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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-24 10:11
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ¹è¿ì ¼ºµ¿ÀÏÀÌ µå¶ó¸¶ 'ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988'¿¡¼ '°³µþ'·Î È£ÈíÀ» ¸ÂÃá Çý¸®¿¡ ´ëÇÑ Ã¹ÀÎ»óÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
21ÀÏ Ã¤³Î Çý¸®¿¡´Â '¿ÀÀÚ¸¶ÀÚ ¿°º´ÇÏÁö ¸»¶ó´Â ¾ÆºÎÁö.. '¾Æ¹ÙÅ¸'º¸´Ù CGºñ¿ë ¸¹ÀÌ µé¾î°£ ÇÏÀÌÀçÅ· | È¡'s clubšœ ep19 ¼ºµ¿ÀÏ' Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿À·£¸¸¿¡ ÀçÈ¸ÇÑ ºÎ³à´Â Æ÷¿ËÀ¸·Î ÀÎ»çÇß´Ù. ¼ºµ¿ÀÏÀº Æ¯À¯ÀÇ ¸»Åõ·Î "¿¬¶ôÀÌ³ª ÀßÇØ ÀÌ³â¾Æ"¶ó¸ç ¹Ý°¡¿òÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.
Çý¸®ÀÇ À¯Æ©ºê ½ºÆ©µð¿À ÀÎÅ×¸®¾î°¡ ¸¶À½¿¡ µç ¼ºµ¿ÀÏÀº "¿ì¸® Áý¿¡µµ ¼ú¹æÀ» ²Ù¹Ì°í ½Í¾ú´Âµ¥.. ³»°¡ ÀÌ·± ½ºµÀ» ÁÁ¾ÆÇØ"¶ó°í ºÎ·¯¿öÇß´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀº "µþ³»¹Ì°¡ ÇÑ´Ù°í ÇØ¼ Àß »ì°í ÀÖ³ª °Ë»çÂ÷ ¿Ô´Ù"°í ÀÎ»çÇß°í, ÀÌ³¯ ¸®º»ÀÌ ´Þ¸° Åé µå·¹½º¸¦ ÀÔÀº Çý¸®´Â "¿ø·¡ ÀÌ·± ¿Ê ¾È ÀÔ´Âµ¥ ¾Æºü ¿Â´Ù°í ÇØ¼ ÀÔ¾ú´Ù. ¼±¹°, ÀÎ°£ ¼±¹°ÀÌ´Ù"¶ó°í ¾Ö±³¸¦ ºÎ·È´Ù.
"´Ï ´Üµµ¸®³ª ÀßÇÏ°í »ì¾Æ ¿°º´ÇÏÁö ¸»°í"¶ó°í ´ëÀÀÇÑ ¼ºµ¿ÀÏ¿¡°Ô Çý¸®´Â "±¸µ¶ÀÚµéÀÌ ¾Æ¹öÁö¿¡°Ô '¿°º´ÇÏÁö ¸»¶ó'´Â ¸» ºÎÅ¹Çß¾ú´Âµ¥ µîÀåÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ÇØÁÖ¼Ì´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀº ÈÀÌÆ® ¿ÍÀÎÀ» °Ç³×´Â Çý¸®¿¡°Ô "³Ê ¼ú Àß¸øÇÏÀÝ¾Æ. ÀÌ°Å ÇÏ¸é¼ ¸¹ÀÌ ´Ã¾ú¾î?"¶ó°í ¹°¾ú°í Çý¸®´Â "ÀÌ°Å Á¦°¡ ÁøÂ¥ »ç¿Â °Å´Ù"¶ó°í ÀÚ¶ûÇß´Ù. ¼ºµ¿ÀÏÀº "±×·³ ÈÉÃÄ¿Ô°Ú³Ä"¶ó°í ¸Â´ëÀÀÇØ ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀº "¿¾³¯ÇÏ°í ¸¹ÀÌ ´Þ¶óÁ³´Ù. ±×¶§ Á¥»ìÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ±×¶§ º¸´Ù »ì °Ì³ª ?A°Å ¾Æ´Ï³Ä"°í 21»ì ´ö¼±ÀÌ¿Í ´Þ¶óÁø Áö±Ý Çý¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ºñ±³Çß´Ù.
