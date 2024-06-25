¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
"Á¦ÀÛºñ ¹ÞÀ¸·¯ ¿Ô³×"¡¦À¯Èñ¿, ÀÚ¼÷ 2³â¸¸¿¡ ¾ç¼¼Âù ÀÎÅÍºä ´çÇß´Ù ('¾¦¾¦')[Á¾ÇÕ]
ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-25 13:43
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] ÀÛ°î°¡ °â ¹æ¼ÛÀÎ À¯Èñ¿ÀÌ Ç¥Àý ³í¶õÀ¸·Î ÀÚ¼÷ ÁßÀÎ °¡¿îµ¥, ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥·Î¼ ¾ç¼¼ÂùÀÇ À¯Æ©ºê¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬Çß´Ù.
¾ç¼¼ÂùÀº Áö³´Þ 16ÀÏ ¾ÈÅ×³ª´Â '¶á¶á'¿¡ ÀÌ¾î '¾¦¾¦'ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§ÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» °³¼³Çß´Ù. ¾ç¼¼ÂùÀº PD, ÀÛ°¡¿Í ÇÔ²² ¾î¶² ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÅëÇØ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» °³¼³ÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇ¸¸À¸·Î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ç¼¼ÂùÀº º»°ÝÀûÀÎ Ã¤³Î ¿ÀÇÂ¿¡ ¾Õ¼ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ÀÎ À¯Èñ¿À» Ã£¾Ò´Ù. ±×´Â "±¦Âú´Ù°¡µµ ¸·»ó µöÇÏ°Ô µé¾î°¡¸é °É¸± °Ô ¸¹´Ù. ±×·¡¼ ´ëÇ¥´ÔÀ» ¸¸³ª¼ ¾ÆÀÌµð¾î ³ª¿Â °Å, È¸»ç°¡ Áö¿øµÇ´ÂÁö"¶ó°í Á¶½É½º·´°Ô ¸»À» ²¨³Â´Ù.
±×·¯ÀÚ À¯Èñ¿Àº "³ÊÈñ Áö±Ý Á¦ÀÛºñ ¹ÞÀ¸·¯ ¿Â°Å±¸³ª"¶ó¸ç ÀÇµµ¸¦ ´«Ä¡Ã«°í, ´Ù±ÞÇØÁø ¾ç¼¼ÂùÀº "µ· ±¸°ÉÇÏ·¯ ¿Â °Å Àý´ë ¾Æšœ. Àúµµ ÀÖ¾î¿ä ´ëÇ¥´Ô"ÀÌ¶ó°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ '¾¦¾¦' Ã¤³ÎÀ» ´Ù ºÃ´Ù´Â À¯Èñ¿Àº "ÇØ¿Ü¿¡¼ ¼¼³¢ÇÏ´Â ±×°Å?"¶ó°í ¹¯ÀÚ, ¾ç¼¼Âù°ú Á¦ÀÛÁøÀº ³î¶óÇÏ¸é¼µµ "¾È°Ç¿¡ ÀÖ±ä ÇÑµ¥, '¾¦¾¦'ÀÌ Ä¿°¡´Â °úÁ¤¿¡ ÀÖ´Âµ¥ ´ëÇ¥´ÔÀÌ º¸½Ã±â¿¡ ¾î¶²°¡"¶ó¸ç ÀÇ°ß°ú Á¶¾ðÀ» ±¸Çß´Ù.
