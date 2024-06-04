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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-04 22:05 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-04 22:19
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ¹è¿ì ·ù½Ã¿øÀÌ 19»ì ¿¬ÇÏ ¾Æ³»¿Í ¿ÃÇØ ºÎ¸ð°¡ µÈ´Ù°í ÃÖÃÊ·Î ¹àÇû´Ù.
4ÀÏ SBS '½Å¹ß ¹þ°í µ¹½ÌÆ÷¸Ç'Àº ·ù½Ã¿ø ¹®¼¼À±ÀÌ ¹è¿ì°è¿Í °³±×°èÀÇ ÇÁ¸°½º·Î µîÀåÇß´Ù.
Æò»ýÀ» ÇÁ¸°½º·Î »ì¾Æ¿À½Å ¿Õ³âÀÇ ¹Ì³²¿Àºü·Î ¼Ò°³µÈ ¹è¿ì°è ¿øÁ¶ ÇÁ¸°½º ·ù½Ã¿øÀº ÇöÀç 19»ì ¿¬ÇÏ ¾Æ³»¿Í 5³âÂ° ÇÎÅ©ºû °¡Á¤À» ²Ù¸®°í ÀÖ´Â ±ÙÈ²À» °ø°³Çß´Ù.
·ù½Ã¿øÀº "Á¦°¡ µ¹½ÌÀÌ µÇ°í ³ª¼ Á×À» ¶§±îÁö ³» ÀÎ»ý¿¡ °áÈ¥Àº ¾ø´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 'ÀÌ »ç¶÷ÀÌ´Ù' ½ÍÀº »ç¶÷À» ¸¸³ª´Ï±î ÇÑ¹æ¿¡ »ý°¢ÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù. ±× ½ÈÀº °áÈ¥À» ÀÌ ¿©ÀÚ¶ó¸é ´Ù½Ã ÇÒ¼ö ÀÖ°Ú´Ù »ý°¢Çß´Ù"°í Áö±ÝÀÇ ¾Æ³»¸¦ ¸¸³ ¼ø°£À» ¶°¿Ã·È´Ù. ÀÌ¾î "ÃÖÃÊ °ø°³ÇÑ´Ù"¸ç "Á¦°¡ ¾Æºü°¡ µÈ´Ù. ¾Æ³»°¡ ÀÓ½Å 9ÁÖÂ÷´Ù. ¾îÁ¦ ÃÊÀ½ÆÄ·Î Ã³À½À¸·Î ¾Æ±â¸¦ ºÃ´Ù. ¸Ó¸® ÆÈ ´Ù¸® ÀÖ°í ½ÉÀåÀÌ Àß ¶Ù´õ¶ó"¶ó°í °¨°ÝÀÇ ¼ø°£À» ÀüÇß´Ù.
"ÀÚ¿¬ÀÓ½ÅÀÌ³Ä?"¶ó´Â Áú¹®¿¡´Â "½ÃÇè°üÀ» Çß´Ù"°í °í¹éÇß´Ù. ±×´Â "Ã³À½¿¡´Â ¾Æ³»¿¡°Ô Å«¼Ò¸®ÃÆ´Ù. °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸¶¶ó Çß´Âµ¥ »ý°¸´Ù Àß ¾ÈµÇ´õ¶ó. ³ªÀÌ´Â Á¡Á¡ ¸ÔÀ¸´Ï±î. ´õ ´Ê±âÀü¿¡ ½ÃÇè°ü ÇØº¸ÀÚÇØ¼ ½ÃÀÛÇß´Ù. 10°³¿ù¸¸¿¡ µÆ´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù. ·ù½Ã¿øÀº "½ÃÇè°üÀ» ÇÏ´Â ¾Æ³»°¡ °í»ýÇÏ´Â°Ô ÁöÄÑ¸¸ º¸´Â°Ô ³Ê¹« ¹Ì¾ÈÇß´Ù. ³²ÀÚ´Â Èûµç°Ô ¾ø´Ù. ¿©ÀÚ°¡ ¸ÅÀÏ ÁÖ»ç¸Â°í ³Ê¹« °í»ýÇÑ´Ù"°í ¹Ì¾ÈÇØÇß´Ù.
