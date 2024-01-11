'SON ÀÚ¸® À§Çù? ÀüÇô ¾Æ´Ï´Ù' º£¸£³Ê, ÃâÀü ½Ã°£ "¼ÕÈï¹Î°ú »ó°ü ¾øÀ» °Í" Àü¸Á
±â»çÀÔ·Â 2024-01-11 11:24:13
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÇö¼® ±âÀÚ] Æ¼¸ð º£¸£³Ê´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÇ °æÀïÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ºóÀÚ¸®¸¦ Ã¤¿öÁÙ Áß¿äÇÑ Àü·ÂÀÌ¾ú´Ù.
ÅäÆ®³ÑÀº Áö³ 10ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ º£¸£³Ê ÀÓ´ë ¿µÀÔ ¼Ò½ÄÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ¹ø °Ü¿ï ÀÌÀû½ÃÀå¿¡¼ °ø°Ý¼ö ¿µÀÔÀÌ ÇÊ¿äÇß´ø ÅäÆ®³ÑÀº ºü¸£°Ô º£¸£³Ê ÀÓ´ë¸¦ ¼º»ç½ÃÅ°¸ç Àü·Â º¸°¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
º£¸£³Ê´Â ÀÔ´Ü ÀÎÅÍºä¿¡¼ "ÀÌ°÷¿¡ ¿À°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù. ³ª´Â ºòÅ¬·´¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ÀÌ¹Ì °æ±â¸¦ ÆîÃÄº» Àûµµ ÀÖ´Ù. ÅäÆ®³ÑÀ» »ó´ëÇÏ´Â °æ±â´Â Ç×»ó Áß¿äÇÑ °æ±â¿´´Ù. ÀÌ ±¸´ÜÀÇ ÀÏ¿øÀÌ µÇ¾î ³Ê¹« ±â»Ú´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
È°¾à°ú ¿ì½Â¿¡ ´ëÇÑ Æ÷ºÎµµ µå·¯³Â´Ù. º£¸£³Ê´Â "¿©±â¼ ÃÖ°íÀÇ ¼±¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù. ³»°¡ ¼Óµµ°¡ ºü¸£°í, »ó´ë¿¡°Ô À§ÇùÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» »ç¶÷µéÀº ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ³ªµµ ±×·¸°Ô ÇÏ°í ½Í´Ù. Àç¹ÌÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ µÇ¾î ÆÀ¿¡ Àß ÀûÀÀÇÏ°í, µ¿·áµéµµ ³» ¼º°Ý¿¡ ¸¸Á·ÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù. ¿¹Àü Ã¿½Ã¿¡ ÀÔ´ÜÇßÀ» ¶§ ¿ì½ÂÀÚ°¡ µÇ°í ½Í´Ù°í ¸»Çß°í, ¸¶Áö¸·¿¡´Â Å¸ÀÌÆ²µµ µû°í ½Í´Ù°í Çß´Ù. °á±¹ À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×¿¡¼ ¿ì½ÂÇßÀ¸´Ï, ±×·¸´Ù°í ¸»ÇØµµ ³ª»ÚÁö ¾ÊÀ» °Í °°´Ù. ³ª´Â Å¸ÀÌÆ²À» ¾ò±â À§ÇØ ¿©±â¿¡ ¿Ô´Ù"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
º£¸£³Ê´Â 11ÀÏ °³ÀÎ SNS¸¦ ÅëÇØ ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ÀÇ Ã¹ ÈÆ·Ã¿¡ Âü¿©ÇÑ ¸ð½Àµµ °ø°³ÇÏ¸ç "ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ÀÇ Ã¹ ³¯, ±âºÐÀÌ Á» ÁÁ¾Ò´Ù"¶ó¸ç ±â´ë°¨µµ ³»ºñÃÆ´Ù.
