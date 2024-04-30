¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
'Èí¿¬³í¶õ' ±â¾È84, ÀÌ¹ø¿£ ³ªÃ¼84 "ÀÌ·¹Áî¹Ì" Çã¼¼¡æÀÌ½Ã¾ð "ÀÌ·¡¼ ÃÊÅë·É"[Á¾ÇÕ]
ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-04-30 15:11
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] ±â¾È84°¡ ÀÌ¹ø¿£ ¿ÂÃµ84, ³ªÃ¼ 84·Î º¯½ÅÇÏ¸ç ÀÌ·¹Áî¹Ì(ÀÏº»¾î·Î ¹®½Å, Å¸Åõ)¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç Çã¼¼¸¦ ºÎ·È´Ù.
30ÀÏ À¯Æ©¹ö ºü´Ïº¸Æ²Àº Ã¤³Î¿¡ '±â¾È84½Ä ¹«°èÈ¹ ·£´ý¿©Çà, ±×¸®°í ±×¸¦ µû¸£´Â ¿©ÇàÀÚµé¡¼±Ô½´ù»¡½'ÆíÀ» °ø°³Çß´Ù.
MBC 'ÅÂ°èÀÏÁÖ'·Î ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº±â¾È84, ºü´Ïº¸Æ², ÀÌ½Ã¾ð, ÀÌ½ÂÈÆÀÌ ÀÏº» ¿©ÇàÀ¸·Î µû·Î ¹¶Ä£ °Í. 'ÅÂ°èÀÏÁÖ'´Â '³ªÈ¥ÀÚ »ê´Ù'¿Í ÇÔ²² ±â¾È84¿¡°Ô MBC ¿¬¿¹´ë»óÀÇ ¿µ±¤À» ÁØ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯Àº ±â¾È84µ¥ÀÌ. ±â¾È84ÀÇ °èÈ¹¿¡ µû¶ó ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÀÏÁ¤. ¿ª½Ã³ª ±â¾È84´Â "¿À´ÃÀº °³ÀÎÁ¤ºñÀÇ ³¯"ÀÌ¶ó¸ç "¿À´ÃÀÇ °èÈ¹Àº ¹«°èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ºü´Ïº¸Æ²ÀÌ "±â¾È Çü´ÔÀº ¿ÊÀÌ ³Ê¹« ¾ø´Ù"°í ¸»ÇÏÀÚ ±â¾È84´Â "¿Ê Á¤¸» ¸¹´Ù. ÇùÂù ¹ÞÀº °Íµµ ÀÖ°í ¼±¹° ¹ÞÀº °Íµµ ¸¹´Ù. ´Ù ÀÔÁöµµ ¸øÇÑ´Ù. ³»°¡ ´Ù¸¥ ¿å½ÉÀº ¾ø´Âµ¥ ¶¥ ¿å½ÉÀº ÀÖ´Ù. ºÎµ¿»ê. ¿ÊÀº ÁøÂ¥ ¿å½É ¾ø´Ù. ³ªÁß¿¡ º¸´Ï±î ÀÌ·± »ç¶÷À» Ã£¾Ò´Ù. ±Ã¿¹°¡ ±×·¯´õ¶ó. ºÏ¹úÁ¤Ã¥À¸·Î ¿µÅä¸¦ ¸¹ÀÌ ¸Ô¾ú´Âµ¥ ¿ÊÀº ³Õ¸¶¸¸ ÀÔÁö ¾Ê³ª. ³ªÁß¿¡ ÀÚ±â°¡ ¹Ì¸¤ÀÌ¶ó°í ÀÚÄªÇØ¼ ½½½½ ¹Î½ÉÀÌ µ¹¾Æ¼¹´Ù"°í ºñÀ¯Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ½Ã³»¸¦ µ¹´ø ÀÌ½Ã¾ðÀº ¸¶µ¿¼® Á¦ÀÛ ÁÖ¿¬ÀÇ ¿µÈ '¹üÁËµµ½Ã4' ÀÏº» Æ÷½ºÅÍ¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í "µ¿¼®ÀÌÇü, Àú ¿µÈ ½áÁÖ½Å´Ù°í ÀÌ¾ß±â ÇÏ¼ÌÀÝ¾Æ¿ä"¶ó°í ºñ´ë¸é Ç×ÀÇ¸¦ ÇØ ¿ôÀ½À» À¯¹ßÇß´Ù.
