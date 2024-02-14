¾öÁ¤È­ "39»ì¿¡ ³ªÀÌ ¸·¸·ÇØ ³²ÀÚ ¸¸³ª, °áÈ¥Àº ¾ÈµÇ´õ¶ó"(½´ÆÛ¸¶?)[Á¾ÇÕ]

ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 19:02



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] °¡¼öÀÌÀÚ ¹è¿ì ¾öÁ¤È­°¡ °áÈ¥°ú ³ªÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.

14ÀÏ Ã¤³Î '½´ÆÛ¸¶? ¼Ò¶ó'¿¡´Â '¾öÁ¤È­ X ÀÌ¼Ò¶ó ¸¸³ªÀÚ¸¶ÀÚ ´«¹°¹Ù´Ù µÈ »ç¿¬ | ÀÌ¼Ò¶óÀÇ ½´ÆÛ¸¶? ¼Ò¶ó EP.09-1'ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

ÀÌ¼Ò¶ó´Â Ã¤³ÎÀ» ¿ÀÇÂÇÑ ÀÌ·¡·Î °è¼Ó ¾ð±ÞÇØ¿Â ÂðÄ£ ¾öÁ¤È­°¡ µîÀåÇÏÀÚ ´«¹°ºÎÅÍ º¸¿´´Ù. ÀÌ¼Ò¶ó´Â "Ã¹È¸ °Ô½ºÆ® ½Åµ¿¿±ÀÌ Á¤ÇØÁö±â ÀüºÎÅÍ ³ª¿Â´Ù°í Çß´ø ¾öÁ¤È­°¡ ÄÜ¼­Æ® ¶§¹®¿¡ Áö±Ý ¿À°Ô µÆ´Ù"°í °¨°ÝÇß°í, ¾öÁ¤È­´Â "¼Ò¶ó ¿ì´Â°Å ¿À·£¸¸¿¡ º»´Ù"¸ç °°ÀÌ ¿ïÄÀÇß´Ù.

ÀÛ³â ¿¬¸» ¼ºÈ²¸®¿¡ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ³¡¸¶Ä£ ¾öÁ¤È­´Â "µÚÇ®ÀÌ È¸½Äºñ¸¦ ¼Ò¶ó°¡ ³»Áá´Ù. ³Ê¹« °í¸¶¿ü´Ù"°í ÀÎ»çÇß´Ù. ÀÌ¼Ò¶ó´Â "³Ê ÄÜ¼­Æ®¸¦ º¸°í ³Ê¹« °¨µ¿Çß´Ù. ¿ì¸® Á¤µµ °æ·ÂÀÇ ³ëÇÏ¿ì¸¦ °®°í ÀÖ´Âµ¥ 20»ì·Î ´Ù½Ã µ¥ºßÇÑ´Ù¸éÀÌ¶ó´Â »ó»óÀ» ¸¹ÀÌ ÇßÀÝ¾Æ. ³Ê°¡ ¿ÏÀü ±×·± ¸ð½ÀÀÌ´õ¶ó. ¸Å °îÀ» Á¤¼ºÀ» ´ÙÇØ¼­ ³ë·¡¿Í ÃãÀ» Ãß´Â ÄÜ¼­Æ®´Â Ã³À½ ºÃ´Ù. Ä£±¸Áö¸¸ ³Ê¹« Á¸°æÇÏ°í ³Ê¹« ¸ÚÀÖ´Ù°í ¸»ÇØÁÖ°í ½Í¾ú´Ù. ¹«´ë¸¶´Ù ¼Ò¸§ÀÌ ³¢Ä¡´õ¶ó. ¾î¶»°Ô ±×·¸°Ô ¼º½ÇÇÒ¼ö ÀÖ³ª"¶ó¸ç ÄªÂùÇß´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "ÄÜ¼­Æ®ÇÏ¸é¼­ ¼Ò¿øÀº, ¿­½ÉÈ÷ ÇÑ ÀÌ ½Ã°£À» ³ªÀÌ³ª ¸ñ¼Ò¸® ¶§¹®¿¡ ¾öÁ¤È­¸¦ ¾ø¾îÁö°Ô ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Æ¼­ Á×µµ·Ï ¿­½ÉÈ÷ Çß´Ù"¸ç "'È¯ºÒ¿øÁ¤´ë' '´í½º°¡¼ö À¯¶û´Ü' ´öºÐ¿¡ ÄÜ¼­Æ®±îÁö ÇÏ°ÔµÆ´Ù. ºÎ¸£´Ùº¸´Ï ³» È÷Æ®°î ¸¹±ä ¸¹´õ¶ó"¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.