±×´Â Çý¸®ÀÇ Ã¹ ÀÎ»ó¿¡ ´ëÇØ "¾ê°¡ ¿¬±â´Â ÇÏ°Ú³ª ½Í¾ú´Ù. ³ªµµ ¸øÇÏÁö¸¸"ÀÌ¶ó¸ç "³Í ´«¸¸ µ¿±×¶þ°í ±×³É Æò¹üÇß´Ù"°í ´ã´ãÇÏ°Ô ÅÐ¾î³ù´Ù. ½Ç¸ÁÇÑ Ç¥Á¤ÀÇ Çý¸®¿¡°Ô ¼ºµ¿ÀÏ "³ª´Â ±Ùµ¥ ³Ê¸¦ µÇ°Ô ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù"¸ç ÀÌÀ¯¿¡ °üÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
Çý¸®°¡ ÀÛÇ°ÀÌ ³¡³¯ ¶§Âë ºÎ¸ð´Ô¿¡°Ô ÁýÀ» »çÁá´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ¼ºµ¿ÀÏ¿¡°Ô ÇØÁØ °ÍÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ÀÎ»ó ±í°Ô ³²¾Ò´Ù´Â °Í. Çý¸®°¡ ²À ¸»ÇØÁÖ°í ½Í¾îÇß´Ù°í. ±×´Â "±×¶§ ³Ê¸¦ ´Ù½Ã ºÃ´Ù"¸ç "Áø½ÉÀ¸·Î ¿ì¸® ¾ÆÀÌµéµµ ³ÊÃ³·³ ÀÎ¼ºÀÌ³ª ¹¹³ª Àß ÄÇÀ¸¸é ÁÁ°Ú´õ¶ó¶ó°í ¸»ÇßÀÝ¾Æ"¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Çý¸®´Â "'ÀÀÆÈ' ÂïÀ» ¶§ À°»ç½Ã¹Ì¸¦ ¾Æºü ¶§¹®¿¡ Ã³À½ ¸Ô¾ú´Ù. ¾Æºü°¡ µÎ°³ Å« ÅëÀ» °¡Á®¿À¼Ì´Âµ¥ Á¦°¡ ±× ÇÑÅëÀ» ´Ù ¸Ô¾ú´Ù. ±× ¶§ ¸Àµé·Á¼ Áö±Ýµµ ³Ê¹« Àß¸Ô´Â´Ù"°í Çß´Ù. ¼ºµ¿ÀÏÀº "±×¶§ 7kgÀ» °¡Á®¿Ô´Ù"°í ÇÏÀÚ Çý¸®´Â "³»°¡ 3kg À» ¸Ô¾ú´Ù"°í ¸»Çß°í, ¼ºµ¿ÀÏÀº "¾ê°¡ ¾î·Æ°Ô ÀÚ¶ú±¸³ª ¾Ë¾Ò´Ù"°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀº "½Å¿øÈ£ °¨µ¶ÀÌ ³Ê¸¦ Ä³½ºÆÃ ÇßÀ»¶§ ¿¬±â¸¦ ÇÏÁö ¸»¶ó°í ÇÏÁö ¾Ê¾Ò³ª"¶ó°í ¸»Çß°í Çý¸®´Â "¸Â´Ù. ÇÒÁÙµµ ¸ð¸£°í. ÀÌ¹Ì Ä³½ºÆÃ ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ÇÒ°Å³Ä"°í ´ç½Ã ½Å¿øÈ£PD¿¡°Ô Áö½Ã ¹ÞÀº´ë·Î¸¸ ¿¬±âÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ÀÚºÎ½ÉÀ» °¡Á³´Ù. ¼ºµ¿ÀÏÀº "³Í ³» '°³µþ' Áß¿¡ ÀÇ¿Ü·Î