ÇÑ±¹Ãà±¸°¡ 40³â¸¸¿¡ ¶ç¿ìÁö ¸øÇÑ '¿Ã¸²ÇÈ ¿ÀÇÇ¼È'¡¦ìíÀº ¿ÍÄ« »« 18ÀÎ ¸í´Ü¹ßÇ¥

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±â»çÀÔ·Â 2024-07-03 17:12


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸(JFA)°¡ ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ³ª¼³ ÀÏº» Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °ÍÀ» º¸¸é ÇÑ±¹ÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Å»¶ôÇÑ »ç½ÇÀÌ ´õ »À¾ÆÇÁ°Ô ´Ù°¡¿Â´Ù.

JFA´Â 3ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ ÃÖÁ¾¸í´Ü 18¸í°ú ¿¹ºñ¸í´Ü 4¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Áö³­ 5¿ù Ä«Å¸¸£¿¡¼­ ¿­¸° 2024³â ¾Æ½Ã¾Æ U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼­ ¿ì½ÂÇØ ¿Ã¸²ÇÈ º»¼± Æ¼ÄÏÀ» °Å¸ÓÁå ÀÏº» ¿Ã¸²ÇÈÆÀ ÇÙ½É ÈÄÁöÅ¸ Á¶¿¤ Ä¡¸¶(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), È£¼Ò¾ß ¸¶¿À(°¡½Ã¿Í ·¹ÀÌ¼Ö), °íÄíº¸ ·¹¿À(º¥ÇÇÄ«) µîÀ» ¿¹»ó´ë·Î ¹ßÅ¹Çß´Ù.

¿Ã¸²ÇÈ º»¼±¿¡´Â °¢ ÆÀ¸¶´Ù 23¼¼ÀÌÇÏ ÃÊ°ú ¿¬·É ¼±¼ö¸¦ ¶æÇÏ´Â ¿ÍÀÏµåÄ«µå¸¦ 3Àå ¾µ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÀÏº»ÀÇ ¿ÀÀÌ¿Í °í °¨µ¶Àº ¿ÍÀÏµåÄ«µå ¹ßÅ¹À» Æ÷±âÇÏ°í Àü¿ø 23¼¼ ÀÌÇÏ·Î ½ºÄõµå¸¦ ²Ù·È´Ù. 2004³â»ýÀÎ Å¸Ä«ÀÌ ÄÚÅ¸(°¡¿Í»çÅ° ÇÁ·ÐÅ»·¹)°¡ ÇÔ²² °£´Ù.


ÃâÃ³=ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸ SNS
ÀÏº»Àº 17ÀÏ Æ¼¿¡¸® ¾Ó¸® °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â °³ÃÖ±¹ ÇÁ¶û½º¿Í Ä£¼±°æ±â¸¦ ÆîÄ£ µÚ º» ´ëÈ¸¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù. Á¶º°¸®±×¿¡¼­ ÆÄ¶ó°úÀÌ, ¸»¸®, ÀÌ½º¶ó¿¤¿Í ¿¬¼ÓÇØ¼­ °Ýµ¹ÇÑ´Ù.

ÇÑÆí, È²¼±È« Çö ´ëÀüÇÏ³ª °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ø´ø ÇÑ±¹ ¿Ã¸²ÇÈÆÀÀº U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ Á¶º°¸®±× 3Â÷Àü¿¡¼­ ÀÏº»À» ²ªÀ¸¸ç Á¶ 1À§ ÀÚ°ÝÀ¸·Î 8°­¿¡ ¿Ã¶úÁö¸¸, 8°­¿¡¼­ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¿¡ ½ÂºÎÂ÷±â ³¡¿¡ Ãæ°ÝÆÐÇÏ¸ç Å»¶ô °í¹è¸¦ ¸¶¼Ì´Ù.

ÇÑ±¹ Ãà±¸°¡ ¿Ã¸²ÇÈ º»¼±¿¡ ¿À¸£Áö ¸øÇÑ °Ç 1984³â LA¿Ã¸²ÇÈ ÀÌÈÄ ¹«·Á 40³â¸¸ÀÌ¶ó Ãæ°ÝÀÌ »ó´çÇÏ´Ù. 2012³â ·±´ø¿Ã¸²ÇÈ ¶§´Â µ¿¸Þ´Þ ½ÅÈ­¸¦ ½è¾ú´Ù. ±¹³» ÃÖÁ¤»ó±Þ 23¼¼ÀÌÇÏ ¼±¼öµéÀº Àü ¼¼°è Ãà±¸°­È£°¡ ¸ðÀÌ´Â ¿Ã¸²ÇÈÀ» °æÇèÇÏ´Â ¼ÒÁßÇÑ ±âÈ¸¸¦ ³õÃÆ´Ù. ¶óÀÌ¹ú ÀÏº»ÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °É ÁöÄÑº¸¸ç ±×³¯À» µÇ»õ±â°í, ¿ª»çÀÇ ¾ÆÇÄÀ» °ö¾ÃÀ» ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù.
À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com

¡ÞÀÏº» U-23ÆÀ ¿Ã¸²ÇÈ ÃÖÁ¾¸í´Ü

FW=È£¼Ò¾ß ¸¶¿À(°¡½Ã¿Í·¹ÀÌ¼Ö), ÈÄÁö¿À ¼îÅ¸(¸¶Ä¡´ÙÁ©ºñ¾Æ), »çÅä ÄÉÀÎ(º£¸£´õºê·¹¸à), »çÀÌÅä ÄÚÅ°(·Î¸ÖSK), È÷¶óÄ«¿Í À¯(¸¶Ä¡´ÙÁ©ºñ¾Æ)


MF=°¡¿Í»çÅ° ¼îÅ¸(±³Åä»ó°¡), ¾ß¸¶¸ðÅä ¸®È÷Åä(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), ¾Æ¶óÅ° ·áÅ¸·Î(FCµµÄì), ÈÄÁöÅ¸ Á¶¿¤ Ä¡¸¶(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), ¹ÌÅä šœ½ºÄÉ(½ºÆÄ¸£Å¸·ÎÅ×¸£´ã)

DF=¿ÀÇÏÅ¸ ¾ÆÀ¯¹«(¿ì¶ó¿Í·¹Áî), ´Ï½Ã¿À ·ù¾ß(¼¼·¹¼Ò¿À»çÄ«), Å¸Ä«ÀÌ ÄÚÅ¸(°¡¿Í»çÅ°ÇÁ·ÐÅ»·¹), ÇÑ´Ù ¸®Äí(°¨¹Ù¿À»çÄ«), ±â¹«¶ó ¼¼ÀÌÁö(»ç°£µµ½º), ¼¼Å°³× È÷·ÎÅ°(°¡½Ã¿Í ·¹ÀÌ¼Ö)

GK=°íÄíº¸ ·¹¿À(º¥ÇÇÄ«), ³ëÀÚ¿Í Å¸ÀÌ½Ã ºê·£µç(FCµµÄì)

 
 