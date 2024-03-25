»çÈ¸ÀÎ¾ß±¸ Ãâ½Å ·çÅ°°¡ '0.434' Å¸°Ý 1À§, ½ÅÀÎ 1Â÷Áö¸í ¿ÍÅ¸¶óÀÌ µ¹Ç³, 29ÀÏ °³¸·Àü 1¹ø È®Á¤[¹ÎÃ¢±âÀÇ ÀÏº»¾ß±¸]

¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-25 05:19 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-25 05:50


¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ Å¸°Ý ¸ð½À. Áö³­ 10¿ù ¿­¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ 1¼øÀ§ Áö¸íÀ¸·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ¾ú´Ù. ½ºÆ÷Ã÷´ÖÆù º»»çÁ¦ÈÞ

¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ ½ÅÀÎ ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. 16ÀÏ È÷·Î½Ã¸¶Àü±îÁö ½Ã¹ü°æ±â 10°æ±â, Àü °ÔÀÓ ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS

»çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS

¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî¿Í ´ÏÈ¥ÇÜ ÆÄÀÌÅÍ½º°¡ 24ÀÏ ½Ã¹ü°æ±â¸¦ ¹úÀÎ ÀÏº» ÈªÄ«ÀÌµµ ±âÅ¸È÷·Î½Ã¸¶ ¿¡½ºÄÜÇÊµå. ½Ã¹ü°æ±â ¸¶Áö¸· ³¯ ¿äÄÚÇÏ¸¶ÀÇ ½ÅÀÎ 1Â÷ Áö¸í ¿Ü¾ß¼ö ¿ÍÅ¸¶óÀÌ ·ùÅ°(21)ÀÇ ¹èÆ®°¡ ºÒÀ» »Õ¾ú´Ù. ½Ã¹ü°æ±â Ã¹ 3¾ÈÅ¸¸¦ ¸ô¾ÆÃÆ´Ù.

1¹ø-¿ìÀÍ¼ö·Î ³ª¼­ 1È¸ÃÊ ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ ÅÍÆ®·È´Ù. ´ÏÈ¥ÇÜ ÁÂ¿Ï ¼±¹ß ¿ì¿¡ÇÏ¶ó °ÕÅ¸°¡ ¹Ù±ùÂÊ ³·Àº ÄÚ½º·Î ´øÁø Æ÷Å©º¼À» ¹Þ¾ÆÃÆ´Ù.

3È¸ÃÊ µÎ ¹øÂ° Å¸¼®. ¶Ç ¼±µÎÅ¸ÀÚ·Î Å¸¼®¿¡ µé¾î°¡ ÁßÀü¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·È´Ù. Ç®Ä«¿îÆ®¿¡¼­ ¹Ù±ùÂÊ ³·Àº ÂÊÀ¸·Î ÆÄ°íµç ÄÆÆÐ½ºÆ®º¼À» °ø·«Çß´Ù. 2Å¸¼ö 2¾ÈÅ¸.

4È¸ÃÊ Áß°ß¼ö ¶á°øÀ¸·Î ¹°·¯³­ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â 6È¸ÃÊ 2»ç ÁÖÀÚ ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼­ ³× ¹øÂ° Å¸¼®¿¡ ¼¹´Ù. »ó´ë´Â ÁÂ¿Ï °¡¿Í³ë ·á¼¼ÀÌ. ºü¸£°Ô ½ÂºÎ°¡ ³µ´Ù. °¡¿Í³ë°¡ ÃÊ±¸ ÄÆÆÐ½ºÆ®º¼À» ½ºÅ©¶óÀÌÅ©Á¸ ¹Ù±ùÂÊ ²Ë Âù ÄÚ½º·Î Âñ·¶´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌ°¡ ±â½À ¹øÆ®¸¦ ½ÃµµÇß´Ù. Å¸±¸¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô 3·çÂÊÀ¸·Î º¸³Â´Ù. »ó´ëÀÇ ¼öºñÀÇ ÀÇÇ¥¸¦ Âî¸¥ ³»¾ß¾ÈÅ¸.

¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â °æ±â ÈÄ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "»ó´ë ¼öºñ¼öÀÇ À§Ä¡, ³» ÁÖ·ÂÀ» »ý°¢ÇØ º¸°í ¹øÆ®¸¦ ½ÃµµÇß´Ù"¶ó°í Çß´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â Àü±îÁö ±ÔÁ¤Å¸¼®¿¡ 5Å¸¼®ÀÌ ºÎÁ·Çß´Ù. 9È¸ÃÊ ´Ù½Ã ¼±µÎÅ¸ÀÚ·Î ³ª°¡ »ïÁøÀ¸·Î ¹°·¯³µÁö¸¸, ±ÔÁ¤ Å¸¼®À» Ã¤¿ü´Ù.

16°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 53Å¸¼ö 23¾ÈÅ¸, Å¸À² 4ÇÒ3Ç¬4¸®. 3Å¸Á¡, 4µæÁ¡¿¡ OPS(Ãâ·çÀ²+ÀåÅ¸À²) 0.955¸¦ ¿Ã·È´Ù.

½ÅÀÎ ¼±¼ö°¡ 10³â ¸¸ÀÌÀÚ Åë»ê 1966³â ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ® ÀÌÈÄ µÎ ¹øÂ°·Î ½Ã¹ü°æ±â Å¸°Ý 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 2014³â Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°ÁîÀÇ ÀÌ³ë¿ì¿¡ ¼¼ÀÌ¾ß°¡ ·çÅ°·Î 4ÇÒ3Ç¬5¸®¸¦ ÃÆ´Ù. ÀÌ³ë¿ì¿¡´Â ±×ÇØ Á¤±Ô½ÃÁð °³¸·Àü¿¡ 4¹øÀ¸·Î ÃâÀüÇß´Ù. ±×·¯³ª µ¥ºß ½ÃÁð¿¡ Å« È°¾àÀ» º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇß´Ù. ÃÑ 36°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 2ÇÒ1Ç¬1¸®¿¡ ±×ÃÆ´Ù.

½Ã¹ü°æ±â Å¸°Ý¿ÕÀÌ Á¤±Ô½ÃÁð Å¸°Ý 1À§¿¡ ¿À¸¥ »ç·Ê°¡ ¸¹Áö´Â ¾Ê´Ù. 2007³â ¾ßÄí¸£Æ® ½º¿Ð·ÎÁîÀÇ ¾Æ¿ÀÅ° ³ë¸®Ä¡Ä«°¡ ¸¶Áö¸·ÀÌ¾ú´Ù. ¿À¸¯½º ½ÃÀýÀÇ ½ºÁîÅ° ÀÌÄ¡·Î°¡ ¼¼ Â÷·Ê °°Àº ÇØ¿¡ ½Ã¹ü°æ±â¿Í Á¤±Ô½ÃÁð Å¸ÀÚ ÅéÀ» Çß´Ù. ½ÅÀÎ¼±¼ö°¡ ÀÌ ±â·ÏÀ» ´Þ¼ºÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù.

Á¤½Ä µ¥ºßµµ ÇÏ±â Àü¿¡ µ¹Ç³À» ÀÏÀ¸Ä×´Ù. °³¸·Àü 1¹ø-¿ìÀÍ¼ö ¼±¹ß ÃâÀüÀ» ÀÏÂî°¨Ä¡ ¸ø¹Ú¾Ò´Ù. ¹Ì¿ì¶ó ´ÙÀÌ½ºÄÉ ¿ä¹Ì¿ì¸® °¨µ¶Àº ÀÏº» ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ "¿ÍÅ¸¶óÀÌ°¡ °³¸·Àü¿¡ 1¹øÀ¸·Î ³ª°£´Ù"¶ó°í Çß´Ù. ÀÌ ¾ê±â¸¦ ÀüÇØ µéÀº ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â "¼³·¹´Â ¸¶À½À¸·Î ÃÖ°íÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÁØºñÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í Çß´Ù.


°³¸·Àü 1¹ø ÃâÀüÀÌ È®Á¤µÈ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS
¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â ¿¬½À°æ±â¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ¼±¹ß ÃâÀüÇÑ 17°æ±â¿¡¼­ ¸ðµÎ ¾ÈÅ¸¸¦ ÃÆ´Ù.

¿ìÅõÁÂÅ¸ÀÎ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ´Â »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸ÆÀÀ» °ÅÃÄ ÇÁ·Î ¼±¼öÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·ð´Ù.

¾ß±¸ ¸í¹® ¿äÄÚÇÏ¸¶°íµîÇÐ±³ ÁÖÃàÅ¸ÀÚ·Î È°¾àÇßÀ¸³ª ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ Áö¸íÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù. ±×´Â ´ëÇÐÀ¸·Î °¡Áö ¾Ê°í ¿äÄÚÇÏ¸¶¿¡ ¿¬°í¸¦ µÐ »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸ÆÀ ¿¡³×¿À½º(ENEOS)¿¡ ÀÔ´ÜÇØ ÇÁ·Î µµÀüÀ» ÁØºñÇß´Ù.

»çÈ¸ÀÎ ¸®±×¿¡¼­ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³»ÀÚ ÇÁ·ÎÆÀµéÀÌ ÁÖ¸ñÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ Áö³­ÇØ 10¿ù¿¡ ¿­¸° ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ¸¦ 1¼øÀ§·Î Áö¸íÇß´Ù. ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî¿Í Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°Áîµµ ±×¸¦ 1¼øÀ§·Î Áö¸íÇß´Âµ¥ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ ÃßÃ·À¸·Î Áö¸í±ÇÀ» °¡Á®°¬´Ù.

ÇÑÆí, ¿ä¹Ì¿ì¸® ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸ Ãâ½Å ½ÅÀÎ »ç»çÅ° šœ½ºÄÉ(24)´Â 45Å¸¼ö 18¾ÈÅ¸, Å¸À² 4ÇÒ·Î ½Ã¹ü°æ¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ±ÔÁ¤ Å¸¼®¿¡ ¹Ì´ÞÇßÁö¸¸ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ¿¡ ÀÌ¾î ¾ÈÅ¸ 2À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

Áö³­ÇØ ¼¾Æ®·²¸®±× ²ÃÂîÆÀ ÁÖ´ÏÄ¡ µå·¡°ïÁî¿Í ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ© È£Å©½º°¡ ¿ÃÇØ ½Ã¹ü°æ±â °øµ¿ 1À§¸¦ Çß´Ù. ÁÖ´ÏÄ¡°¡ 10½Â5¹«5ÆÐ, ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©°¡ 10½Â2¹«5ÆÐ·Î ³ª¶õÈ÷ ½Â·ü 6ÇÒ6Ç¬7¸®¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸´Â 29ÀÏ °³¸·ÇÑ´Ù. ¿äÄÚÇÏ¸¶´Â È÷·Î½Ã¸¶ Ä«ÇÁ¿Í È¨ °³¸· 3¿¬ÀüÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù.


2023³â 10¿ù ¿­¸° ½ÅÀÎ µå·¡ÇÁÆ®¿¡¼­ ¿äÄÚÇÏ¸¶°¡ 1¼øÀ§ Áö¸íÇÑ ¿ÍÅ¸¶óÀÌ. Áö¸í Á÷ÈÄ ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú ÇÔ²² ÀÚ¸®Çß´Ù. ¿ÍÅ¸¶óÀÌÀÇ ¾Æ¹öÁöµµ ÇÁ·Î¼±¼ö Ãâ½ÅÀÌ´Ù. ¾ßÄí¸£Æ® ³»¾ß¼ö·Î ¿äÄÚÇÏ¸¶ ¿¡ÀÌ½º¿´´ø ¹Ì¿ì¶ó °¨µ¶°ú 7Â÷·Ê »ó´ëÇß´Ù. »çÁøÄ¸Ã³=¿äÄÚÇÏ¸¶ º£ÀÌ½ºÅ¸Áî SNS

¹ÎÃ¢±â ±âÀÚ huelva@sportschosun.com

 
 