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¹®Áö¿¬ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-02-29 15:49
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] ¿Â¶óÀÎ »ó¿¡¼ ¶ß°Å¿î ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â '¼º+ÀÎ¹°'ÀÎ¹°ÀÇ ÀÛ°¡¿Í PD°¡ ÇÁ·Î±×·¥À» µÑ·¯½Ñ ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.
³ÝÇÃ¸¯½º ¿À¸®Áö³Î ¿¹´É ½Ã¸®Áî '¼º+ÀÎ¹°'Àº ÀÌ¹ø ³×´ú¶õµå, µ¶ÀÏ ÆíÀ» ÅëÇØ ¼¼ ¹øÂ° ½ÃÁðÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù. Áö³ ÀÏº» ÆíÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´ë¸¸ Æí±îÁö ºñÆÇ°ú È£Æò »çÀÌ ´Ù¾çÇÑ Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ¿Ô´ø '¼º+ÀÎ¹°'ÀÌ ÀÌ¹ø¿£ »õ·Î¿î ½ÃÁðÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹Ù. ½Ã¸®Áî »ç»ó Ã³À½À¸·Î À¯·´¿¡ ÀÔ¼ºÇÏ¸ç ¿©·¯°¡Áö ÆäÆ¼½ÃºÎÅÍ È¥ÅÁ°ú ³ªÃ¼ÁÖÀÇ ¹®È, Æú¸®¾Æ¸ð¸®(´ÙÀÚ°£¿¬¾Ö)±îÁö ´õ¿í ´Ù¾çÇØÁö°í ³Ð¾îÁø ½ºÆåÆ®·³ÀÇ '¼º' ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº '¼º+ÀÎ¹°: ³×´ú¶õµå, µ¶ÀÏÆí'. ÇÑ ¹øÂëÀº µé¾îºÃÁö¸¸, ÀÚ¼¼È÷´Â ¾ËÁö ¸øÇß´ø ´Ù¾çÇÑ ¹®È¸¦ ½Åµ¿¿±°ú ¼º½Ã°æÀÇ »ýµ¿°¨ ³ÑÄ¡´Â Ã¼ÇèÀ» ÅëÇØ º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ '¼º+ÀÎ¹°'¸¸ÀÇ À¯ÄèÇÑ ÀÎ¹° Å½±¸·Î ÀÔ¼Ò¹®À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù.
±èÀÎ½Ä PD¿Í À±½ÅÇý ÀÛ°¡´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï Á¾·Î±¸ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°ú ¸¸³ª Á¦ÀÛ±â¸¦ ÅÐ¾î³õÀ¸¸ç "½ÇÁ¦·Î Á¦ÀÛÁøÀÌ ÀüºÎ Ã¼ÇèÀ» ÇØº¸°í ¼±Á¤ÇÑ °á°ú"¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù. Æ¯È÷ ÀÛ°¡ÁøÀº Àü¿ø ¿©¼º, ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº PDµé ¿ª½Ã ±èÀÎ¼® PD¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ´ëºÎºÐÀÌ ¿©¼º PD ¿´±â¿¡ ÀÏ¹æÀûÀÎ ½Ã¼±À¸·Î ¼ºÀ» ¹Ù¶óº¸Áö´Â ¾Ê¾Ò´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
