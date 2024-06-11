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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-11 09:05
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] °¡¼ö Çö¾Æ°¡ 32»ì ¼½½Ã ÄÜ¼ÁÆ® ¿©°¡¼öÀÇ °í¹ÎÀ» ¼±¹è °¡¼ö ¾öÁ¤È¿¡°Ô ÅÐ¾î³õÀ¸¸ç ´«¹°À» ½ñ¾Ò´Ù.
9ÀÏ Ã¤³Î 'Umaizing ¾öÁ¤ÈTV'¿¡´Â '¾ö¸ÞÀÌÂ¡ µ¥ÀÌÆ® EP.01 with Çö¾Æ'¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
¾öÁ¤È¿¡ ÀÌ¾î ÀÌÈ¿¸® ±×¸®°í Çö¾Æ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ °¡¿ä°è¿¡¼ ¼½½Ã ¼Ö·Î ¿©°¡¼öÀÇ °èº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â ´ëÇ¥ ¶óÀÎ.
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Çö¾Æ´Â "Á¦ ÀÍ¼÷ÇÑ ¸ö¹«°Ô¿¡¼ 8kgÀÌ ÂÈ´Ù. ¿ÊÀÔ±â Èûµé¾î¼ ´ÙÀÌ¾îÆ® ½ÃÀÛÇÑÁö 3ÀÏ µÆ´Ù"¸ç "ÀÚÁÖ ¾²·¯Áö´Â °Ç À¯ÀüÀÌ´Ù. ¾ö¸¶°¡ ½ÉÀåÀÌ º°·Î ¾ÈÁÁÀ¸½Ã´Ù. 26»ìºÎÅÍ ÀÚ²Ù ¾²·¯Áö±â ½ÃÀÛÇØ¼ 1³â¿¡ 2¹øÀº ´ëÇÐº¿ø °¡¾ßÇÑ´Ù. ¿äÁòÀº »ìÂî´Â°Ô ³Ê¹« ¹«¼·´Ù"°í Çß´Ù.
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¾öÁ¤È´Â "³»·Á¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é µÇÁö"¶ó°í À§·ÎÇßÀ¸³ª Çö¾Æ´Â "¿Ö ´«¹°ÀÌ ³ªÁö?"¶ó°í ¿ï¾ú´Ù.
¾öÁ¤È°¡ "³Ê°¡ ¹ú½á ±×·± »ý°¢À» ÇÏ´Â°Ô ³î¶ø´Ù. ¾î¶³¶§ ³Ê´Â ±×·± »ý°¢ÀÌ µå³Ä"°í ¹¯ÀÚ Çö¾Æ´Â "°è¼Ó ÀßÇÒ¼ö ÀÖÀ»±î ÀÌ·± »ý°¢À» ÇÑ´Ù. Á¦ÀÏ Èûµé ¶§ ¾ð´Ï¸¦ ¸¸³µ°í ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü '¾ÖÆ¼Æ©µå'°¡ ¾ð´Ï ÅÂµµ¸¦ º¸°í ³ª¿Â ³ë·¡°í ÇÒ°Ô ¾ø´Âµ¥ »ý°¢ÇÒ ¶§ ¾ð´Ï°¡ Àú¿¡°Ô ¿µ°¨À» Áá´Ù. ÁøÂ¥ ÁöÄ£´Ù »ý°¢ÇÒšœ ¾ð´Ï ¸¸³°Ô Çà¿îÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¾öÁ¤È´Â "³Ê°¡ ±×·¸°Ô ¸»ÇØÁà¼ ³»°¡ °¡¾ßÇÒ±æÀ» ¾Ë°ÔµÈ°Í °°´Ù. ³ªµµ °è¼ÓÇØ ³ª°¡¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. Çö¾Æ°¡ ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú´Ù°í ´À³¢°Ô ÇÏ°í ½Í´Ù. ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú¾î ¼Ö·Î ¿©°¡¼öÀÝ¾Æ. Á¤¸» Èñ±ÍÇÑ ¿ì¸® Çö¾Æ¾¾ ³Ê¹« ÀÚ¶û½º·´´Ù"°í ÀÀ¿øÇß´Ù.
Çö¾Æ´Â "ÇÑ°¡Áö ½ºÅ¸ÀÏÀ» °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Â ´À³¦ÀÌ´Ù. °¥ÁõÀÌ ³Ê¹« ³´Ù. ³» À½¾ÇÀÌ ³Ê¹« Áö·çÇÏ´Ù. ¿Ö ³ ÇÏ³ª ¹Û¿¡ Àß ¸øÇÏÁö »ý°¢µé ¶§ ´Ã »õ·Ó°í ½Í¾î¼ Áö±Ý È¸»ç ¸¸³µ´Ù. ÁÁÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ ÁÖ°í ¹ÞÀ¸¸é¼ ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÀ» ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÚ½Å°¨À» ¾î¸° Ä£±¸µé¿¡°Ô ¹Þ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¾öÁ¤È´Â "Çö¾Æµµ ±×·± »ç¶÷À» ±×¶§±×šœ Àß Ã£´Â°Í °°´Ù"¸ç ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ ´í½º ½ºÅ¸ÀÏ º¸±ë¿¡ ´ëÇØ ÄªÂùÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ "¿ì¸®´Â ¹«Á¶°Ç Áñ±â´Â ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹è¿ìµéµµ ÀÚ±âµé¸¸ÀÇ °ÍÀÌ ÀÖ´Ù. °°Àº ¹è¿ªÀ» ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ ÇÏ¸é ´Ù¸£°í, ±× ¹è¿ªÀ» ¾ó¸¶³ª Àß ¼ÒÈÇÏ´ÂÁö°¡ Áß¿äÇÏ´Ù. ¹«´ë¿¡¼ ±× ¹è¿ªÀ» Àß ÇØ³»¸é µÈ´Ù°í »ý°¢ÇØ¶ó"¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.
