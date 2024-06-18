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Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-18 13:52 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-18 14:03
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] K-Ãß¸®¿¹´ÉÀÌ¶õ Àå¸£¸¦ ¸¸µé¾î³»¸ç ¿¹´É°èÀÇ ºÀÁØÈ£ °¨µ¶À¸·Î °Åµì³ Á¤Á¾¿¬ PD°¡ ÇÑÃþ Ä¿Áø ½ºÄÉÀÏ°ú µðÅ×ÀÏÇÑ ½ºÅä¸®¶óÀÎ, ºóÆ´¾ø´Â Â¥ÀÓ»õ·Î ´Ùµë¾îÁø ½Å±Ô Ãß¸® ¿¹´É '¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü'À¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
'¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü'Àº µÎ³ú ¼¹ÙÀÌ¹ú °ÔÀÓ 'µ¥ºí½º ÇÃ·£'°ú '´ëÅ»Ãâ' '¿©°íÃß¸®¹Ý'À» ¼º°ø½ÃÅ² Á¤Á¾¿¬ PD°¡ ³ÝÇÃ¸¯½º¿Í ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¼ÕÀâ°í »õ·Ó°Ô ¼±º¸ÀÌ´Â ¾îµåº¥Ã³ Ãß¸® ¿¹´É. ¿©±â¿¡ '¼ö»ç´ÜÀÇ ¸®´õ' ÀÌ¿ëÁøÀ» ÇÊµÎ·Î 'ºê·¹ÀÎ' Á¸¹Ú, '¼ö»ç´Ü ÀÚÁ¸°¨ ÁöÅ´ÀÌ' ÀÌÀºÁö ±×¸®°í '¸¸´É ¿¡ÀÌ½º' Çý¸®, 'µçµçÇÑ ¾×¼Ç¸Ç' ±èµµÈÆ°ú 'º¸ºÎ»ó' Ä«¸®³ª±îÁö ±â¹¦ÇÑ »ç°Ç¸¸À» Àü´ãÇÏ´Â ¼ö»ç´Ü¿ø 6ÀÎÀÇ È°¾à°ú ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®°¡ ´ÙÃ¤·Î¿î Àç¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡´Â °úÇÐÀûÀ¸·Î ¼³¸íÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±â¹¦ÇÑ »ç°Çµé¸¸ ´ã´çÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ ¼ö»ç´ÜÀÌ Ãâ°ÝÇÑ´Ù. ÇÑÄ¡ ¾ÕÀ» ¿¹»óÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¹Ì½ºÅÍ¸®ÇÑ »ç°Ç ¼ÓÀ¸·Î µé¾î°¡°Ô µÈ 6ÀÎÀÇ ¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü¿øÀÌ ÆîÃÄ³ª°¥ Ãß¸®¿Í ¹Ì¼Ç ÇØ°á °úÁ¤Àº ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Á¦ 7ÀÇ ¼ö»ç´Ü¿øÀÌ µÈ °Í°ú °°Àº °·ÂÇÑ ¸ôÀÔ°¨À» ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·Ã, 18ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ È£ÅÚ ³ª·ç ¼¿ï ¿¥°¶·¯¸® 2Ãþ ³ª·ç º¼·ë¿¡¼´Â ³ÝÇÃ¸¯½º ¿¹´É '¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ÀÚ¸®¿¡´Â ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº Á¤Á¾¿¬ PD¿Í ÀÌ¿ëÁø, Á¸¹Ú, ÀÌÀºÁö, Çý¸®, ±èµµÈÆ, Ä«¸®³ª°¡ Âü¼®Çß´Ù.
Á¤Á¾¿¬ PD´Â '¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü'¿¡ ´ëÇØ "ÀÌÀü ÇÁ·Î±×·¥µéÀÇ ¿¬Àå¼± °ÝÀÎ '¹Ì½ºÅÍ¸® ¾îµåº¥Ã³' Àå¸£¸¦ Ç¥¹æÇÏ°í ÀÖ´Ù. °øÆ÷¹°, ÃÊÀÚ¿¬¹°¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÃ»ÀÚ ºÐµéÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ÁÁ¾Æ¼ ±× ÂÊÀ» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ±âÈ¹ÇØº¸ÀÚ´Â »ý°¢À¸·Î ¿¬ÃâÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¿ôÀ½À» ¼±»çÇØ¾ß ÇÏ´Â '¿¹´É PD'ÀÇ ¼÷¸íÀ» Å¸°í³µÁö¸¸ Á¤ÀÛ ÀÚ½ÅÀ» ¾îµÎ¿î ¸éÀÌ ¸¹´Ù°í ¼Ò°³ÇÑ Á¤Á¾¿¬ PD´Â "Ãâ¿¬Áø ºÐµéÀÌ µÇ°Ô ¹à´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¹à°í ¿ôÀ½ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ (Á¦°¡ ¸¸µç) ¾îµÎ¿î »óÈ²Àû ½Ã½ºÅÛ°ú ÀåÄ¡ ¾È¿¡ µé¾î¿Í¼ ¿ôÀ½±â°¡ »ç¶óÁö°í ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀµéÀ» ÇÏ°Ô µÇ´Â ºÎºÐÀÌ ½ÃÃ» Æ÷ÀÎÆ®°¡ µÇÁö ¾ÊÀ»±î ½Í´Ù. '¹ß¶öÇÔ'°ú '´ÙÅ©ÇÔ', µÎ ¼¼°è°üÀÇ Ãæµ¹À» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ºÁ ´Þ¶ó"°í ¸»Çß´Ù.
