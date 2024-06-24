¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¿¬¿¹
¿¬¿¹
"½º½º·Î ÀÚÃ³ÇÑ °øÇãÇÔ"¡¦ÁöÄÚ, Íº±¸ÇÏ¶ó ±Ý°íµµ³ ÀçÁ¶¸í¿¡ '¾ÇÇÃÅ×·¯' ¿Ö? [SCÀÌ½´]
ÀÌÁöÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-24 10:01
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌÁöÇö ±âÀÚ] Íº ±¸ÇÏ¶óÀÇ ±Ý°í µµ³ »ç°ÇÀÌ ÀçÁ¶¸í µÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ·¡ÆÛ ÁöÄÚ°¡ ¾ÇÇÃ Å×·¯¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.
24ÀÏ ÁöÄÚÀÇ °èÁ¤¿¡´Â "È²±ÝÆù Àç¹ÌÀÖÀ¸¼Ì¾î¿ä?", "ÇÏ¶ó ±Ý°í ÅÐ¸± ¶§ ¾îµð¼ ¹¹ÇÏ¼Ì¾î¿äšœ", "È²±ÝÆù ÇØ¸í ºÎÅ¹µå·Á¿ä", "È²±ÝÆù¿¡ ¹¹ ÀÖÀ½?"ÀÌ¶ó´Â µî ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ´Â °ú°Å ÁöÄÚ°¡ ¾ð±ÞÇÑ ÀÏ¸í 'È²±ÝÆù' ¶§¹®ÀÎ °Í. Áö³ 2016³â MBC '¶óµð¿À½ºÅ¸'¿¡ Á¤ÁØ¿µ°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ÁöÄÚ´Â "Á¤ÁØ¿µÇÑÅ× 'È²±ÝÆù'ÀÌ ÀÖ´Ù. Á¤½Ä ÆùÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºñ»ó»çÅÂ¿¡¼ ¸Þ½ÅÀú ¿ëµµ·Î¸¸ ¾´´Ù. ¿©±â¿¡´Â 'Æ÷ÄÏ¸ó µµ°¨'Ã³·³ ¸¹Àº ºÐÀÌ ÀúÀåµÅ ÀÖ´Ù"°í Æø·ÎÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ Á¤ÁØ¿µÀº "ÁöÄÚ°¡ ¿ì¸®Áý¿¡ ¿À¸é 'È²±ÝÆù ¾îµø¾î¿ä?'¶ó°í Ã£´Â´Ù. ³ª´Â ¿¬¶ôÃ³¸¦ Áö¿ìÁö ¾Ê°í ÁöÀÎµéÀ» ÀúÀåÇØ³õÀº °Çµ¥ ¿Í¼ Á¤µ¶ÇÑ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌÈÄ ÇØ´ç¹ß¾ðÀº ÀÌ¸¥¹Ù '¹ö´×½ã »çÅÂ'°¡ ÅÍÁö¸ç ÀçÁ¶¸í?ç´? ÀÌ¿¡ ´ç½Ã ÁöÄÚ´Â "ºÒ¹Ì½º·¯¿î »ç°Ç°ú´Â ÀÏÀý °ü·ÃÀÌ ¾ø´Ù. Á¦°¡ º» °Ç ÁöÀÎµéÀÇ ¿¬¶ôÃ³ ¸ñ·ÏÀÌ ÀüºÎ¿´°í »çÀûÀ¸·Î ¿¬¶ôÀ» ÁÖ°í¹ÞÀº Áöµµ ¿À·¡µÆ´Ù"¸ç ¼±À» ±×¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Áö³ 22ÀÏ SBS '±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù'¿¡¼´Â Íº ±¸ÇÏ¶óÀÇ ±Ý°í µµ³ »ç°ÇÀ» µÑ·¯½Ñ ¹Ì½ºÅÍ¸®¿Í CCTV ¼Ó ¹üÀÎÀÇ Á¤Ã¼¸¦ ÃßÀûÇÏ´Â ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÆ°í, ÀÌÈÄ ÁöÄÚ¸¦ ÇâÇÑ ÀÇ½ÉÀÌ ´Ù½Ã Ä¿Á³´Ù.
