¶ó ´«±æÀ» ²ö´Ù. µÎ ·¹ÀÌÃ¿ ¸ðµÎ ±Ø Áß¿¡¼ ¿µ¾î¸¦ ¾²´Â ±³Æ÷·Î, ½ÇÁ¦ ¹Ì±¹¿¡¼ À¯³â±â¸¦ º¸³½ Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ°ú ¾È¼º¸ÂÃãÀÌ¶ó´Â Æò°¡°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
"Àú¿¡°Ô µÎ ¹øÂ° ÀÛÇ°ÀÌ¾ú´Âµ¥, Àß Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î Á¦°¡ µÈ °Í °°´Ù. ±×·±µ¥ ¿µ¾î ¾È ÇÏ´Â ¿ªÇÒµµ º¸¿©ÁÖ°í ½Í¾ú´Ù. È²¹Ì¿µ´Ù¿î ¿¬±â¸¦ º¸¿©µå¸®°í ½Í´Ù. ¾Æ¹«·¡µµ °¡¼ö »ýÈ°Àº Á¦ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ¸Â´Â ±²ÀåÈ÷ ÆÛ½º³ÎÇÑ ¼±ÅÃµéÀÌÁö¸¸, ¹è¿ì·Î´Â ½ºÅä¸®°¡ ¼¼ÆÃµÇ°í ¸ðµÎ°¡ °°ÀÌ ¸¸µé¾î ³»´Â °ÍÀÌ´Ù. Á¦°¡ ºÎÁ·ÇÏ´õ¶óµµ ÇÔ²² ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÛÇ°ÀÌ±â ¶§¹®¿¡, ¹Ì¿µÀÌ´Ù¿î ÀÛÇ°À» ¸¸³ª°í ½Í´Ù."
·¹ÀÌÃ¿ ¿ªÇÒÀ» ¿¬ÀÌ¾î ¸ÃÀº °Í¿¡´Â "¸â¹ö ¼ö¿µÀÌµµ ³Í ÀÌÁ¦ ·¹ÀÌÃ¿ ÄÝ·ºÅÍ¶ó°í ÇÏ´õ¶ó. Æ¼ÆÄ´Ï ¿·¿¡ ·¹ÀÌÃ¿ÀÌ ºÙ´Â °Íµµ ±âºÐ ÁÁ´Ù. 'Æ¼ÆÄ´Ï°¡ ·¹ÀÌÃ¿ ¾Æ³Ä?'¶ó´Â °Íµµ ±âºÐ ÁÁ´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.
»çÁø Á¦°ø=½áºê¶óÀÓ
ÀÌ ·¹ÀÌÃ¿ ¿ªÇÒ·Î 7¿ù 19ÀÏ ¿¸®´Â Á¦3È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ¿©¿ìÁ¶¿¬»ó ÈÄº¸¿¡µµ ¿Ã¶ú´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù Æ¼ÆÄ´Ï ¿µ°ú ÀÎÅÍºäÇÑ ³¯Àº Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ÈÄº¸°¡ ¹ßÇ¥µÈ ³¯·Î, ÇØ´ç ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀÇ °¨°Ý½º·¯¿òÀÌ ´õ »ý»ýÇÏ°Ô Àü´ÞµÆ´Ù.