À¯Èñ¿Àº Á¦ÀÛÁø¿¡ "±×·±µ¥ ³Ê³× °è¼Ó '¶á¶á', '¾¦¾¦', 'ÂßÂß' ÀÌ·¸°Ô °è¼Ó ÇÒ°Å³Ä"°í ¹°¾ú°í, Á¦ÀÛÁøÀº "ÀÌ·± ÆÐ¹Ð¸®¸¦ ¸¸µå´Â°Ô ÁÁÀ» °Í °°±äÇÏ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¾ç¼¼ÂùÀÇ °í¹Î¿¡ À¯Èñ¿Àº "³Ê´Â Á¦ÀÏ ¹¹°¡ ÇÏ°í ½Í¾î?"¶ó°í ¹°¾ú°í, ¾ç¼¼ÂùÀº "°á±¹¿£ ÅäÅ©´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³Ê¹« ¸¹´Ù"´Â °í¹ÎÀ» ÅÐ¾î ³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯Èñ¿Àº "·Î¸ÇÆ½ µå¶ó¸¶µµ, '¼±Àç ¾÷°í Æ¢¾î'µµ Àß»ý±â°í ¸ÚÁö°í, Å°½º½Åµµ ¶³¸®Áö¸¸ °á±¹¿¡´Â ´ëÈ¶û ¾ê±â´Ù. ¾ê±â°¡ Èê·¯°¡¼ ¾î¶»°Ô Å°½ºÇÏ´À³Ä·Î °¡½¿ÀÌ ¶³¸®´Â °Å´Ù. »ç¶÷°ú »ç¶÷ °ü°è¿¡¼ ¸¸µé¾îÁö´Â ´ëÈÀÇ °áÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ±×·±µ¥ ±×°É ³×°¡ Àß ÇÑ´Ù. ¼¼ÂùÀÌ´Â ¹«Á¶°Ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù µé¾îÁÙ °Å °°´Ù. '¾¦¾¦'À» º¸¸é¼ ¸ô¶ú´ø ¼¼ÂùÀÌÀÇ ¸Å·ÂÀ» º»°Å´Ù"¶ó°í °Ý·ÁÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ À¯Èñ¿Àº "¼ÁøÀÌ ÇüÀÌ ¼¼ÂùÀÌ µÇ°Ô ÁÁ¾ÆÇÏ´õ¶ó"¸é¼µµ ÀÌ¼Áø¿¡ À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» Á¦¾ÈÇÏ·Á ÇÏÀÚ, "¼ÁøÀÌÇü ¿À¸é '´Ù ÇÏÁö¸¶'¶ó°í ÇÒ°Å´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î ¹» ÇÏ´Â°É µÇ°Ô ½È¾îÇÑ´Ù"¶ó°í ±×ÀÇ ¼º°ÝÀ» ²Ï¶Õ¾î ¿ôÀ½À» ´õÇß´Ù.
ÀÌ¾î À¯Èñ¿Àº "Àç¼®ÀÌ°¡ Ã³À½ ¿©±â°°ÀÌ ÇÏ°í ½Í´Ù°í ¾ê±âÇß´ø °Ô ²Ï ¿À·¡µÆ´Ù. 3³â Àü? µé¾î¿ÀÀÚ¸¶ÀÚ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù"¸é¼ "³Ê ÃÖ°í¶ó°í ÇÏ´õ¶ó. ³Ê ÃÖ°í, Ã¢Èñ ÃÖ°í, ¼¼È£ ÃÖ°í¶ó°í Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¼¼ÂùÀÌ¸¦ À¯µ¶. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ´ÙÀ½ ¼¼´ë ÈÄ¹èµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¸¹ÀÌ ÇÑ´Ù"°í ÀÀ¿øÇß´Ù.
ÇÑÆí À¯Èñ¿Àº ¾Õ¼ Áö³ 2022³â 6¿ù ÀÏº» ÀÛ°î°¡ ·ùÀÌÄ¡ »çÄ«¸ðÅäÀÇ °îÀ» Ç¥ÀýÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ´ç½Ã ·ùÀÌÄ¡ »çÄ«¸ðÅä´Â Á÷Á¢ ³ª¼¼ À¯Èñ¿ÀÇ °îµéÀÌ Ç¥ÀýÀÌ ¾Æ´Ñ À¯»ç¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÔÀåÀ» ³Â°í Ç¥Àý ÀÇÈ¤À» ¹þ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ À¯Èñ¿Àº Ç¥Àý ³í¶õÀ¸·Î ÀÎÇØ 13³â°£ ¸ö´ã¾Ò´ø KBS2 'À¯Èñ¿ÀÇ ½ºÄÉÄ¡ºÏ'¿¡¼ ÇÏÂ÷ÇÏ´Â µî Æ¯º°ÇÑ ¹æ¼ÛÈ°µ¿À» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
olzllovely@sportschosun.com
ÀÓ¿µ¿õ ¹è¿ì º¯½Å, ¿Ö ¹ß¿¬±â ¿ì·Áµµ ¾øÀ»±î?