ÁøÁöÇÏ°í ³²ÀÇ ÀÌ¾ß±â Àß µé¾îÁÖ°í °ø°¨À» ÀßÇØÁÖ´Â ¼º°Ý"ÀÌ¶ó¸ç "³Ê ÇÑ¹ø ´«¹° ³ª¸é ¸øÂüÀÝ¾Æ. °³µþ Áß¿¡ Á¦ÀÏ ¿©·È´Ù"°í ºñ±³ ¼³¸íÇß´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀÌ ÁÖµµÇÏ´Â ¿¹´É '¹ÙÄû´Þ¸° Áý' ¸·³» °íÁ¤ °Ô½ºÆ®·Î ÀÚ½ÅÀÌ ¾î¶²Áö ¹¯´Â Çý¸®¿¡°Ô´Â "¿©ÀÚ ¸·µÕÀÌ ÈÄº¸·Î ³Êµµ ³ª¿Ô¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿©ÀÚ °Ô½ºÆ®°¡ ºÒÆíÇÏ°Í °°´õ¶ó. ÈÀå½Çµµ ºÒÆíÇÏ°í ³ª¶û Èñ¿øÀÌ°¡ ÄÚ¸¦ ³Ê¹« °í´Ï±î ¿ÀÁ×ÇÏ¸é ¼·Î ÀÚ´Ù°¡ ÄÚ°ñÀÌ ¼Ò¸®¿¡ ¼·Î ?Ê´? °Ô½ºÆ®´Â ¿ÀÁ×ÇÏ°Ú³ª. ±×·¡¼ ÅÙÆ® ÇÏ³ª ´õ ÁØºñÇØ¼ ¿ì¸®°¡ ¹Û¿¡¼ ÀÚ°Ô µÆ´Ù"°í ºñÈ¸¦ ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¼ºµ¿ÀÏÀº "¿ì¸® ÇÁ·Î±×·¥Àº ±×³É Èú¸µÀ¸·Î ÇÏ°í ½Í¾ú´Ù. °Ô½ºÆ®°¡ ¿Í¼ ¾ÆÄ§¿¡ ÀÏ¾î³¯¶§±îÁö ¾È?Æ¿î´? ÇÏÁö¿øÀÌ ¿ÀÀü 11½Ã¹Ý±îÁö Àä´Ù. Á¤¸» Ç« Àä´ë. ½¬·¯¿Â°ÅÁö ¿ì¸° ¾È ±ú¿î´Ù"¶ó°í ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÃëÁö¸¦ °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼ºµ¿ÀÏÀº ¿µÈ 'ÇÏÀÌÀçÅ·'¿¡ ´ëÇØ "ÇÏÁ¤¿ì¿Í ÀÛÇ° ºÐ¼®, ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¼ú, ¾ÈÁÖ 3¹ÚÀÚ°¡ ¾ÆÁÖ Àß ¸ÂÀº ¿µÈ"¶ó¸ç "CG·Î´Â '¾Æ¹ÙÅ¸' º¸´Ù ´õ µ·ÀÌ ¸¹ÀÌ µé¾î°¬°í °¨µ¿Àº 'Å¸ÀÌÅ¸´Ð' º¸´Ù ´õ ÇÏ´Ù. ³»°¡ ÀÚ½Å¾ø´Â ¿µÈ¸¦ ÀÌ·¸°Ô ³ª¿Í¼ »·»·ÇÏ°Ô È«º¸ÇÏÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. µþÀÌ ÇÏ´Â ¹æ¼Û¿¡¼ ¾Æ¹öÁö°¡ ÂïÀº ¿µÈ¸¦ È«º¸ÇÑ´Ù´Â°Ô ³Ê¹« ÁÁ´Ù"°í ¿ô¾ú´Ù.
lyn@sportschosun.com
ÀÓ¿µ¿õ ¹è¿ì º¯½Å, ¿Ö ¹ß¿¬±â ¿ì·Áµµ ¾øÀ»±î?