ÄÜ¼­Æ®¸¦ °áÁ¤ÇÏ°í ÇÑ´Þ ¹Ý µÚ¿¡ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¾È³ª¿Ã±î °©ÀÛ½º·¯¿î µÎ·Á¿ò¿¡ Á¦ÀÛÁø¿¡ "³ª ¸øÇÏ°Ú´Ù"°í ÀüÈ­±îÁö Çß´Ù´Â ¾öÁ¤È­. ÄÜ¼­Æ® ´ã´çÀÚ´Â "±×·¯±â¿£ ³Ê¹« ¸Ö¸® ¿Í¹ö·È´Ù"°í ´Þ·¨´Ù°í.

Áö±ÝÀÇ ¾öÁ¤È­´Â "ÄÜ¼­Æ® ÇÏ°í ³ª´Ï±î ´õ ¿ë±â°¡ »ý°å´Ù"¸ç "´ÙÀ½¿¡ ÇÏ¸é ´õ ÀßÇÒ¼ö ÀÖÀ»°Í °°´Ù. ³Ê°¡ ¿ÍÁà¼­ ÁÁ¾Ò°í ³Ê°¡ ÁÁ¾ÆÇØÁà¼­ Çàº¹Çß´Ù. ¿©°¡¼ö·Î¼­ ¼­¸¥, ¸¶Èç, ¿À½Ê ³Ñ¾îµµ ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù´Â°Å º¸¿©Áà¼­ ³Ê¹« »ÑµíÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.


Áö³­ÇØ '´ÚÅÍ Â÷Á¤¼÷'À¸·Î ½ÃÃ»·ü 19%±îÁö Å« »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ¾öÁ¤È­´Â "ÄÚ¹Í ¿¬±â ¾ÈÇÏ°í ½Í¾ú´Ù. ÀÚÁÖ º¸¿©ÁØ ¸ð½À ¸»°í Ä³¸¯ÅÍ ¼ºÀå°ú Áø½É¸¸ µû¶ó°¡°í ½Í¾ú´Âµ¥ ¿¬±â°¡ ³Ê¹« ½É½ÉÇÑ°¡ ½Í¾î ³¡³¯¶§±îÁö ¹Ì¾ÈÇß´Ù"¸ç "Ã¹¹æ¼Û º¸°í ³ª»ÚÁö ¾ÊÀº ½ÃÃ»ÀÚ ¹ÝÀÀ¿¡ ÇÑ½Ã°£Àº ¿ï¾ú´Ù. '´í½º°¡¼ö À¯¶û´Ü'°ú '´ÚÅÍ Â÷Á¤¼÷'À¸·Î °¡¼ö¿Í ¹è¿ì µ¿½Ã¿¡ º¸¿©ÁÙ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù. ³ªÀÇ Àü¼º±â°¡ ³¡³­ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥"¶ó°í ¿ô¾îšœ

