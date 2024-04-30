"±äÀåÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù"¡¦»êÀü¼öÀü ´Ù °ÞÀº 41¼¼ÀÇ °ü·Ï, »ç·ÉÅ¾ÀÌ Ã£Àº ÃÖ°íÀÇ Àû¼º

ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-04-30 09:00 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-04-30 14:55


21ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° SSG ·£´õ½º¿Í LG Æ®À©½ºÀÇ °æ±â. SSG °íÈ¿ÁØÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2024.04.21/

21ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° SSG ·£´õ½º¿Í LG Æ®À©½ºÀÇ °æ±â. SSG °íÈ¿ÁØÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2024.04.21/

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ] "3Á¡ Â÷ Á¤µµ ÀÌ±â°í ÀÖÀ¸¸é ¿ÀÈ÷·Á¡¦."

°íÈ¿ÁØ(41¡¤SSG ·£´õ½º)ÀÇ '½Ã±×´ÏÃ³ Ç¥Á¤'Àº À§±â¿¡¼­ Áþ´Â ¹Ì¼Ò. ´ë·® ½ÇÁ¡À¸·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Â ¼ø°£¿¡µµ °íÈ¿ÁØÀº °ú°¨ÇÏ°Ô ÀÚ½ÅÀÇ °øÀ» ´øÁö¸é¼­ °æ±â¸¦ Ç®¾î°£´Ù. ¾îÁö°£ÇÑ ¹èÂ¯ÀÌ ¾Æ´Ï°í¼­¾ß ³ª¿Ã ¼ö ¾ø´Â Àå¸éÀÌ´Ù.

ÃÖ±Ù ÀÌ¼þ¿ë SSG °¨µ¶Àº °íÈ¿ÁØ¿¡°Ô µü ¸Â´Â º¸Á÷À» Á¤ÇØÁÖ±â·Î Çß´Ù. ½ÂºÎÃ³ Åõ¼ö.

ÀÌ °¨µ¶Àº "(°í)È¿ÁØÀÌÀÇ ÀåÁ¡Àº ±Þ¹ÚÇÑ »óÈ²¿¡¼­ ±â¿ëÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù. ºÎ»ê¿¡¼­µµ ±×·¸°Ô Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

Áö³­ 25ÀÏ ºÎ»ê ·Ôµ¥Àü. °íÈ¿ÁØÀº ¹«»ç 1,3·ç¿¡ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¼±µÎÅ¸ÀÚ ±è¹Î¼ºÀ» º¼³ÝÀ¸·Î ³»º¸³»¸é¼­ ºÒ¾ÈÇÑ Ãâ¹ßÀ» ÇßÁö¸¸, ÇÑµ¿Èñ¸¦ 3·ç¼ö Á÷¼±Å¸·Î Àâ¾Æ³½ µÚ ½ÅÀ±ÈÄ¿Í Á¤º¸±ÙÀ» ¸ðµÎ »ïÁø Ã³¸®Çß´Ù.


24ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° ·Ôµ¥¿Í SSGÀÇ °æ±â. 7È¸ÃÊ 2»ç 2·ç¿¡¼­ ¹è¿µ¼ö ÄÚÄ¡°¡ °íÈ¿ÁØÀ» ³»¸®°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.3.24/
ÀÌ °¨µ¶Àº "¸¶¿îµå¿¡¼­ ±äÀåÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 1Á¡µµ ÁÖÁö ¸»¾Æ¾ßÇÒ »óÈ²ÀÌ³ª È¤Àº 1Á¡ Á¤µµ Áàµµ µÇ´Â »óÈ²¿¡¼­ ±â¿ëÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù. 3Á¡ Â÷ Á¤µµ ÀÌ±â°í ÀÖÀ¸¸é ¿ÀÈ÷·Á Èçµé¸®´õ¶ó"°í ¿ô¾ú´Ù.

