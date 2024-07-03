¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
Ãà±¸
Ãà±¸
ÇÑ±¹Ãà±¸°¡ 40³â¸¸¿¡ ¶ç¿ìÁö ¸øÇÑ '¿Ã¸²ÇÈ ¿ÀÇÇ¼È'¡¦ìíÀº ¿ÍÄ« »« 18ÀÎ ¸í´Ü¹ßÇ¥
À±Áø¸¸ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-03 17:12
»çÁøÁ¦°ø=´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸
»çÁøÁ¦°ø=´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸(JFA)°¡ ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ³ª¼³ ÀÏº» Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °ÍÀ» º¸¸é ÇÑ±¹ÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Å»¶ôÇÑ »ç½ÇÀÌ ´õ »À¾ÆÇÁ°Ô ´Ù°¡¿Â´Ù.
JFA´Â 3ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ ÃÖÁ¾¸í´Ü 18¸í°ú ¿¹ºñ¸í´Ü 4¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Áö³ 5¿ù Ä«Å¸¸£¿¡¼ ¿¸° 2024³â ¾Æ½Ã¾Æ U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼ ¿ì½ÂÇØ ¿Ã¸²ÇÈ º»¼± Æ¼ÄÏÀ» °Å¸ÓÁå ÀÏº» ¿Ã¸²ÇÈÆÀ ÇÙ½É ÈÄÁöÅ¸ Á¶¿¤ Ä¡¸¶(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), È£¼Ò¾ß ¸¶¿À(°¡½Ã¿Í ·¹ÀÌ¼Ö), °íÄíº¸ ·¹¿À(º¥ÇÇÄ«) µîÀ» ¿¹»ó´ë·Î ¹ßÅ¹Çß´Ù.
¿Ã¸²ÇÈ º»¼±¿¡´Â °¢ ÆÀ¸¶´Ù 23¼¼ÀÌÇÏ ÃÊ°ú ¿¬·É ¼±¼ö¸¦ ¶æÇÏ´Â ¿ÍÀÏµåÄ«µå¸¦ 3Àå ¾µ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÀÏº»ÀÇ ¿ÀÀÌ¿Í °í °¨µ¶Àº ¿ÍÀÏµåÄ«µå ¹ßÅ¹À» Æ÷±âÇÏ°í Àü¿ø 23¼¼ ÀÌÇÏ·Î ½ºÄõµå¸¦ ²Ù·È´Ù. 2004³â»ýÀÎ Å¸Ä«ÀÌ ÄÚÅ¸(°¡¿Í»çÅ° ÇÁ·ÐÅ»·¹)°¡ ÇÔ²² °£´Ù.
ÃâÃ³=ÀÏº»Ãà±¸ÇùÈ¸ SNS
ÀÏº»Àº 17ÀÏ Æ¼¿¡¸® ¾Ó¸® °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â °³ÃÖ±¹ ÇÁ¶û½º¿Í Ä£¼±°æ±â¸¦ ÆîÄ£ µÚ º» ´ëÈ¸¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù. Á¶º°¸®±×¿¡¼ ÆÄ¶ó°úÀÌ, ¸»¸®, ÀÌ½º¶ó¿¤¿Í ¿¬¼ÓÇØ¼ °Ýµ¹ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, È²¼±È« Çö ´ëÀüÇÏ³ª °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ø´ø ÇÑ±¹ ¿Ã¸²ÇÈÆÀÀº U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ Á¶º°¸®±× 3Â÷Àü¿¡¼ ÀÏº»À» ²ªÀ¸¸ç Á¶ 1À§ ÀÚ°ÝÀ¸·Î 8°¿¡ ¿Ã¶úÁö¸¸, 8°¿¡¼ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¿¡ ½ÂºÎÂ÷±â ³¡¿¡ Ãæ°ÝÆÐÇÏ¸ç Å»¶ô °í¹è¸¦ ¸¶¼Ì´Ù.
ÇÑ±¹ Ãà±¸°¡ ¿Ã¸²ÇÈ º»¼±¿¡ ¿À¸£Áö ¸øÇÑ °Ç 1984³â LA¿Ã¸²ÇÈ ÀÌÈÄ ¹«·Á 40³â¸¸ÀÌ¶ó Ãæ°ÝÀÌ »ó´çÇÏ´Ù. 2012³â ·±´ø¿Ã¸²ÇÈ ¶§´Â µ¿¸Þ´Þ ½ÅÈ¸¦ ½è¾ú´Ù. ±¹³» ÃÖÁ¤»ó±Þ 23¼¼ÀÌÇÏ ¼±¼öµéÀº Àü ¼¼°è Ãà±¸°È£°¡ ¸ðÀÌ´Â ¿Ã¸²ÇÈÀ» °æÇèÇÏ´Â ¼ÒÁßÇÑ ±âÈ¸¸¦ ³õÃÆ´Ù. ¶óÀÌ¹ú ÀÏº»ÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °É ÁöÄÑº¸¸ç ±×³¯À» µÇ»õ±â°í, ¿ª»çÀÇ ¾ÆÇÄÀ» °ö¾ÃÀ» ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù.
