Á¶Çý·Ã, °ú°Å Èí¿¬ °í¹é "¿øºó 'µµ¶óÁö ´ã¹è' ³¿»õ ¾Ë¾ÆÂ÷·Á" ('¶ó½º')

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Á¶À±¼± ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 15:07
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶À±¼± ±âÀÚ] Á¶Çý·ÃÀÌ ¼ÛÁß±â, ¿øºó°úÀÇ ÀÏÈ¸¦ ÀüÇß´Ù.
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ÀÌ¸¦ µéÀº ±è±¸¶ó´Â "±Ù 20¿© ³â Àü ÀÏÀÎµ¥ ±× ±â¾ïÀ¸·Î Áö±Ý±îÁö ÅÐ¾î´ë´Â °Å º¸¸é Á¤¸» ´ë´ÜÇÏ´Ù"°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
supremez@sportschosun.com
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5.
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1.
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2.
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