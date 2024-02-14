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ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 19:02
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÀ¯³ª ±âÀÚ] °¡¼öÀÌÀÚ ¹è¿ì ¾öÁ¤È°¡ °áÈ¥°ú ³ªÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.
14ÀÏ Ã¤³Î '½´ÆÛ¸¶? ¼Ò¶ó'¿¡´Â '¾öÁ¤È X ÀÌ¼Ò¶ó ¸¸³ªÀÚ¸¶ÀÚ ´«¹°¹Ù´Ù µÈ »ç¿¬ | ÀÌ¼Ò¶óÀÇ ½´ÆÛ¸¶? ¼Ò¶ó EP.09-1'ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
ÀÌ¼Ò¶ó´Â Ã¤³ÎÀ» ¿ÀÇÂÇÑ ÀÌ·¡·Î °è¼Ó ¾ð±ÞÇØ¿Â ÂðÄ£ ¾öÁ¤È°¡ µîÀåÇÏÀÚ ´«¹°ºÎÅÍ º¸¿´´Ù. ÀÌ¼Ò¶ó´Â "Ã¹È¸ °Ô½ºÆ® ½Åµ¿¿±ÀÌ Á¤ÇØÁö±â ÀüºÎÅÍ ³ª¿Â´Ù°í Çß´ø ¾öÁ¤È°¡ ÄÜ¼Æ® ¶§¹®¿¡ Áö±Ý ¿À°Ô µÆ´Ù"°í °¨°ÝÇß°í, ¾öÁ¤È´Â "¼Ò¶ó ¿ì´Â°Å ¿À·£¸¸¿¡ º»´Ù"¸ç °°ÀÌ ¿ïÄÀÇß´Ù.
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lyn@sportschosun.com
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¡®ÃÖ¾ç¶ô¢¾¡¯ ÆØÇö¼÷ ¡°»ýÈ°°í ½Ã´Þ·È´Âµ¥..¹Ú¸í¼ö°¡ ÀºÀÎ¡±
¡°»ç¶÷ ¸Â¾Æ? Àü½Å Å¸ÀÌÁîÀÔ°í..¸ñ°Ý Áï½Ã ´çÀå ½Å°íÇÏ¼¼¿ä¡±
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¹Ú³ª·¡, ÀýÄ£ ÇÑÇýÁø°ú ¹«½¼ ÀÏÀÌ.."»óÁ¾ ¾È ÇÏ·Á°í Çß´Ù" ('ÁÙ¼´Â½Ä´ç2')
2.
¸£¼¼¶óÇË "'³ëÆÒÃ÷·è' ÆÐ¼Ç, °·ÄÇÑ ¿öÅ· ¸¸Á·½º·¯¿ö"
3.
"50´ë ¹Ì³ª=ÇÒ¸Ó´Ï, ¿Ö ³ª´ë´ÂÁö" ·ùÇÊ¸³¢¾, ¶Ç Ãæ°Ý ¾ÇÇÃ ¹ÚÁ¦¡æ"±×³É Áö³ª°¡!" ºÐ³ë
4.
[SCÀÌ½´] ÀÌ·¸°Ô ¸»¶ú´Âµ¥¡¦¹èµÎ³ª "ÇÒ¸®¿ìµå ÃÔ¿µ ´ç½Ã ±Ø½ÉÇÑ ´ÙÀÌ¾îÆ®" ('ÇÏ·çÇÏ·ç')
5.
¹®¼¼À±, ½Åµ¿¿± '´ë¸¶ÃÊ ±¸¼Ó »ç°Ç' ¾ð±Þ¡¦"³» ³ë·¡ '±ô»§°¬³×' ºÒÆíÇÏÁö ¾ÊÁÒ?"(Â§ÇÑÇü)
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸¶û ÀÌ·¸°Ô ´Ù¸£´Ù...ÅõÇï ¡°Å´¹ÌÈ÷-¼ö¼®ÄÚÄ¡ Ãæµ¹? ÇÒ ¸» ¾ø´Ù¡±
2.
¿ÀÅ¸´Ï Á÷Á¢ º¸´Ï...ÆÈ²ÞÄ¡¿¡ ³²Àº ¼±¸íÇÑ ¼ö¼úÀÚ±¹. ¶óÀÌºê¹èÆÃ °Å¸£°í ¿ö¹Ö¾÷¸¸ ¼ÒÈ. ¼¿ï¿¡¼ ±×ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î[¾Ö¸®Á¶³ª LIVE]
3.
ÀÌ°ÀÎ ÀÔÁö ÈÖÃ»ÀÏ ¼öµµ...¡®À½¹ÙÆä ±Â¹ÙÀÌ¡¯ PSG, ¿µÀÔ ¸í´Ü ÀÛ¼º ¿Ï·á
4.
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5.
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