"¾ó±¼ºûÀÌ ´Þ¶óÁ³´Ù" 1½Ã°£ ¹Ì·ïÁø ÀÏ¿äÀÏ °æ±â È¿°ú ÀÖ³ª? °­Ã¶¸ÅÁ÷ÀÌ µ¹¾Æº» 'Æø¿°'ÀÇ Ãß¾ï [¼ö¿øÆ÷Ä¿½º]

±è¿µ·Ï ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-08-11 16:21 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-08-11 16:31


Çö¿ª ½ÃÀý ÀÌ°­Ã¶ KT °¨µ¶. ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±DB

[¼ö¿ø=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è¿µ·Ï ±âÀÚ] "¿äÁò Æø¿°ÀÌ ¿ö³« ½ÉÇÏÁö ¾Ê³ª. ¼±¼öµé¿¡°Õ È®½ÇÈ÷ µµ¿òÀÌ µÇ´Â °Í °°´Ù."

ÀÏ¿äÀÏ °æ±â ½ÃÀÛ½Ã°£ÀÌ ¿ÀÈÄ 6½Ã·Î ´ÊÃçÁ³´Ù. ÇÏ¾é°Ô ´Þ¾Æ¿À¸¦µí ÀÛ·ÄÇÏ´Â ÅÂ¾ç¿¡¼­ ¼±¼öµéÀÌ Á¶±ÝÀº ¸Ö¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù.

11ÀÏ ¼ö¿øKTÀ§ÁîÆÄÅ©¿¡¼­´Â KT À§Áî¿Í ·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ ÁÖ¸»½Ã¸®Áî 3Â÷ÀüÀÌ ¿­¸°´Ù. Áö³­ 2°æ±â¿¡¼­ µÎ ÆÀÀº 1½Â1ÆÐ¸¦ ÁÖ°í¹Þ¾Ò´Ù.

Àü³¯ KT´Â 0-2·Î µÚÁø 9È¸¸» ·Ôµ¥ ¸¶¹«¸® ±è¿øÁßÀ» »ó´ë·Î 1»ç ¸¸·ç Âù½º¸¦ Àâ´Â µî º­¶û ³¡±îÁö ¸ô¾ÆºÙ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³¡³» µÚÁýÁø ¸øÇß´Ù.

°æ±âÀü ¸¸³­ ÀÌ°­Ã¶ KT °¨µ¶Àº "Á¶ÀÌÇöÀ¸·Î (·Ôµ¥)¹ÝÁî¸¦ ÀâÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Âµ¥¡¦"¶ó¸ç ¹Ì¼Ò¸¦ Áö¾ú´Ù. ¼±¹ß Á¶ÀÌÇö, 2ÀÌ´×À» ´øÁø ¿ø»óÇöÀ» ºñ·ÔÇÑ Åõ¼öµé Àü¹Ý¿¡ ¸¸Á·°¨À» Ç¥Çß´Ù. ¹Ý¸é ³¡³» 0Á¡¿¡ ±×Ä£ Å¸¼±Àº ¾Æ½¬¿ï ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.


KT ¼±¹ßÅõ¼ö Á¶ÀÌÇö. ¼ö¿ø=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2024.06.30/
ÀÌ³¯ KT À§Áî´Â ·ÎÇÏ½º(¿ìÀÍ¼ö) °­¹éÈ£(Áö¸íÅ¸ÀÚ) Àå¼º¿ì(Æ÷¼ö) ¿ÀÀçÀÏ(1·ç) ±è»ó¼ö(2·ç) ±è¹ÎÇõ(ÁÂÀÍ¼ö) ¹èÁ¤´ë(Áß°ß¼ö) ½Åº»±â(3·ç) ½É¿ìÁØ(À¯°Ý¼ö) ¶óÀÎ¾÷À¸·Î °æ±â¿¡ ÀÓÇÑ´Ù. ÀÌÆ²°£ ¼±¹ß Æ÷¼ö·Î ³ª¼± Á¶´ëÇö ´ë½Å Çã¸®°¡ Á» Æí¾ÈÇØÁø Àå¼º¿ì°¡ ¿¡ÀÌ½º °í¿µÇ¥¿¡ ¹ß¸ÂÃç ÃâÀüÇÑ´Ù.