¼Ò³ª±â°¡ °£ÇæÀûÀ¸·Î ½ñ¾ÆÁö´ø ³¯, ¹«ÀÛÁ¤ ¾Æ¹« ¹ö½º³ª Å¸°í ¾Æ¹«µ¥³ª ³»¸®ÀÚ´Â ±â¾È84ÀÇ °èÈ¹´ë·Î ¹ö½º¸¦ Å¸°í °¡´Ù°¡ ¹îºÎ´ëÇÐ¿¡¼ ³»¸° ³× »ç¶÷Àº ÇÐ±³ ±¸°æÀ» ÇÏ°í ÇÐ½ÄÀ» ¸ÔÀ¸·¯ ½Ä´ç¿¡ °¬´Ù°¡ ½Ã°£ÀÌ ¸¶°¨µÅ ½Ç¸ÁÇß´Ù.
¹îºÎ¿¡ °¡Àå À¯¸íÇÑ °ü±¤ÁöÀÎ ¿ÂÃµÀ¸·Î ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¹ß°ÉÀ½À» ¿Å±ä ³×»ç¶÷Àº °¡Á·ÅÁ ÇÏ³ª¸¦ ºô·Á ¶ß²öÇÑ ¿ÂÃµÀ» Áñ°å´Ù.
¿·¿¡¼ µè´ø ÀÌ½Ã¾ðÀº "ÀÌ·¡¼ ÃÊµî»ýµé¿¡°Ô ÀÎ±â"¶ó¸ç ±â¾È84ÀÇ ¾û¶×ÇÔ¿¡ ´çÈ²Çß´Ù.
¿ÂÃµ¸ñ¿åÀ» ÇÏ°í ³ª¿ÔÁö¸¸ ½ñ¾ÆÁö´Â ºñ¿¡ ¿ì»êµµ ¾²Áö ¾Ê°í ¶ß°Å¿î À¯È² ´Þ°¿À» ¹Ù´Ú ºø¹°¿¡ ½ÄÈ÷´Â ±â¾È84. ºü´Ïº¸Æ²Àº "ÀÌÁ¦ ³î¶øÁöµµ ¾Ê´Ù"¸ç ´Ã ³¯ °ÍÀÇ ±âÇàÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ±â¾È84¿¡ ¾î´ÀÁ¤µµ µ¿ÈµÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ.
±â¾È84´Â "±â´ë°¡ ¾øÀ¸¸é ½Ç¸ÁÀÌ ¾ø´Ù"¸ç "³» ¹«°èÈ¹ ¿©ÇàÀ» »ç¾÷È ÇÏ¸é ¸¹ÀÌ šœæ¼ ÀÖÀ»°Í °°´Ù"°í ÀÚ½ÅÇß´Ù. ºü´Ïº¸Æ²Àº "Çü´ÔÀÌ ¹«°èÈ¹ ¿©Çà ÁÖµµÇÏ¸é »ç¶÷µé ¸¹ÀÌ °¥ °Í °°´Ù"°í µ¿Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ ±â¾È84´Â Áö³ 27ÀÏ °ø°³µÈ 'SNLÄÚ¸®¾Æ ½ÃÁð5'¿¡¼ È£½ºÆ®·Î µîÀåÇØ »ý¹æ¼Û ½ÇÁ¦ Èí¿¬ »ç°í¸¦ ³» µµ¸¶¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. '»ç¶ûÀÇ ½ºÆ©µð¿À'¸¦ ÆÐ·¯µðÇÑ ÄÚ³Ê¿¡¼ ³ëÃÑ°¢ ¸¸È°¡·Î µîÀåÇØ ÀÚÁ¶ÇÏ´Ù°¡ ´ã¹è¿¡ ½ÇÁ¦ ºÒÀ» ºÙ¿© Èí¿¬ÇØ ÇöÀåÀ» ÃÊÅäÈ ½ÃÄ×´Ù. ÇöÀå Å©·çµéÀº ±â¾È84¸¦ ¸»¸®¸ç "ÁøÂ¥ ºÒÀ» ºÙÀÌ¸é ¾îÂ¼³Ä", "»ý¹æ¼ÛÀÇ ¹¦¹Ì"¶ó¸ç ´çÈ²ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´°í, ±â¾È84´Â"90³â´ë¿¡´Â ¹æ¼Û¿¡¼ ´ã¹è¸¦ ÇÇ¿öµµ µÆ´Ù"°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ±â¾È84ÀÇ ¹æ¼Û Áß ½Ç³» Èí¿¬ ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ÄíÆÎÇÃ·¹ÀÌ ÃøÀº 29ÀÏ "'SNLÄÚ¸®¾Æ ½ÃÁð5'´Â ¼º¿ª ¾ø´Â Ç³ÀÚ¿Í °ÅÄ§¾ø´Â ÆÐ·¯µð¸¦ ±âÁ¶·Î ÇÏ´Â ÄÚ¹Ìµð¼î"¶ó´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ¸ç "±× ½Ã´ë¿¡ ´ëÇÑ Ç³ÀÚ¸¦ ´ã°íÀÚ Çß´Ù"¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÄíÆÎÇÃ·¹ÀÌ ÃøÀÇ ÇØ¸í¿¡µµ ÀÌ³¯ ±â¾È84¸¦ ºñ·ÔÇÑ 'SNL ÄÚ¸®¾Æ' ÃøÀº ½Ç³»Èí¿¬ À§¹ÝÀ¸·Î ±¸Ã»¿¡ ½Å°í ´çÇß´Ù.
