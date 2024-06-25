"Á¦ÀÛºñ ¹ÞÀ¸·¯ ¿Ô³×"¡¦À¯Èñ¿­, ÀÚ¼÷ 2³â¸¸¿¡ ¾ç¼¼Âù ÀÎÅÍºä ´çÇß´Ù ('¾¦¾¦')[Á¾ÇÕ]

ÀÌÁöÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-25 13:43



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ÀÛ°î°¡ °â ¹æ¼ÛÀÎ À¯Èñ¿­ÀÌ Ç¥Àý ³í¶õÀ¸·Î ÀÚ¼÷ ÁßÀÎ °¡¿îµ¥, ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥·Î¼­ ¾ç¼¼ÂùÀÇ À¯Æ©ºê¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬Çß´Ù.

¾ç¼¼ÂùÀº Áö³­´Þ 16ÀÏ ¾ÈÅ×³ª´Â '¶á¶á'¿¡ ÀÌ¾î '¾¦¾¦'ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§ÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» °³¼³Çß´Ù. ¾ç¼¼ÂùÀº PD, ÀÛ°¡¿Í ÇÔ²² ¾î¶² ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÅëÇØ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» °³¼³ÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇ¸¸À¸·Î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ç¼¼ÂùÀº º»°ÝÀûÀÎ Ã¤³Î ¿ÀÇÂ¿¡ ¾Õ¼­ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ÀÎ À¯Èñ¿­À» Ã£¾Ò´Ù. ±×´Â "±¦Âú´Ù°¡µµ ¸·»ó µöÇÏ°Ô µé¾î°¡¸é °É¸± °Ô ¸¹´Ù. ±×·¡¼­ ´ëÇ¥´ÔÀ» ¸¸³ª¼­ ¾ÆÀÌµð¾î ³ª¿Â °Å, È¸»ç°¡ Áö¿øµÇ´ÂÁö"¶ó°í Á¶½É½º·´°Ô ¸»À» ²¨³Â´Ù.

±×·¯ÀÚ À¯Èñ¿­Àº "³ÊÈñ Áö±Ý Á¦ÀÛºñ ¹ÞÀ¸·¯ ¿Â°Å±¸³ª"¶ó¸ç ÀÇµµ¸¦ ´«Ä¡Ã«°í, ´Ù±ÞÇØÁø ¾ç¼¼ÂùÀº "µ· ±¸°ÉÇÏ·¯ ¿Â °Å Àý´ë ¾Æšœ. Àúµµ ÀÖ¾î¿ä ´ëÇ¥´Ô"ÀÌ¶ó°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.

ÇÏÁö¸¸ '¾¦¾¦' Ã¤³ÎÀ» ´Ù ºÃ´Ù´Â À¯Èñ¿­Àº "ÇØ¿Ü¿¡¼­ ¼¼³¢ÇÏ´Â ±×°Å?"¶ó°í ¹¯ÀÚ, ¾ç¼¼Âù°ú Á¦ÀÛÁøÀº ³î¶óÇÏ¸é¼­µµ "¾È°Ç¿¡ ÀÖ±ä ÇÑµ¥, '¾¦¾¦'ÀÌ Ä¿°¡´Â °úÁ¤¿¡ ÀÖ´Âµ¥ ´ëÇ¥´ÔÀÌ º¸½Ã±â¿¡ ¾î¶²°¡"¶ó¸ç ÀÇ°ß°ú Á¶¾ðÀ» ±¸Çß´Ù.

À¯Èñ¿­Àº Á¦ÀÛÁø¿¡ "±×·±µ¥ ³Ê³× °è¼Ó '¶á¶á', '¾¦¾¦', 'ÂßÂß' ÀÌ·¸°Ô °è¼Ó ÇÒ°Å³Ä"°í ¹°¾ú°í, Á¦ÀÛÁøÀº "ÀÌ·± ÆÐ¹Ð¸®¸¦ ¸¸µå´Â°Ô ÁÁÀ» °Í °°±äÇÏ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.