ÀÌ°­Ã¶ °¨µ¶Àº "³ª´Â ´õÀ§¸¦ ¸¹ÀÌ Å¸Áø ¾Ê´Â´Ù. ¶¡µµ ÇÑ¹ø Èê¸®°í ³ª¸é ´õÀÌ»ó ³ªÁö ¾Ê´Â Ã¼Áú"ÀÌ¶ó¸é¼­µµ "¿ì¸® ¼±¼öµé ¾ó±¼ º¸¸é ¹«½¼ ¸»À» ¸øÇÏ°Ú´Ù. ¾îÁ¦µµ Á¶ÀÌÇö ¸ÅÀÌ´× ´øÁö°í µé¾î¸é ÁöÃÄº¸¿´´Ù. ¹èÁ¤´ëµµ ÇÑ¹ø ¶Ù°í ¿À¸é ÀÌ¹Ì ¸ñ¿å ÇÑ¹ø ÇÏ°í ¿Â ¸ð¾ç»õ"¶ó¸ç ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» µå·¯³Â´Ù.

ÀÌ°­Ã¶ °¨µ¶ÀÇ Çö¿ª ½ÃÀýµµ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê´Ù. Áö±Ýº¸´Ù ½Àµµ´Â Á» ³·À» ¼ö ÀÖÁö¸¸, °æ±âÀå È¯°æ¿¡¼­ ³Ñ»çº® Â÷ÀÌ°¡ ³­´Ù. ¾Ç¸í³ôÀº ¹«µî±¸ÀåÀÌ È¨ÀÌ°í, ±×¿Ü ÀÎÃµ µµ¿ø±¸Àå, ´ë±¸ ½Ã¹Î¿îµ¿Àå¾ß±¸Àå, ¸¶»ê¾ß±¸Àå µîÀÌ °ÇÀçÇÏ´ø ½ÃÀýÀÌ´Ù.


¿©±â¿¡ ¿Õ³âÀÇ ÇØÅÂ À¯´ÏÆûÀº »¡°£»ö »óÀÇ¿¡ °ËÀº ¹ÙÁö¿´´Ù.


¹Ì¼Ò Áþ´Â ÀÌ°­Ã¶ °¨µ¶. ¼ö¿ø=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.6.29/
ÀÌ°­Ã¶ °¨µ¶Àº "¿äÁòÀº À¯´ÏÆûÀÌ ¶¡ Èí¼öµµ ÀßµÇÁö ¾Ê³ª. ±×šœ ¹Ù¶÷µµ ¾È ÅëÇß´Ù"¸é¼­ "Æ¯È÷ ´õºíÇì´õ 1°æ±â µü µé¾î°¡¸é Àü³¯ ºñ¿Â ³¯¾¾´Ï±î, À§¿¡¼­ ³»·Á¿À°í ¹Ø¿¡ ¿Ã¶ó¿Â´Ù. Æ¯È÷ ´ë±¸ 1·ç ´õ±×¾Æ¿ôÀº ½ºÆÄÀÌÅ©¿¡ ¹° ¾È »Ñ¸®¸é ¶ß°Å¿ö¼­ µ¨ °Í °°¾Ò´Ù"°í µ¹¾ÆºÃ´Ù.

±×´Â "¶óÀÌ¿ÂÁîÆÄÅ©´Â ÈÎ¾À ¼±¼±ÇÏ´Ù. »ê ¿·ÀÌ¶ó ±×·± °Í °°´Ù. ÀÌÁ¦ (¾ß±¸¿¡¼±)'´ëÇÁ¸®Ä«' ¾Æ´Ï´Ù. »õ·Î ÁöÀº ±¸ÀåµéÀº ´ëÃ¼·Î ±¦Âú´Ù"¶ó¸ç ¿ôÀº µÚ "Àá½Ç °°Àº °÷Àº ±×´ÃÀÌ ¾ø´Ù. Á¤¸» ´þ´õ¶ó"¸ç Çô¸¦ Ã¡´Ù.

±èÅÂÇü ·Ôµ¥ °¨µ¶ ¿ª½Ã "È®½ÇÈ÷ Á» µµ¿òÀÌ µÇ´Â °Å °°´Ù. ¿ÀÈÄ 7½Ãµµ ±¦Âú´Ù. ¿äÁòÀº 8½Ã±îÁö ÇØ°¡ Àß ¾È ¶³¾îÁö´õ¶ó. 1³â1³â ³¯¾¾°¡ Á¡Á¡ ´õ ´õ¿öÁö°í, °æ±âÇÏ±â ´õ Èûµé¾îÁö´Â °Í °°´Ù"¶ó°í °Åµé¾ú´Ù.


¼ö¿ø=±è¿µ·Ï ±âÀÚ lunarfly@sportschosun.com

 
 