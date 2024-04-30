'Èí¿¬³í¶õ' ±â¾È84, ÀÌ¹ø¿£ ³ªÃ¼84 "ÀÌ·¹Áî¹Ì" Çã¼¼¡æÀÌ½Ã¾ð "ÀÌ·¡¼­ ÃÊÅë·É"[Á¾ÇÕ]

ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-04-30 15:11



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ±â¾È84°¡ ÀÌ¹ø¿£ ¿ÂÃµ84, ³ªÃ¼ 84·Î º¯½ÅÇÏ¸ç ÀÌ·¹Áî¹Ì(ÀÏº»¾î·Î ¹®½Å, Å¸Åõ)¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç Çã¼¼¸¦ ºÎ·È´Ù.

30ÀÏ À¯Æ©¹ö ºü´Ïº¸Æ²Àº Ã¤³Î¿¡ '±â¾È84½Ä ¹«°èÈ¹ ·£´ý¿©Çà, ±×¸®°í ±×¸¦ µû¸£´Â ¿©ÇàÀÚµé¡¼±Ô½´ù»¡½'ÆíÀ» °ø°³Çß´Ù.

MBC 'ÅÂ°èÀÏÁÖ'·Î ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº±â¾È84, ºü´Ïº¸Æ², ÀÌ½Ã¾ð, ÀÌ½ÂÈÆÀÌ ÀÏº» ¿©ÇàÀ¸·Î µû·Î ¹¶Ä£ °Í. 'ÅÂ°èÀÏÁÖ'´Â '³ªÈ¥ÀÚ »ê´Ù'¿Í ÇÔ²² ±â¾È84¿¡°Ô MBC ¿¬¿¹´ë»óÀÇ ¿µ±¤À» ÁØ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯Àº ±â¾È84µ¥ÀÌ. ±â¾È84ÀÇ °èÈ¹¿¡ µû¶ó ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÀÏÁ¤. ¿ª½Ã³ª ±â¾È84´Â "¿À´ÃÀº °³ÀÎÁ¤ºñÀÇ ³¯"ÀÌ¶ó¸ç "¿À´ÃÀÇ °èÈ¹Àº ¹«°èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.


ºü´Ïº¸Æ²ÀÌ "±â¾È Çü´ÔÀº ¿ÊÀÌ ³Ê¹« ¾ø´Ù"°í ¸»ÇÏÀÚ ±â¾È84´Â "¿Ê Á¤¸» ¸¹´Ù. ÇùÂù ¹ÞÀº °Íµµ ÀÖ°í ¼±¹° ¹ÞÀº °Íµµ ¸¹´Ù. ´Ù ÀÔÁöµµ ¸øÇÑ´Ù. ³»°¡ ´Ù¸¥ ¿å½ÉÀº ¾ø´Âµ¥ ¶¥ ¿å½ÉÀº ÀÖ´Ù. ºÎµ¿»ê. ¿ÊÀº ÁøÂ¥ ¿å½É ¾ø´Ù. ³ªÁß¿¡ º¸´Ï±î ÀÌ·± »ç¶÷À» Ã£¾Ò´Ù. ±Ã¿¹°¡ ±×·¯´õ¶ó. ºÏ¹úÁ¤Ã¥À¸·Î ¿µÅä¸¦ ¸¹ÀÌ ¸Ô¾ú´Âµ¥ ¿ÊÀº ³Õ¸¶¸¸ ÀÔÁö ¾Ê³ª. ³ªÁß¿¡ ÀÚ±â°¡ ¹Ì¸¤ÀÌ¶ó°í ÀÚÄªÇØ¼­ ½½½½ ¹Î½ÉÀÌ µ¹¾Æ¼¹´Ù"°í ºñÀ¯Çß´Ù.

ÀÌÈÄ ½Ã³»¸¦ µ¹´ø ÀÌ½Ã¾ðÀº ¸¶µ¿¼® Á¦ÀÛ ÁÖ¿¬ÀÇ ¿µÈ­ '¹üÁËµµ½Ã4' ÀÏº» Æ÷½ºÅÍ¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í "µ¿¼®ÀÌÇü, Àú ¿µÈ­ ½áÁÖ½Å´Ù°í ÀÌ¾ß±â ÇÏ¼ÌÀÝ¾Æ¿ä"¶ó°í ºñ´ë¸é Ç×ÀÇ¸¦ ÇØ ¿ôÀ½À» À¯¹ßÇß´Ù.

¼Ò³ª±â°¡ °£ÇæÀûÀ¸·Î ½ñ¾ÆÁö´ø ³¯, ¹«ÀÛÁ¤ ¾Æ¹« ¹ö½º³ª Å¸°í ¾Æ¹«µ¥³ª ³»¸®ÀÚ´Â ±â¾È84ÀÇ °èÈ¹´ë·Î ¹ö½º¸¦ Å¸°í °¡´Ù°¡ ¹îºÎ´ëÇÐ¿¡¼­ ³»¸° ³× »ç¶÷Àº ÇÐ±³ ±¸°æÀ» ÇÏ°í ÇÐ½ÄÀ» ¸ÔÀ¸·¯ ½Ä´ç¿¡ °¬´Ù°¡ ½Ã°£ÀÌ ¸¶°¨µÅ ½Ç¸ÁÇß´Ù.

