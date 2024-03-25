"ÆøÅºÑû¡æÅ·Ä«" ¼ºÇü ÈÄ '¹è¿ì ºñÁÖ¾ó' ÀçÃâ¿¬ ¼­ÀåÈÆ °æ¾Ç "'¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö' ¼öÁØ"(¹°¾îº¸»ì)[Á¾ÇÕ]

ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-03-25 21:23 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-03-25 22:25



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] "¹æ¼ÛÀ¸·Î »Í »Ì¾Ò³×"

25ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ KBS Joy '¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸»ì' 260È¸¿¡´Â '¼Ò°³ÆÃ 50¹ø ±îÀÎ ³²ÀÚ'·Î Áö³­ÇØ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Á¶È¸¼ö 121¸¸À» ±â·ÏÇß´ø »ç¿¬ÀÚ°¡ Ã¹ Ãâ¿¬ ´ç½Ã¿Í´Â 180µµ ´Þ¶óÁø ¸ð½ÀÀ¸·Î Àç¹æ¹®ÇØ º¸»ìµéÀ» °æ¾ÇÄÉ Çß´Ù.

"ÀÛ³â ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­ º¸»ì´ÔµéÀÇ ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¹Þ°í ¾ó±¼À» °íÃÄ¿Ô´Ù"¶ó¸ç Àç¹æ¹®ÇÑ »ç¿¬ÀÚ¸¦ º¸»ìµéÀº ¾Ë¾Æº¸Áö ¸øÇß´Ù. Á¦ÀÛÁøÀÌ ÁØ ¿¹Àü »çÁøÀ» º¸°í¼­¾ß "È¯°ñÅ»ÅÂ ±× ÀÚÃ¼"¶ó¸ç ³î¶ó¿öÇß´Ù.

»ç¿¬ÀÚ´Â "¹°¾îº¸»ì¿¡ Ãâ¿¬ ÈÄ ½º½º·Î¸¦ º¯È­½ÃÅ°¶ó´Â º¸»ì´ÔµéÀÇ Á¶¾ðÀ» ¹Þ°í '¸ÞÀÌÅ© ¹Ì³²' ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ½ÅÃ»Çß´Âµ¥ »ç¿¬¿¡ ´çÃ·µÅ ¼ºÇü ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ¼­ÀåÈÆÀº "±èÁ¾±¹ÀÌ ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌÁö? ³Ê ¹æ¼ÛÀ¸·Î »Í »Ì¾Ò³×"¶ó¸ç "Á¶±Ý ÀÌ¹ÌÁö°¡ ´Þ¶óÁø°Ô ¾Æ´Ï¶ó ¿ÏÀü ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ µÆ´Ù. ÀÌÂëµÇ¸é '¹°¾îº¸»ì'ÇÏ°í '¸ÞÀÌÅ© ¹Ì³²'ÀÌ ÀºÀÎÀÌ´Ù"¶ó°í ¿ô¾ú´Ù.

»ç¿¬ÀÚ´Â "¼ö¼ú ¶§ ¾ö¸¶¸¦ ¸ø¿À°Ô Çß´Ù. ¼ö¼ú ÈÄ º×±â°¡ ÅüÅü ºÎ¾î¼­ Áý¿¡ °¬´Âµ¥ Àú¸¦ µ¥·Á´Ù ÁØ Ä£±¸¸¸ ¾ö¸¶°¡ ¾Ë¾Æº¸½Ã´õ¶ó"¶ó¸ç ¾ö¸¶°¡ ¾Æµé ¾ó±¼µµ ¸ø¾Ë¾Æº¼ Á¤µµ·Î ´Þ¶óÁ³´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×´Â "Á¦2ÀÇ ÀÎ»ýÀ» »ç´Â ´À³¦"ÀÌ¶ó¸ç "¹æ¼ÛÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é ¾öµÎ¸¦ ¸ø³ÂÀ»°Í °°´Ù. °æÁ¦Àû ½Ã°£Àû ÅõÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇßÁö¸¸ ÀÌ ±âÈ¸¸¦ ³õÄ¡°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±²ÀåÈ÷ °£ÀýÇß±â ¶§¹®"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. °è¼Ó ÀÚ¶ó³ª´Â ÅÎÀÌ ³Ê¹« ÄÞÇÃ·º½º¿´´Âµ¥ 3°³¿ù¸¸¿¡ 10³âÄ¡ ¼¿Ä« Âï¾ú´Ù°í. ±×´Â "º×±â ºüÁö°í °Å¿ï·Î ³» ¾ó±¼À» º¸¸é¼­ ¿ï¾ú´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù.


