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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-11 09:05



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] °¡¼ö Çö¾Æ°¡ 32»ì ¼½½Ã ÄÜ¼ÁÆ® ¿©°¡¼öÀÇ °í¹ÎÀ» ¼±¹è °¡¼ö ¾öÁ¤È­¿¡°Ô ÅÐ¾î³õÀ¸¸ç ´«¹°À» ½ñ¾Ò´Ù.

9ÀÏ Ã¤³Î 'Umaizing ¾öÁ¤È­TV'¿¡´Â '¾ö¸ÞÀÌÂ¡ µ¥ÀÌÆ® EP.01 with Çö¾Æ'¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

¾öÁ¤È­¿¡ ÀÌ¾î ÀÌÈ¿¸® ±×¸®°í Çö¾Æ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ °¡¿ä°è¿¡¼­ ¼½½Ã ¼Ö·Î ¿©°¡¼öÀÇ °èº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â ´ëÇ¥ ¶óÀÎ.

Çö¾Æ´Â "¿äÁòÀº ¾îµô°¡³ª Á¦°¡ ¸ºÀÌ´Ù"¶ó¸ç "ÇÇµð´Ôµéµµ Àú¿¡°Ô ´©³ª´©³ª ÇÑ´Ù. Áý¿¡¼­´Â ¸ºµþÀÌ°í ³²µ¿»ý µÑÀÌ¶ó '´©³ª' È£ÄªÀÌ ¾î»öÇÏÁö ¾Ê´Âµ¥ ÀÏÇÏ¸é¼­ ´©³ª ¼Ò¸® µè´Â°Ô ¾î»öÇÏ´Ù"°í ¿ô¾ú´Ù.

¿äÁò ÀÏ»ó¿¡ ´ëÇØ¼­´Â 8kgÀÌ ÂÇ ´ÙÀÌ¾îÆ®¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ "¾ÆÄ§ 8½Ã¿¡ ´«¶°¼­ ¹Ù·Î ÇÑ½ÄÀ» ¸Ô¾î¾ß ÇÑ´Ù. ½Ò°ú ±¹À» ¸Ô¾î¾ß ÇØ¼­ ¿À´Ã ¾ÆÄ§¿¡´Â ¿À¹Ç¶óÀÌ½º ¸Ô°í Áß°£¿¡ ´ß°¡½¿»ì ¸Ô°í ¾ð´Ï ¸¸³ª¼­ ¸Ô¾î¾ßÁö Çß´Âµ¥ ³ÃÀå°í¿¡¼­ ¶Ç ²¨³» ¸Ô°í ³ª¿Ô´Ù. ¿ä¸®µµ ¾öÃ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

"Çö¾Æ´Â ÀÏ»óÀÌ ¹ÝÀüÀÌ´Ù"¶ó¸ç µ¿Á¶ÇÑ ¾öÁ¤È­´Â "³ªµµ ¿äÁò ÀÏÂï ÀÏ¾î³ª°í ½Í¾î 8½Ã¹Ý¿¡¼­ 9½Ã Á¤µµ¿¡ ÀÏ¾î³­´Ù. ´Ê°Ô ÀÏ¾î³¯¼ö·Ï ÇÏ·ç°¡ ³Ê¹« Âª´õ¶ó"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Çö¾Æ´Â "Àü ÁÖ·Î 11½Ã Àáµé°í 8½Ã¿¡ ÀÏ¾î³­´Ù. ÃÖ´ë 1½Ã Àü¿¡´Â ÀÚ¾ßÇÑ´Ù. ³î¶§µµ 1½ÃµÇ¸é Èûµé´Ù. ¸®½º´× ÆÄÆ¼¶§ Áß°£¿¡ µµ¸Á°¬´Ù"°í ¿ô¾ú´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "³­ Àú³á¿¡ ³ª°¡ ³ë´Â°É ³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. ¿¹Àü¿¡´Â Å¬·´¿¡¼­ ³ë´Â °Å ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ °©ÀÚ±â ³»°¡ 1½Ã µÇ¸é Á¹¸®´õ¶ó. ³ªÀÌ µé¾ú´Ù ¸ø³ë³ªº¸´Ù Çß´Âµ¥ ³Ê¸»¿¡ ¾È½ÉµÈ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.