ÇÑÆí ¹æ¼Û¹ý Àû¿ëÀ» ¹Þ´Â Áö»óÆÄ ¹æ¼Û°ú ´Þ¸®, OTT ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Èí¿¬ Àå¸éÀº ±ÔÁ¦ ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
lyn@sportschosun.com
ÀÌÁ¤ÇÏ, ½½ÇÂ ¼ö»ó ¼Ò»ó ¡°¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô ÀÌ »óÀ»¡±
'ÀÌÈ¥' ¼À¯¸® ±ÙÈ², ÇÛ¾¦ÇÑ ¾ó±¼ ¡°¸¶À½°í»ýÇÏ´Ï »ì ºüÁ®¡±
µ¹¾Æ°¡½Å ÇÒ¸Ó´Ï ³ªºñ·Î È¯»ý?¡¦°áÈ¥½ÄÀå ½Å¶û '¿À¿'
°áÈ¥ 12ÀÏ ¸¸¿¡ 'Ãæ°Ý'..¾Æ³»ÀÇ Á¤Ã¼´Â '¿©Àå³²ÀÚ'
¡®¸¶¾à Àü°ú¡¯ ·Î¹öÆ® ÇÒ¸® ¡°ÀÌºÒ µ¤°í Á×À¸·Á Çß´Ù..°¡Á· µµ¿òÀ¸·Î ±Øº¹¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¼öÁö, ÆÄ°Ý ³ëÃâ µå·¹½º¿¡ ÆÒµé ºñ»ó "¿Ê ¿©¸ç¿ä!"
2.
[SC¸®ºä] ±èÁØÈ£ "¢¾±èÁö¹Î°ú Å°½º, ½¯ Æ´ÀÌ ¾ø´Ù..³» ´õ·¯¿ò ¸¹ÀÌ ¹Ù²ãÁà"('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')
3.
"¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô"¡¤"¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇØ" ÀÌÁ¤ÇÏ¡¤±è°íÀº, ÇÏ´Ã¿¡ ¹ÙÄ£ ¼ö»ó ('¹é»ó')[Á¾ÇÕ]
4.
»ç°, ³²Æí ¶°³ª º¸³½ ÈÄ ¸ÂÀÌÇÑ ¾î¹öÀÌ³¯ "¾ö¸¶ ¾Æºü °¨»çÇØ¿ä »ç¶ûÇØ¿ä"
5.
±ÇÁ¤¿ "¿¬¼¼´ë Ãâ½Å ¸»ÇÏ¸é ´Ù ³î¶ó, À½¾ÇÀº Ãë¹Ì·Î¸¸ ÇÒ ÁÙ" ('ºñº¸Æ¼ºñ')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
°¥ ±æ ¹Ù»Û ÃÖÇÏÀ§, ¹Ý°¡¿î '5¼±¹ß Ä«µå »èÁ¦'¡¦"¾ðÁ¨°¡´Â ´øÁ®¾ßÇÏ´Ï" ¿©ÀüÈ÷ ³²Àº °úÁ¦
2.
"°ÀÎ¾Æ,±×µ¿¾È Áñ°Å¿ü´Ù" À½¹ÙÆä °á±¹ ºòÀÌ¾î¾øÀÌ ¾¹¾µÈ÷ PSG ¶°³´Ù¡¦'»õ°¡½¿' Á¶·Õµµ
3.
È²¼ººó, ¼ÕÈ£¿µ, ÀÌÁÖÇü, ¹ÚÁØ¿µ...¸ñ¼û °É°í ¶Ù´Â ¼±¼öµé, ¿Ö ÇÜ½ºÆ®¸µÀÌ ÅÍÁö³ª
4.
'µå¸®ºí ¸øÇØ, Å©·Î½º ³ªºü, ÆÐ½º ¾ÈµÅ' Àü¹®°¡°¡ ÁöÀûÇÑ ÅäÆ®³ÑÀÇ ¾ÏÀûÀÎ Á¸Àç, Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶¿¡°Ô ¸Å°¢ ÃË±¸
5.
'´ç½ÅÀÌ Æ²·È¾î. ¼±¹ß·Î ½á¾ßÁö' ÀÌ°ÀÎ ÈÄ¹Ý 31ºÐ ±³Ã¼ÃâÀü¿¡µµ ¼±¹ß ¾ÐµµÇÑ ÆòÁ¡. ¿£¸®ÄÉ °¨µ¶ ¿ëº´¼ú, ¶Ç Æ²·È´Ù