·ù½Ã¿øÀº "Çü´Ô Á¤ÀÚ ¾ó¸®¼Ì¾î¿ä?"¶ó°í Å¹ÀçÈÆ¿¡ ¹°¾ú°í, Å¹ÀçÈÆÀº "¾Æ´Ï ³ª´Â ³»°¡ °®°í ÀÖ´Ù"°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ»ó¹Î ±èÁØÈ£´Â "ÀúÈñ´Â ¾ó·È´Ù"°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò°í, ÀÌ»ó¹ÎÀº "¿äÁò ¸¶À½À» ´ÙÀâÀº°Ô ¼ú ¾È¸¶½ÅÁö 10ÀÏµÆ´Ù. »õ·Î ¶Ç ¾ó¸®·Á°í ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÅÂ¸ùµµ Ã³À½À¸·Î °ø°³Çß´Ù. ·ù½Ã¿øÀº "¾Æ³»°¡ ±×Àú²² ÅÂ¸ùÀ» ²å´Ù. ¾Æ³» ²Þ¼Ó¿¡ ´ßÀåÀÌ ÀÖ´Âµ¥ °ËÀº ´ß ¼¼¸¶¸®°¡ ÀÖ´õ·¡¿ä. Á¦°¡ ´ßÀå ¹®À» ¿¾ú´Âµ¥ ÇÑ ¸¶¸®°¡ ¾Æ³»ÇÑÅ× ¾È±â´õ¶ó°í ÇÏ´õ¶ó. ±× ´ßÀÌ »Ç»ÇÇÏµíÀÌ ¾ó±¼À» ºñºñ´Â ²ÞÀ» ²å´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. Ã£¾ÆºÃ´õ´Ï ¾î¿©»Ú°í Çö¸íÇÑ µþÀÌ ³ª¿À´Â ÅÂ¸ùÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶ó"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
19»ì ¿¬ÇÏÀÎ ¾Æ³»¿Í ¿ì¿©°îÀýÀÌ ¸¹¾Ò´ø ¿¬¾Ö»çµµ ÅÐ¾î³ù´Ù.
"¼öÇÐ°ú ÇÐ»ýÀÌ¾ú´Âµ¥ ³Ê¹« ´À³¦ÀÌ ÁÁ¾Æ 10°³¿ùÀ» ¸¸³µ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ Çì¾îÁö°Ô µÆ´Ù. ¿äÁòÀº ³ªÀÌÂ÷ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¸¹ÀÌ ´Þ¶óÁ³Áö¸¸ ¶ìµ¿°©ÀÌ¾îµµ µµµÏ³ð ¼Ò¸® µè´Âµ¥ ÁÖº¯ ½Ã¼±À» °¨´çÇÒ¼ö ÀÖÀ»±î? ÀÌ Ä£±¸´Â ¾ÆÁ÷ ½º¹°´Ù¼¸ÀÎµ¥ Àú´Â µ¹½ÌÀÌ¾úÁö ¾Ê³ª. ³» ±âÁØ¿¡¼´Â ³¡ÀÌ º¸ÀÌ´Â°Å´Ù. ¾Æ³»´Â ÇÑÃ¢ ²ÉÇÇ¿ï ³ªÀÌÀÎµ¥ ´ç½Ã ¾Æ³»µµ Àú¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Ù º¸´Ï±î °¢ÀÚ °í¹ÎÀÌ µÆ°ÚÁÒ. ±×·¯´Ù ¼·Î Á¶±Ý¾¿ Æ¼ ¾È³ª°Ô ¹Ð¾î³»´Ù 2~3³âÀ» Çì¾îÁ³´Ù. Çì¾îÁö°í 3³â ÈÄ Á¦ »ýÀÏ¿¡ ¹®ÀÚ°¡ ¿Ô´õ¶ó. ±×šœ´Â ´À³¦ÀÌ ´Ù¸£´õ¶ó. °è¼Ó ¹®ÀÚ¸¦ ÀÌ¾î°¡´Ù°¡ ´Ù½Ã ¸¸³µ°í 1³â ¿¾Ö ³¡¿¡ °áÈ¥Çß´Ù."