Çö¾Æ´Â "Á¦ ÀÍ¼÷ÇÑ ¸ö¹«°Ô¿¡¼­ 8kgÀÌ ÂÈ´Ù. ¿ÊÀÔ±â Èûµé¾î¼­ ´ÙÀÌ¾îÆ® ½ÃÀÛÇÑÁö 3ÀÏ µÆ´Ù"¸ç "ÀÚÁÖ ¾²·¯Áö´Â °Ç À¯ÀüÀÌ´Ù. ¾ö¸¶°¡ ½ÉÀåÀÌ º°·Î ¾ÈÁÁÀ¸½Ã´Ù. 26»ìºÎÅÍ ÀÚ²Ù ¾²·¯Áö±â ½ÃÀÛÇØ¼­ 1³â¿¡ 2¹øÀº ´ëÇÐº­¿ø °¡¾ßÇÑ´Ù. ¿äÁòÀº »ìÂî´Â°Ô ³Ê¹« ¹«¼·´Ù"°í Çß´Ù.


¾öÁ¤È­´Â "¿¹Àü¿¡ ¿¬¸» ½Ã»ó½Ä °¡¿äÁ¦¿¡ 7~8³â°£ ¹æ¼Û±¹¿¡ °¤Çô ÀÖ¾ú´Ù. ¾ðÁ¦±îÁö ÀÌ »ýÈ°ÀÌ °è¼ÓµÉ±î ¹Û¿¡¼­ Ä£±¸µé°ú ³î¸é¼­ Ä«¿îÆ® ´Ù¿î ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ Çß´Âµ¥ ³¡ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. Áö±ÝÀº Áý¿¡¼­ TV·Î º¸°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ Çö¾Æ´Â "Àú´Â ¿äÁò ±×°É(³¡À») ´À³¤´Ù. ÆÒµéÀ» À§ÇØ¼­ ¸ÚÀÖ°Ô ³»·Á¿À´Â ¹æ¹ýÀ» ÅÍµæÇÏ°í ½Í´Ù. ´Ù¸¸ ³»·Á¿Ã ¶§ ½½ÇÁÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸»À» ÅÐ¾î³ù´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "³»·Á¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é µÇÁö"¶ó°í À§·ÎÇßÀ¸³ª Çö¾Æ´Â "¿Ö ´«¹°ÀÌ ³ªÁö?"¶ó°í ¿ï¾ú´Ù.

¾öÁ¤È­°¡ "³Ê°¡ ¹ú½á ±×·± »ý°¢À» ÇÏ´Â°Ô ³î¶ø´Ù. ¾î¶³¶§ ³Ê´Â ±×·± »ý°¢ÀÌ µå³Ä"°í ¹¯ÀÚ Çö¾Æ´Â "°è¼Ó ÀßÇÒ¼ö ÀÖÀ»±î ÀÌ·± »ý°¢À» ÇÑ´Ù. Á¦ÀÏ Èûµé ¶§ ¾ð´Ï¸¦ ¸¸³µ°í ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü '¾ÖÆ¼Æ©µå'°¡ ¾ð´Ï ÅÂµµ¸¦ º¸°í ³ª¿Â ³ë·¡°í ÇÒ°Ô ¾ø´Âµ¥ »ý°¢ÇÒ ¶§ ¾ð´Ï°¡ Àú¿¡°Ô ¿µ°¨À» Áá´Ù. ÁøÂ¥ ÁöÄ£´Ù »ý°¢ÇÒšœ ¾ð´Ï ¸¸³­°Ô Çà¿îÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "³Ê°¡ ±×·¸°Ô ¸»ÇØÁà¼­ ³»°¡ °¡¾ßÇÒ±æÀ» ¾Ë°ÔµÈ°Í °°´Ù. ³ªµµ °è¼ÓÇØ ³ª°¡¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. Çö¾Æ°¡ ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú´Ù°í ´À³¢°Ô ÇÏ°í ½Í´Ù. ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú¾î ¼Ö·Î ¿©°¡¼öÀÝ¾Æ. Á¤¸» Èñ±ÍÇÑ ¿ì¸® Çö¾Æ¾¾ ³Ê¹« ÀÚ¶û½º·´´Ù"°í ÀÀ¿øÇß´Ù.