"¹æ±Ý Àü¿¡ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ¾È ¹Ï¾îÁø´Ù. ³Ê¹« °¨»çÇÏ´Ù. ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Â ¸ðµç ºÐ ´öºÐ¿¡ µÈ °Í °°´Ù. ³Ê¹« °¨»çÇÏ´Ù. ´õ ¿½ÉÈ÷ ÇÏ°í ½Í°í, ±×³É »¡¸® ¿¬±âÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Á¦°¡ »ç½Ç »ó ¿å½É ±²ÀåÈ÷ ¸¹´Ù. ¼Ò³à½Ã´ë ÇÒ ¶§µµ Á¦°¡ Á¦ÀÏ »ó ¿å½ÉÀ» ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ºÎ·È´Ù. »óÀÌÁö¸¸, ±× ¸ð¸ÕÆ®¿¡ ´ëÇÑ ¿å½ÉÀ» ³»´Â °Í °°´Ù. ¼ø°£À» ÇÔ²² ¸¸µé¾î³Â´ø ºÐµé°ú ½ºÄÚ¾î¸¦ ³ôÀÌ´Â ¼ø°£ÀÎ °Í °°´Ù. ¿ÜÄ¡°í ½ÍÀº ¼ø°£ÀÌ¶ó ¿å½ÉÀ» ³»´Â °Í °°´Ù. ±×·¡µµ Àú´Â ³ë¹ÌµÈ °Í¸¸À¸·Îµµ ÁÁ´Ù. ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ °¨»çÇÏ´Ù. ¹Ï¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. °¡´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ³Ê¹« ½Å±âÇÏ´Ù."
¿ïÄÀÇÏ¸ç ¿¬½Å ³î¶ø´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÎ Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀº ÀÌ³¯ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî¿¡¼ ¼Ò³à½Ã´ë ¸â¹ö À±¾Æ¸¦ ¸¸³¯ »ý°¢¿¡ ¼³·½À» Ç¥ÇÏ±âµµ Çß´Ù. À±¾Æ´Â Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ¾È¹æ¸¶´ÔÀ¸·Î, 3³â ¿¬¼Ó MC¸¦ ¸Ã°Ô µÆ´Ù.
"±×³¯ ÇöÀå¿¡ À±¾Æ°¡ ÀÖ´Ù. ÀúÈñ´Â ¼·Î ½Ã»ó½Ä ´Ù º¸°í ÀÖ´Ù. ÀÛ³â¿¡ À±¾Æ MC º¼ ¶§µµ ÀÌ»Ú´Ù°í Çß´Ù. ÀúÈñ°¡ ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î ³Ê¹«³Ê¹« ÁÁÀº ¸ð¸ÕÆ®ÀÎµ¥, ÀÚ¸®¿¡ ÇÔ²²ÇÏ¸é¼ ¹è¿ì·Îµµ °è¼Ó ÁÁÀº ¸ð¸ÕÆ®¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Í¿¡ ²ÞÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾î ÁÁÀº °Í °°´Ù. ¾Æ¸¶ ±×³¯ '¿ì¸® ¶Ç °è¼Ó ¿©±â¼ º¸ÀÚ'¶ó´Â ¸»À» ³ª´ °Í °°´Ù."
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±×·¯¸é¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¼Ò³à½Ã´ë ÀÌ¾ß±âµµ ³ª¿Ô´Ù. µå¶ó¸¶°è¿¡¼´Â ÀÌÁ¦ ¸· °ÉÀ½¸¶¸¦ ¶¾ ½ÅÀÎ ¹è¿ìÁö¸¸, »ç½Ç ¸í½Ç»óºÎ Åé°É±×·ì ¼Ò³à½Ã´ë·Î 17³âÀÌ¶ó´Â ±ä ¿ª»ç¸¦ °¡Áø Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀÌ´Ù.
"¼Ò³à½Ã´ë´Â Á¦ ÀÎ»ý¿¡¼ °¡Àå ÈÇ¸¢ÇÑ ÆÄÆ®³Ê´Ù. ÀÛ¾÷ÇÏ´Â ºñÁî´Ï½º·Îµµ ÈÇ¸¢ÇÑ ´ÜÃ¼´Ù. ¾Ó»óºí Ä³½ºÆ®·Î ³Ê¹« ÁÁÀº ÇüÅÂÀÇ ½Ã½ºÅÛÀ» ¹è¿ü°í, ¼·Î ³Ê¹« ÀÀ¿øÇÑ´Ù. »ç½Ç ¼·Î ½Î¿ì±âµµ ÇÏ°í, ÀÌÇØ ¸ø Çß´ø ½Ã±âµµ ÀÖ´Ù. ±×·¡¼ÀÎÁö ³Ê¹« ²ö²öÇÏ°í ´Ü´ÜÇÏ´Ù. °¡Á· °°Àº Á¦ ÀÏºÎÀÎ °Í °°´Ù. ¿©ÀüÈ÷ °¡Àå °¡±õ°í °¡Àå ¾î·Á¿î ¼·Î¶ó´Â °Ô »ÑµíÇÏ´Ù. ±× °ø°£ÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡, ¾î¶² ÇöÀåÀ» °¡µµ ÅÂµµ°¡ ¸¸µé¾îÁö´õ¶ó."