ÇÁ·¯Æ÷Áîµµ °ø°³Çß´Ù. ·ù½Ã¿øÀº "È£ÁÖ ½Ãµå´Ï ÇÏ¹ö ºê¸®Áö ºÒ²É³îÀÌ°¡ Á¤¸» À¯¸íÇÏ´Ù. Ä«¿îÆ®´Ù¿î¿¡ ¸ÂÃç '°áÈ¥ÇØÁà' ÇÏ·Á°í Çß´Ù. ÀÌ°É ¿µ»óÀ¸·Î ³²°Ü¾ß ÇÏ´Âµ¥ Âï¾îÁÙ »ç¶÷ÀÌ ¾øÀ¸´Ï±î Á¦°¡ ¼¿Ä«ºÀÀ» °¡Á®°¡¼ È¥ÀÚ ÃÊÀú³áºÎÅÍ °è¼Ó ¼¿Ä«ºÀÀ» Âï¾ú´Ù"¸ç ´ç½Ã ÂïÀº ÇÚµåÆù ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù. ºÒ²É³îÀÌ °ü¶÷¿¡ Á¤½Å¾ø´ø ¾Æ³»°¡ ·ù½Ã¿øÀÇ ¹ÝÁö¸¦ µÚ´Ê°Ô ¹ß°ßÇÏ°í Å°½ºÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾î 'µ¹½Ì' ¸â¹öµéÀ» ¼³·¹°ÔÇß´Ù.
»ó°ß·Ê ¶§ ÀåÀÎÀå¸ð´Ô²² "Áö±Ý Á¦ ¸ð½À ±×´ë·Î¸¦ ºÁ´Þ¶ó"¸ç "³²Àº »ýÀº ´ç½ÅµéÀÇ µþÀ» À§ÇØ ¿ÃÀÎÇÏ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
·ù½Ã¿øÀº ¾Æ³»¿¡ ´ëÇØ "ÁßÇÐ±³ ¼öÇÐ¼±»ý´ÔÀÌ¾ú´Âµ¥ 1³â¸¸¿¡ ±×¸¸µÎ°í ´ëÄ¡µ¿ °»ç°¡ µÆ´Ù. Àú¿Í °áÈ¥À» ÁØºñÇÏ´Â ¿ÍÁß¿¡ ¸ÞÀÌÀú Å« ÇÐ¿ø¿¡¼ ¾öÃ³³ Á¦¾ÈÀÌ µé¾î¿Ô´Ù. ¼öÇÐÀÌ ¼öÀÔ 1µî °ú¸ñÀÌ´Ù. ÀÌ Á¶°ÇÀº ¾ÈÇÏ¸é ¹Ùº¸´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÎ°À» ¼ö¶ôÇÏ¸é ¾Æ¹« ½Ã°£µµ ³¾¼ö°¡ ¾ø´Ù. ¿©Çà Ä£±¸ Ãë¹Ì ¾à¼Ó ÇÒ¼öµµ ¾ø´Ù. ¸ðµç°Å ´Ù Æ÷±âÇÏ°í ÀÏ¸¸ ÇØ¾ßÇÑ´Ù. µ·Àº ¸¹ÀÌ ¹úÁö¸¸"ÀÌ¶ó¸ç "´ç½ÅÀÌ ÆÇ´ÜÇÏ¶ó°í Çß´Ù. ÀÎ»ýÀÇ ¾öÃ»³ ±âÈ¸¸¦ ³ª ¶§¹®¿¡ Æ÷±âÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù. ¾Æ³»°¡ 1ÃÊÀÇ ¸Á¼³µµ ¾ø°í ¿Àºü¿ÍÀÇ °áÈ¥ÀÌ ´õ Áß¿äÇÏ´Ù¸ç ³ª¿Í °áÈ¥Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ·ù½Ã¿øÀº °íµîÇÐ±³ ÀýÄ£ ±è¿øÁØ ¶§¹®¿¡ ¿ì¿¬È÷ ¿¬¿¹°è¿¡ ÁøÃâÇÏ°Ô µÈ µ¥ºß ¿¡ÇÇ¼Òµåµµ ÀüÇß´Ù.