º£¸£³ÊÀÇ ÀÓ´ë ÀÌÀû ÀÌÀ¯´Â ¸¶¸£ÄÚ ·ÎÁ¦ ¶óÀÌÇÁÄ¡È÷ °¨µ¶ÀÌ Á÷Á¢ ¹àÇû´Ù. ·ÎÁ¦ °¨µ¶Àº "±×´Â ÀÓ´ë¸¦ ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "º£¸£³Ê´Â À¯·Î 2024¿¡ ³ª°¡°í ½Í±â¿¡ ¶Ù¾î¾ß ÇÏ°í, ¿ì¸®µµ ±×¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù"¶ó¸ç º£¸£³Ê°¡ À¯·Î 2024 ÃâÀüÀ» À§ÇØ È°¾àÀ» À§ÇÑ ÃâÀü ½Ã°£À» ¾ò°íÀÚ ÀÌÀûÀ» ÁØºñÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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º£¸£³ÊÀÇ È°¾à ¿©ºÎ¸¦ Àå´ãÇÒ ¼ö´Â ¾øÁö¸¸, º£¸£³ÊÀÇ È°¾àÀ¸·Î ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ÃâÀü¿¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀÖ¾ú´Ù. ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ Âü°¡ ±â°£ ÀÌÈÄ ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ÀÔÁö°¡ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÆÁ¤ÀÌ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ º£¸£³ÊÀÇ ÃâÀü ½Ã°£Àº ¼ÕÈï¹Î°ú´Â º°°³·Î Ã¥Á¤µÉ °ÍÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ µîÀåÇß´Ù.
¿µ±¹ÀÇ TBRÇ²º¼Àº 11ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) 'ÅäÆ®³Ñ°ú °¡±î¿î ¼Ò½ÄÅëµéÀÌ º£¸£³Ê¿Í ¼ÕÈï¹Î¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±âÇÑ °Í'ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
TBRÇ²º¼Àº 'ÅäÆ®³Ñ°ú °¡±î¿î ¼Ò½ÄÅëµéÀº º£¸£³ÊÀÇ ÃâÀü ½Ã°£ÀÌ ¼ÕÈï¹Î¿¡°Ô ¿µÇâ¹ÞÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ ÃâÀüÀ¸·Î 2¿ù Áß¼ø±îÁö °æ±â¿¡ ³ª¼³ ¼ö ¾ø´Ù. º£¸£³Ê´Â ¼ÕÈï¹Î šœÀç½Ã ÃÖÀü¹æ¿¡¼ °æÀïÀ» Á¦°øÇÒ °ÍÀÌ´Ù'¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î '¼Ò½Ä¿¡ µû¸£¸é º£¸£³Ê°¡ ¿£Á¦ Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶ ÁöÈÖÇÏ¿¡¼ Á¤±âÀûÀ¸·Î ÃâÀüÇÏ´Â °ÍÀº ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ºÎÀç¿¡ ´Þ·ÁÀÖÁö ¾Ê´Ù°í ¾Ë·ÁÁ³´Ù. º£¸£³Ê´Â ´Ü±â ¿µÀÔÀÌÁö¸¸, ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ ºûÀ» ¹ßÇÒ ±âÈ¸¸¦ ¾òÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±×ÀÇ ºü¸¥ ¼Óµµ´Â Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç°¡ °ø°Ý¼öµé¿¡°Ô ¿ä±¸ÇÏ´Â °Í¿¡ ºÎÇÕÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÌ µ¹¾Æ¿À¸é Àü¹æ°ú ÁÂÃø¿¡¼ ¿É¼ÇÀ¸·Î Á¦°øµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ º£¸£³Ê´Â ¿Ã ½ÃÁð Æ¯Á¤ ½ÃÁ¡¿¡´Â ¼ÕÈï¹Î°ú ÇÔ²² ÃâÀüÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù'¶ó¸ç º£¸£³Ê°¡ °æÀïÀÚ º¸´Ù´Â Á¦2ÀÇ ¿É¼ÇÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