À± ÀÛ°¡´Â "MCµé¿¡°Ô Ã¼ÇèÀ» ºÎÅ¹ÇÏ·Á¸é ÀúÈñµµ ¹Ì¸® Ã¼ÇèÇÏ°í ´ëº» ÀÛ¾÷µµ ÇØ¾ß ÇÏ±â¿¡ ½ÇÁ¦·Î ³²³à È¥ÅÁÀ» Á¦ÀÛÁøÀÌ Âõ¾îÁ®¼ °æÇèÇØº¸±âµµ Çß´Ù. ÇÑ±¹¿¡´Â ÀüÇô ¾ø´Â ¹®È¶ó ¿©ÀÚ, ³²ÀÚ°¡ ³ª´µ¾î µé¾î°¬´Âµ¥ Å¸ÀÓÀ» ³ª´©±âµµ Çß´Ù. ±×·±µ¥ »çÀÎ ¹Ì½º·Î ÀÎÇØ PD´Ôµé°ú ÀÛ°¡µéÀÌ ¸¶ÁÖÄ¥ »·ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ¶Ç Å¬·´ Ã¼Çèµµ ÀúÈñ°¡ Á÷Á¢ ÇØºÃ´Âµ¥ 'ÀÔ¹ê(ÀÔÀå °ÅºÎ)'À¸·Î ¾Ç¸íÀÌ ³ô´Ù. Åæ¾Ø¸Å³Ê°¡ ¸ÂÁö ¾ÊÀ¸¸é ÅðÀåÀÎµ¥, ´Ù¼¸ ¸íÀÇ ½ºÅÂÇÁ Áß¿¡ µÎ ¸íÀÌ 'ÀÔ¹ê'À» ´çÇß´Ù. ±×°Ô ÀúÈñ µÑ(±èÀÎ¼® PD¿Í À±½ÅÇý ÀÛ°¡)ÀÌ´Ù"¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶Ç ±è PD´Â "BDSM(ÆÐÆ¼½Ã ½ºÆ©µð¿À) Ã¼ÇèÀ» ÇÏ¸é¼ ³²ÀÚ Á¦ÀÛÁøÀÌ ¸¹Áö ¾Ê¾Æ Á¦°¡ Á÷Á¢ ÇØºÃ´Âµ¥, °µµ¸¦ Á¶ÀýÇØ¾ß ÇÏ´Ù º¸´Ï±î ½É°¢ÇÑ °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ ¾È ÇÏ°í '±×³É ÇØ´Þ¶ó'°í Çß¾ú´Ù. ±×·±µ¥ °©ÀÚ±â ´Ù°¡¿Í¼´Â »´À» šœ¸®´õ¶ó. ±Í¿¡¼ '»ß'¼Ò¸®°¡ ³¯ Á¤µµ¿´´Ù. ÀÌ·± ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÃëÇâÀÇ ºÐµéµµ ÀÖ´Ù°í ´À²¼´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡¼ Æ¯È÷ Áß¿äÇß´ø °ÍÀº ½ÃÁð1, ½ÃÁð2¿¡¼¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î MCµéÀÇ ¿ª·®ÀÌ¾ú´Ù. ¼º½Ã°æÀº "ÀºÅð¸¦ °í¹ÎÇß´Ù"°í ÇÒ Á¤µµ·Î '¼º+ÀÎ¹°'¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¹Àº °ÍÀ» ½ñ¾Æ³»°í ÀÖ´Â »óÈ². À± ÀÛ°¡´Â "½ÃÁð1, 2, 3¸¦ ÇÏ¸é¼ °¨»çÇÔÀ» ´À²¼´Ù. ½Åµ¿¿± ¾¾´Â »óÈ²¿¡ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹ÝÀÀÇÏ´Â ºÐÀÌ´Ù. ³ªÃ¼ ·¯´×ÇÏ´Â ºÐµéÀ» º¸¸é¼ ½ÇÁ¦·Î ÁÖÀú¾ÉÁö ¾Ê³ª. ¼ÖÁ÷ÇÔÀ» ´ãÀº ¸®¾×¼ÇÀÌ °¨»çÇß´Ù. ¼º½Ã°æ ¾¾´Â ÀÏº» ¶§ºÎÅÍ ÀÏº»¾îµµ À¯·ÁÇÏ°Ô ÇÏ½Ã°í, ³ë·ÂÇü ÃµÀç¿´´Ù. Áß±¹¾î¸¦ ¾Æ¿¹ ¸øÇÏ´Âµ¥µµ Åë¿ª ¼±»ý´Ô²² ºÎÅ¹ÇØ ÀÎ»ñ¸»À» ¿Ü¿ì´õ¶ó. MCµéÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é, ½ÃÁð3±îÁö ¿Ã ¼ö ÀÖ¾úÀ»±î ½Í¾ú´Ù"°í Çß´Ù.
Æ¯È÷ '¼³+ÀÎ¹°'Àº ÀÎÅÍºä Çü½ÄÀ» °®Ãè±â¿¡ MCµéÀÇ ´É·ÂÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÎ ÅÍ. ±è PD´Â "½Åµ¿¿± ¾¾ÀÇ Áú¹®Àº ´äÇÏ±â ¾î·Á¿î °ÍÀ» ´äÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ÈûÀÌ ÀÖ´Ù. »ý°¢Áöµµ ¸øÇÑ ´äÀ» ¾ò¾î³»±âµµ Çß´Ù. Æú¸®¾Æ¸ð¸® È¸Â÷¿¡¼´Â ÀúÈñµµ ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´ø ´äº¯ÀÌ ³ª¿Ô°í, Ãâ¿¬ÀÚµéÀÌ ÇöÀå¿¡¼ ½ÇÁ¦ ¸ö¼Ò ºÎµúÈ÷¸ç ´À³¤ °ÍµéÀ» Áú¹®ÇÏ°í ´äº¯ÇÏ´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ Èï¹Ì·Î¿ü´Ù"°í Çß´Ù.