´ç½Ã ¹ÝÆ÷ F4·Î È°µ¿Çß´ø ·ù½Ã¿ø ±è¿øÁØÀº µÑÀÌ ´©°¡ ´õ ÀÎ±â ÀÖ³ª¸¦ ³»±âÇÒ Á¤µµ·Î °³²À» ÁÖ¸§Àâ´ø ÀÎ½Î. ´©°¡ ÃàÁ¦¶§ ²É´Ù¹ßÀ» ¸¹ÀÌ ¹Þ´ÂÁö µ¶¼½Ç¿¡¼ ¹ë·±Å¸ÀÎµ¥ÀÌ¿¡ ÃÊÄÝ·¿À» ¸¹ÀÌ ¹Þ´ÂÁö¸¦ ³»±âÇÏ´ø »çÀÌ.
µ¥ºß Àü ¹Ì¼úÇÐµµ¿´´ø ·ù½Ã¿ø°ú ´Þ¸® ÀýÄ£ ±è¿øÁØÀº ¼¿ï¿¹´ë ¿µÈ°ú¿¡¼ ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇØ Åé½ºÅ¸°¡ µÈ °Í. ·ù½Ã¿øÀº "±è¿øÁØÀÇ »ýÀÏ ÆÄÆ¼¿¡ °¬´Ù°¡ ¼ÅÂÁöºÎÅÍ °¼öÁö ´©³ª±îÁö ´Ù ¸ð¿©ÀÖ¾ú°í ÀÛ°î°¡ ±èÇü¼® ¾¾°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¼·Î Ä£ÇØÁ³´Âµ¥ ±èÇü¼® Çü´ÔÀÌ À±¼®È£ °¨µ¶´Ô µå¶ó¸¶ '´À³¦' OST¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù. °¨µ¶´ÔÀÌ ¿¬±â ¾ÈÇÑ ½Å¼±ÇÑ Ä£±¸¸¦ ¼Ò°³ÇØ¼ Àú¸¦ ¶°¿Ã¸®¼Ì°í ±×·¯´Ù°¡ KBS µå¶ó¸¶¿¡ µ¥ºßÇÏ°Ô µÆ´Ù. ¿¬±âµµ ÇÑ¹øµµ ¾È¹è¿öº¸°í ¼Ò¼Ó»çµµ ¾ø´Â ³»°¡ ¹è¿ì°¡ µÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
·ù½Ã¿øÀº "'´À³¦'À» 12ºÎ Âï°í ÀÖ´Âµ¥ ¼ö¿°³ ¾ÆÀú¾¾°¡ ¿À½Ã´õ´Ï 'ÀÚ³×°¡ ·ù½Ã¿øÀÎ°¡ 'Ã¢°ø' µå¶ó¸¶ ÁØºñÁßÀÎµ¥ ±è¿øÁØÇÏ°í Ä£±¸Áö? ÅõÅéÀ¸·Î ÁÖ¿¬ÇÏ°í ½Í´Ù'°í ÇÏ½Ã´õ¶ó"¶ó¸ç ¼ú¼ú ÇÃ·È´ø ¿¬¿¹°è »ýÈ°À» ÀüÇßµû.
·ù½Ã¿øÀº ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ¸°½º±îÁö µî±ØÇÑ´Ù. ÀÏº» ·Ôº»±â¿¡ ·ù½Ã¿ø ÀÌ¸§ µý °Ç¹°ÀÌ ÀÖÀ» Á¤µµ. ·ù½Ã¿øÀº "ÀÏº» ¼Ò¼Ó»ç °è¾àÇÏ¸é¼ »óÂ¡ÀûÀÎ °Ç¹°À» ¸¸µéÀÚÇØ¼ ±× ºôµùÀÌ ¼¼¿öÁ³´Âµ¥ Á¦ ÁöºÐÀº ¾ø´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
lyn@sportschosun.com
43¼¼ ÇÑ¿¹½½, ºê¶óÅé¿¡ µå·¯³ ÆÄ°Ý Å¸Åõ..°áÈ¥ ÈÄ ´õ °ú°¨ÇØÁ³³×
¡°¾öÀÎ¼÷ ³Ê¹« ¿¹»µ ³î¶ó..³²Æí ÀÔ¿ø Áß °Á¦ °ü°è ÈÄ ÀÓ½Å¡±
¹Ú¸í¼ö, ÀÎµµ¿¡¼ ÀÎÁ¾Â÷º° ´çÇØ..·°Å° ¡°¿¹ÀÇ ÁöÄÑ¶ó¡± ºÐ³ë
ÃÖÁö¿ì °ú°Å »çÁø Ãæ°Ý..ÀÛÀº ¾Æ¹öÁö°¡ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎ?