ÇÏÁö¸¸ ÀçÃâ¿¬ÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ "¾ó±¼Àº ´Þ¶óÁ³Áö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î ¼Ò°³ÆÃÀ» ÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î¼­ ÇÃ·¯ÆÃ ½Ã±×³Î ÀÌ·±°É ¸ð¸¥´Ù"°í °í¹ÎÀ» ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¼ö±ÙÀº "¿©¼º°úÀÇ Ã¹ ¸¸³²¿¡ ³ÊÀÇ ¸ðµç È÷½ºÅä¸®¸¦ ´Ù Ç® ÇÊ¿ä¾ø´Ù. ¹º°¡ »ó´ë¿Í ½×¿´À» šœ ÀÌ Å¸ÀÌ¹Ö¿¡ ¸»ÇØÁÖ¸é ÁÁ°Ú´Ù ÇÒ¶§ ¸»ÇØÁÖ¶ó"¶ó¸ç "³»°¡ Ã³À½¿¡ ³Ê¸¦ ºÃÀ» ¶§ ¾ó±¼ÇÏ°í ¿ÊÀÌ ¸ÅÄ¡°¡ ¾ÈµÈ´Ù´Â ´À³¦À» ¹Þ¾Ò´Ù. Àú·ÅÇÏ¸é¼­µµ ¿¹»Û ºê·£µåµéÀÌ ¸¹´Ù. ÆÐ¼Ç¿¡ ½Å°æ¾²°í ¿îµ¿ÇØ¼­ ¸öµµ ¸¸µé¾îºÁ¶ó. Å°µµ ÀÖ°í ÇÏ´Ï±î ÁøÂ¥ ¸ÚÀÖ¾îÁú°Í °°´Ù"°í ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ¼­ÀåÈÆÀº "³Ê ³ªÀÌ 39¼¼´Ù. °áÈ¥ »ý°¢ÇÒ ³ªÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿ù220¸¸¿ø ¼öÀÔÀÌ¸é °æÁ¦ÀûÀÎ ºÎºÐÀÌ ¸Å·ÂÀÌ ¾ø´Ù"¸ç "°³»Ôµµ ¾ø´Âµ¥ °áÈ¥ÇÒ°Å¾ß? Àß ¹ú¾î¾ßÇÏÁö¸¸ Àß ¸ðÀ¸±âµµ ¸ð¾Æ¾ßÇÑ´Ù. ´©°¡ ³Ê¶û °áÈ¥ÇÏ·Á°í ÇÏ°Ú³Ä"¶ó¸ç µû²ûÇÑ Çö½Ç Á÷¾ðÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î »ç¿¬ÀÚ´Â "°ú°Å¿Í ¶ß°Å¿î ¾È³çÀ» ÇÏ°í »õ·Î¿î ÀÎ»ýÀ» »ì°ÔÇØÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù"¶ó¸ç µÎ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ °¨»ç ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

¶Ç ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ·Î¸Ç½º ½ºÄ·À¸·Î »ç±â²Û¿¡°Ô 800¸¸ ¿ø »ó´çÀÇ ±ÝÀüÀûÀÎ ÇÇÇØ¸¦ ´çÇÏ°í »ç¶÷À» ¸¸³ª±â Èûµé´Ù´Â '¸ð½ò' ³²¼º »ç¿¬ÀÚµµ Ãâ¿¬Çß´Ù. ³î¶ø°Ôµµ ·Î¸Ç½º ½ºÄ· »ç±â²ÛÀº ¿Ü±¹ ³²¼º.


»ç¿¬ÀÚ´Â µ¥ÀÌÆÃ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¸¸³­ »ç±â²ÛÀº ¹Ì±¹ÀÎ È­¹°¼± Ç×ÇØ»ç¶ó°í ½º½º·Î¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í ÇÑ±¹¿¡ ÀºÅðÇÏ°í ¿Â´Ù¸ç ¼ÒÁ¤ÀÇ Çö±ÝÀ» º¸³»ÁÖ°Ú´Ù¸ç ¼ö¼ö·á 1000·¯¿Í Åë°ü·Á 3000´Þ·¯ µîÀ» ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿ä±¸Çß´Ù°í. ÀÇ½ÉÀ» Ç°Àº »ç¿¬ÀÚ¿¡°Ô ÅðÁ÷±ÝÀÌ¶ó¸ç 200¸¸ ´Þ·¯°¡ ´ã±ä °¡¹æ »çÁøÀ» º¸³»Áá´Ù°í ÀüÇß´Ù. ÀÌÈÄ¿¡´Â "»¡¸® ³»Áö ¾ÊÀ¸¸é ÀâÇô³ª°¥¼ö ÀÖ´Ù"°í Çù¹ÚÇØ ÁöÀÎ¿¡°Ô ºô·Á 2000´Þ·¯¸¦ Ãß°¡·Î º¸³Â´Ù´Â °Í.