ÃÖ±Ù¿¡´Â À±¾Æ, À¯¸®, ¼ö¿µ, ¼Çö µî ´ë´Ù¼ö ¸â¹ö°¡ ¹è¿ì·Î ´ëÁßÀ» ¸¸³ª´Â ÁßÀÌ´Ù. ÈÄ¹ßÁÖÀÚ·Î ¿¬±â¿¡ ¶Ù¾îµç Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀº "¿ì¸®°¡ ¹Ï°í µè´Â ¹ÂÁö¼ÇÀÌ µÆ´Ù¸é, ÀÌÁ¦´Â ¹Ï°í º¸´Â ¹è¿ì°¡ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ¹» ÇØµµ ¹Ï°í º¸°í ½Í´Ù. ¿äÁò¿¡ Æ¯È÷ ¸â¹öµéÀÇ ¿¬±â È°µ¿ÀÌ ÀúÇÑÅ×´Â ³ªÄ§ÆÇ °°´Ù. ¼·Î¸¦ º¸¸é¼ °è¼Ó ²ÞÀ» ²Ù´Â °Í °°´Ù. ±×¸®°í ¿¬±âÇÏ´Â Àú¸¦ º¸¸é¼ ¸â¹öµéÀÌ ³Ê¹« ½Å±âÇÏ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ¸â¹öµéÀÌ '¿ª½Ã Ç×»ó ÁØºñÇÏ°í ÀÖ¾î¼ ±×·±Áö ÇöÀå¿¡¼ ÀßÇÑ °Í °°´Ù'°í ¸»ÇØÁá´Ù. ±×·¯¸é¼ ´ÙÀ½ ÀÛÇ°À» ±â´ëÇÑ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. 'Àç¹úÁý ¸·³»¾Æµé'°ú Áö±Ý Á¦ ¸ð½ÀÀÌ 1³â ¹Ý »çÀÌ¿¡ ¸¹ÀÌ ´Þ¶óÁ³´Ù°í ÇÑ´Ù. Àúµµ ¾ó¸¥ »õ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ÀÛÇ°À» ¸¸³ª°í ½Í´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
»çÁø Á¦°ø=½áºê¶óÀÓ
¸¶Áö¸·À¸·Î '»ï½ÄÀÌ »ïÃÌ'ÀÌ ²Þ°ú ¾ß¸ÁÀ» ´Ù·ç´Â ¸¸Å, Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀÇ '²Þ°ú ¾ß¸Á'¿¡ ´ëÇØ¼µµ ±Ã±ÝÁõÀÌ »ý±ä´Ù. Æ¼ÆÄ´Ï ¿µÀº "Æ¼ÆÄ´Ï¿¡°Ô ²Þ°ú ¾ß¸ÁÀÌ ¾ø¾îÁø Å¸ÀÌ¹Ö¿¡ ·¹ÀÌÃ¿À» ¸¸³µ´Ù. ÇüÅÂ¿Í »çÀÌÁî¿Í Æ÷¸ËÀ» °¡¸®Áö ¾Ê°í, ´©±º°¡¸¦ ¿ï¸± ¼ö ÀÖ´Â ½ºÅä¸®¶ó¸é ÇöÀå¿¡ Âü¿©ÇÏ¸é °¨»çÇÏ°Ú´Ù´Â ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù. ·¹ÀÌÃ¿À» ¸¸³ª°í, ´Ù½Ã ²ÞÀÌ ±í¾îÁø °Í °°¾Æ¼ ´õ ¿å½É³´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Á¤ºû ±âÀÚ rightlight@sportschosun.com
