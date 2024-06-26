±èµ¿¿Ï¢¾¼­À±¾Æ ´Þ´Þ ¸ð´× ¿ä°¡¿¡ µ¥´Ï¾È ºÎ·¯¿ò Æø¹ß "Á¦ÀÏ ¼³·¹" (½Å¶û¼ö¾÷)

Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 10:07



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] 'µ¿¾Æ Ä¿ÇÃ' ±èµ¿¿Ï-¼­À±¾Æ°¡ º£Æ®³² ³ÄÂ¯(³ªÆ®¶û)¿¡¼­ 'Ä¿ÇÃ ¿ä°¡'·Î ´Þ´ÞÇÑ ¾ÆÄ§À» ¸ÂÀÌÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸¿© µ¥´Ï¾ÈÀÇ ºÎ·¯¿òÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.

26ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛÇÏ´Â Ã¤³ÎA '¿äÁò ³²ÀÚ ¶óÀÌÇÁ-½Å¶û¼ö¾÷(ÀÌÇÏ '½Å¶û¼ö¾÷')' 120È¸¿¡¼­´Â Ã³À½À¸·Î ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ» ¶°³­ ±èµ¿¿Ï-¼­À±¾Æ°¡ ¼¼»ó ¼³·¹´Â 'Ä¿ÇÃ ¿ä°¡'¸¦ ¼±º¸ÀÌ´ø Áß, ÀÇµµÄ¡ ¾ÊÀº »ç°í(?)·Î '½ºÆ©µð¿À ¸àÅä±º´Ü'ÀÇ ¼³·½ Áö¼ö¸¦ ÇÑµµÄ¡±îÁö ²ø¾î ¿Ã¸®´Â ÇöÀåÀÌ °ø°³µÈ´Ù.

¾Õ¼­ º£Æ®³² ³ÄÂ¯¿¡¼­ Â¥¸´ÇÑ ¾×Æ¼ºñÆ¼¿Í ÇªÁüÇÑ ¸Ô¹æÀ» Áñ±ä ±èµ¿¿Ï-¼­À±¾Æ´Â ´ÙÀ½ ³¯ ¾ÆÄ§, Ä¿ÇÃ ¿ä°¡·Î ÇÏ·ç¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ÀÚ¿¬½º·¹ ¼­·ÎÀÇ ¼ÕÀ» Àâ°í ¹ßÀ» ¸Â´ë¸ç ¹ë·±½º¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ Âû¶± ÄÉ¹Ì¿¡ '¸àÅä±º´Ü'ÀÌÀÚ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿ÀÀÛ±³ÀÎ ½ÉÁøÈ­´Â "ÁøÂ¥ Àß ¾î¿ï¸°´Ù"¶ó¸ç Èå¹µÇØÇÑ´Ù.

±×·±µ¥ ±èµ¿¿ÏÀº ¼­À±¾Æ¸¦ ¹ß·Î µé¾î ¿Ã¸®´Â µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Ù°¡ ±×¸¸ ÈûÀÌ Ç®·Á, ÀÚ½ÅÀÇ ´Ù¸® À§¿¡ ¼­À±¾ÆÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ¶³¾îÁö°Ô ¸¸µç´Ù. ÀÌ¶§ ¼­À±¾Æ´Â Èí»ç '½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç'ÀÇ '°Å¹ÌÁÙ Å°½º' ÀÚ¼¼Ã³·³ ¼­·Î¸¦ °Å²Ù·Î ÃÄ´Ùº¸´Â °¢µµ¸¦ Çü¼ºÇÏ°Ô µÅ, ¹Î¸ÁÇÑ ¿ôÀ½À» »§ ÅÍ¶ß¸°´Ù. ½ºÆ©µð¿À¿¡¼­ ÀÌ¸¦ ÁöÄÑº¸´ø '½Å¶ûÁî' µ¥´Ï¾ÈÀº °©ÀÚ±â ÀÚ¸®¸¦ ¹ÚÂ÷°í ÀÏ¾î¼­´õ´Ï, "¿µÈ­ '½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç' Å°½º ¾Æ½Ã³Ä? ±×°Å ÀÌÈÄ·Î Á¦ÀÏ ¼³Ž®´Ù ¹æ±Ý!"ÀÌ¶ó¸é¼­ ±Ø°­ÀÇ ¼³·½°ú ºÎ·¯¿òÀ» ¿Â¸öÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÑ´Ù.

ÀÌÈÄ ±èµ¿¿ÏÀº ¼­À±¾Æ¿Í ÇÔ²² ½Ò±¹¼ö ½Ä´çÀ¸·Î ÇâÇÑ´Ù. ¼­À±¾Æ´Â ±èµ¿¿ÏÀÌ °í¸¥ ½Ä´ç¿¡ ¸Å¿ì ¸¸Á·ÇÏ¸é¼­, "¿ì¸®°¡ ¸Ô´Â °É ÁÁ¾ÆÇÏÀÝ¾Æ"¶ó°í ÇÏ´õ´Ï "³ª, ¿Àºü¶û ¿©Çà ¸¹ÀÌ ´Ù´Ò·¡"¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ±èµ¿¿ÏÀº "¿Àºü°¡ ´Ù Ã£¾ÆÁÙ°Ô"¶ó°í ¾à¼ÓÇØ ¼­À±¾Æ¸¦ ¹Ì¼ÒÁþ°Ô ÇÑ´Ù. ÀÔ¸À±îÁö ´à¾Æ°¡´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½À¿¡ ¸ðµÎ°¡ °ú¸ôÀÔÇÑ °¡¿îµ¥, ±èµ¿¿Ï-¼­À±¾Æ´Â ¼ÕÀ» ²À Àâ°í ÇØº¯À» »êÃ¥ÇÑ´Ù. ±×·¯´Ù ±èµ¿¿ÏÀº ÇÑ ¶óÀÌºê Ä«Æä¿¡ µé¾î°¡ ¼­À±¾Æ¸¦ À§ÇÑ ³ë·¡¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, "ÀÌ¹ø ¿©Çà ³Ê¹« ÁÁ¾Ò´Ù. ¶Ç ¿À°í ½Í´Ù"´Â '½ÉÄô ¹ß¾ð'À» ´øÁø´Ù. ³¶¸¸ÀûÀÎ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð¸ÕÆ®¿¡, '½Å¶ûÇÐ±³ ±³°¨' ÀÌ´ÙÇØ´Â "³»°¡ ´õ ¼³·¹³×~"¶ó¸ç °¨ÅºÇÑ´Ù.

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