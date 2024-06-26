Á¶Çý·Ã, °ú°Å Èí¿¬ °í¹é "¿øºó 'µµ¶óÁö ´ã¹è' ³¿»õ ¾Ë¾ÆÂ÷·Á" ('¶ó½º')

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Á¶À±¼± ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 15:07



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶À±¼± ±âÀÚ] Á¶Çý·ÃÀÌ ¼ÛÁß±â, ¿øºó°úÀÇ ÀÏÈ­¸¦ ÀüÇß´Ù.

26ÀÏ MBC '¶óµð¿À½ºÅ¸'´Â '¿øºóºÎÅÍ ¼ÛÁß±â±îÁö?! ¾öÃ»³­ Á¶Çý·Ã ¿¬¿¹°è ÀÎ¸Æ Å¬¶ó¾²'¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.

Åé½ºÅ¸µé°ú °­·ÄÇÑ Ãß¾ïÀÌ ¸¹´Ù´Â Á¶Çý·ÃÀº "µÎ ºÐ Á¤µµ ÀÌ¾ß±â ÇÏÀÚ¸é ¸ÕÀú ¼ÛÁß±â´Ù. SÈ£ÅÚ¿¡ °£ ÀûÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ±×°÷¿¡¼­ ¿ì¿¬È÷ ¼ÛÁß±â¸¦ ¸¸³ª°Ô µÆ´Ù. ¼ÛÁß±â°¡ ¾Æ¹öÁö »ý½Å ±â³äÀ¸·Î ½Ä»ç¸¦ ÇÏ·¯ ¿Â °Å´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Á¶Çý·ÃÀº "¹º°¡ ÇØÁÖ°í ½Í¾î¼­ ºñ½Ñ ¼¤ÆäÀÎÀ» ¼±¹°Çß´Ù. ±×·¨´õ´Ï °³ÀÎÀûÀ¸·Î ¼ÛÁß±âÇÑÅ× ÀüÈ­°¡ ¿Í¼­ '¼±¹è´Ô, ³Ê¹« °¨µ¿ÇØ¼­ ½Ä»ç¸¦ ´ëÁ¢ÇØµå¸®°í ½Í´Ù'°í ÇØ¼­ ÀÏ½ÄÁý¿¡¼­ ÀÏ´ëÀÏ·Î ½Ä»ç¸¦ Çß´Ù"°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ±è±¸¶ó´Â "µ¶´ë¸¦ ÇÑ °Å³Ä. ±»ÀÌ ±×·² ÇÊ¿ä±îÁö ÀÖ¾úÀ»±î¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µå´Âµ¥ ±× Ä£±¸ ´ë´ÜÇÏ´Ù"¸ç ³î¶ó¿öÇß°í, Á¶Çý·ÃÀº "¼ÛÁß±â°¡ ¾à°£ °æ°èÇÏ¸é¼­ ¸Ô±â´Â Çß´Ù. ±Ùµ¥ µÇ°Ô °¨µ¿ÀÌ¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯¸é¼­ "¹øÈ£¸¦ µû·Á°í Çß´Âµ¥ ÀÚÁ¦Çß´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù.



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±×·¯ÀÚ ±è±¸¶ó´Â "±× ³¿»õ¸¦ ¾Ë¾ÆÂ÷¸° °Íµµ ´ë´ÜÇÏ´Ù"°í Çß°í, Á¶Çý·ÃÀº "±×¶§´Â ³ªµµ ÇÇ¿üÀ¸´Ï±î. ±Ùµ¥ ³ª´Â µµ¶óÁö´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù. (¿øºó¿¡°Ô) ´ã¹è¸¦ »¯Áö´Â ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç ÄðÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ÀÌ¾î "µ¶Æ¯ÇÑ µµ¶óÁö ³¿»õ°¡ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¿¬½ÀÇÒ šœµµ ¿øºóÀÌ ¿Ô´Ù ½ÍÀ¸¸é µµ¶óÁö ³¿»õ°¡ ³µ´Ù. Áö±Ýµµ ±× ³¿»õ¸¦ ÀØÁö ¸øÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¸¦ µéÀº ±è±¸¶ó´Â "±Ù 20¿© ³â Àü ÀÏÀÎµ¥ ±× ±â¾ïÀ¸·Î Áö±Ý±îÁö ÅÐ¾î´ë´Â °Å º¸¸é Á¤¸» ´ë´ÜÇÏ´Ù"°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.



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