ÇÑÇýÁø¡¤ÀÌÇý¼º °ø°³ ¿¾Ö ÀüÇö¹« ¡°¸³½ºÆ½ ¸À ´Ù ±â¾ï³ª¡± ±ôÂ¦ °í¹é
Á¤½Å ¸ø Â÷¸° Á¤ÁØ¿µ, ¿Ü±¹Ò³ ²¸¾È°í ÁøÇÑ ½ºÅ²½Ê ¡®Ãæ°Ý¡¯
ÃÖµ¿¼® ¡°ÀÌÈ¥, ±â»ç º¸°í ¾Ë¾Æ..ÀüÁ¶? ±× »ç°Ç ¸» ¸øÇØ¡±
°ø¿ø¼ ÃãÃß´Ù »ìÇØ´çÇÑ À¯¸íÀÎ..½Ã¹ÎµéÀº ¿ôÀ¸¸ç ±¸°æ¸¸
·Î¹öÆ® ÇÒ¸®, ¹æ¼Û º¹±Í..¡°¾Æ³»°¡ Àý Á×ÀÌ°í ½Í´Ù°í¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¹Î°æÈÆ, Á÷Á¢ ¹àÈù °áÈ¥..."ÇÔ²² ÇÏ°íÇÂ ¢¾ ¸¸³µ´Ù"[Àü¹®]
2.
'ÇÐÆø ÀÎÁ¤' ¹Ú°æ, 4³â ¸¸¿¡ ÄÄ¹é...12ÀÏ ½Å°î ¹ßÇ¥
3.
'¹è¿ì' ÀÓ¿µ¿õ, À§ÇèÃµ¸¸ ³¶¶³¾îÁö¼µµ ½ºÅÂÇÁ °ÆÁ¤..."³ ±¦ÂúÀºµ¥"(ÀÓ¿µ¿õ)[Á¾ÇÕ]
4.
°øÈ¿Áø, '¢¾ÄÉºó¿À ¾ø´Â ºóÀÚ¸®' ²Ë Ã¤¿î Ãë¹ÌÈ°µ¿ "ÇÏ·ç ½¬´Â ÀÌ¿ÍÁß¿¡ ¶Ç"
5.
"°¡Â¥ Ù½=Ý« ÁöÀÎ" ±èÈ£Áß Ã¹ ÀçÆÇ 'È¥µ·ÀÇ °¡Á·ÞÈ' ÀçÁ¶¸í[SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]¸» ¾Æ³¤ È«¸íº¸ °¨µ¶ "ÆÒµé °¨Á¤ÀÌ ¸Â¾Æ", ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "µé·¯¸® µÇ±â ½È¾î"
2.
[¿ÀÇÇ¼È] ¼ÕÈï¹Î+ÄÉÀÎ ¹«°ü ¸¸µç ¼±¼ö, 2³â ¸¸¿¡ ¿µ±¹ º¹±Í..."ÅäÆ®³Ñ ´ëÇ¥·Î UCL ÁØ¿ì½Â"
3.
'Á¤¿ìÁÖ¸¸ ÀÖ³Ä, ÀÌÈ£¹Îµµ ÁÖ¸ñÇÏ¶ó' 180µµ ´Ù¸¥ ¸Å·Â, ¿ì½ÂÈÄº¸ ÀüÁÖ°í°¡ °ÇÑ ÀÌÀ¯ [Ã»·æ±â ÇöÀå]
4.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]±è±âµ¿ °¨µ¶ "¸°°¡µå, ÀÌ·± ½ÀÇÔÀº Ã³À½ ´À²¼´Ù" vs È²¼±È« °¨µ¶ "»ó¾ÏÀº Ç×»ó ¾î·Æ´Ù"
5.
[ÇöÀå¶óÀÎ¾÷]'¿ï»ê ÁöÈÖ' ´ã´ãÇÑ È«¸íº¸ °¨µ¶, ÁÖ¹Î±Ô ¿øÅé¡¦Á¤¿ì¿µ '±³Ã¼', ¾ß°í 'Á¦¿Ü'