°¡Á· Á×À½ ¾Õµ×´Âµ¥ ¡°Á¶¿ëÈ÷ ¿ì¼¼¿ä¡±..ÃÔ¿µ Á¦ÀÛÁø °©Áú ³í¶õ
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡±
°í¼Óµµ·Î ÁúÁÖ UFO Â÷·® Àû¹ß..¡°¿Ü°èÀÎ °Çµå¸®Áö ¸¶¡±
¡®ÃÖ¼ø½Ç µþ¡¯ Á¤À¯¶ó ´«¹° ¡°¾ö¸¶, Ä¡¸Å Áõ»ó..¾ó±¼ ¸ø ¾Ë¾ÆºÁ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[¹éÁöÀºÀÇ ¹é¸¶µð] ÀÓ¿µ¿õ ¹è¿ì º¯½Å, ¿Ö ¹ß¿¬±â ¿ì·Áµµ ¾øÀ»±î?
2.
Àü³ë¹Î, ÀüÃ³ ±èº¸¿¬°ú '°á»ç°î' µ¿¹Ý Ãâ¿¬ÇÏ´õ´Ï¡¦'ÀÌÈ¥´Ù'¼ ¹«½¼ ¸»ÇÒ±î
3.
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡± (´Ù±î¹Ù)
4.
[SCÃÊÁ¡] "¸ö¹«°Ô 80kg µ¹ÆÄ, ¹è À§¿¡ ¹°Åëµµ ¿Ã¶ó°¡" ¸¸»è D¶óÀÎ °ø°³ÇÑ ÀÓ»êºÎ ½ºÅ¸µé
5.
[SCÇöÀå] "6ºÐ ³ÑÀ¸¸é Å¸ÀÌÆ²°î ¾ÈµÅ?"¡¦ÀÌ½ÂÀ±, À½¿ø ½ÃÀå¿¡ ´øÁø Á¤±Ô µµÀüÀå(Á¾ÇÕ)
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±¤ÁÖFC °á´Ü ³»·È´Ù' ¿¡ÀÌ½º ¾öÁö¼º, ½º¿ÏÁö ½ÃÆ¼·Î °£´Ù[´Üµ¶]
2.
"»©¾Ñ±ä ³»Â÷ Ã£¾ÆÁà, Á¦¹ß"À¯·Î2024°¡ ³ºÀº ±â±¸ÇÑ »ç¿¬?¡¦¿¼º ÅäÆ®³ÑÆÒ, ÅäÆ®³Ñ 4À§ ³»±âÇß´Ù°¡ 'Æø¸Á', À×±Û·£µå ¿ì½Â¿¡ Àçº£ÆÃ
3.
'Åõ±¸¼ö Á¦ÇÑ ¼Ó ±âÀû' Ã»´ã°í °º´Çö, Ã»·æ±â °¨°ÝÀÇ 105±¸ ¿ÏºÀ½Â[¸ñµ¿ ÇöÀå]
4.
56½Â ¿ÜÀÎ ÄÄ¹é Çö½Ç µÇ³ª?¡¦' ÃÖ°í 143§°' ¿äÅ°½Ã, 45±¸ ¶óÀÌºêÇÇÄª "Ã¹ µîÆÇº¸´Ù ÁÁ¾Ò´Ù"
5.
'°£ÀýÇÔ °¡µæ' 12³â ¸ö´ãÀº Ä£Á¤ÆÀ+Ä£Çü ¶°³ª »õÃâ¹ß¡¦»ç·ÉÅ¾µµ "ÆíÇÏ°Ô ÇØ¶ó" ¸»ÇÏ°í ½ÍÀº ³²ÀÚ [SCÆ÷Ä¿½º]