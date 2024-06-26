'ÆÒÅõÇ¥ 1À§ÀÇ °áÁ¤Àû ³¡³»±â ½ÇÃ¥' Çà¿îÀÇ LG 2-1 ½Â¸®, 2À§ Å»È¯. »ï¼º 5¿¬½Â µÚ 2¿¬ÆÐ[Àá½Ç ¸®ºä]
±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 21:16 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-26 22:05
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[Àá½Ç=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ]LG Æ®À©½º°¡ 9È¸¸» ³¡³»±â ½ÇÃ¥À¸·Î »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî¸¦ Á¦Ä¡°í 2À§·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù.
2¿¬½ÂÀ» ´Þ¸° LG´Â 44½Â2¹«34ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇØ 43½Â1¹«34ÆÐÀÎ »ï¼º¿¡ ¹Ý°ÔÀÓÂ÷ ¾Õ¼± 2À§·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù.
¿Ü±¹ÀÎ ¿¡ÀÌ½ºÀÇ ¸ÚÁø Åõ¼öÀüÀÌ ½ÇÃ¥ °ø¹æÀ¸·Î 1Á¡¾¿ ¾ò¾î ³¡³» µ¿Á¡À¸·Î 9È¸±îÁö ÀÌ¾îÁ³°í, 9È¸¸» ÀÚµ¿ °íÀÇ4±¸°¡ 2°³³ª ³ª¿À¸é¼ ¸¸·ç°¡ µÈ »óÈ²¿¡¼ ½ÇÃ¥À¸·Î °æ±â°¡ ³¡³µ´Ù.
5¿¬½ÂÀÌ ¸ØÃá »ï¼ºÀº ¿¬ÆÐ¿¡ ºüÁöÁö ¾Ê´Â °Í¿¡ ÁýÁßÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ½ÇÃ¥À¸·Î ¼±ÃëÁ¡À» ÁÖ°í º¸Å©·Î ÀÎÇØ ³¡³»±â »óÈ²±îÁö ÁÖ°Ô µÅ ¾Æ½±°Ô 2¿¬ÆÐ¸¦ ÇÏ°í ¸»¾Ò´Ù.
LG´Â È«Ã¢±â(¿ìÀÍ¼ö)-½Å¹ÎÀç(2·ç¼ö)-¹®º¸°æ(3·ç¼ö)-¿À½ºÆ¾ µò(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-¹Úµ¿¿ø(Æ÷¼ö)-±è¹ü¼®(1·ç¼ö)-±¸º»Çõ(À¯°Ý¼ö)-¹ÚÇØ¹Î(Áß°ß¼ö)-¾ÈÀÍÈÆ(ÁÂÀÍ¼ö)·Î ¼±¹ß¶óÀÎ¾÷À» ±¸¼ºÇß´Ù. ±èÇö¼ö°¡ Àå¿° Áõ¼¼·Î ÀÎÇØ ÈÞ½ÄÀ» ÇÏ°í ±è¹ü¼®ÀÌ 1·ç¼ö·Î ÃâÀüÇß´Ù. 2¹øÅ¸ÀÚ·Î ÀÌ¹ø¿£ ½Å¹ÎÀç°¡ ¹ßÅ¹, È«Ã¢±â¿Í Å×ÀÌºí ¼¼ÅÍ¸¦ ÀÌ·ð´Ù.
»ï¼ºÀº ±èÇå°ï(¿ìÀÍ¼ö)-ÀÌÀçÇö(À¯°Ý¼ö)-±¸ÀÚ¿í(ÁÂÀÍ¼ö)-¸ÆÅ°³Í(1·ç¼ö)-¹Úº´È£(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±è¿µ¿õ(2·ç¼ö)-°¹ÎÈ£(Æ÷¼ö)-ÀÌ¼º±Ô(Áß°ß¼ö)-Àüº´¿ì(3·ç¼ö)·Î ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷À» ±¸¼ºÇß´Ù. LG ¿Þ¼Õ ¼±¹ß µðÆ®¸¯ ¿£½º¿¡ ´ëºñÇØ ±¸ÀÚ¿í°ú ±è¿µ¿õÀ» Á¦¿ÜÇÑ 7¸íÀÇ ¿ìÅ¸ÀÚ¸¦ ¹èÄ¡Çß´Ù. Àü³¯ ÆÛÆåÆ® °ÔÀÓÀ» ÀúÁö½ÃÅ°´Â ¾ÈÅ¸¸¦ ¶§¸° À±Á¤ºóµµ ¼±¹ß¿¡¼ ºüÁ³´Ù.
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ÃÊ¹Ý¿£ 0ÀÇ ÇàÁøÀÌ¾ú´Ù. LG°¡ 2È¸¸» ¿À½ºÆ¾ÀÇ Áß¿ù 2·çÅ¸·Î ¹«»ç 2·çÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾úÁö¸¸ ±è¹ü¼®ÀÇ À¯°Ý¼ö¾Õ ¶¥º¼ ¶§ ¿À½ºÆ¾ÀÌ ¹«¸®ÇÏ°Ô 3·ç¸¦ ÆÄ°íµé´Ù°¡ À¯°Ý¼ö ÀÌÀçÇö¿¡°Ô ÅÂ±×¾Æ¿ôµÇ¸ç ±âÈ¸°¡ ³¯¾Æ°¬´Ù.
