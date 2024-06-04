¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
45¼¼ ÀÌÈ¿¸®, ÀÛÁ¤ÇÏ°í ²Ù¹Ì´Ï ÀÌ·¸°Ô ¿¹»µ¡¦"Àß ³ª¿Â »çÁø" ´ë¸¸Á·
ÀÌ°ÔÀº ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-04 16:56
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌ°ÔÀº±âÀÚ] °¡¼ö ÀÌÈ¿¸®°¡ »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
4ÀÏ ÀÌÈ¿¸®´Â "¿À·£¸¸¿¡ Àß ³ª¿Â °Å °°¾Æ¿ä. ¸ÂÁÒšœ"¶ó¸ç ¹°¿À¸¥ ¹Ì¸ð¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù.
Æò¼Ò ²Ù¹ÌÁö ¾ÊÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÇØ¿Â ÀÌÈ¿¸®¿´±â¿¡ ÆÒµéÀÇ ¹ÝÀÀÀº Æø¹ßÀûÀÌ¾ú´Ù. "¿À·£¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ç×»ó ¿¹»¼´Ù", "¿¹»Ú°Ô ÇÏ°í ¾îµð°¡¿ä" µî ´ñ±ÛÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. »ý±â ³ÑÄ¡´Â ¸ÞÀÌÅ©¾÷°ú ¸ÅÈ¤ÀûÀÎ ¹«µå·Î ¹«´ë À§ ÀÌÈ¿¸®¸¦ ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¹æ¼ÛÀÎ È«ÇöÈñ´Â "´Ã"ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÏÆ® ÀÌ¸ðÆ¼ÄÜÀ» µ¡ºÙÀÌ¸ç ÀÌÈ¿¸®¿¡°Ô ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»±âµµ. µÎ »ç¶÷Àº ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ÀÎ¿¬À» ½×¾Æ¿Â »çÀÌ·Î ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí ÀÌÈ¿¸®´Â ¾î¸Ó´Ï¿ÍÀÇ ¿©Çà±â¸¦ ´ãÀº JTBC ¿¹´É '¾ö¸¶, ´ÜµÑÀÌ ¿©Çà °¥·¡?'¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÌ´Ù.
joyjoy90@sportschosun.com
43¼¼ ÇÑ¿¹½½, ºê¶óÅé¿¡ µå·¯³ ÆÄ°Ý Å¸Åõ..°áÈ¥ ÈÄ ´õ °ú°¨ÇØÁ³³×
¡°¾öÀÎ¼÷ ³Ê¹« ¿¹»µ ³î¶ó..³²Æí ÀÔ¿ø Áß °Á¦ °ü°è ÈÄ ÀÓ½Å¡±
¹Ú¸í¼ö, ÀÎµµ¿¡¼ ÀÎÁ¾Â÷º° ´çÇØ..·°Å° ¡°¿¹ÀÇ ÁöÄÑ¶ó¡± ºÐ³ë
ÃÖÁö¿ì °ú°Å »çÁø Ãæ°Ý..ÀÛÀº ¾Æ¹öÁö°¡ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎ?
¼ÛÇý±³, ÀÏ»óÀÌ ¿µÈ ¼Ó ÇÑ Àå¸é..º£´Ï½º¿¡¼ ¿ì¾ÆÚ¸ ÀýÁ¤
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[SCÀÌ½´] KBS '°³ÈÇ¸¢', °Çü¿í ¾øÀÌ ÃÔ¿µ ÁøÇà¡¦5ÁÖ ¸¸¿¡ ¹æ¼Û Àç°³
2.
[°ø½Ä]¿µÅ¹, ¿¹Ãµ¾çÁ¶ »ó´ëÇ¥Áö »ç¿ë±ÝÁö ÃÖÁ¾ ½Â¼Ò¡¦"±Ç¸® ÁöÄ×´Ù"(Àü¹®)
3.
¹ÚÂù¼÷ µþ ¼È¿¸í ¡°9°³¿ù Àü °áÈ¥, ¾ÆÁ÷µµ ¸¶¸¶°É¡±..¿ÀÀº¿µ ¡°ÀÚ¶óÁõÈÄ±º¡± (±ÝÂÊ »ó´ã¼Ò)
4.
±èÈ÷¾î¶ó, ÇÐÆø ³í¶õ Á¾°á¡æÚ¸ÁøÃâ Ã¹ ½É°æ "¿ë±â »ý±â´Â"
5.
´Ù´Ï¿¤ Çì´Ï¢¾·ç Äí¸¶°¡ÀÌ, Å°½ºµµ °ú°¨ÇÑ ½ÅÈ¥¡¦Èº¸°¡ µû·Î ¾ø³×
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"'Ãæ°Ý' 1100¾ïµµ ¸ðÀÚ¶ó ÇÕÀÇ±Ý 90¾ï ´õ Áà" ÅäÆ®³Ñ, Àºµ¼º§·¹¿Í °è¾àÇØÁö ÇÕÀÇ¡¦°ø½Ä¹ßÇ¥¸¸ ³²¾Æ
2.
SSG°¡ Á³´Ù¸é ¾îÂ¿»· Çß³ª, ´ç´çÇÑ ¿À½É? ½ÉÆÇ Àç·® ÆÇµ¶ ¿Ö ¾ø³ª [SCÇÖÀÌ½´]
3.
³²ºÏ´ë°á ¿¸±±î, 'ÀÏº»ÀÌ µµ¿Ô´Ù' ÝÁ ±ØÀûÀ¸·Î 3Â÷ ¿¹¼± ÁøÃâ¡¦ìí, 6Àü½Â ¿Ïº® ·¹ÀÌ½º(Á¾ÇÕ)
4.
42¼¼¿¡µµ ±¸¿ø 1À§¡¦³¡ÆÇ¿ÕÀº '23»ì Â÷ÀÌ' ÈÄ¹èµé°ú ¾î¶»°Ô ¼ÒÅëÇÒ±î [ÀÎÅÍºä]
5.
105±¸Â°°¡ 147§°. "¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Ã¼·ÂÀ» °®Ãè´Ù." ¿°°¥·® ÇÕ°Ý¹ÞÀº ¼±¹ß »õ³»±â. 50¾ï FA,¿¹ºñFAµµ ºüÁø ±¹³» ¼±¹ßÁøÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¹öÆÀ¸ñÀÌ´Ù[SC Æ÷Ä¿½º]