È·ÁÇÑ Ãâ¿¬Áø ¼·¿Ü ½ºÅä¸®µµ ÀüÇß´Ù. Á¤Á¾¿¬ PD´Â "ÀÌ¿ëÁø-ÀÌÀºÁöÀÇ °æ¿ì ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ ³»·Î¶óÇÏ´Â Â÷¼¼´ë ¿¹´ÉÀÎÀÌ±â¿¡ ¸¶´ÙÇÒ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø¾ú´Ù. Á¸¹ÚÀÇ °æ¿ì ¸Å¿ì ½º¸¶Æ®ÇÏ°í ³ÃÃ¶ÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î¼ ¼·¿ÜÇß´Ù. Çý¸®´Â '³î¶ó¿î Åä¿äÀÏ' 'Çý¸®¹Ì¿¹Ã¼ÆÄ' µî ¿¹´ÉÀ» ÅëÇØ¼ °è¼Ó ¼·¿ÜÇÏ±â À§ÇØ ÁöÄÑºÃ´Ù. ³î¶ó¿î ¿¹´É Ä³¸¯ÅÍ¸¦ º¸À¯ÇÑ »ç¶÷ÀÌÁö ¾Ê³ª »ý°¢ÇÑ´Ù. ¸·³» ¶óÀÎÀº ¿¬·É´ë¸¦ ³·Ãß±â À§ÇÑ Â÷¿ø¿¡¼ ¼·¿Ü ¿äÃ»À» µå·È´Âµ¥ Ä«¸®³ª´Â Æò¼Ò Ãß¸®¹°À» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù°í ÇØ¼ ¿äÃ»Çß°í, ±èµµÈÆÀº 'Áö±¸¸¶ºÒ2' °Ô½ºÆ® °ü·Ã ÀÎÅÍºä·Î Ã³À½ ¸¸³ª°Ô µÆ´Âµ¥ ¿Á¤ÀûÀÌ°í Åæµµ ¹à°í ´À³¦µµ ÁÁ¾Æ¼, ¿¹´É ½Å¿¡¼ ¾ÕÀ¸·Î ´ë¼ºÇÒ ÀÎÀç°¡ ¾Æ´Ñ°¡ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Á¤Á¾¿¬ PDÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ºÎ¸§¿¡ È´äÇÏµí ÀÌ³¯ ÇöÀå¿¡ Âü¼®ÇÑ Ãâ¿¬Áøµé ¸ðµÎ Á¤Á¾¿¬ PDÀÇ 'Ãß¸® ¿¹´É'ÀÇ ¿·ÄÇÑ ÆÒÀÌ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿ëÁøÀº Ãâ¿¬ °á½É°ú ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇß´ø ¸¶À½¿¡ ´ëÇØ "Á¤Á¾¿¬ PDÀÇ Ãß¸® ¿¹´ÉÀ» Æò¼Ò¿¡µµ ÁÁ¾ÆÇß°í ÅõÀÔµÇ°í ½Í¾ú´Ù. ¿¹´É°èÀÇ 'ºÀÁØÈ£' °¨µ¶ÀÌ½ÃÁö Âü¿©ÇÏÁö ¾ÊÀ» ÀÌÀ¯°¡ ¾ø¾ú´Ù. ¸¶Ä¡ ½Ã³ª¸®¿À, ´ëº»À» ±â´Ù¸®´Â ¹è¿ìÀÇ ½ÉÁ¤ÀÌ¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÀºÁö ¿ª½Ã "Ãß¸® ¿¹´ÉÀÌ ¿ö³« Æ®·»µðÇÏÁö ¾Ê³ª. Æò¼Ò¿¡ ±Ã±ÝÇÏ±âµµ ÇÏ°í °æÇèÇÏ°í ½Í¾ú´Âµ¥ ¸·»ó ÃÔ¿µ¿¡ µé¾î°¡´Ï °ú¸ôÀÔÀÌ ÀúÀý·Î µÇ°í ºüÁ®µé ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. Àú´Â Ãâ¿¬ÀÚµéÀÌ ¸ðµÎ ÇÑµ¥ ¾î¿ì·¯Áú ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â ¿ªÇÒ¿¡ ÁÖ·ÂÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Á¸¹ÚÀº "PD´ÔÀ» ºñ·ÔÇØ Á¦ÀÛÁø ºÐµéÀÇ ÆÒÀÌ´Ù. Ãâ¿¬·á°¡ ¾ø´Ù ÇØµµ Âü¿©ÇÏ°Ú´Ù°í ÀÀÇÏ°í ½ÍÀ» Á¤µµ·Î ÆÒÀÌ´Ù. ³Ê¹« Áñ°Å¿ü´Ù. ´ÙÀ½ ½ÃÁð¿¡µµ ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"´Â ¹Ù¶÷À» ÀüÇß´Ù.