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¼ÕÈï¹Î°ú ºñ±³ÇÏ¸é Â÷ÀÌ°¡ Å©´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº ¿Ã ½ÃÁð Áö³ 2021~2022½ÃÁð µæÁ¡¿ÕÀ» ¼ö»óÇßÀ» ´ç½Ã¿Í ºñ±³µÉ ¸¸Å ¾öÃ»³ È°¾àÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ì ¸®±× 12°ñÀ» ±â·ÏÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº ¿¤¸µ È¦¶õ, ¸ðÇÏ¸Þµå »ì¶ó¿¡ ÀÌ¾î µæÁ¡ 3À§¿¡ ¿À¸£¸ç À¯·ÂÇÑ µæÁ¡¿Õ ÈÄº¸ Áß ÇÑ ¸íÀ¸·Î ²ÅÈù´Ù. Áö³ ½ÃÁð ºÎÁøÀ» ÀÌ°Ü³»°í ÅäÆ®³Ñ °ø°ÝÀÇ ¼±ºÀÀåÀ¸·Î ¿Ïº®ÇÏ°Ô µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
Àü¹Ý±â º£½ºÆ® 11¿¡µµ »ÌÇû´Ù. À×±Û·£µå ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×(EPL) »ç¹«±¹Àº 8ÀÏ '¾Ù·± ½Ã¾î·¯ÀÇ 2023~2024½ÃÁð ÇöÀç±îÁö º£½ºÆ®11'À» °ø°³Çß´Ù. ÇØ´ç ¸í´Ü¿¡´Â °ñÅ°ÆÛ¿¡ ±¼¸®¿¤¸ð ºñÄ«¸®¿À°¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. ¼öºñÁøÀº Æ®·»Æ® ¾Ë·º»ê´õ-¾Æ³Îµå, Àª¸®¾ö »ì¸®¹Ù, ¹öÁú ÆÇ´ÙÀÌÅ©, µ¥½ºÆ¼´Ï ¿ìµµ±â°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¹ÌµåÇÊ´õ´Â µ¥Å¬·± ¶óÀÌ½º¿Í ´õ±Û¶ó½º ·çÀÌ½º°¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È°í, °ø°ÝÁøÀº ¸ðÇÏ¸Þµå »ì¶ó, ¿Ã¸® ¿ÓÅ²½º, Á¦·¯µå º¸À¢ ±×¸®°í ¼ÕÈï¹ÎÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ½Ã¾î·¯´Â ¼ÕÈï¹Î ¼±Á¤ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ "±×´Â Æ¯º°ÇÑ Àç´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Ù. °ñ´ë ¾Õ¿¡¼ °øÀ» ÀâÀ¸¸é µæÁ¡ÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â µ¥ ÀÇ½ÉÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù"¶ó¸ç ¼ÕÈï¹ÎÀÌ Å¹¿ùÇÑ °ñÀâÀÌ¶ó°í ÄªÂùÇß´Ù.
12¿ù µ¿¾È 4°ñ 4µµ¿òÀÇ È°¾àÀ» ÆîÄ¡¸ç EPL 12¿ù ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö ÈÄº¸¿¡µµ ¿Ã¶ú´Ù. °³ÀÎ Åë»ê 5¹øÂ° ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö ¼ö»óÀ» ³ë¸®°í ÀÖ´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº Áö³ 9¿ù ´ç½Ã 4°æ±â 6°ñ·Î ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×°¡ »ÌÀº '2023³â 9¿ù EA½ºÆ÷Ã÷ ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö»ó' ÃÖÁ¾ ÈÄº¸ 7ÀÎ¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ÀÌÈÄ ÇÔ²² ÈÄº¸¿¡ ¿Ã¶ú´ø ÈÇ¸®¾È ¾Ë¹Ù·¹½º, Æäµå·Î ³×Åõ, ¸ðÇÏ¸Þµå »ì¶ó µîÀ» Á¦Ä¡°í ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö¿¡ »ÌÇû´Ù.
ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×´Â ´ç½Ã '¼ÕÈï¹ÎÀº 2023³â 9¿ù EA½ºÆ÷Ã÷ ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö·Î »ÌÇû´Ù"¶ó¸ç "ÅäÆ®³Ñ ÁÖÀåÀÎ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÅäÆ®³ÑÀÌ ¹ø¸®, ¼ÎÇÊµå À¯³ªÀÌÆ¼µå, ¸®¹öÇ®À» ²ª°í ¾Æ½º³Î°ú ºñ±â´Â µ¿¾È 4°æ±â¿¡¼ 6°ñÀ» ÅÍÆ®¸®¸ç ¸®±× ¹«ÆÐ ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù. ¹ø¸® ¿øÁ¤¿¡¼ ÇØÆ®Æ®¸¯À» ±â·ÏÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº 'ºÏ·±´ø ´õºñ'¿¡¼ ¸ÖÆ¼°ñÀ» ÅÍÆ®·È°í, ¸®¹öÇ® »ó´ë·Î ¼±Á¦°ñÀ» ±â·ÏÇÏ¸é¼ ÅäÆ®³ÑÀÌ 2017³â ÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ¸®¹öÇ®Àü ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ´Â µ¥ ÀÏÁ¶Çß´Ù'¶ó°í ¼ö»ó ¹è°æÀ» ¼³¸íÇß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº ÇØ´ç ¼ö»óÀ¸·Î Åë»ê 4¹øÂ° ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö»ó ¼ö»ó¿¡ ¼º°øÇßÀ¸¸ç, 2020³â 10¿ù ÀÌÈÄ 3³â ¸¸¿¡ ¼ö»óÇß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº Åë»ê 4È¸ ¼ö»óÀ¸·Î EPLÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¼±¹èµé°úµµ ¾î±ú¸¦ ³ª¶õÈ÷ Çß´Ù. ¾Ù·± ½Ã¾î·¯, Æ¼¿¡¸® ¾Ó¸®, µ¥´Ï½º º£¸£Ä¯ÇÁ, ÇÁ·©Å© ·¥ÆÄµå µî ¼¼°èÀûÀÎ ¼±¼öµéÀÌ ¼ÕÈï¹Î°ú ÇÔ²² ÀÌ´ÞÀÇ ¼±¼ö»ó 4È¸ ¼ö»óÀ» ¼º°øÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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¿µ±¹ÀÇ µ¥ÀÏ¸®¸ÞÀÏÀº 'ÅäÆ®³Ñ ÆÒµéÀº º£¸£³Ê°¡ ½¬¿î ±âÈ¸¸¦ ³õÄ¡´Â ¿µ»óÀ» °øÀ¯ÇÏ¸ç º£¸£³Ê¸¦ ÀÓ´ë·Î EPL·Î µ¥·Á¿À°Ú´Ù´Â ±¸´ÜÀÇ °è¾àÀ» °¡º±°Ô ¿©°å´Ù. ÀÌ¹Ì ÅäÆ®³Ñ ÆÒµéÀº SNS¿¡¼ ±×°¡ ±âÈ¸¸¦ ³¶ºñÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» Á¶·Õ´çÇÑ °ÍÀ» ±Ù°ÅÇØ º£¸£³Ê¿¡°Ô Å« ÀÚ½Å°¨À» °®°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù'¶ó¸ç ÅäÆ®³Ñ ÆÒµéÀÌ ÀÌ¹Ì º£¸£³Ê ¿µÀÔ¿¡ Å« ±â´ë¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
µ¥ÀÏ¸®¸ÞÀÏÀÌ °ø°³ÇÑ ¿µ»ó¿¡¼ º£¸£³Ê´Â ÇÑ ÇÁ¸®½ºÆ¼¾Ë Ãà±¸ Àü¹®°¡ÀÇ ÆÐ½º ÀÌÈÄ ºó °ñ´ë¿¡µµ °øÀ» ³ÖÁö ¸øÇÏ°í ¸Ö¸® ³¯¸®´Â µî ±×°¡ EPL ¹«´ë¿¡¼ º¸¿©Áá´ø ²ûÂïÇÑ °ñ °áÁ¤·ÂÀ» ´Ù½Ã ¼±º¸¿´´Ù. ÀÌÈÄ ÆÒµéÀº ±×ÀÇ ½É°¢ÇÑ °ñ °áÁ¤·ÂÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ç¼ö ¸ðÀ½ÁýÀ» SNS¿¡ ¿Ã¸®¸ç 'ÀÌ ÀÏÀÌ ¿ì¸®¿¡°Ô Àß Ç®¸®Áö ¾ÊÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Ù'¶ó¸ç º£¸£³Ê ¿µÀÔÇÏ´Â °ÍÀÌ ½¬¿î ÀÌÀ¯´Â ±×°¡ ½Ç·ÂÀÌ ¶³¾îÁö±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â °ÍÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
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º£¸£³ÊÀÇ Ã¿½Ã ½ÃÀý¿¡ ´ëÇØ '¼º°øÀûÀÎ ÀÌÀûÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. 56°æ±â¿¡¼ 10°ñÀº ±â´ëµæÁ¡ÀÌ 18.54°ñÀÌ¾ú´ø °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é ºñÂüÇß´Ù. Å« ±âÈ¸µéÀ» ³õÃÆ°í, ¿ÀÇÁ»çÀÌµåµµ ÀÏ»óÀÌ¾ú´Ù'¶ó°í Æò°¡ÇÏ¸ç '±×´Â Ä«Å¸¸£ ¿ùµåÄÅÀ» ¾ÕµÎ°í ¹ß¸ñ ºÎ»óÀ¸·Î Å¸°ÝÀ» ÀÔ¾úÀ¸¸ç, ÀÌÈÄ ¿Ã ½ÃÁð ¶óÀÌÇÁÄ¡È÷¿¡¼ ¼±¹ß ÃâÀü 2°æ±â, 2°ñ¿¡ ±×ÃÆ´Ù'¶ó°í ÇöÀç »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.