¹æ¼Û¿¡¼ Àü¹®°¡´Â "ÀÚ¼¼È÷ º¸¸é µµ¾î·ÏÀ» ½ÃµµÇÏ´Ù ¹øÈ£¸¦ ´©¸£´Â °ÍÀ» Æ÷±âÇÑ´Ù"¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¸é½Ä¹üÀÌ ¾Æ´Ò °¡´É¼ºÀ» ³ô°Ô ºÃ´Ù. ¶ÇÇÑ ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ´©±º°¡¿¡°Ô µé¾î¼ ¾Ë°í ÀÖÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î ¿¾îº» ÀûÀÌ ¾ø´Â Àü¹® Ã»ºÎ¾÷ÀÚ °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù°í ºÃ´Ù.
Æ¯È÷ Á¦ÀÛÁøÀº Àü¹®°¡ÀÇ µµ¿òÀ¸·Î °³¼±µÈ ÈÁú·Î ¹üÀÎÀÌ 170cm ÈÄ¹Ý´ë Å°ÀÌ¸ç ¿ÞÂÊ¿¡ ±Í°ÉÀÌ¸¦ Âù ¾ó±¼ÀÌ °¼¸§ÇÑ 20´ë ÃÊÁß¹ÝÀ¸·Î ÃßÁ¤Çß´Ù. Ã¼·ÂÀÌ ÁÁ°í ´«ÀÌ ½ÇÁ¦·Î ³ªºü ¾È°æÀÌ³ª ·»Áî¸¦ ³¢´Â ÀÎ¹°·Î ¼³¸íÇß´Ù.
±¸ÇÏ¶óÀÇ Ä£¿Àºü´Â ±Ý°í ¼Ó ³»¿ë¹°¿¡ ´ëÇØ "±× ¾È¿¡´Â ÃÑ 6´ëÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ÃÖ±Ù »ç¿ëÀº 3´ë. ¾ÆÀÌÆùÀÌ¶ó ºñ¹øÀ» Ç® ¼ö ¾ø¾î ¾ÈÀüÇÑ ¾÷Ã¼¿¡ ¸Ã°Ü³õÀº »óÅÂ´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù. Á¦ÀÛÁøÀº ÈÞ´ëÆù »ç¿ë ½Ã±â¸¦ º¸¸é ¹ö´×½ã »ç°Ç, ±¸ÇÏ¶ó¸¦ 9»ì¿¡ ¹ö¸®°í ¶°³µÁö¸¸ ÃÖ±Ù Àç»ê ºÐÇÒ 40% È¹µæ¿¡ ¼º°øÇÑ Ä£¸ð, ±¸ÇÏ¶ó¿¡°Ô ÆøÇàÀ» °¡Çß´ø Àü ³²Ä£ »ç°Ç ½Ã±â µî°ú °ãÄ£´Ù°í ÀÇ½ÉÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí ÁöÄÚ´Â 23ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °èÁ¤À» ÅëÇØ "ÀÌ°÷Àº º¸±ÝÀÚ¸®ÀÎ°¡ ¾î¸®¼®Àº ¹æ¾î±âÁ¦°¡ ½×Àº ¿ïÅ¸¸®ÀÎ°¡. ¹Ì»öÀÇ ÃµÁ¤ÀÌ ÇÏ´Ã°°´Ù"¸ç "ÇÞºûÀÌ³ª ºñ¸¦ Èñ¸ÁÇÏ±â¿£ ¹Ù±ù¼¼»óÀ» ³²¸ð¸£°Ô È¦´ëÇß±â¿¡ ÀûÀûÇÑ ±×³¯ÀÇ ±âºÐÀÌ ¸ø¸¶¶¥ÇØ ³¯¾¾¸¦ Å¿ÇÏ´Â °Ç ½º½º·Î ÀÚÃ³ÇÑ °øÇãÇÔÀ» ¼¼»ó¿¡ Àü°¡ÇÏ´Â Åõ»ç. °¡½¿ Æí¿¡ Áö¾îÁö´Â ¼ö¸¹Àº Ç¥Á¤À» ¿©°ú ¾øÀÌ µå·¯³»´Â ´ç½ÅÀÌ Á¦ÀÏ »ç¶÷´ä´Ù. ´õ ÀÌ»ó ¸Ó¹µ°Å¸²¿¡ »îÀ» Èê·Áº¸³»Áö ¾Ê±â¸¦"ÀÌ¶ó¸ç ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±ÛÀ» ³²±â±âµµ Çß´Ù.
olzllovely@sportschosun.com
ÀÓ¿µ¿õ ¹è¿ì º¯½Å, ¿Ö ¹ß¿¬±â ¿ì·Áµµ ¾øÀ»±î?