¹îºÎ¿¡ °¡Àå À¯¸íÇÑ °ü±¤ÁöÀÎ ¿ÂÃµÀ¸·Î ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¹ß°ÉÀ½À» ¿Å±ä ³×»ç¶÷Àº °¡Á·ÅÁ ÇÏ³ª¸¦ ºô·Á ¶ß²öÇÑ ¿ÂÃµÀ» Áñ°å´Ù.


ºü´Ïº¸Æ²ÀÇ ¸ðÀÚÀÌÅ© ÆíÁýÀÌ ´õ ¿ôÀ½À» À¯¹ßÇÑ °¡¿îµ¥ ±â¾È84´Â "¾î¶§? ÀÌ·¹Áî¹Ì ´À³¦ ¾È³ª³Ä?"°í ¹°¾ú´Ù. ÀÚ±â »ìÀ» ¹÷¹÷ ±Ü¾î¼­ ºÓ°Ô ¿Ã¶ó¿Â ÇÇºÎ¸¦ ÀÌ·¹Áî¹Ì¶ó°í Ç¥ÇöÇÑ °Í.

¿·¿¡¼­ µè´ø ÀÌ½Ã¾ðÀº "ÀÌ·¡¼­ ÃÊµî»ýµé¿¡°Ô ÀÎ±â"¶ó¸ç ±â¾È84ÀÇ ¾û¶×ÇÔ¿¡ ´çÈ²Çß´Ù.

¿ÂÃµ¸ñ¿åÀ» ÇÏ°í ³ª¿ÔÁö¸¸ ½ñ¾ÆÁö´Â ºñ¿¡ ¿ì»êµµ ¾²Áö ¾Ê°í ¶ß°Å¿î À¯È² ´Þ°¿À» ¹Ù´Ú ºø¹°¿¡ ½ÄÈ÷´Â ±â¾È84. ºü´Ïº¸Æ²Àº "ÀÌÁ¦ ³î¶øÁöµµ ¾Ê´Ù"¸ç ´Ã ³¯ °ÍÀÇ ±âÇàÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ±â¾È84¿¡ ¾î´ÀÁ¤µµ µ¿È­µÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ.

±â¾È84´Â "±â´ë°¡ ¾øÀ¸¸é ½Ç¸ÁÀÌ ¾ø´Ù"¸ç "³» ¹«°èÈ¹ ¿©ÇàÀ» »ç¾÷È­ ÇÏ¸é ¸¹ÀÌ šœæ¼ ÀÖÀ»°Í °°´Ù"°í ÀÚ½ÅÇß´Ù. ºü´Ïº¸Æ²Àº "Çü´ÔÀÌ ¹«°èÈ¹ ¿©Çà ÁÖµµÇÏ¸é »ç¶÷µé ¸¹ÀÌ °¥ °Í °°´Ù"°í µ¿Á¶Çß´Ù.


¾Õ¼­ ±â¾È84´Â Áö³­ 27ÀÏ °ø°³µÈ 'SNLÄÚ¸®¾Æ ½ÃÁð5'¿¡¼­ È£½ºÆ®·Î µîÀåÇØ »ý¹æ¼Û ½ÇÁ¦ Èí¿¬ »ç°í¸¦ ³» µµ¸¶¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. '»ç¶ûÀÇ ½ºÆ©µð¿À'¸¦ ÆÐ·¯µðÇÑ ÄÚ³Ê¿¡¼­ ³ëÃÑ°¢ ¸¸È­°¡·Î µîÀåÇØ ÀÚÁ¶ÇÏ´Ù°¡ ´ã¹è¿¡ ½ÇÁ¦ ºÒÀ» ºÙ¿© Èí¿¬ÇØ ÇöÀåÀ» ÃÊÅäÈ­ ½ÃÄ×´Ù. ÇöÀå Å©·çµéÀº ±â¾È84¸¦ ¸»¸®¸ç "ÁøÂ¥ ºÒÀ» ºÙÀÌ¸é ¾îÂ¼³Ä", "»ý¹æ¼ÛÀÇ ¹¦¹Ì"¶ó¸ç ´çÈ²ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´°í, ±â¾È84´Â"90³â´ë¿¡´Â ¹æ¼Û¿¡¼­ ´ã¹è¸¦ ÇÇ¿öµµ µÆ´Ù"°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ±â¾È84ÀÇ ¹æ¼Û Áß ½Ç³» Èí¿¬ ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ÄíÆÎÇÃ·¹ÀÌ ÃøÀº 29ÀÏ "'SNLÄÚ¸®¾Æ ½ÃÁð5'´Â ¼º¿ª ¾ø´Â Ç³ÀÚ¿Í °ÅÄ§¾ø´Â ÆÐ·¯µð¸¦ ±âÁ¶·Î ÇÏ´Â ÄÚ¹Ìµð¼î"¶ó´Â Á¡À» °­Á¶ÇÏ¸ç "±× ½Ã´ë¿¡ ´ëÇÑ Ç³ÀÚ¸¦ ´ã°íÀÚ Çß´Ù"¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÄíÆÎÇÃ·¹ÀÌ ÃøÀÇ ÇØ¸í¿¡µµ ÀÌ³¯ ±â¾È84¸¦ ºñ·ÔÇÑ 'SNL ÄÚ¸®¾Æ' ÃøÀº ½Ç³»Èí¿¬ À§¹ÝÀ¸·Î ±¸Ã»¿¡ ½Å°í ´çÇß´Ù.

ÇÑÆí ¹æ¼Û¹ý Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â Áö»óÆÄ ¹æ¼Û°ú ´Þ¸®, OTT ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Èí¿¬ Àå¸éÀº ±ÔÁ¦ ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

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