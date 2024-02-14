'ÆÄ¹¦' ±è°íÀº, ¹«´ç ¿¬±â °íÃæ Åä·Î "°æ¹® ¾Ï±â ¾î·Á¿ö¡¦µîÁÙ±â ¼Ò¸§ µ¸¾Æ" ('½Ê¿À¾ß')

Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 07:18 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-02-14 11:07


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶¹ÎÁ¤ ±âÀÚ] ¹è¿ì ±è°íÀºÀÌ ¹«´ç ¿¬±â¿¡ ´ëÇÑ ¾î·Á¿ò¿¡ ´ëÇØ Åä·ÎÇß´Ù.

13ÀÏ ¿ÀÈÄ À¯Æ©ºê Ã¤³Î 'Ã¤³Î ½Ê¿À¾ß'¿¡´Â ¿µÈ­ 'ÆÄ¹¦'ÀÇ ±è°íÀº, À¯ÇØÁøÀÌ Ãâ¿¬, ¶óÀÌºê ¹æ¼Û¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÀÌµéÀº ¿µÈ­ 'ÆÄ¹¦'¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.

À¯ÇØÁøÀº 'ÆÄ¹¦'¿¡ ´ëÇØ "ÀåÀçÇö °¨µ¶´ÔÀÇ ÀÛÇ°À» ±â´Ù¸®´Â »ç¶÷µµ ¸¹°í, ±×·¸Áö ¾ÊÀº ºÐµéµµ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¨»óÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â ÀÛÇ°"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

±è°íÀºÀº ÀÚ½ÅÀÇ ¿µÈ­ ¼Ó Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ´ëÇØ "ÀþÀº ¹«¼ÓÀÎÀÎµ¥ ½Å»¡ÀÌ ÁÁ°í À¯´ÉÇÑ, Å¬¶ó½º ÀÖ´Â ¹«¼ÓÀÎÀÌ´Ù. ÆäÀÌ°¡ ÁÁ¾Æ ÁÁÀº Â÷¸¦ ²ø°í ´Ù´Ñ´Ù"°í Çß´Ù. À¯ÇØÁøÀº "±ÂÇÏ´Â °Å º¸°í ÃÖ¹Î½Ä ¼±¹è°¡ 'ÅõÀâ ¶Ù´Â °Å ¾Æ´Ï³Ä'°í ¸»¾¸ÇÏ¼Ì´ø °Ô È­Á¦°¡ µÆ´Ù"¸ç °Åµé¾ú´Ù.

³ª¿µ¼® PD°¡ "°íÀº ¾¾ÀÇ ±Â¿¡ (±Í½ÅÀÌ) ¿Ã ¼öµµ ÀÖÁö ¾Ê³Ä"°í ÇÏÀÚ ±è°íÀºÀº "ÀúÇÑÅ× ÃÔ¿µÇÏ±â ÀüºÎÅÍ '°íÀº ´ÔÀº °ÆÁ¤ÇÏ½Ç ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù'°í ÇÏ¼Ì´Ù"°í ´äÇß´Ù.

³ªPD°¡ ¹«´ç ¿¬±â¿¡ ´ëÇÚ ¾î·Á¿òÀº ¾ø¾ú´ÂÁö ¹¯ÀÚ ±è°íÀºÀº "Á¦ÀÏ Èûµç °ÍÀº °æ¹® ¿Ü¿ì´Â °Å¿´´Ù. ¹«¼ÓÀÎ ºÐµéÀÌ °æ¹®À» ¿Ü¿ì°í, Â¡À» Ä¡½Ã¸é¼­ ÇÏ´Âµ¥, À½À» Å¸´Â °Ô ¾Öµå¸³ÀÌ´Ù. ÇÒ šœ¸¶´Ù ´Ù¸£´Ù. Ã³À½ ÀÌ°É ¿¬½ÀÇÏ´Â µ¥ À½À» Å¸·Á°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â ¼ø°£ ³»°¡ ³Ê¹« °æ¹ÚÇÏ±â Â¦ÀÌ ¾ø´õ¶ó"¸ç È¸»óÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±è°íÀºÀº "(´ë°³) Çã½ºÅ°ÇÏ°í Æ÷½º°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÒ °Í °°Àºµ¥ ³­ ³Ê¹« Ã»·®ÇÏ°í ¸¼Àº °Å¾ß. µîÁÙ±â¿¡ ¼Ò¸§ÀÌ µ¸±â ½ÃÀÛÇÏ´õ¶ó. ±× Àå¸éÀÌ Á¦ÀÏ Èûµé¾ú´Ù. µÉ ¶§±îÁö ±×³É ¿­½ÉÈ÷ Çß´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¿µÈ­ 'ÆÄ¹¦'´Â °Å¾×ÀÇ µ·À» ¹Þ°í ¼ö»óÇÑ ¹¦¸¦ ÀÌÀåÇÑ Ç³¼ö»ç¿Í ÀåÀÇ»ç, ¹«¼ÓÀÎµé¿¡°Ô ¹ú¾îÁö´Â ±âÀÌÇÑ »ç°ÇÀ» ´ãÀº ¿ÀÄÃÆ® ¹Ì½ºÅÍ¸® ¿µÈ­´Ù. ½Å¼±ÇÑ ¼ÒÀç¿Í ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎÇÑ Ä³¸¯ÅÍµéÀÇ Á¶È­·Î ¿µÈ­ ÆÒµéÀÇ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. ¿À´Â 22ÀÏ °³ºÀµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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