Çö¾Æ´Â "ÇÑ°¡Áö ½ºÅ¸ÀÏÀ» °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Â ´À³¦ÀÌ´Ù. °¥ÁõÀÌ ³Ê¹« ³­´Ù. ³» À½¾ÇÀÌ ³Ê¹« Áö·çÇÏ´Ù. ¿Ö ³­ ÇÏ³ª ¹Û¿¡ Àß ¸øÇÏÁö »ý°¢µé ¶§ ´Ã »õ·Ó°í ½Í¾î¼­ Áö±Ý È¸»ç ¸¸³µ´Ù. ÁÁÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ ÁÖ°í ¹ÞÀ¸¸é¼­ ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÀ» ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÚ½Å°¨À» ¾î¸° Ä£±¸µé¿¡°Ô ¹Þ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "Çö¾Æµµ ±×·± »ç¶÷À» ±×¶§±×šœ Àß Ã£´Â°Í °°´Ù"¸ç ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ ´í½º ½ºÅ¸ÀÏ º¸±ë¿¡ ´ëÇØ ÄªÂùÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ "¿ì¸®´Â ¹«Á¶°Ç Áñ±â´Â ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹è¿ìµéµµ ÀÚ±âµé¸¸ÀÇ °ÍÀÌ ÀÖ´Ù. °°Àº ¹è¿ªÀ» ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ ÇÏ¸é ´Ù¸£°í, ±× ¹è¿ªÀ» ¾ó¸¶³ª Àß ¼ÒÈ­ÇÏ´ÂÁö°¡ Áß¿äÇÏ´Ù. ¹«´ë¿¡¼­ ±× ¹è¿ªÀ» Àß ÇØ³»¸é µÈ´Ù°í »ý°¢ÇØ¶ó"¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.

Çö¾Æ´Â "¼ÓÀÌ ÁøÂ¥ ½Ã¿øÇÏ´Ù"°í ¿ô¾ú°í, ¾öÁ¤È­´Â "³ª´Â ³Ê°¡ ³Ê¹« ºÎ·¯¿ö. ¹ÌÁÖÅõ¾î ³ª°¡´Â ³Ê°¡. Àß Ã¬°Ü¸ÔÀ¸¸é¼­ Åõ¾îÀßÇÏ°í. ³Ê ¾È¿¡ Çö¾Æ¸¦ Àß ²¨³»¼­ º¸¿©ÁÖµµ·Ï ÇØ¶ó"¶ó°í ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ Çö¾Æ´Â "¾ð´ÏÇÑÅ×µµ ¾ð´Ï ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ¾ð´Ï°¡ ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í À§·Î¿¡ °¨»çÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ¾öÁ¤È­´Â "³Ê¸¦ ³Ê¹« °ø°¨ÇÑ´Ù. Áö±Ý ¾î·Æ°í ¸·¸·ÇÒ¼ö ÀÖÁö¸¸ ´ÙÀ½ÀÌ ´õ ±â´ëµÈ´Ù. Èû ºüÁöÁö¸¶ µ¶º¸ÀûÀÎ Çö¾Æ¾ß"¶ó°í µû¶æÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù. Çö¾Æ´Â "¾ð´Ï´Â ¿Ö »ç¶÷À» Èû³ª°Ô ÇØ¿ä?"¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.

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