Çö¾Æ´Â "¼ÓÀÌ ÁøÂ¥ ½Ã¿øÇÏ´Ù"°í ¿ô¾ú°í, ¾öÁ¤È´Â "³ª´Â ³Ê°¡ ³Ê¹« ºÎ·¯¿ö. ¹ÌÁÖÅõ¾î ³ª°¡´Â ³Ê°¡. Àß Ã¬°Ü¸ÔÀ¸¸é¼ Åõ¾îÀßÇÏ°í. ³Ê ¾È¿¡ Çö¾Æ¸¦ Àß ²¨³»¼ º¸¿©ÁÖµµ·Ï ÇØ¶ó"¶ó°í ÀÀ¿øÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ Çö¾Æ´Â "¾ð´ÏÇÑÅ×µµ ¾ð´Ï ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ¾ð´Ï°¡ ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í À§·Î¿¡ °¨»çÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ¾öÁ¤È´Â "³Ê¸¦ ³Ê¹« °ø°¨ÇÑ´Ù. Áö±Ý ¾î·Æ°í ¸·¸·ÇÒ¼ö ÀÖÁö¸¸ ´ÙÀ½ÀÌ ´õ ±â´ëµÈ´Ù. Èû ºüÁöÁö¸¶ µ¶º¸ÀûÀÎ Çö¾Æ¾ß"¶ó°í µû¶æÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù. Çö¾Æ´Â "¾ð´Ï´Â ¿Ö »ç¶÷À» Èû³ª°Ô ÇØ¿ä?"¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.
lyn@sportschosun.com
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¼ÛÁß±â, ÇÑ¿©¸§ À¯¸ðÂ÷ ²ô´Â '¾Æµé¹Ùº¸' ±ÙÈ² ¡°¾¿¾¿ÇÏ°Ô À°¾Æ Áß¡±
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¡°¡®»ì·Á´Þ¶ó¡¯ ºñ¸í..¼Ò¸§¡± ¡®°£´ÞÇÁ¡¯ ÀÌ¾È ¸ÆÄÌ·±, °ø¿¬ Áß Ãß¶ô
2.
[SC¸®ºä] ÀÌÂù¿ø "ÀÓ¿µ¿õÀÇ ¼ú°ª °è»ê¿¡¡¦Àå¹ÎÈ£¡¤¿µÅ¹°ú ½Î¿ì´Ù Á¶¿ëÇØÁ®" ('¼Ò±ÝÀïÀÌ')
3.
"Å¹ÀçÈÆ, ÀÌÁ¤Àº¿¡ ÃßÆÄ" 1»ì ¿¬ÇÏ ±Í¿©¿î ¸Å·Â¿¡ '¢¾ÆøÇ³ ÇÃ·¯ÆÃ' ('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')[SC¸®ºä]
4.
"´©³ªÇÑÅ× ºüµû ¸ÂÀ»·¡?" ±è°¡¿¬, 8»ì ¿¬ÇÏ¢¾ÀÓ¿äÈ¯¿¡ ¼¿î "´«Ä¡ ¾ø´Â ÀÓÀú¾¾"
5.
'¸À³à¼® º¹±Í' ±èÁØÇö, ½Î´Ã ½Ã¼± ÀÇ½ÄÇß³ª "¹è½ÅÇÏ°í ³ª°¬´Ù µ¹¾Æ¿Ô´Ù" ½É°æ
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±¸À§´Â ¶È°°Àºµ¥, µµÀúÈ÷ Ä¥ ¼ö°¡ ¾ø´Ù' ±«¹°ÀÇ ÁøÂ¥ ±ÍÈ¯...·ùÇöÁø, ¹¹°¡ ´Þ¶óÁ³À»±î
2.
'¼¼ÀÌÇÁ¡æ¼¼ÀÌÇÁ¡æ¾Æ¿ô' ÃÊÀ¯ÀÇ ºñµð¿ÀÆÇµ¶ ÃÖÁ¾ °áÁ¤ ¹øº¹¡¦'¿À½É'Àº ¸·¾ÒÁö¸¸, '±ÔÁ¤'Àº ÁöÅ°Áö ¸øÇß´Ù
3.
"ÀÏ½ÃÀûÀÎ °Í. ±¦Âú¾ÆÁ³´Ù. ÇÇÇÒ»ý°¢ ¾ø´Ù" ·ùÇöÁø°ú ¸Â´ë°á ÀÇÁö µå·¯³ÂÁö¸¸... ¾çÇöÁ¾ ÆÈ²ÞÄ¡ º´¿ø °ËÁø °á°ú¿¡ ´Þ·È´Ù[±¤ÁÖ Æ÷Ä¿½º]
4.
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5.
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