¼­ÀåÈÆÀº "¾î¸± ¶§ºÎÅÍ ¸¹ÀÌ Èûµé¾úÀ» Å×Áö¸¸ ÁØºñ ¾ø´Â Çàµ¿Àº ÇÏÁö ¸»¶ó"¸ç "°¡¸¸È÷ ÀÖ¾îµµ »ç¶÷µéÀÌ Ã£¾Æ¿À°Ô²û ³Ê ÀÚ½ÅÀ» °¡²ãºÁ"¶ó°í Ãæ°íÇß´Ù. ÀÌ¼ö±Ù ¿ª½Ã "ºÎ¸ð´ÔÀÌ³ª ÁÖº¯ »ç¶÷µéµµ ¼Ó»óÇÒ °Å¾ß. ½º½º·Î ¹ßÀüÇÏ¸é ÃæºÐÈ÷ ÁÁÀº ÀÎ¿¬À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾î"¶ó¸ç À§·ÎÇß´Ù.


ÇÑÆí 6³â Àü ÀÌÈ¥ÇÑ ³²ÆíÀÇ Á×À½ ÀÌÈÄ ½Ã´ì ÂÊ¿¡ ÆÛÁø Çê¼Ò¹® ¶§¹®¿¡ ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ´Â ¼¼ ÀÚ³à ¾ö¸¶°¡ µîÀåÇØ ´«¹°À» Èê·È´Ù.

»ç¿¬ÀÚ´Â ³²ÆíÀÌ ¾ó¸¶Àü ¼¼»óÀ» ¶°³µ°í ½Ã´ì ÂÊ¿¡ "»ç¿¬ÀÚ°¡ ³²Æí ¸íÀÇ·Î 8Ãµ¸¸ ¿ø ´ëÃâÀ» ¹Þ¾Æ ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ°¡ µÇ¼­ ³Ê¹« Èûµé¾î ³²ÆíÀÌ ¼¼»óÀ» ¶°³µ°í, »ç¿¬ÀÚ´Â ¾ÖµéÀ» µ¥¸®°í µµ¸Á°¬´Ù"¶ó´Â ÀÌ»óÇÑ ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁ® Èûµé´Ù°í Çß´Ù. ³²Æí°ú »ýÀü¿¡ ÀÌÈ¥ÇÒ ¶§µµ À§ÀÚ·á¿Í ¾çÀ°ºñ ÇÑÇ¬µµ ¸ø¹Þ°í ºú¸¸ °¡Áö°í ¾ÆÀÌ ¼Â°ú ³ª¿Ô´Ù´Â »ç¿¬ÀÚ. ½Ã´ì¿¡¼­ ÆÛÁø Çê¼Ò¹® ¶§¹®¿¡ ºÀº¯ ´çÇÒ±îºÁ Àå·Ê½ÄÀåÀ» ¸ø°¬°í, È¥ÀÚ°¡°Ú´Ù´Â Å« ¾ÆÀÌµµ ¸ø°¡°Ô Çß´Ù°í ÅÐ¾î³ù´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ¼ö±ÙÀº "ÀÌ°Ç ±æ°Ô ¾ê±âÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø¾î. °Å±ä ÀÌÁ¦ ³²ÀÌ´Ï ½ºÆ®·¹½º ¹ÞÁö ¸»°í ½Å°æ ¾²Áö ¸¶. ¾ÆÀÌµé°ú Çàº¹ÇÏ°Ô »ì »ý°¢¸¸ ÇÏ°í ¿ÀÇØ¸¦ ³×°¡ Á÷Á¢ Ç® ÇÊ¿ä´Â ¾ø¾î"¶ó°í Á¶¾ðÇß°í, "Çê¼Ò¹® ¶§¹®¿¡ Èûµé¾úÀ¸´Ï »ç°ú¸¦ ¹Þ°í ½Í´Ù"¶ó¸ç ¾ï¿ïÇÑ ½ÉÁ¤À» Åä·ÎÇÏ´Â »ç¿¬ÀÚ¿¡°Ô ¼­ÀåÈÆÀº "¾ï¿ïÇÑ ¸¶À½Àº ¾Ë°ÚÁö¸¸ »ç°ú¸¦ ¹Þ´Â °Ç ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÏÀÌ´Ï ¾ÆÀÌµéÇÏ°í ¾î¶»°Ô »ì °ÍÀÎÁö¸¸ ½Å°æ ¾µ °Í"ÀÌ¶ó°í Çö½Ç Á¶¾ðÀ» ³²°å´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ¼­ÀåÈÆÀº "Àß ¸ð¸£´Â ³²ÀÇ ÀÌ¾ß±âÇÏÁö ¸»°í º»ÀÎÀÇ »î¿¡ ÁýÁßÇÏ¼¼¿ä"¶ó¸ç ½Ã´ì ÂÊ ÁöÀÎµé¿¡°Ô ´çºÎÇß´Ù.

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