½ºÄ«ÀÌ½ºÆ÷Ã÷ µ¶ÀÏÆÇ ¼Ò¼Ó ±âÀÚ ÇÊ¸³ ÈùÃ÷´Â "º£¸£³ÊÀÇ ÀÌ¸§ µÚ¿¡´Â Å« ¹°À½Ç¥°¡ ÀÖ´Ù. ±×´Â Ã¿½Ã ÀÌÀû Àü±îÁö ³ÃÇ÷ÇÑ °ø°Ý¼ö¿´´Ù. ±×´Â Á¤¸»·Î ÅÍÇÁÇß°í, °ñÅ°ÆÛ¿ÍÀÇ ÀÏ´ëÀÏ »óÈ²¿¡¼ ºÐ¸íÇÑ µæÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³ 2³â µ¿¾ÈÀº ±×·¯Áö ¸øÇß´Ù. ±×°¡ ´Ù½Ã ´Ü°è¸¦ ²ø¾î ¿Ã¸®·Á¸é ¿©·¯ ¹øÀÇ ÁÁÀº ¼ø°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö¸¸ ½±Áö´Â ¾Ê´Ù. EPLÀº Á¤¸» Èûµç ¸®±×°í, ºÐµ¥½º¸®°¡º¸´Ù ´õ ¾î·Æ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù"¶ó¸ç º£¸£³Ê°¡ ¹ÝµîÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
ÀÌ¾î "´ÙÇàÀÎ Á¡Àº º£¸£³Ê°¡ Ã¿½Ã ½ÃÀýºÎÅÍ EPLÀ» °æÇèÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ±×´Â ·±´øÀ» ¾Ë°í ÀÖÀ¸¸ç, EPL¿¡ ÀûÀÀÇÏ´Â µ¥ ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê´Ù. ³» »ý°¢¿¡ ±×´Â ÀÚ½Å°¨ÀÌ ¸Å¿ì ³·¾ÒÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù. ±×ÀÇ ½ÃÀÛÀº ÁÁÁö ¸øÇß°í, ¶óÀÌÇÁÄ¡È÷¿¡¼µµ ÁÁÀº ½Ã°£À» º¸³»Áö ¸øÇß´Ù. ¾Æ¸¶µµ Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç ¹Ø¿¡¼ Á¤±âÀûÀÎ ÃâÀü ½Ã°£À» °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ¸»ÀÌ´Ù"¶ó¸ç ÅäÆ®³Ñ¿¡¼´Â º£¸£³Ê°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
½ºÄ«ÀÌ½ºÆ÷Ã÷´Â ¹Ýµî °úÁ¤¿¡¼ Áß¿äÇÑ °ÍÀº Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·çÀÇ ½Å·Ú¶ó°í °Á¶ÇÏ¸ç, º£¸£³Ê°¡ ÀÔ´Ü Àü Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç¿Í ³ª´« ´ëÈ¿¡¼ Å« ÈûÀ» ¾ò¾úÀ» ¼ö ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀÇ Á¶·ÂÀÚ·Î¼ ÅäÆ®³Ñ¿¡ ÇÕ·ùÇÏ¿© ±âÈ¸¸¦ ¹ÞÀ» º£¸£³Ê°¡ ¼ÕÈï¹Î°ú ÇÔ²² ÅäÆ®³Ñ °ø°ÝÁø¿¡¼ À§·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áöµµ Å« °ü½ÉÀ» ¹ÞÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÀÌÇö¼® ±âÀÚ digh1229@sportschosun.com
- ¼Á¤Èñ¢¾±èÅÂÇö, ¾Ë°í º¸´Ï 30³â ÀÎ¿¬..¡°Áý¾È³¢¸® °¢º°ÇÑ »çÀÌ. Ù½°¡ ÁÖ¼±ÇØ ¸¸³µ´Ù¡± (µ¿Ä¡¹Ì)
- ¡°´ãÀÓ°ú °áÈ¥Çß´Ù¡± »çÁ¦Áö°£¼ ºÎºÎ·Î..8»ì ¿¬»ó¿¬ÇÏ »ç¶û ÀÌ¾ß±â
- ¡°ÀüÇýÁø ÇÏ¼¼¿ä¡±..ÍºÀÌ¼±±Õ »ç¸Á 22ÀÏ¸¸ ¼Ò¼Ó»ç ÀüÇÑ ¾Æ³» ±ÙÈ²
- ¡°³»»ç¶û ÀÔ¿øÇØ ÀÖ³×¿ä¡±. ÅÂÁø¾Æ ¾Æ³»¿Í °°Àº È¯ÀÚº¹ ÀÔ¾î
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