¾ç¼¼ÂùÀÇ °í¹Î¿¡ À¯Èñ¿­Àº "³Ê´Â Á¦ÀÏ ¹¹°¡ ÇÏ°í ½Í¾î?"¶ó°í ¹°¾ú°í, ¾ç¼¼ÂùÀº "°á±¹¿£ ÅäÅ©´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³Ê¹« ¸¹´Ù"´Â °í¹ÎÀ» ÅÐ¾î ³õ¾Ò´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯Èñ¿­Àº "·Î¸ÇÆ½ µå¶ó¸¶µµ, '¼±Àç ¾÷°í Æ¢¾î'µµ Àß»ý±â°í ¸ÚÁö°í, Å°½º½Åµµ ¶³¸®Áö¸¸ °á±¹¿¡´Â ´ëÈ­¶û ¾ê±â´Ù. ¾ê±â°¡ Èê·¯°¡¼­ ¾î¶»°Ô Å°½ºÇÏ´À³Ä·Î °¡½¿ÀÌ ¶³¸®´Â °Å´Ù. »ç¶÷°ú »ç¶÷ °ü°è¿¡¼­ ¸¸µé¾îÁö´Â ´ëÈ­ÀÇ °áÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ±×·±µ¥ ±×°É ³×°¡ Àß ÇÑ´Ù. ¼¼ÂùÀÌ´Â ¹«Á¶°Ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù µé¾îÁÙ °Å °°´Ù. '¾¦¾¦'À» º¸¸é¼­ ¸ô¶ú´ø ¼¼ÂùÀÌÀÇ ¸Å·ÂÀ» º»°Å´Ù"¶ó°í °Ý·ÁÇß´Ù.


±×·¯¸é¼­ À¯Èñ¿­Àº "¼­ÁøÀÌ ÇüÀÌ ¼¼ÂùÀÌ µÇ°Ô ÁÁ¾ÆÇÏ´õ¶ó"¸é¼­µµ ÀÌ¼­Áø¿¡ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» Á¦¾ÈÇÏ·Á ÇÏÀÚ, "¼­ÁøÀÌÇü ¿À¸é '´Ù ÇÏÁö¸¶'¶ó°í ÇÒ°Å´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î ¹» ÇÏ´Â°É µÇ°Ô ½È¾îÇÑ´Ù"¶ó°í ±×ÀÇ ¼º°ÝÀ» ²Ï¶Õ¾î ¿ôÀ½À» ´õÇß´Ù.

ÀÌ¾î À¯Èñ¿­Àº "Àç¼®ÀÌ°¡ Ã³À½ ¿©±â°°ÀÌ ÇÏ°í ½Í´Ù°í ¾ê±âÇß´ø °Ô ²Ï ¿À·¡µÆ´Ù. 3³â Àü? µé¾î¿ÀÀÚ¸¶ÀÚ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù"¸é¼­ "³Ê ÃÖ°í¶ó°í ÇÏ´õ¶ó. ³Ê ÃÖ°í, Ã¢Èñ ÃÖ°í, ¼¼È£ ÃÖ°í¶ó°í Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¼¼ÂùÀÌ¸¦ À¯µ¶. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ´ÙÀ½ ¼¼´ë ÈÄ¹èµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¸¹ÀÌ ÇÑ´Ù"°í ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÇÑÆí À¯Èñ¿­Àº ¾Õ¼­ Áö³­ 2022³â 6¿ù ÀÏº» ÀÛ°î°¡ ·ùÀÌÄ¡ »çÄ«¸ðÅäÀÇ °îÀ» Ç¥ÀýÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ´ç½Ã ·ùÀÌÄ¡ »çÄ«¸ðÅä´Â Á÷Á¢ ³ª¼­¼­ À¯Èñ¿­ÀÇ °îµéÀÌ Ç¥ÀýÀÌ ¾Æ´Ñ À¯»ç¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÔÀåÀ» ³Â°í Ç¥Àý ÀÇÈ¤À» ¹þ¾ú´Ù.

ÇÏÁö¸¸ À¯Èñ¿­Àº Ç¥Àý ³í¶õÀ¸·Î ÀÎÇØ 13³â°£ ¸ö´ã¾Ò´ø KBS2 'À¯Èñ¿­ÀÇ ½ºÄÉÄ¡ºÏ'¿¡¼­ ÇÏÂ÷ÇÏ´Â µî Æ¯º°ÇÑ ¹æ¼ÛÈ°µ¿À» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.

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