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±â»çÀÔ·Â 2024-05-20 14:14
»çÁøÁ¦°ø : ½ºÆ÷Ã÷W(www.sportsw.kr)
[½ºÆ÷Ã÷W ÀÓ°¡À» ±âÀÚ]ÃáÃµ¿µÈÁ¦ÀÇ °³¸·½Ä »çÈ¸ÀÚ¸¦ °¼Ò¶ó°¡ ¸Ã°í,?¿µÈ¡®ºû°ú ¸ö¡¯ÀÌ °³¸·ÀÛÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
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µå¶ó¸¶ ¡®¹Ì»ý¡¯(2014)ÀÇ ¡®¾È¿µÀÌ¡¯´Â ±×ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ·Î ²ÅÈù´Ù. ÀÌ¿Ü ¡®´ÚÅÍ ÀÌ¹æÀÎ¡¯(2014) ¡®¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf¡¯(2015) ¡®µ¿³×º¯È£»ç Á¶µéÈ£¡¯(2016)¡®³²ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ»±î¡¯(2023)µî·Î¸Ç½º¿Í ÄÚ¹Ìµð, ¹ýÁ¤ µå¶ó¸¶ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ µå¶ó¸¶¿¡¼ È°¾àÇß´Ù.
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¡®ºû°ú ¸ö¡¯ÀºÁö³ÇØ ¡®½Ã³×¸¶Æ½ ÃáÃµ¡¯ ¼½¼Ç¿¡¼ »ó¿µµÇ¾ú´ø ¡®Åº¡¯(2018), ¡®¿ä¼±¡¯(2021)ÀÇ ¿¬ÃâÀÚÀÎ Àå±ÇÈ£ °¨µ¶ÀÇ ½ÅÀÛÀ¸·Î ÃáÃµ½Ã¿Í ÃáÃµ½Ã¿µ»ó»ê¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ°¡ Áö¿øÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí, ÃáÃµ¿µÈÁ¦´Â ¿À´Â6¿ù 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ÃáÃµ °øÁöÃµ Ã»¼Ò³âÇª¸¥½°ÅÍ¿¡¼ °³¸·½ÄÀ» ¿¬´Ù.
ÃáÃµ¿µÈÁ¦´Â ÇöÀç ÅÒºí¹÷ ÈÄ¿øÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ü¶÷ Æ¼ÄÏ, ¿µÈÁ¦ MD, ¼÷¹Ú ÇÁ·Î±×·¥ µîÀÌ ÁØºñµÇ¾î ÀÖ´Â ÅÒºí¹÷Àº ¿À´Â 27ÀÏ±îÁö ÀÌ¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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1.
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2.
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3.
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4.
Çã¿õ-ÇãÈÆ, '³ëºü²Ù'¿¡? "¿¬¶ôÃ³ ¹°¾îº¸°Ú´Ù" ¿¹¿ø "¿¬ÇÏ ¸Å·Â Á¦´ë·Î ´À²¸" ('³ëºü²ÙÅ¹ÀçÈÆ')
5.
[SCÀÌ½´] "³¯¶ó¸®" "¾ç¾ÆÄ¡"¡¦ÇÑ¿¹½½ ¿åÇÑ 40´ë ¾ÇÇÃ·¯, ¸ð¿åÁË·Î '¹ú±ÝÇü'
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2.
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3.
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4.
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5.
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