°¡Á· Á×À½ ¾Õµ×´Âµ¥ ¡°Á¶¿ëÈ÷ ¿ì¼¼¿ä¡±..ÃÔ¿µ Á¦ÀÛÁø °©Áú ³í¶õ
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡±
°í¼Óµµ·Î ÁúÁÖ UFO Â÷·® Àû¹ß..¡°¿Ü°èÀÎ °Çµå¸®Áö ¸¶¡±
¡®ÃÖ¼ø½Ç µþ¡¯ Á¤À¯¶ó ´«¹° ¡°¾ö¸¶, Ä¡¸Å Áõ»ó..¾ó±¼ ¸ø ¾Ë¾ÆºÁ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[SCÇöÀå] 'MZ ÇÖ°É' ³ª¶ìXÇÏ¸®¹«X¹ÚÁ¦´Ï°¡ ¸»¾ÆÁÖ´Â ¼ôÆû ¾î¶²µ¥¡¦STUDIO X+U 'º°ÀÇº°°É'
2.
[SCÃÊÁ¡] "¸ö¹«°Ô 80kg µ¹ÆÄ, ¹è À§¿¡ ¹°Åëµµ ¿Ã¶ó°¡" ¸¸»è D¶óÀÎ °ø°³ÇÑ ÀÓ»êºÎ ½ºÅ¸µé
3.
'¼ö¹üÀÌµé' ¾ÖÁ¤ing¡¦º¯¿ì¼®¢¾±èÇýÀ± Ãâ¿¬ '»ì·Õµå¸³2' 1000¸¸ ºä µ¹ÆÄ [SCÀÌ½´]
4.
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡± (´Ù±î¹Ù)
5.
ÇÑ¿¹½½ "40´ë Áß¹ÝÀÌ ¼ÒÈÇÏ±â ¾î·Á¿ö"¡¦ÆÒ¿¡°Ô ¹ÞÀº ¼±¹° ¹¹±æ·¡ '´çÈ²'
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±¤ÁÖFC °á´Ü ³»·È´Ù' ¿¡ÀÌ½º ¾öÁö¼º, ½º¿ÏÁö ½ÃÆ¼·Î °£´Ù[´Üµ¶]
2.
"ÇÑ °ÍÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÒ »ý°¢ ¾ø¾î" '¼ÕÈï¹Î Ý«' ¼Õ¿õÁ¤ °¨µ¶, '¾Æµ¿ÇÐ´ë ÇøÀÇ' Ã¹ °ËÂû ¼ÒÈ¯Á¶»ç
3.
'È¨·±¿Õ 2¿¬ÆÐ È®½Å' 7¿ù Ã¹ ´ëÆ÷ Æø¹ß, ¿ÀÅ¸´Ï '180.2§°-132m' 27È£Æ÷, 3¾ÈÅ¸-2Å¸Á¡-2µæÁ¡...LAD 6-5 ARI
4.
'¸íÀåÀÌ ÇÑ ÆÀ¿¡ 2¸íÀÎ¼À' ±è°æ¹® °¨µ¶À¸·Î »õ·Î¿öÁø ÇÑÈ, ¾ç»ó¹® ÄÚÄ¡ ¸¸³ª ¾î¶»°Ô ´Þ¶óÁú±î
5.
ERA 3.19¡æ8.77¡æ2.93. 'Àá½Ç¿¹¼ö'ÀÇ K-µå¶ó¸¶. 8ÀÌ´× ÆÛÆåÆ®·Î Ã£¾Æ¿Â ¹ÝÀü °á¸». ÈÄ¹Ý±â ¿ª»ç¸¦ ³ë¸°´Ù[°íÃ´ Æ÷Ä¿½º]