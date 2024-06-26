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ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 17:51
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ±×·ì Æ¼¾Æ¶ó ¸â¹ö Áö¿¬°ú ¾ß±¸¼±¼ö È²Àç±ÕÀÌ ´ÞÄÞÇÑ ½ÅÈ¥»ýÈ° Áß ¾ÇÇÃºÎÅÍ °¡Â¥´º½º±îÁö ¿¬ÀÏ °ï¿åÀ» Ä¡¸£°í ÀÖ´Ù.
26ÀÏ Áö¿¬°ú È²Àç±Õ ÃøÀº ÀÌÈ¥¼³¿¡ ´ëÇØ "»ç½Ç¹«±Ù"ÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. Àü³¯ ºÎ»ê °æ³²±Ç ¹æ¼Û KNN¿¡¼ ¾ß±¸ °æ±â¸¦ Áß°èÇÏ´ø ÀÌ±¤±æ ÇØ¼³À§¿øÀÌ µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌÈ¥À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç, °©ÀÛ½º·´°Ô ÀÌÈ¥¼³ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
ÀÌ À§¿øÀº Ä³½ºÅÍ¿¡°Ô "È²Àç±Õ ÀÌÈ¥ÇÑ °Å ¾Æ´À³Ä"°í ¸»À» ²¨³Â°í, ¶Ç ´Ù¸¥ Áß°èÁøÀº "±â»ç ³ª¿Â °Å³Ä"°í ±ôÂ¦ ³î¶ú´Ù. ±×·¯ÀÚ ÀÌ À§¿øÀº "Á¶±Ý ÀÌµû ÀÌ¾ß±âÇÏÀÚ. ±¹Àå¿¡°Ô ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Ù"¸ç ÃÖ±Ù È²Àç±ÕÀÇ ¼ºÀûÀÌ ÀúÁ¶ÇÑ ÀÌÀ¯°¡ ÀÌÈ¥ ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»Çß´Ù.
ÀÌ À§¿øÀÇ °æ¼ÖÇÑ ¾ðÇàÀº Áö¿¬°ú È²Àç±ÕÀÇ ÀÌÈ¥¼³·Î ±Þ¼Óµµ·Î ÆÛÁ³´Ù. °á±¹ ÀÌ À§¿øÀº ÀÌ³¯ "½Å¹®¿¡¼ ºÃ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í Áß°è¿¡ µé¾î°¬´Ù. È®ÀÎµµ ¾È ÇÏ°í ÀÌ¾ß±âÇßÀ¸´Ï Á¦ Àß¸øÀÌ´Ù"¶ó°í »ç°úÇß´Ù.
"(È²Àç±ÕÀÌ) ÀÚ±â ½Ç·ÂÀ» ¸ø ¹ßÈÖÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï±î ¾ÈÅ¸±î¿î ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù. ¿ÀÇØ¸¦ Çß´Ù"´Â ±×´Â "ÀüÇØ µéÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÑ °Ô Àß¸øµÅ ÀÏÀÌ Ä¿ÁöÁö ¾Ê¾Ò³ª. Àç±ÕÀÌ¿Í ¾Æ³» µÇ´Â ºÐ ¸ðµÎ Àß ¸ð¸£´Âµ¥ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÇû´Ù. È®½ÇÇÑ Á¤º¸°¡ ¾Æ´Ñµ¥µµ ÀÌ¾ß±âÇÑ °Å ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í Çß´Ù"°í °Åµì ¹àÇû´Ù. ±×·¯¸é¼ "ÇØ¸íÇÒ °Ô ¾ø´Ù. Àß¸øÇÑ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "(µÎ »ç¶÷¿¡°Ô) ÁË¼ÛÇÏ´Ù. Àß »ì°í ÀÖ´Â Áý¾È °Çµå¸° °Í °°¾Æ¼. ¼²ºÒ¸® ÆÇ´ÜÇÑ ³» Àß¸ø"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
ÃÖ±Ù È²Àç±ÕÀÇ º¥Ä¡Å¬¸®¾î¸µ ³í¶õÀ¸·Î Áö¿¬Àº µµ¸¦ ³Ñ´Â ¾ÇÇÃÀÌ ³ÑÃÄ³ª °á±¹ ¿î¿µ ÁßÀÌ´ø À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» Áß´ÜÇÏ±âµµ Çß´Ù.