3È¸±îÁö ÆÛÆåÆ®·Î ´çÇß´ø »ï¼ºÀº 4È¸ÃÊ Ã¹ Âù½º¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ¼±µÎ ±èÇå°ïÀÌ ÁßÀü¾ÈÅ¸¿¡ 2·ç µµ·ç¸¦ ¼º°øÇØ 1»ç 2·ç¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. ±¸ÀÚ¿íÀÇ »ïÁøÀ¸·Î 2¾Æ¿ôÀÌ µÆÀ¸³ª ¸ÆÅ°³ÍÀÌ º¼³ÝÀ» °ñ¶ó 1,2·ç. 5¹ø ¹Úº´È£°¡ Ç®Ä«¿îÆ® ½ÂºÎ¸¦ ÆîÃÆÁö¸¸ 150§°ÀÇ ¹Ù±ùÂÊ ³ôÀº Á÷±¸¿¡ Çê½ºÀ® »ïÁøÀ» ´çÇß´Ù. ±¸¼®¿¡ ²ÈÈ÷´Â ½ºÆ®¶óÀÌÅ©¿©¼ ½ºÀ®À» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸é ·çÅ· »ïÁøÀÌ µÆÀ» °øÀÌ¾ú´Ù.
»ï¼ºÀº 5È¸ÃÊ °¹ÎÈ£¿Í ÀÌ¼º±ÔÀÇ ¿¬¼Ó¾ÈÅ¸·Î 1»ç 1,2·çÀÇ Âù½º¸¦ ÇÑ¹ø ´õ Àâ¾ÒÀ¸³ª Àüº´¿ì¿Í ±èÇå°ïÀÌ ¸ðµÎ ¿Ü¾ß ÇÃ¶óÀÌ·Î ¹°·¯³ª¸ç ¶Ç ¼±ÃëÁ¡¿¡ ½ÇÆÐ.
ÇÏÁö¸¸ »ï¼º ¼±¹ß ÄÚ³Ê°¡ 4,5È¸¸¦ ¸ðµÎ »ïÀÚ¹üÅð·Î ³¡³»¸é¼ LG´Â ¹Ý°ÝÀÇ ±âÈ¸µµ Á¦´ë·Î °®Áö ¸øÇß´Ù.
LG´Â 6È¸¸» ¼±µÎ ¾ÈÀÍÈÆÀÌ º¼³ÝÀ¸·Î Ãâ·çÇØ ¹«»ç 1·çÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾úÁö¸¸ È«Ã¢±â¿Í ½Å¹ÎÀç°¡ ¿¬¼Ó 3±¸ »ïÁøÀ» ´çÇß°í, ¹®º¸°æµµ ¿ìÀÍ¼ö ÇÃ¶óÀÌ·Î ¹°·¯³ª¸ç ÄÚ³Ê¿¡°Ô ²ÄÂ¦¾øÀÌ ´çÇß´Ù.
LG°¡ ¸ÕÀú ºÒÆæÀ» °¡µ¿Çß´Ù. ¿£½º°¡ 6ÀÌ´× µ¿¾È 3¾ÈÅ¸ 1º¼³Ý 9Å»»ïÁø ¹«½ÇÁ¡ÀÇ Ä÷¸®Æ¼½ºÅ¸Æ®¸¦ ±â·ÏÇß°í, 7È¸ÃÊ Á¤¿ì¿µÀ» ¿Ã·È´Ù.
°¹ÎÈ£°¡ 2»çÈÄ ÁÂÀÍ¼±»ó 2·çÅ¸¸¦ ¶§·Á³ÂÁö¸¸ ÀÌ¼º±Ô°¡ »ïÁøÀ» ´çÇØ ¶Ç ¼±ÃëÁ¡ ¹«»ê.
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ÄÚ³Ê´Â 7ÀÌ´× µ¿¾È 3¾ÈÅ¸ 1º¼³Ý 9Å»»ïÁø 1½ÇÁ¡(ºñÀÚÃ¥)ÀÇ È£Åõ¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
±×·±µ¥ »ï¼ºµµ 8È¸ÃÊ ¶È°°ÀÌ »ó´ë ½ÇÃ¥ ´öºÐ¿¡ ±âÈ¸¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ¼±µÎ ´ëÅ¸ À±Á¤ºóÀÌ ¹Ù²ï Åõ¼ö ±èÁø¼ºÀÇ ÃÊ±¸¿¡ ¸Â¾Æ 1·ç·Î ³ª°¬°í, ÀÌ¾î ´ëÅ¸ ¾ÈÁÖÇüÀÌ ¹øÆ®¸¦ ´ò´Âµ¥ °øÀ» ÀâÀº ±èÁø¼ºÀÌ 2·ç·Î ´øÁø °ÍÀÌ µÚ·Î ºüÁö¸ç ¹«»ç 1,2·ç°¡ µÆ´Ù. ±èÁø¼ºÀÇ ¼Û±¸ ½ÇÃ¥.