´Ù¸¸, ´Ù¾ç¼ºÀ» À§ÇØ MCÀÇ ¼ºº° ÆøÀ» ³ÐÇô¾ß ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä´Â ½Ã¼±µµ Á¸ÀçÇß´Ù. ±è PD´Â "Ã¹ ½ÃÁðÀÌ °ø°³µÈ µÚºÎÅÍ ±×·± ÀÌ¾ß±â°¡ ¸¹ÀÌ ³ª¿À´Âµ¥, ÀúÈñµµ Ã³À½ ½ÃÀÛÇÒ ¶§´Â Àß ¸ð¸£´Ù º¸´Ï ¼ºº°ÀÌ ´Ù¸¥ ºÐµéÀÌ ¼ºÀÌ¶õ ¼ÒÀç¸¦ °¡Áö°í ¾îµð±îÁö ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö »ý°¢ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¹ßÀüÇÏ´Â ¹æÇâÀ» ºÃÀ» šœ ¿©¼º ÆÐ³ÎÀÌ ÀÖ¾îµµ ±¦Âú°Ú´Ù´Â »ý°¢µµ µé¾ú´Ù. ¿©¼º ÀÚÀ§±â±¸ È¸Â÷´Â À¯ÄèÇÏ°Ô Ç®¾î°¡·Á ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ±â´Â ÇßÁö¸¸, µÎ ³²¼º MC¿´±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Íµµ, ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °Íµµ ÀÖ¾ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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¸¶Áö¸·À¸·Î ±è PD´Â "ÁøÀÔÀåº®ÀÌ ¾ø´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº ¾Æ´Ï°í, ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ¼º°ú 19±ÝÀÌ¶ó´Â °Í¸¸ º¸¸éÀº ±× Àåº®ÀÌ °ø°íÇØº¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÀÌÁ¦ ¼¼ ¹øÂ°ÀÝ³ª. ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÃæºÐÇÑ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. Àú¾îµÇ´Â ¼ÒÀçÁö¸¸, ¹ÝÀÀÀ» ¹Ï°í Å¬¸¯ÇØº¸½Ã¸é ÁÁÀ» °Í °°´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î À± ÀÛ°¡´Â "´Ù¾çÇÑ ¹®È¸¦ Á¢ÇÏ°í °¡°¨¾øÀÌ ¾ê±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ¼º¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢ÀÌ ´Ùµé ´Ù¸¦ÅÙµ¥, '³» »ý°¢Àº ÀÌ·¸´Ù'°í ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ µÇ¸é ÁÁ°Ú´Ù"´Â ¹Ù¶÷À» µå·¯³Â´Ù.
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ÇÑ¼ÒÈñ´Â ±×·¸°Ô Ä¿¿Â ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ï´Ù
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[°íÀç¿ÏÀÇ ÀüÁöÀû±âÀÚ½ÃÁ¡] ÇÑ¼ÒÈñ´Â ±×·¸°Ô Ä¿¿Â ¹è¿ì°¡ ¾Æ´Ï´Ù
2.
ÀÌ»ó¾Æ, Íº¿ÀÇö°æ ¾Öµµ¡¦"³ª¸¦ 'Ãµ»ç°°Àº ¾ÆÀÌ'¶ó°í ÄªÂùÇØÁØ ¼±»ý´Ô"
3.
'NSÀ±Áö' ±èÀ±Áö "Ú¸ÇÒ¸®¿ìµå °³·±Æ¼, 8³â °¡¼ö ¼öÀÔº¸´Ù ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Æ"('°½ÉÀåVS')
4.
[´Üµ¶] '´ÚÅÍ ½½·³ÇÁ' ±Û·Î¹ú ÀÎ±â ´ë´Ü..¹ÚÇü½Ä¡¤¹Ú½ÅÇý, ùÛÃÖÃÊ µ¿¹Ý 'µÎ¹ÙÀÌ ÇÁ·»Áî' ¹ßÅ¹
5.
[Á¾ÇÕ]¸®»ç, ºí·¢ÇÎÅ©¡¤ÇÑ±¹ÆÒÀº ÀØ¾ú³ª? ½Ì°¡Æ÷¸£¼ ÀüÇÑ ¶æ¹ÛÀÇ '±ÙÈ²'¡æYG ÁÖ°¡´Â 'Èçµé'
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"°áÈ¥ ¹ßÇ¥ ÈÄ Ä§¹¬, ±×·¯³ª ¹æ¸ÁÀÌ´Â ¹«ÀÚºñÇÏ´Ù" Å¸À² 0.714 ¿ÀÅ¸´Ï, 5°³¿ù ¸¸¿¡ Æ®¶ó¿ô ¸¸³´Ù
2.
'Áø½Ç°ø¹æÀü' ³ª±Õ¾È ¸®½ºÅ©? "Åõ¼öÄÚÄ¡ ¸¶À½Àº¡¦º¸Çè¿ëÀº ÀÖÁö¸¸"
3.
Àü¼³ '¹Ù¶÷ÀÇ ¾Æµé'ÀÌ, ML ±¸´Üµé¿¡ Á÷Á¢ ÀÌ·Â¼¸¦ µ¹·È´Ù "¾Æµé¿¡ ºÎ´ã ÁÖ±â ½È¾î¼" [ÀÌÁ¾¹ü Ä·ÇÁ ÀÎÅÍºä¨ç]
4.
"¸°°¡µå 3000¸¸¿ø ¹Þ°í ¶Ú´ë! ¾Ç¸ù °°Àº µ¥ºßÀü" çÈ¾ð·Ð ¸°°¡µå Çàº¹Ãà±¸ ÈÁ¦
5.
"°íÅë½º·¯¿öÇÏ´Â ¸ð½À º¸¿©"...'ÅäÆ®³Ñ ºñ»ó' SON ¾ÖÂøÀÎÇü, ÃâÀü 10ºÐ ¸¸¿¡ ¹«³ÊÁ³´Ù¡æ"¼±¼ö´Ü¿¡ Å« Å¸°Ý"