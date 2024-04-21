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ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-04-21 21:29


»çÁø ÃâÃ³=KBS

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ]"¾Æ¿ì ½ÉÀå¾Æ Á¦¹ß ³ª´ëÁö ¸¶."

ÀÓ¼öÇâÀÌ ÁöÇö¿ì¿Í °ñ¸ñ Å°½º¸¦ Çß´Ù. µÎ¹øÀÌ³ª °í¹éÀ» Çß´Ù°¡ µÎ¹ø ´Ù Â÷¿´À¸³ª, ¶æÀº ÀÌ·ç¾îÁø ¼ÀÀÌ´Ù.

21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ '¹Ì³à¿Í ¼øÁ¤³²'¿¡¼­ ¹Úµµ¶ó(ÀÓ¼öÇâ ºÐ)´Â °íÇÊ½Â(ÁöÇö¿ì ºÐ)¿¡°Ô "³ª ³ó´ã ¾Æ³Ä. º£¸®º£¸® ½Ã¸®¾î½º ÇØ"¶ó¸ç "³ó´ã¾Æ´Ï´Ï±î Àß µé¾î. ³ª ¿Àºü ÁÁ¾ÆÇØ. ³ª ¿Àºü°¡ ´ëÃæÀÌ ¿Àºü¶ó´Â °Å ¸ô¶úÀ» ¶§ºÎÅÍ"¶ó°í °©ÀÚ±â °í¹éÀ» Çß´Ù.

ÀÌ¾î "±×·¯´Ï±î ¿À´ÃºÎÅÍ »ç±Í¾î. ¿À´ÃºÎÅÍ 1ÀÏ"ÀÌ¶ó°í ¿ÜÃÆÀ¸³ª °íÇÊ½ÂÀº ´çÈ²ÇØ¼­ "»ç±Í±ä ¹» »ç±Í¾î. ³­ ³Î ¾ÈÁÁ¾ÆÇØ. ³Ê¶û ¾È»ç±Í°í ½Í¾î"¶ó°í Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ "³»°¡ °©ÀÚ±â °í¹éÀ» ÇÏ´Ï±î ´çÈ²ÇØ¼­ ±×·¡. Á¤½Å Á» Â÷¸®°í ¸¶À½ Á» ÁøÁ¤µÇ¸é ºÐ¸íÈ÷ ÀÖ´Ù°¡ ¿¬¶ô ¿Ã°Å¾ß"¶ó°í ¾Ö½á ÇÊ½Âµµ ÀÚ½ÅÀ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ µµ¶ó´Â ´ÙÀ½³¯ ÃÔ¿µÀå¿¡¼­ È¥ÀÚ ±èÄ©±¹À» ¸¶¼Ì´Ù.

µµ¶ó´Â "¿Àºüµµ ¸¶À½ÀÌ ÀÖÀ¸¸é¼­ ¿Ö ¾Æ´Ï¶ó°í ÇÒ±î ÁøÁöÇÏ°Ô »ý°¢ÇØºÃ´Ù"¸ç "ÀÏ¹ÝÀÎ ÀÔÀå¿¡¼± ºÎ´ã½º·¯¿ï ¼ö ÀÖ°Ú´õ¶ó. ¿Àºü ºÎ´ã°¨ ÀÌÇØÇØ. ³ª¸¦ Åé½ºÅ¸¶ó »ý°¢ÇÏÁö ¸»°í ±×³É µ¿³× ¿·Áý µ¿»ýÀ¸·Î ÆíÇÏ°Ô »ý°¢ÇØºÁ"¶ó°í È¥ÀÚ¼­ ¸¸¸®Àå¼ºÀ» ½×¾Ò´Ù.


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½ÃÁ¾ÀÏ°ü ½ÃÅ«µÕÇØÇÏ´ø °íÇÊ½ÂÀº "µµ¶ó¾ß ±×°Ô ¾Æ´Ï°í ³»°¡ ³Ê ¸¸³ª°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù°í. ¿Ö ³» ¸»À» ¾Èµé¾î. ´Ï ¸»¸¸ÇØ"¶ó°í ³ÃