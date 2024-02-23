µåµð¾î ÇÑÈ­ Ä·ÇÁ ÇÕ·ùÇÑ 'ÇöÁøÀÌ Çü' 12³â ¸¸¿¡ ¼³·¹´Â ¸¶À½À¸·Î µ¶¼ö¸®±º´Ü ÇÕ·ù[°íÄ£´Ù ½ºÄ·ÇöÀå]

¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-23 13:04 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-02-23 13:09


23ÀÏ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º ¼±¼ö´ÜÀÌ ÀÏº» ¿ÀÅ°³ª¿Í °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡¼­ ÈÆ·ÃÇß´Ù. ·ùÇöÁøÀÌ µåµð¾î Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡ µé¾î¼­´Â ·ùÇöÁø°ú ¼ÕÇõ ´ÜÀå. ¿ÀÅ°³ª¿Í(ÀÏº»)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.02.23/

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[¿ÀÅ°³ª¿Í(ÀÏº»)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚ] ÁøÂ¥ ´«¾Õ¿¡ ·ùÇöÁøÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÇÑÈ­ ¼±¼ö´ÜÀÌ µé½â¿´´Ù.

23ÀÏ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º ¼±¼ö´ÜÀÌ ÀÏº» ¿ÀÅ°³ª¿Í °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡¼­ 2Â÷ Ä·ÇÁ¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.

ÇÑÈ­ ¼±¼ö´ÜÀº È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥¿¡¼­ 1¿ù 30ÀÏºÎÅÍ 2¿ù 19ÀÏ±îÁö 1Â÷ ½ºÇÁ¸µÄ·ÇÁ¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ÀÎÃµÀ» °ÅÃÄ ¿ÀÅ°³ª¿Í·Î ÀÌµ¿ÇÑ ¼±¼ö´ÜÀº 3¿ù 3ÀÏ±îÁö ÀÏº» ¿ÀÅ°³ª¿Í °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡¼­ 2Â÷ Ä·ÇÁ ÈÆ·ÃÀ» ÆîÄ£´Ù. 2Â÷ Ä·ÇÁ¿¡¼­´Â »ï¼º, ±â¾Æ, ·Ôµ¥¿Í Æò°¡Àüµµ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.

ÇÑÈ­´Â º£Å×¶û ´ëÅõ¼ö ·ùÇöÁøÀÌ µåµð¾î ÇÑÈ­ Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù.

·ùÇöÁøÀº 22ÀÏ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º¿Í 8³â ÃÑ¾× 170¾ï¿ø(¿ÉÆ®¾Æ¿ô Æ÷ÇÔ, ¼¼ºÎ ¿ÉÆ®¾Æ¿ô ³»¿ëÀº ¾çÃø ÇÕÀÇÇÏ¿¡ ºñ°ø°³)¿¡ °è¾àÇß´Ù.

´ëÅõ¼ö°¡ µåµð¾î ±¹³»¿¡ µ¹¾Æ¿Â´Ù. 2012³â ÀÌÈÄ 12³â ¸¸¿¡ Ä£Á¤ º¹±Í´Ù.

·ùÇöÁøÀº 2013½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°í Æ÷½ºÆÃ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ LA ´ÙÀú½º¿Í °è¾àÇß´Ù. ´ç½Ã Æ÷½ºÆÃ ±Ý¾×Àº 2573¸¸7737´Þ·¯33¼¾Æ®¿´´Ù. ÀÌ ±Ý¾×Àº ÇÑÈ­°¡ ¹Þ¾Ò°í, ·ùÇöÁøÀº 7½ÃÁð µ¿¾È LA ´ÙÀú½º¿¡¼­ È°¾àÇß´Ù.

2019½ÃÁð ÈÄ ¸ÞÀÌÀú¸®±× FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò¾î Åä·ÐÅä·Î ÀÌÀûÇß°í 4³âÀ» ´õ ¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡¼­ È°¾àÇß´Ù. 11³â µ¿¾È ¸ÞÀÌÀú¸®±× Åë»ê ¼ºÀûÀº 186°æ±â 78½Â 48ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.27Á¡.

2006³â KBO¸®±×¿¡ µ¥ºßÇÑ ·ùÇöÁøÀº ±×ÇØ 18½Â 6ÆÐ 1¼¼ÀÌºê 204Å»»ïÁø Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.23À» ±â·ÏÇÏ¸ç ½ÅÀÎ¿Õ°ú MVP¸¦ µ¿½Ã¿¡ Â÷ÁöÇÏ¸ç ±«¹°(¸ó½ºÅÍ)ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀÌ »ý°å´Ù.

KBO¸®±× ¼ºÀûÀº 2012³â±îÁö Åë»ê 98½Â 52ÆÐ 1¼¼ÀÌºê, 1238Å»»ïÁø Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.80À» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.


23ÀÏ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º ¼±¼ö´ÜÀÌ ÀÏº» ¿ÀÅ°³ª¿Í °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡¼­ ÈÆ·ÃÇß´Ù. ·ùÇöÁøÀÌ µåµð¾î Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ÇÑÈ­ ¼±¼ö´Ü ¾Õ¿¡¼­ ÀÎ»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â ·ùÇöÁø. ¿ÀÅ°³ª¿Í(ÀÏº»)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.02.23/

23ÀÏ ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½º ¼±¼ö´ÜÀÌ ÀÏº» ¿ÀÅ°³ª¿Í °íÄ£´Ù ±¸Àå¿¡¼­ ÈÆ·ÃÇß´Ù. ·ùÇöÁøÀÌ µåµð¾î Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. Ã¤Àº¼º°ú ÀÎ»ç¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Â ·ùÇöÁø. ¿ÀÅ°³ª¿Í(ÀÏº»)=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.02.23/


¹®µ¿ÁÖ´Â "Æ¯±Þ °ú¿Ü¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù¶ó¸ç ¼³Ž®´Ù ´ë¼±¹èÀÇ ¿¬¶ôÃ³¸¦ ¹Þ¾Æ ³Ê¹« ±âºÐ ÁÁ°í Àü¼³ÀûÀÎ ¼±¼ö¸¦ Á÷Á¢ ºÁ¼­ ³Ê¹« ±âºÐ ÁÁ´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

·ùÇöÁøÀÇ º¼À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ÃÖÀçÈÆµµ "³Ê¹« º¼ÀÌ ÁÁ±â¿¡ Á¦°¡ ÇÒ ÀÏÀÌ ¾øÀ» °Í °°´Ù"¶ó¸ç ´ë¼±¹èÀÇ ±ÍÈ¯À» ¹Ý°å´Ù.

¼±¼ö´Ü ÁÖÀå Ã¤Àº¼ºÀº ·ùÇöÁø°ú ¹Ý°©°Ô ÇÏÀÌÆÄÀÌºê¸¦ ³ª´³´Ù. ¿ÀÈÄ ÈÆ·ÃÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´ø ÇÑÈ­ ¼±¼ö´Ü ¾Õ¿¡ ¼± ·ùÇöÁøÀº ¹àÀº Ç¥Á¤À¸·Î "12³â ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù ¾ÕÀ¸µµ ÀßºÎÅ¹ÇÑ´Ù"¶ó°í ¼±¼ö´Ü°ú Âª°Ô ÀÎ»çÇß´Ù.


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ÇÑÈ­ ¼±¼ö´Ü ¾Õ¿¡¼­ ÀÎ»çÇÏ´Â ·ùÇöÁø. <»çÁøÁ¦°ø=ÇÑÈ­>
 
 