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±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 12:28


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] '»ìÀÎÀÚ¤·³­°¨' ÀÌÃ¢Èñ °¨µ¶ÀÌ ÃÖ¿ì½ÄÀÇ ¿¬±â¸¦ ±ØÂùÇß´Ù.

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ÀÌÃ¢Èñ °¨µ¶Àº ÃÖ¿ì½Ä¿¡ ´ëÇØ "¿ì½Ä ¾¾°¡ ¹úÅ©¾÷À» ÇÑ´Ù´õ¶ó. ±Ùµ¥ Àß ¾È µÇ´õ¶ó. ÇöÀå¿¡¼­µµ ´ë¿ªÀÎ ÁÙ ¾ËÀÝ¾Æ¿ä! ÇÏ´õ¶ó. º»ÀÎ ÆÈÀÌ´Ù.

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'»ìÀÎÀÚ¤·³­°¨'Àº ¿ì¿¬È÷ »ìÀÎÀ» ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ Æò¹üÇÑ ³²ÀÚ¿Í ±×¸¦ Áöµ¶ÇÏ°Ô ÂÑ´Â Çü»çÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸° ½Ã¸®Áî. ²¿¸¶ºñ ÀÛ°¡ÀÇ µ¿¸íÀÇ À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÏ¸ç ÃÖ¿ì½Ä, ¼Õ¼®±¸, ÀÌÈñÁØ µîÀÌ Ãâ¿¬ÇØ Áö³­ 9ÀÏ °ø°³µÆ´Ù. '»ìÀÎÀÚ¤·³­°¨'Àº °ø°³ 3ÀÏ ¸¸¿¡ 3,100,000 ½ÃÃ»¼ö(½ÃÃ» ½Ã°£À» ÀÛÇ°ÀÇ ÃÑ ·¯´× Å¸ÀÓÀ¸·Î ³ª´« °ª)¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ³ÝÇÃ¸¯½º ±Û·Î¹ú TOP 10 ºñ¿µ¾î TV ºÎ¹® 2À§¿¡ µî±ØÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÑ±¹À» ºñ·ÔÇØ º¼¸®ºñ¾Æ, ÀÎµµ, Ä«Å¸¸£, È«Äá, ½Ì°¡Æú, º£Æ®³² µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 19°³ ±¹°¡¿¡¼­ TOP 10 ¸®½ºÆ®¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·Á ±Û·Î¹ú ÀÎ±â¸¦ ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù.


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