ÀÌÀçÇöÀÌ ¶Ç ¹øÆ®¸¦ ´ò´Âµ¥ ÀÌ¹ø¿£ Æ÷¼ö ¹Úµ¿¿øÀÌ Àâ¾Æ 3·ç·Î ´øÁ® ¾Æ¿ô. ±¸ÀÚ¿íÀÌ Ä£ Å« Å¸±¸´Â ÁÂÁß°£À» °¡¸¦ µí ³¯¾Æ°¬À¸³ª ÁÂÀÍ¼ö ¾ÈÀÍÈÆ¿¡°Ô ÀâÇû´Ù. 2»ç 1,3·ç¼ 7È¸¸» °áÁ¤ÀûÀÎ ½ÇÃ¥À» Çß´ø ¸ÆÅ°³ÍÀÇ Å¸¼®. ¸ÆÅ°³ÍÀº 2B2S¿¡¼ ±èÁø¼ºÀÇ °áÁ¤±¸ÀÎ ¶³¾îÁö´Â Æ÷Å©º¼À» Âü¾Æ³» Ç®Ä«¿îÆ®±îÁö ²ø°í °¬°í 6±¸Â° Æ÷Å©º¼µµ ¶Ç Âü¾Æ³» º¼³ÝÀ» ¾ò¾î ¸¸·ç¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.
7È¸ÃÊ ¹Úº´È£¸¦ ´ë½ÅÇØ ´ëÅ¸·Î ³ª¿Ô´ø ±èÁöÂù°úÀÇ ´ë°á. ±èÁöÂùÀÇ 1·ç¼±»ó Å¸±¸°¡ ¾Æ½±°Ô ÆÄ¿ïÀÌ µÆÁö¸¸ °ð¹Ù·Î ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·Á 1-1 µ¿Á¡ÀÌ µÆ´Ù. ÀÌ¾îÁø 2»ç ¸¸·ç¼ ±è¿µ¿õÀº 3±¸ »ïÁøÀ» ´çÇØ ¿ªÀüÀº ½ÇÆÐÇß´Ù.
»ï¼ºÀº 8È¸¸» ÀÓÃ¢¹ÎÀ» ¿Ã·È°í LG´Â ¹ÚÇØ¹Î°ú ¾ÈÀÍÈÆÀÌ »ïÁø, È«Ã¢±â°¡ 2·ç¼ö ¶óÀÎµå¶óÀÌºê·Î ¹°·¯³ª »ïÀÚ¹üÅð.
LG´Â ¸¶¹«¸® À¯¿µÂùÀÌ 9È¸ÃÊ µîÆÇÇØ »ïÀÚ ¹üÅð·Î ³¡³»°í 9È¸¸» ³¡³»±â¸¦ ³ë·È´Ù. 1»çÈÄ ¹®º¸°æÀÌ »ï¼ºÀÇ ¼¼¹øÂ° Åõ¼ö ±èÅÂÈÆÀ» »ó´ë·Î ÁßÀü¾ÈÅ¸¸¦ ÃÄ ³¡³»±â ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. ´ëÁÖÀÚ ±è´ë¿øÀÌ ÅõÀÔ.
¿À½ºÆ¾ Å¸¼® ¶§ ±èÅÂÈÆÀÌ 1·ç¿¡ °ßÁ¦ÇÒ ¶§ º¸Å©°¡ ¼±¾ðµÆ´Ù. ±×·¯ÀÚ ¹ÚÁø¸¸ °¨µ¶Àº ¿À½ºÆ¾À» ÀÚµ¿ °íÀÇ4±¸·Î °É·¶´Ù. 1»ç 1,2·ç.
±×¸®°í °ð¹Ù·Î Åõ¼ö ±³Ã¼. ±èÀçÀ±ÀÌ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶ó ¹Úµ¿¿øÀ» ¸¸³µ´Ù. ÃÊ±¸¿¡ »ï¼º ¼öºñÁøÀÇ Çã¸¦ Âî¸£´Â ´õºí½ºÆ¿ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. 1»ç 2,3·ç°¡ µÇÀÚ ¹Úµ¿¿øµµ ÀÚµ¿ °íÀÇ 4±¸°¡ µÅ 1»ç ¸¸·ç¼ ±è¹ü¼®ÀÌ µé¾î¼¹´Ù. 1B2S¿¡¼ ±è¹ü¼®ÀÌ Ä£ Å¸±¸´Â 3·ç¼ö¾Õ ¶¥º¼. º´»ìÅ¸ À§±â¿´´Âµ¥ 3·ç¼ö ±è¿µ¿õÀÇ ±Û·¯ºê ¹ØÀ¸·Î °øÀÌ ±¼·¯°¬´Ù. °æ±â ³¡.
Àá½Ç=±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ indyk@sportschosun.com
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