Çý¸®´Â "µÎ³ú ½Î¿ò ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÁÁ¾ÆÇÏ°í ¹æÅ»Ãâ º¸µå°ÔÀÓÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÆíÀÎµ¥ Á¤Á¾¿¬ PD´ÔÀÌ ¸¶Ä§ Á¦¾ÈÀ» ÇØ ÁÖ¼Å¼ ±â»Û ¸¶À½¿¡ ÇÕ·ùÇÏ°Ô µÆ´Ù"¸é¼ "´Ü¼øÈ÷ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÆÇÅ¸Áö ¿µÈ¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù´Â ´À³¦À¸·Î ÀÓÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î "»çÀü ¸ðÀÓ¿¡¼ ¹æÅ»ÃâÀ» ´Ù °°ÀÌ ÇÏ¸é¼, ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ±×°£ ½×¾Æ ¿Â ³»°øµéÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î ¶ó°í »ý°¢Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¸·»ó ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Ï ±²ÀåÈ÷ µðÅ×ÀÏÇÑ ºÎºÐµéÀÌ ¸¹¾Æ¼ ³î¶ú´Ù. »ç½Ç Àú´Â '°øÆ÷' Àå¸£¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏÁö ¾Ê´Â ÆíÀÎµ¥ ÀúÈñ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¾îµåº¥Ã³¸¦ ´Ù·ç´Ù º¸´Ï±î ¹«¼·±âµµ ÇÏ°í, °Ìµµ ¸¹ÀÌ ¸Ô¾î¼ ¿ª·®À» ¸¹ÀÌ ¹ßÈÖÇÏÁö ¸øÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±èµµÈÆÀº "Æò¼Ò¿¡ °æÇèÇÏ°í µµÀüÇÏ´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇØ¼ Ãâ¿¬ÇÏ°Ô µÆÀ» šœ ³Ê¹« ±â»¼´Ù. Á¦ÀÛÁø ºÐµéÀÌ Á¤¸» ´Ü¼ ÇÏ³ª ¾Ë·ÁÁÖ½ÃÁö ¾ÊÀ¸½Ã´õ¶ó. °¡Áø °Ô ÀÇ¿å »ÓÀÌ¶ó¼ ¿Á¤ÀûÀ¸·Î ÀÓÇÏ·Á°í ³ë·ÂÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Ä«¸®³ª´Â "Ãß¸® ¿¹´É Ãâ¿¬ ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ®¼ °í¹Î ¾øÀÌ ÇÏ°Ú´Ù°í ´äÇß´Ù. Æò¼Ò¿¡ Ãß¸®¼Ò¼³ÀÌ³ª ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÆíÀÎµ¥ Ã¹ ¿¹´ÉÀ¸·Î ±ÍÇÑ ±âÈ¸¸¦ ¾ò°Ô µÅ ½Å±âÇÏ°í ÁÁ¾Ò´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ ¾î¶² ¿ªÇÒÀ» ¸Ã°Ô µÆ´ÂÁö ¹¯ÀÚ Ä«¸®³ª´Â "Çý¸® ¾ð´Ï¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¾ð´Ï¿ÀºüµéÀÇ ¾î½Ã½ºÆ®¸¦ ÀÚÃ³Çß´ø °Í °°´Ù. ±×·±µ¥ ÆÀ¿¡¼´Â Á¦°¡ ¸º¾ð´Ï¶ó ¾ð´Ï¿ÀºüµéÀ» Ã¬±â´Â ¸é¸ðµéµµ Á¾Á¾ µîÀåÇß´ø °Í °°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Á¤Á¾¿¬ PD´Â Ä«¸®³ªÀÇ ¼·¿Ü ºñÇÏÀÎµå¸¦ ±ôÂ¦ °ø°³ÇÏ±âµµ. ±×´Â "Ãâ¿¬ÀÚ¸¦ ¹°»öÇÏ´Ù Ä«¸®³ª ¾¾°¡ Ãß¸®¹°À» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í ¼·¿Ü¿¡ ³ª¼¹´Ù. °¨»çÇÏ°Ôµµ ÇÕ·ùÇÏ°Ú´Ù°í ¸»¾¸À» ÁÖ¼Å¼ ±â»¼´Ù. Ä«¸®³ª ¾¾´Â ÁÖÀú¾øÀÌ ÇÏ°Ú´Ù°í ´äÀ» ÁÖ¼Ì´Ù°í ÇßÁö¸¸ (Ä«¸®³ªÀÇ) ¼Ò¼Ó»ç´Â ±×·¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù"°í ´äÇØ ¿ôÀ½À» »ò´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î Á¤Á¾¿¬ PD´Â "K-¿¹´ÉÀÌ Àü ¼¼°è¿¡¼ 'ÆÞ·°'ÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
³ÝÇÃ¸¯½º ¿¹´É '¹Ì½ºÅÍ¸® ¼ö»ç´Ü'Àº 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ ³ÝÇÃ¸¯½º¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
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È¥¼º±×·ì ¸â¹ö, ÅÂ±¹¼ °©ÀÛ½º·± »ç¸Á..¡°¹ú½á ¹ßÀÎ±îÁö ¸¶ÃÆ´Ù¡± Ãæ°Ý
ÃÖµ¿¼®¡æÀÌÀ±Áø, ´«¹°¸¸ ¶Ò¶Ò..ÀÌÈ¥ ÈÄ ¼Ó³» ¹àÈ÷³ª
¼±¿ìÀº¼÷ ÀÚ¸Å ´«¹°ÀÇ ½É°æ+±ÙÈ²..¡°±Þ¼Óµµ·Î ³ëÈ ÁøÇàµÅ ´Ä¾î¡±
°íÇöÁ¤, °¹Î°æ ¼ÕÀâ°í ¼¼»ó ¹ÛÀ¸·Î..¡°°í¸¶¿î ¹Î°æ¡± ´«¹° ÆãÆã
½Å³»¸² ¹ÞÀº ¹ÚÃ¶, ¾ÈÁ¤È¯ º¸ÀÚ ¡°Á¤·Â ´ë´ÜÇØ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
±è±¸¶ó í ±×¸® "Ä£¾ö¸¶ »ýÈ°ºñ+ÇÒ¸Ó´Ï °£º´ºñ±îÁö...Àç»ê ¸ø ¸ð¾Ò´Ù"(´Ù±î¹Ù)
2.
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3.
'½®µÕÀÌÝ«' ±è¿øÁØ µþ, 20°³¿ù ¸Â¾Æ?¡¦5»ì ¹ß·¹º¹ »çÀÌÁîµµ Âû¶± ¼ÒÈ ('¾Æºü´Â ²ÉÁß³â')
4.
[°ø½Ä]ÀÌÇÏ´Ã Ãø "ÁÖºñÆ®·¹ÀÎ, ºÒ¼º½ÇÇÑ ÅÂµµ·Î ÇØ°í¡¦¾÷¹« ¹æÇØ ÇøÀÇ·Î °í¼Ò"(Àü¹®)
5.
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½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
°í°³¼÷ÀÎ ²É°¨µ¶¡¦·Ôµ¥¿¡ '0-23' ¾Ç¸ù ¾È°å´ø KIA, '13Á¡Â÷ ¿ªÀü' Æ®¶ó¿ì¸¶ ÀÌ°Ü³¾±î. ºÒÆæ '¸¸½ÅÃ¢ÀÌ' [ºÎ»êÆ÷Ä¿½º]
2.
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3.
"Áý¿¡ °¡¼ ½¬¶ó°í Çß´Ù." Àå¿° Áõ¼¼ ±èÇö¼ö ÈÞ½Ä¡æ±è¹ü¼® 6¹ø 1·ç¼ö. È«Ã¢±â »õ ÆÄÆ®³Ê´Â ½Å¹ÎÀç[Àá½Ç ¶óÀÎ¾÷]
4.
"Á¤½ÅÂ÷·Á! ½ÉÆÇ" ¼º³² ÆÒµéÀº ¿Ö ±×·¸°Ô ÈïºÐÇßÀ»±î¡¦¿¬¼Ó 4°ñ Áø±â·ÏÀÇ '¿Á¿¡ Æ¼' ÆÇÁ¤ ³í¶õ
5.
"È£³¯µÎ °¨È÷ ³¯ ¹«½ÃÇØ?" ¸ÇÀ¯¼ Á¶·Õ°Å¸®¿´´ø ¶û´Ð, À¯·Î ´ëÀÌº¯ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î '¿ì¶Ò'