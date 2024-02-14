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±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 12:28
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1.
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2.
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3.
"50´ë ¹Ì³ª=ÇÒ¸Ó´Ï, ¿Ö ³ª´ë´ÂÁö" ·ùÇÊ¸³¢¾, ¶Ç Ãæ°Ý ¾ÇÇÃ ¹ÚÁ¦¡æ"±×³É Áö³ª°¡!" ºÐ³ë
4.
[SCÀÌ½´] ÀÌ·¸°Ô ¸»¶ú´Âµ¥¡¦¹èµÎ³ª "ÇÒ¸®¿ìµå ÃÔ¿µ ´ç½Ã ±Ø½ÉÇÑ ´ÙÀÌ¾îÆ®" ('ÇÏ·çÇÏ·ç')
5.
¹®¼¼À±, ½Åµ¿¿± '´ë¸¶ÃÊ ±¸¼Ó »ç°Ç' ¾ð±Þ¡¦"³» ³ë·¡ '±ô»§°¬³×' ºÒÆíÇÏÁö ¾ÊÁÒ?"(Â§ÇÑÇü)
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1.
´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸¶û ÀÌ·¸°Ô ´Ù¸£´Ù...ÅõÇï ¡°Å´¹ÌÈ÷-¼ö¼®ÄÚÄ¡ Ãæµ¹? ÇÒ ¸» ¾ø´Ù¡±
2.
¿ÀÅ¸´Ï Á÷Á¢ º¸´Ï...ÆÈ²ÞÄ¡¿¡ ³²Àº ¼±¸íÇÑ ¼ö¼úÀÚ±¹. ¶óÀÌºê¹èÆÃ °Å¸£°í ¿ö¹Ö¾÷¸¸ ¼ÒÈ. ¼¿ï¿¡¼ ±×ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î[¾Ö¸®Á¶³ª LIVE]
3.
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4.
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5.
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