ÀÌ °¨µ¶Àº "Åõ¼ö ¼ºÇâÀ» ÆÄ¾ÇÇØ¼­ ±×¿¡ ¸Â°Ô ÇÏ´Â °Ô Áß¿äÇÑ °Å °°´Ù. ¹«»ê¿¡¼­ ³ë¾Æ¿ô 1,3·ç¸¦ Àß ¸·¾Ò´Ù. ÀÚ±â°øÀ» ¾¿¾¿ÇÏ°Ô ´øÁö´õ¶ó. È¿ÁØÀÌ´Â ÀÌ°Ô ´õ ¸Â°Ú´Ù°í »ý°¢ÀÌ µé¾î¼­ Å×½ºÆ®½ÄÀ¸·Î Çß´Âµ¥ µÇ´õ¶ó"¶ó¸ç "°¡Àå ¼ºÇâ¿¡ ¸Â´Â °É Ã£¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.


18ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° KBO¸®±× SSG¿Í KIAÀÇ °æ±â. Åõ±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â SSG ³ë°æÀº. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.04.18/
ºñ½ÁÇÑ ¸Æ¶ôÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ º£Å×¶û Åõ¼ö ³ë°æÀº(40)Àº 7È¸·Î °íÁ¤ÇÒ ¿¹Á¤. ÀÌ °¨µ¶Àº "ÀÌÀü¿¡´Â µ¥ÀÌÅÍ¸¦ º¸°í ÁÂÅ¸ ¿ìÅ¸¿¡ µû¶ó¼­ Çß´Ù. ±×·¯´Ùº¸´Ï ¸öÀ» Çª´Â °Íµµ ¸¹¾ÆÁö°í ºÒÆæ¿¡¼­ ¹ö°Å¿öÇÏ´Â °Ô ÀÖ´õ¶ó"¶ó¸ç "±×µ¿¾È ±×·¡µµ Àß ¸·¾Æ¼­ °¬´Âµ¥ ¾î±ß³ª´Ï »õ·Î Á¤¸³ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ°Ú´Ù. µ¥ÀÌÅÍµµ º¸°ÚÁö¸¸, (ÇÑ)µÎ¼ÖÀÌ³ª (³ë)°æÀºÀÌ´Â 7È¸¿¡ ¿Ã¸®°í, 8È¸ (Á¶)º´Çå, 9È¸¿¡´Â (¹®)½Â¿øÀÌ°¡ ³ª°¡µµ·Ï ÇÒ »ý°¢ÀÌ´Ù. »óÈ²¿¡ µû¶ó¼­ ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ ³ª¿À¸é (°í)È¿ÁØÀÌ°¡ ³ª°¡¼­ ¸·µµ·Ï ÇÒ »ý°¢"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

´Ù¸¸, ¼­Áø¿ë¿¡ º¹±Í¿¡ µû¶ó¼­ ¸¶¹«¸®Åõ¼ö ÀÚ¸®´Â ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ´Ù. Áö³­ ½ÃÁð Á¾·á ÈÄ ÆÈ²ÞÄ¡ »ÄÁ¶°¢ »ÄÁ¶°¢ Á¦°Å ¼ö¼úÀ» ÇÑ ¼­Áø¿ëÀº Áö³­ 24ÀÏ 1±º¿¡ ÄÝ¾÷µÅ 25ÀÏ°ú 27ÀÏ °¢°¢ 1ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­ÇØ 42¼¼ÀÌºê¸¦ ¿Ã¸®¸ç ¼¼ÀÌºê¿Õ¿¡ ¿À¸¥ ¸¶¹«¸®Åõ¼öÀÎ ¸¸Å­, ¿ø·¡ ÀÚ¸®·Î º¸³»°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ´Ù. ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¹®½Â¿øÀº 8È¸ ¼Â¾÷¸Ç ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ºÒÆæÀÌ ÇÑÃþ ´õ µÎÅÍ¿öÁø´Ù.

ÀÌ °¨µ¶Àº "ºÒÆæ(Åõ¼ö±³Ã¼)Àº ¾î·Æ´Ù. Á¤´äÀÌ ¾ø´Ù"¶ó¸ç "Åõ¼ö ±³Ã¼´Â ÀÏ´Ü ÀÌ šœÇâÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ bellstop@sportschosun.com

 
 