¼ÛÇý±³, ÀÏ»óÀÌ ¿µÈ ¼Ó ÇÑ Àå¸é..º£´Ï½º¿¡¼ ¿ì¾ÆÚ¸ ÀýÁ¤
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[SCÀÌ½´] KBS '°³ÈÇ¸¢', °Çü¿í ¾øÀÌ ÃÔ¿µ ÁøÇà¡¦5ÁÖ ¸¸¿¡ ¹æ¼Û Àç°³
2.
[°ø½Ä]¿µÅ¹, ¿¹Ãµ¾çÁ¶ »ó´ëÇ¥Áö »ç¿ë±ÝÁö ÃÖÁ¾ ½Â¼Ò¡¦"±Ç¸® ÁöÄ×´Ù"(Àü¹®)
3.
¹ÚÂù¼÷ µþ ¼È¿¸í ¡°9°³¿ù Àü °áÈ¥, ¾ÆÁ÷µµ ¸¶¸¶°É¡±..¿ÀÀº¿µ ¡°ÀÚ¶óÁõÈÄ±º¡± (±ÝÂÊ »ó´ã¼Ò)
4.
±èÈ÷¾î¶ó, ÇÐÆø ³í¶õ Á¾°á¡æÚ¸ÁøÃâ Ã¹ ½É°æ "¿ë±â »ý±â´Â"
5.
´Ù´Ï¿¤ Çì´Ï¢¾·ç Äí¸¶°¡ÀÌ, Å°½ºµµ °ú°¨ÇÑ ½ÅÈ¥¡¦Èº¸°¡ µû·Î ¾ø³×
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"'Ãæ°Ý' 1100¾ïµµ ¸ðÀÚ¶ó ÇÕÀÇ±Ý 90¾ï ´õ Áà" ÅäÆ®³Ñ, Àºµ¼º§·¹¿Í °è¾àÇØÁö ÇÕÀÇ¡¦°ø½Ä¹ßÇ¥¸¸ ³²¾Æ
2.
SSG°¡ Á³´Ù¸é ¾îÂ¿»· Çß³ª, ´ç´çÇÑ ¿À½É? ½ÉÆÇ Àç·® ÆÇµ¶ ¿Ö ¾ø³ª [SCÇÖÀÌ½´]
3.
³²ºÏ´ë°á ¿¸±±î, 'ÀÏº»ÀÌ µµ¿Ô´Ù' ÝÁ ±ØÀûÀ¸·Î 3Â÷ ¿¹¼± ÁøÃâ¡¦ìí, 6Àü½Â ¿Ïº® ·¹ÀÌ½º(Á¾ÇÕ)
4.
42¼¼¿¡µµ ±¸¿ø 1À§¡¦³¡ÆÇ¿ÕÀº '23»ì Â÷ÀÌ' ÈÄ¹èµé°ú ¾î¶»°Ô ¼ÒÅëÇÒ±î [ÀÎÅÍºä]
5.
105±¸Â°°¡ 147§°. "¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Ã¼·ÂÀ» °®Ãè´Ù." ¿°°¥·® ÇÕ°Ý¹ÞÀº ¼±¹ß »õ³»±â. 50¾ï FA,¿¹ºñFAµµ ºüÁø ±¹³» ¼±¹ßÁøÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¹öÆÀ¸ñÀÌ´Ù[SC Æ÷Ä¿½º]