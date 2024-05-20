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±â»çÀÔ·Â 2024-05-20 14:14

»çÁøÁ¦°ø : ½ºÆ÷Ã÷W(www.sportsw.kr)

[½ºÆ÷Ã÷W ÀÓ°¡À» ±âÀÚ]ÃáÃµ¿µÈ­Á¦ÀÇ °³¸·½Ä »çÈ¸ÀÚ¸¦ °­¼Ò¶ó°¡ ¸Ã°í,?¿µÈ­¡®ºû°ú ¸ö¡¯ÀÌ °³¸·ÀÛÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.

ÃáÃµ¿µÈ­Á¦´Â Áö³­ÇØ ¿ÁÀÚ¿¬ ¹è¿ì¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØµµ¡®¿ø Åé¡¯ »çÈ¸ÀÚ·Î °³¸·½ÄÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.

2009³â µ¥ºßÇÑ °­¼Ò¶ó´Â ¡®½á´Ï¡¯(2011)ÀÇ ÇÏÃáÈ­ ¿ªÀ¸·Î ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó°ú ºÎÀÏ¿µÈ­»ó ¿©ÀÚ½ÅÀÎ»óÀ» ¹Þ¾Ò°í, ÀÌÈÄ ¡®ÆÄÆÄ·ÎÆ¼¡¯(2013) ¡®ÇØÄ¡Áö ¾Ê¾Æ¡¯(2020) µîÀÇ ¿µÈ­¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

µå¶ó¸¶ ¡®¹Ì»ý¡¯(2014)ÀÇ ¡®¾È¿µÀÌ¡¯´Â ±×ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ·Î ²ÅÈù´Ù. ÀÌ¿Ü ¡®´ÚÅÍ ÀÌ¹æÀÎ¡¯(2014) ¡®¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf¡¯(2015) ¡®µ¿³×º¯È£»ç Á¶µéÈ£¡¯(2016)¡®³²ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ»±î¡¯(2023)µî·Î¸Ç½º¿Í ÄÚ¹Ìµð, ¹ýÁ¤ µå¶ó¸¶ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ µå¶ó¸¶¿¡¼­ È°¾àÇß´Ù.

°­¼Ò¶ó´Â ¡°Á¦11È¸ ÃáÃµ ¿µÈ­Á¦¿¡ ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÇ¾î ³Ê¹« ±â»Þ´Ï´Ù. ¾Æ¸§´Ù¿î ÃáÃµ¿¡¼­ ¿µÈ­¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ºÐµé°ú ÇÔ²² Áñ°Å¿î ÃàÁ¦ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ¾î ¿µ±¤ÀÔ´Ï´Ù¡±¶ó°í °³¸·½Ä »çÈ¸ÀÚ·Î ¹ßÅ¹µÈ ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

¿ÃÇØ ÃáÃµ¿µÈ­Á¦ÀÇ °³¸·ÀÛÀ¸·Î´Â Àå±ÇÈ£ °¨µ¶ÀÇ ¡®ºû°ú ¸ö¡¯ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.

¡®ºû°ú ¸ö¡¯ÀºÁö³­ÇØ ¡®½Ã³×¸¶Æ½ ÃáÃµ¡¯ ¼½¼Ç¿¡¼­ »ó¿µµÇ¾ú´ø ¡®Åº¡¯(2018), ¡®¿ä¼±¡¯(2021)ÀÇ ¿¬ÃâÀÚÀÎ Àå±ÇÈ£ °¨µ¶ÀÇ ½ÅÀÛÀ¸·Î ÃáÃµ½Ã¿Í ÃáÃµ½Ã¿µ»ó»ê¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ°¡ Áö¿øÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.

Àå±ÇÈ£ °¨µ¶Àº ÃáÃµÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¿¹¼ú°¡ÀÎ À¯Áø±Ô ¸¶ÀÓÀÌ½ºÆ®¿Í ¡®Åº¡¯ºÎÅÍ ÇÔ²² ÀÛ¾÷Çß´Âµ¥, ¡®ºû°ú ¸ö¡¯Àº ±× 3¹øÂ° ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.

¡®Ä«¸£¸¶¡¯¸¦ Å×¸¶·Î ¡®¹«ÀÇ½ÄÀÇ ¿ª»ç¡¯¸¦ ´ã¾Æ³½ ÀÌ¹ø ¿µÈ­´Â¿ÃÇØ ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈ­Á¦¿¡¼­ »ó¿µµÆ´Ù.

ÇÑÆí, ÃáÃµ¿µÈ­Á¦´Â ¿À´Â6¿ù 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ÃáÃµ °øÁöÃµ Ã»¼Ò³âÇª¸¥½°ÅÍ¿¡¼­ °³¸·½ÄÀ» ¿¬´Ù.

ÃáÃµ¿µÈ­Á¦´Â ÇöÀç ÅÒºí¹÷ ÈÄ¿øÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ü¶÷ Æ¼ÄÏ, ¿µÈ­Á¦ MD, ¼÷¹Ú ÇÁ·Î±×·¥ µîÀÌ ÁØºñµÇ¾î ÀÖ´Â ÅÒºí¹÷Àº ¿À´Â 27ÀÏ±îÁö ÀÌ¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¸ñ°¢ÀÎÇüÀÌ µÈ °Å²Ù·Î »ç´Â ³²ÀÚ¡¦¹ÂÁöÄÃ ¡®º¥ÀÚ¹Î ¹öÆ°¡¯ ´Ä¾î°¡´Â °ÍÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿ò ÀÌ¶õ?
Á¶³ª´Ü ±Û·¹ÀÌÀú °¨µ¶ 10³â ¸¸ÀÇ ½ÅÀÛ ¡®Á¸ ¿Àºê ÀÎÅÍ·¹½ºÆ®¡¯ ùÛ ±ØÀå »ó·ú
¾ßÄí¼î ÄÚÁö¡æÀå±¤, ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¡®Ã¢°¡ÀÇ ÅäÅä¡¯ ÇÑ-ÀÏ ¸ñ¼Ò¸® ¿¬±â ¶óÀÎ¾÷ °ø°³
¡®ÇÁ¶ûÄË½´Å¸ÀÎ¡¯ ½Å¼º·Ï-ÀÌÇØÁØ-±ÔÇö ¡®¹Â¶ó½º¡¯ °ø°³¡¦¹Ì¸® º¸´Â 3ÀÎ 3»ö ³Ñ¹ö
¿¹¼ú°¡ÀÇ ¿©Á¤À¸·Î º¸´Â ±Ç¸® È¹µæ °úÁ¤¡¦¿¬±Ø ¡®ÀÎÁ¤ÅõÀï; ¿¹¼ú°¡ Æí¡¯ 28ÀÏ µÎ»ê¾ÆÆ®¼¾ÅÍ °³¸·
 
 