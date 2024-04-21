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¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-04-21 09:46


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ] ¹è¿ì ±¸º»ÀÓÀÌ ¼¼»óÀ» ¶°³­ Áö ¹ú½á 5³âÀÌ Èê·¶´Ù.

±¸º»ÀÓÀº 2019³â 4¿ù 21ÀÏ ºñÀÎµÎ¾Ï Åõº´ ³¡ »ç¸ÁÇß´Ù. Çâ³â 50¼¼.

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ÇÑÆí ±¸º»ÀÓÀº 1992³â ±Ø´Ü '¹ÌÃß'¿¡ ÀÔ´ÜÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¿µÈ­ '¹Ì½ºÅÍ ¸¾¸¶', '¸¶´©¶ó Á×ÀÌ±â', '¼±»ý ±èºÀµÎ', '¹Ù¶÷ÀÇ Àü¼³', '¹Ì½ºÅÍ ÁÖºÎÄûÁî¿Õ', '¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö', '¸ø¸»¸®´Â °áÈ¥', 'È­·ÁÇÑ ÈÞ°¡', '¶óµï¿À µ¥ÀÌÁî', '´Á´ë¼Ò³â' µî°ú µå¶ó¸¶ 'Å½³ª´Âµµ´Ù', 'ÆÇ´Ù¾ç°ú °í½¿µµÄ¡' µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÀÎ»ó ±íÀº ¿­¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. °íÀÎÀÇ À¯ÀÛÀº 2015³â ¹æ¿µµÈ MBC µå¶ó¸¶ '¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf'ÀÌ´Ù.


¾È¼ÒÀ± ±âÀÚ antahn22@sportschosun.com

 
 