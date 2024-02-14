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¹éÁöÀº ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-14 16:02



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹éÁöÀº ±âÀÚ] ±×·ì (¿©ÀÚ)¾ÆÀÌµé ¼Ò¿¬ÀÌ °­ÇÑ ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.

14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC FM4U 'Á¤¿ÀÀÇ Èñ¸Á°î ±è½Å¿µÀÔ´Ï´Ù'¿¡¼­ ¼Ò¿¬Àº ÃÖ±Ù ¹ß¸ÅÇÑ Á¤±Ô ¾Ù¹ü '2'¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.

¼Ò¿¬Àº "Æ²¿¡ ¹ÚÈ÷°í ½ÍÁö ¾Ê¾Æ¼­ ¾Ù¹ü¸íÀ» '2'·Î Çß´Ù. 2´Â Æ¯º°ÇÑ ¼ýÀÚ´Ù. µÚÁýÀ¸¸é ¿ì¸® ¸â¹ö ¼öÀÎ 5ÀÌ°í, ¿ì¸®°¡ 5¿ù 2ÀÏ¿¡ µ¥ºßÇØ¼­ °Ô½Ã°°¾Ò´Ù"¸ç "¹Ì´Ï ¾Ù¹ü¿¡ ¸ø ³ÖÀº °îµéÀÌ ¸¹¾Æ¼­ Á¤±Ô ¾Ù¹üÀ» ÇÏ°í ½Í¾ú´Ù. ¾î·ÆÁö ¾Ê´Ù. Á¤±Ô ¾Ù¹üÀº Á»´õ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®´Â Æí"ÀÌ¶ó°í ¼Ò°³Çß´Ù .

Å¸ÀÌÆ²°î '½´ÆÛ ·¹ÀÌµð'¿¡ ´ëÇØ¼­´Â "¿ì¸®°¡ 7³âÂ÷¶ó ÇÑ ´Ü°è ¹ßÀüÇÒ šœ¶ó°í »ý°¢Çß´Ù. ¹«´ë·Î º¸¿©ÁÙ ¶§¶ó°í »ý°¢ÇÏ¸ç ¾´ ³ë·¡"¶ó°í ÀüÇß´Ù. ¶Ç µµÀÔºÎ ÀÚ½ÅÀÇ ÆÄÆ®°¡ 3¿ÁÅ¸ºê ¼Ö±îÁö ¿Ã¶ó°¡´Â °íÀ½À» ¼ÒÈ­ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¸ç "³ª´Â »ç½Ç ´Ù¸¥ ÆÄÆ®¸¦ ¸Ã°í ½Í¾î¼­ ¿Àµð¼ÇÀ» Çß´Âµ¥ ´Ù¸¥ Ä£±¸µéÀÇ À½¿ª´ë°¡ ¸ÂÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÑ Å° ³¸Ãâ±îµµ °í¹ÎÇßÁö¸¸ µÞºÎºÐÀÌ °°ÀÌ ³·¾ÆÁ®¼­ ½±°Ô °áÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ³»°¡ ³ë·¡¸¦ ´ë´ÜÈ÷ ÀßÇÏ´Â °Ç ¾Æ´ÏÁö¸¸ À½¿ª´ë°¡ ³ô¾Æ¼­ ´ÙÇàÈ÷ ¼ÒÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

Æ¯È÷ ¼±Á¤¼º ³í¶õÀ¸·Î KBS¿¡¼­ ¹æ¼Û ºÎÀû°Ý ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´ø ¼ö·Ï°î '¿ÍÀÌÇÁ'°¡ ÇÃ·¯ ³ª¿ÀÀÚ "¿©±â´Â ½ÉÀÇ Åë°ú°¡ Á» µÆ±¸³ª"¶ó¸ç ¹Ý°¡¿öÇß´Ù.

(¿©ÀÚ)¾ÆÀÌµéÀº Áö³­´Þ '2'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ¾ß½ÉÂù ÄÄ¹éÀ» ¾Ë·ÈÁö¸¸, µ¥ºß ÀÌ·¡ ÃÖ´ë À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. '¿ÍÀÌÇÁ'°¡ ¼±Á¤¼º ³í¶õÀ¸·Î È¤ÆòÀ» ¹Þ¾Ò°í, '½´ÆÛ ·¹ÀÌµð'¿¡ ´ëÇÑ È£ºÒÈ£µµ °¥·È´Ù. '½´ÆÛ ·¹ÀÌµð' ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â 2NE1 ¿À¸¶ÁÖ ÀÇÈ¤À» ¹Þ±âµµ Çß´Ù. ¹Î´Ï¿Í ¿ì±â¿¡ ÀÌ¾î ½´È­±îÁö. ¸â¹öµéµµ °Ç°­ ÀÌ»óÀ¸·Î ÁÙÁÙÀÌ È°µ¿À» Áß´ÜÇÏ¸ç ÄÄ¹é ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡µµ Á¦µ¿ÀÌ °É·È´Ù.


¹éÁöÀº ±âÀÚ silk781220@sportschosun.com

 
 