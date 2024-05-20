°ú¸£µð¿Ã¶ó,4¿¬ÆÐ ½ÂÀåÀÇ Ç°°Ý "Å¬·Ó°ú ¾Æ¸£Å×Å¸ ÇÔ²²ÇÑ ´öºÐ¿¡..."

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Àü¿µÁö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-20 17:24
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) REUTERS/¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>
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°ú¸£µð¿Ã¶ó °¨µ¶Àº ¿Ã ½ÃÁðÀ» ³¡À¸·Î ¸®¹öÇ®À» ¶°³ª´Â ÀýÄ£ÀÌÀÚ ¶óÀÌ¹ú À§¸£°Õ Å¬·Ó °¨µ¶ÀÌ "±×´Â ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ °¨µ¶ÀÌ´Ù. °ú¸£µð¿Ã¶ó°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é ¸Ç½ÃÆ¼°¡ °áÄÚ 4¿¬ÆÐ¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø¾úÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇØ µè°í ¿ïÄÀÇß´Ù. "À§¸£°ÕÀº ³» ÀÎ»ý¿¡ Á¤¸» Áß¿äÇÑ ºÎºÐÀÌ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ³ª´Â ±×°¡ ¸¹ÀÌ ±×¸®¿ï °Í°°´Ù"°í °í¹éÇß´Ù. "±×´Â Àú¸¦ °¨µ¶À¸·Î¼ ¾î³ª´õ ·¹º§(»õ·Î¿î ¼öÁØ)À¸·Î ²ø¾î¿Ã·È´Ù. ¿ì¸®´Â ¼·Î¸¦ ¾öÃ»³ª°Ô Á¸ÁßÇÑ´Ù. ³ª´Â ±×°¡ µ¹¾Æ¿Ã °ÍÀÌ¶ó´Â ´À³¦À» °®°í ÀÖ°í, ±×ÀÇ ¸»¿¡ Á¤¸» °¨»çÇÏ´Ù´Â ¸»À» ÀüÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ ±× ¿ª½Ã ³» µÚ¿¡ ÀÌ Å¬·´ÀÌ ³»°Ô Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°í ÀÖ°í, ±×·¸Áö ¾Ê´Ù¸é Àú È¥ÀÚ¼´Â ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â °É ¾Ë°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. "±×´Â ³ª¸¦ µµ¿ÍÁÖ´Â »ç¶÷ÀÌÀÚ ³» ÀÎ»ý¿¡ °¡Àå Å« °æÀïÀÚ¿´´Ù. ³ª´Â ´Ù¸¥ ÆÀ¿¡¼ Ã£¾Æ³»µí ¸®¹öÇ®À» ÀÀÂ¡ÇÒ ¹æ¹ýÀ» Àß Ã£Áö ¸øÇß´Ù. ±×¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â °Ç Á¤¸» ¾î·Á¿ü´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
"³ª´Â ÀÌÁ¦ ¹ÌÄÌ ¾Æ¸£Å×Å¸ ¾Æ½º³Î °¨µ¶ÀÌ ±×ÀÇ À¯»êÀ» ÀÌ¾î¹Þ¾Æ ¿ì¸®¸¦ ´Ù¸¥ ¼öÁØÀ¸·Î ²ø¾î¿Ã¸± °ÍÀÌ¶ó È®½ÅÇÑ´Ù. À§¸£°ÕÀÇ ¾Õ³¯¿¡ Çà¿îÀÌ °¡µæÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù. ±×ÀÇ ¸¶Áö¸· °æ±â°¡ Æ¯º°Çß±æ ¹Ù¶õ´Ù. ±×´Â ÃæºÐÈ÷ ±×·² ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Ù"´Â ¸»·Î ¾ÖÆ¶ÇÑ ÀÛº°ÀÎ»ç¸¦ °Ç³Þ´Ù.
Àü¿µÁö ±âÀÚ sky4us@sportschosun.com
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À¯»ê °¡·ÎÃ¤·Á Ý« ÆÄ¹¦ÇÑ »õ¾î¸Ó´ÏÀÇ ¿±±â Çàµ¿..¡°Ä£¾ö¸¶ Ã£°íÆÄ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
±èÈ£Áß µ¿¼® ¿¬¿¹ÀÎÀº Á¤Âù¿ì¡¤±æ..°æÂû "À½ÁÖ¿îÀü°ú ¹«°ü" [Á¾ÇÕ]
2.
Çã¿õ-ÇãÈÆ, '³ëºü²Ù'¿¡? "¿¬¶ôÃ³ ¹°¾îº¸°Ú´Ù" ¿¹¿ø "¿¬ÇÏ ¸Å·Â Á¦´ë·Î ´À²¸" ('³ëºü²ÙÅ¹ÀçÈÆ')
3.
[SCÀÌ½´] "³¯¶ó¸®" "¾ç¾ÆÄ¡"¡¦ÇÑ¿¹½½ ¿åÇÑ 40´ë ¾ÇÇÃ·¯, ¸ð¿åÁË·Î '¹ú±ÝÇü'
4.
Çª¹Ù¿À ÇÐ´ë¼³ ¼Ó ¼Û¿µ°ü »çÀ°»ç "ÇÏ·ç¸¸ ´ë½Å »ì¾Æº¸°í ½Í¾î"¡¦Àåµµ¿¬ '¿ïÄÀ' [Á¾ÇÕ]
5.
Çö¾Æ, ¢¾¿ëÁØÇü°ú ÀÏº» ¿©Çà? '¶°µé½âÇÑ °ø°³¿¾Ö' ÈÄ Ã¹ ÇØ¿Ü¿©Çà [SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
Â÷´ÜÀå ¹Ì±¹ °¬´Ù. ÈÄº¸ 4-5¸í. ±æ¸é ÇÑ´Þ. ÄÌ¸®-¿£½º »ýÁ¸ °æÀï ½ÃÀÛ. ¿°°¥·® "µÑ ´Ù »ì¾Æ³ª´Â°Ô °¡Àå ÁÁÀºµ¥..."[Àá½Ç ÄÚ¸àÆ®]
2.
"ÀÌ·± »çÀå´Ô ¶Ç ¾ø½À´Ï´Ù" 90¾ï FA Ã¤Àº¼ºÀÇ ¾Ö²ú´Â Áø½É 'ÀØÁö ¾ÊÀ»°Ô¿ä' [ÀÎÅÍºä]
3.
'161½Â ¿¡ÀÌ½º°¡ 2.2ÀÌ´× 7½ÇÁ¡ °ÆÇÀÌ¶ó´Ï...' »ïÁø ÇÏ³ª ¸øÀâ°í ½º¸®·±Æ÷ µÎ¹æ¿¡ KO. SSG 7¿¬ÆÐ À§±â[ÀÎÃµ ÇöÀå]
4.
'Áß¿ø-¼öºñ »õ ¾ó±¼ 2¸í IN' ¸®¹öÇ® »õ ½Ã´ë, ½½·Ô °¨µ¶ '²ÞÀÇ º£½ºÆ® ¶óÀÎ¾÷' °ø°³
5.
ÀÌÈñ±ÕÀÌ ±×¸®¿î ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "¸»µ¿¹«°¡ ¾øÀ¸´Ï±î ÀÎÅÍºä ½Ç¼öµµ ÇÏ³×¿ä"[ÇöÀå ÀÎÅÍºä]