°¡Á· Á×À½ ¾Õµ×´Âµ¥ ¡°Á¶¿ëÈ÷ ¿ì¼¼¿ä¡±..ÃÔ¿µ Á¦ÀÛÁø °©Áú ³í¶õ
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡±
°í¼Óµµ·Î ÁúÁÖ UFO Â÷·® Àû¹ß..¡°¿Ü°èÀÎ °Çµå¸®Áö ¸¶¡±
¡®ÃÖ¼ø½Ç µþ¡¯ Á¤À¯¶ó ´«¹° ¡°¾ö¸¶, Ä¡¸Å Áõ»ó..¾ó±¼ ¸ø ¾Ë¾ÆºÁ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[SCÇöÀå] 'MZ ÇÖ°É' ³ª¶ìXÇÏ¸®¹«X¹ÚÁ¦´Ï°¡ ¸»¾ÆÁÖ´Â ¼ôÆû ¾î¶²µ¥¡¦STUDIO X+U 'º°ÀÇº°°É'
2.
[SCÃÊÁ¡] "¸ö¹«°Ô 80kg µ¹ÆÄ, ¹è À§¿¡ ¹°Åëµµ ¿Ã¶ó°¡" ¸¸»è D¶óÀÎ °ø°³ÇÑ ÀÓ»êºÎ ½ºÅ¸µé
3.
'¼ö¹üÀÌµé' ¾ÖÁ¤ing¡¦º¯¿ì¼®¢¾±èÇýÀ± Ãâ¿¬ '»ì·Õµå¸³2' 1000¸¸ ºä µ¹ÆÄ [SCÀÌ½´]
4.
½´ÆÛÄ« 6´ë ¼ÒÀ¯ ÆËÇÉÇöÁØ ¡°º¸Çè·á ¿¬ 1500¸¸..½Ñ Æí¡± (´Ù±î¹Ù)
5.
ÇÑ¿¹½½ "40´ë Áß¹ÝÀÌ ¼ÒÈÇÏ±â ¾î·Á¿ö"¡¦ÆÒ¿¡°Ô ¹ÞÀº ¼±¹° ¹¹±æ·¡ '´çÈ²'
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±¤ÁÖFC °á´Ü ³»·È´Ù' ¿¡ÀÌ½º ¾öÁö¼º, ½º¿ÏÁö ½ÃÆ¼·Î °£´Ù[´Üµ¶]
2.
"ÇÑ °ÍÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÒ »ý°¢ ¾ø¾î" '¼ÕÈï¹Î Ý«' ¼Õ¿õÁ¤ °¨µ¶, '¾Æµ¿ÇÐ´ë ÇøÀÇ' Ã¹ °ËÂû ¼ÒÈ¯Á¶»ç
3.
'È¨·±¿Õ 2¿¬ÆÐ È®½Å' 7¿ù Ã¹ ´ëÆ÷ Æø¹ß, ¿ÀÅ¸´Ï '180.2§°-132m' 27È£Æ÷, 3¾ÈÅ¸-2Å¸Á¡-2µæÁ¡...LAD 6-5 ARI
4.
'¸íÀåÀÌ ÇÑ ÆÀ¿¡ 2¸íÀÎ¼À' ±è°æ¹® °¨µ¶À¸·Î »õ·Î¿öÁø ÇÑÈ, ¾ç»ó¹® ÄÚÄ¡ ¸¸³ª ¾î¶»°Ô ´Þ¶óÁú±î
5.
ERA 3.19¡æ8.77¡æ2.93. 'Àá½Ç¿¹¼ö'ÀÇ K-µå¶ó¸¶. 8ÀÌ´× ÆÛÆåÆ®·Î Ã£¾Æ¿Â ¹ÝÀü °á¸». ÈÄ¹Ý±â ¿ª»ç¸¦ ³ë¸°´Ù[°íÃ´ Æ÷Ä¿½º]