Áö³ 5ÀÏ ¼ö¿ø ÄÉÀÌÆ¼À§ÁîÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸° 2024 ½ÅÇÑ SOL¹ðÅ© KBO¸®±× KT À§Áî¿Í ÇÑÈ ÀÌ±Û½ºÀÇ °æ±â¿¡¼ È²Àç±ÕÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ KT À§Áî°¡ 12-2·Î ¿ÏÆÐÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾ç ÆÀ °£ÀÇ º¥Ä¡Å¬¸®¾î¸µÀÌ ¹ú¿´´Ù. Å« Á¡¼öÂ÷¿¡¼ ³ª¿Â '¼¼¸®¸Ó´Ï'°¡ ¹®Á¦°¡ µÆ´ø °Í. 9È¸¸»ÀÌ Á¾·áµÈ ÈÄ ¾çÆÀ ¼±¼ö´ÜÀÌ ±×¶ó¿îµå·Î ³ª¿Ã ¶§ Àå¼º¿ì¿Í È²Àç±ÕÀÌ ¹Ú»ó¿øÀ» ºÎ¸£¸ç º¥Ä¡Å¬¸®¾î¸µÀÌ ÀÏ¾î³µ´Ù. Å« ¹°¸®ÀûÀÎ Ãæµ¹Àº ¾ø¾úÁö¸¸ °æ±â°¡ ³¡³ µÚ ÇÑµ¿¾È ±×¶ó¿îµå¿¡´Â Çè¾ÇÇÑ ºÐÀ§±â°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. Æ¯È÷ ´ç½Ã È²Àç±ÕÀº ÇÑÈ ÀÌ±Û½º ±è°æ¹® °¨µ¶°ú ·ùÇöÁøÀÌ »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇßÀ½¿¡µµ °¨Á¤À» ÁÖÃ¼ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î Å« ºñÆÇÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ Áö¿¬ÀÇ °èÁ¤¿¡´Â "³²ÆíºÐ ÀÎ¼ºÀÌ ¿Ö±×·¡¿ä?", "È²Àç±Õ ¿Ö±×·¡¿äšœ ÀÚ±â°¡ ¼öºñ½ÇÃ¥À¸·Î ³»·Á°¬´Âµ¥ ¿Ö °æ±â´Ù ³¡³ª°í ²Á´ëÁþ ÇÏ³ª¿äšœ", "Á» Ã¬°Ü¿ä ¾ß±¸¼±¼öÀÎÁö Á¶ÆøÀÎÁö", "³²Æí ÀÎ¼ººÎÅÍ Å°¿ó½Ã´Ù. ±×¸®°í ºÒ¹®À² °°Àº °ÅÁö°°Àº ¼Ò¸® ÇÏÁö¸»¶óÇÕ½Ã´Ù", "È²Àç±Õ Á¤½ÅÂ÷·Á¶ó"´Â µî È²Àç±Õ°ú °ü·ÃÇÑ ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ Áö¿¬Àº "°³ÀÎ »çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ´çºÐ°£ ¿µ»ó ¾÷·Îµå°¡ ¾î·Á¿ï °Í °°¾Æ ±¸µ¶ÀÚ ¿©·¯ºÐÀÇ ¾çÇØ¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù"¸é¼ À¯Æ©ºê È°µ¿À» Áß´ÜÇß´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡µµ SMS ¼Ó Ä¿ÇÃ¸µÀÇ ºÎÀç¿Í Áö¿¬ÀÇ »ýÀÏ¿¡ µÎ »ç¶÷ÀÌ ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀÌ ¾ø´Ù´Â µîÀÇ ±Ù°Å·Î µÎ »ç¶÷ÀÇ ºÒÈ¼³À» Á¦±âÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈ¥¼³ÀÌ Á¦±âµÇÀÚ ¸¶ÀÚ ºü¸£°Ô ºÎÀÎÇÏ´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ »çÀÌ¿¡´Â ¾Æ¹« ¹®Á¦°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
Áö³ 2022³â 12¿ù °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸° Áö¿¬°ú È²Àç±ÕÀº SNS¿Í À¯Æ©ºê µîÀ» ÅëÇØ ´Þ´ÞÇÑ ½ÅÈ¥ ÀÏ»óÀ» °ø°³ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿©·¯ ³í¶õ ¼Ó¿¡ °©ÀÛ½º·´°Ô ÀÌÈ¥¼³±îÁö ÆÛÁö¸é¼ °áÈ¥ 1³â ¹Ý¸¸¿¡ À§±â¿¡ Á÷¸éÇß´Ù.
olzllovely@sportschosun.com
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½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡±
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1.
[¹éÁöÀºÀÇ ¹é¸¶µð] ÀÓ¿µ¿õ ¹è¿ì º¯½Å, ¿Ö ¹ß¿¬±â ¿ì·Áµµ ¾øÀ»±î?
2.
Àü³ë¹Î, ÀüÃ³ ±èº¸¿¬°ú '°á»ç°î' µ¿¹Ý Ãâ¿¬ÇÏ´õ´Ï¡¦'ÀÌÈ¥´Ù'¼ ¹«½¼ ¸»ÇÒ±î
3.
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4.
[SCÃÊÁ¡] "¸ö¹«°Ô 80kg µ¹ÆÄ, ¹è À§¿¡ ¹°Åëµµ ¿Ã¶ó°¡" ¸¸»è D¶óÀÎ °ø°³ÇÑ ÀÓ»êºÎ ½ºÅ¸µé
5.
[SCÇöÀå] "6ºÐ ³ÑÀ¸¸é Å¸ÀÌÆ²°î ¾ÈµÅ?"¡¦ÀÌ½ÂÀ±, À½¿ø ½ÃÀå¿¡ ´øÁø Á¤±Ô µµÀüÀå(Á¾ÇÕ)
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1.
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2.
"»©¾Ñ±ä ³»Â÷ Ã£¾ÆÁà, Á¦¹ß"À¯·Î2024°¡ ³ºÀº ±â±¸ÇÑ »ç¿¬?¡¦¿¼º ÅäÆ®³ÑÆÒ, ÅäÆ®³Ñ 4À§ ³»±âÇß´Ù°¡ 'Æø¸Á', À×±Û·£µå ¿ì½Â¿¡ Àçº£ÆÃ
3.
'Åõ±¸¼ö Á¦ÇÑ ¼Ó ±âÀû' Ã»´ã°í °º´Çö, Ã»·æ±â °¨°ÝÀÇ 105±¸ ¿ÏºÀ½Â[¸ñµ¿ ÇöÀå]
4.
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5.
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