ÇÑÇýÁø, ¢¾±â¼º¿ë µû¶ó çÈ »ýÈ°ÇßÁö¸¸.."¿µ¾î ½Ç·Â ÃÊ±Þ..Áß±Þ µÇ°íÆÄ" ('Æ¼Ã³½º')

Á¶À±¼± ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-12-30 14:29:29



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶À±¼± ±âÀÚ] ÇÑÇýÁøÀÌ ¿µ¾î ½Ç·ÂÀ» °í¹éÇÏ¸ç ³»³â ¸ñÇ¥¸¦ ¹àÇû´Ù.

31ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ Ã¤³ÎA '¼ºÀûÀ» ºÎÅ¹ÇØ : Æ¼Ã³½º'9È¸¿¡¼­´Â MCµéÀÌ 2024³â »õÇØ ¸ñÇ¥¸¦ °ø°³Çß´Ù.

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