ÀÌ¼Ò¶ó´Â ¹è¿ì °¨¿ì¼º°ú ÇÔ²² ÇÑ ÆÄ°Ý ¿µÈ­ '°áÈ¥Àº ¹ÌÄ£ÁþÀÌ´Ù'¸¦ ¶°¿Ã¸®¸ç "³Ê°¡ ³» ½ÉÀåÀ» ´Ù½Ã ¶Ù°Ô ÇØÁá´Ù"°í ¾öÁö¸¦ Ä¡ÄÑ¿Ã·È´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "¼ÖÁ÷ÇÑ ¿µÈ­´Ù. ¿ì¸®¶§ ¼­¸¥ÀÌ¸é °áÈ¥ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. ±×¶§ »ç¶ûÀº ±Ý¹æ ½Ä´Â´Ù. µ·ÀÌ ÃÖ°í´Ù ±×³ðÀÌ ±×³ðÀÌ´Ù ÀÌ·±¸» ¸¹ÀÌ µé¾ú´Âµ¥ ³­ ±×³ðÀÌ ±×³ð ´Ù ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù"°í Çß´Ù.

ÀÌ¼Ò¶ó´Â "°áÈ¥Àº ¿Ö ¾ÈÇÏ³Ä. ÇÒ »ý°¢ÀÌ ¾ø´À³Ä"°í ¹°¾ú°í, ¾öÁ¤È­´Â "³Ê ½º½º·Î¿¡°Ô ¹°¾îº¸´Â°Å³Ä?"°í ¿ô¾ú´Ù.

¾öÁ¤È­´Â "°áÈ¥ÇØ¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢À» ÇÑ¹øµµ ÇÑÀûÀÌ ¾ø´Ù. ±×·±µ¥ ³Ê°¡ °áÈ¥ÇÑ´Ù°í ÇÏ¸é °¡½¿ Ã¶··ÇÒ°Í °°´Ù. ³Ê°¡ °áÈ¥ ¾ÈÇÏ°í ÀÖ¾îÁà¼­ ´õ ÁÁ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î "³­ 38¼¼ 39¼¼ ¶§ ³ªÀÌ°¡ ¸·¸·Çß´Ù. ±×¶§ °áÈ¥ÇØ¾ßÇÏ³ª »ý°¢ÇØ¼­ ¸¸³­ »ç¶÷ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·±µ¥ ±×¶§µµ °áÈ¥Àº ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê´õ¶ó. Á¶±Ý ´õ ÀÏÇÏ°í ½Í¾ú´Ù. ³» »ì¾Æ°¡´Â ÀÌÀ¯°¡ °áÈ¥ÀÌ ¾Æ´Ï°í ÀÏÀÌ ´õ ÁÁÀº°Å´Ù. ³» ÀÏÀÌ ¼ÒÁßÇÏ°í ´õ ÁÁ°í Áö±Ý±îÁö °áÈ¥À» ÇÑ¹øµµ ¿øÇÑÀûÀº ¾ø´Ù"°í ÀÚ½ÅÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ "¿äÁòÀº °áÈ¥ÇØ¼­ ÀÏµµ °°ÀÌ °¥¼ö ÀÖ°ÚÁö. ¿ì¸® ¶§´Â °áÈ¥ÀÌ ÀÏ¿¡ ¹æÇØµÉ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"¸ç "¾ÕÀ¸·Î ¿ì¸®¿¡°Ô ¾î¶² ½Ã°£ÀÌ ¿ÃÁö ¸ð¸£´Ï±î ±â´ë°¡ µÈ´Ù. ÀÎ¿¬ÀÌ ¾ðÁ¦ ¾î¶»°Ô »ý±æÁö ¸ð¸¥´Ù"°í ¿­¸° ¸¶À½À» ¿³º¸¿´´Ù.

´ÙÀ½ÁÖ ¿¹°íÆí¿¡´Â ¾öÁ¤È­°¡ "¿ì¸®°¡ ´Ù ³î¾ÆºÁ¼­ ¹Ì·ÃÀÌ ¾ø´Ù"¸ç ÀÌ¼Ò¶ó¸¦ ¼úÀ» ¸ÔÀÌ°í Å¬·´¿¡ Ã³À½ µ¥¸®°í °£ ¶§¸¦ °ø°³ÇØ °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.

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