À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com
¡ÞÀÏº» U-23ÆÀ ¿Ã¸²ÇÈ ÃÖÁ¾¸í´Ü
FW=È£¼Ò¾ß ¸¶¿À(°¡½Ã¿Í·¹ÀÌ¼Ö), ÈÄÁö¿À ¼îÅ¸(¸¶Ä¡´ÙÁ©ºñ¾Æ), »çÅä ÄÉÀÎ(º£¸£´õºê·¹¸à), »çÀÌÅä ÄÚÅ°(·Î¸ÖSK), È÷¶óÄ«¿Í À¯(¸¶Ä¡´ÙÁ©ºñ¾Æ)
MF=°¡¿Í»çÅ° ¼îÅ¸(±³Åä»ó°¡), ¾ß¸¶¸ðÅä ¸®È÷Åä(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), ¾Æ¶óÅ° ·áÅ¸·Î(FCµµÄì), ÈÄÁöÅ¸ Á¶¿¤ Ä¡¸¶(½ÅÆ®Æ®¶óÀ§´ø), ¹ÌÅä šœ½ºÄÉ(½ºÆÄ¸£Å¸·ÎÅ×¸£´ã)
DF=¿ÀÇÏÅ¸ ¾ÆÀ¯¹«(¿ì¶ó¿Í·¹Áî), ´Ï½Ã¿À ·ù¾ß(¼¼·¹¼Ò¿À»çÄ«), Å¸Ä«ÀÌ ÄÚÅ¸(°¡¿Í»çÅ°ÇÁ·ÐÅ»·¹), ÇÑ´Ù ¸®Äí(°¨¹Ù¿À»çÄ«), ±â¹«¶ó ¼¼ÀÌÁö(»ç°£µµ½º), ¼¼Å°³× È÷·ÎÅ°(°¡½Ã¿Í ·¹ÀÌ¼Ö)
GK=°íÄíº¸ ·¹¿À(º¥ÇÇÄ«), ³ëÀÚ¿Í Å¸ÀÌ½Ã ºê·£µç(FCµµÄì)
ÇÑÇýÁø¡¤ÀÌÇý¼º °ø°³ ¿¾Ö ÀüÇö¹« ¡°¸³½ºÆ½ ¸À ´Ù ±â¾ï³ª¡± ±ôÂ¦ °í¹é
Á¤½Å ¸ø Â÷¸° Á¤ÁØ¿µ, ¿Ü±¹Ò³ ²¸¾È°í ÁøÇÑ ½ºÅ²½Ê ¡®Ãæ°Ý¡¯
ÃÖµ¿¼® ¡°ÀÌÈ¥, ±â»ç º¸°í ¾Ë¾Æ..ÀüÁ¶? ±× »ç°Ç ¸» ¸øÇØ¡±
°ø¿ø¼ ÃãÃß´Ù »ìÇØ´çÇÑ À¯¸íÀÎ..½Ã¹ÎµéÀº ¿ôÀ¸¸ç ±¸°æ¸¸
·Î¹öÆ® ÇÒ¸®, ¹æ¼Û º¹±Í..¡°¾Æ³»°¡ Àý Á×ÀÌ°í ½Í´Ù°í¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¹Î°æÈÆ, Á÷Á¢ ¹àÈù °áÈ¥..."ÇÔ²² ÇÏ°íÇÂ ¢¾ ¸¸³µ´Ù"[Àü¹®]
2.
'¹è¿ì' ÀÓ¿µ¿õ, À§ÇèÃµ¸¸ ³¶¶³¾îÁö¼µµ ½ºÅÂÇÁ °ÆÁ¤..."³ ±¦ÂúÀºµ¥"(ÀÓ¿µ¿õ)[Á¾ÇÕ]
3.
°øÈ¿Áø, '¢¾ÄÉºó¿À ¾ø´Â ºóÀÚ¸®' ²Ë Ã¤¿î Ãë¹ÌÈ°µ¿ "ÇÏ·ç ½¬´Â ÀÌ¿ÍÁß¿¡ ¶Ç"
4.
'ÃÖ¹ÎÈ¯°ú ÀÌÈ¥' À²Èñ, 40kg´ë ÁøÀÔ¡¦È¥ÀÚ »ç´Ï '¾¦¾¦ ºüÁö´Â ¸ö¹«°Ô'
5.
"°¡Â¥ Ù½=Ý« ÁöÀÎ" ±èÈ£Áß Ã¹ ÀçÆÇ 'È¥µ·ÀÇ °¡Á·ÞÈ' ÀçÁ¶¸í[SCÀÌ½´]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]¸» ¾Æ³¤ È«¸íº¸ °¨µ¶ "ÆÒµé °¨Á¤ÀÌ ¸Â¾Æ", ÀÌÁ¤È¿ °¨µ¶ "µé·¯¸® µÇ±â ½È¾î"
2.
±è¹ÎÀç, ÄèÀç´Ù ÄèÀç!...'¸ÇÀ¯+À¯º¥Åõ½º+»ç¿ìµð °ÅÀý' ¹ÀÇî ÀÜ·ù °í¼ö¡æ°æÀïÀÚ ¿µÀÔ ¸Å¿ì Áö¿¬
3.
[ÇöÀåÀÎÅÍºä]±è±âµ¿ °¨µ¶ "¸°°¡µå, ÀÌ·± ½ÀÇÔÀº Ã³À½ ´À²¼´Ù" vs È²¼±È« °¨µ¶ "»ó¾ÏÀº Ç×»ó ¾î·Æ´Ù"
4.
È£¿ìÁÖÀÇº¸¿¡µµ 92.8% Ã¤¿ü´Âµ¥... 1,2À§ ÃÖ°íÀÎ±âÆÀ ´ë°á. ºñ ±×Ä¡´Ï ¹Ù·Î ¸ÅÁø[Àá½Ç ÇöÀå]
5.
[ÇöÀå¸®ºä]'¸°°¡µå, ´ëÇü ÇÇ¸® ºÒ¾ú´Ù!' FC¼¿ï, 'ÃÖÇÏÀ§' ´ëÀü¿¡ 2-1 'Â¥¸´ÇÑ ¿ªÀü½Â'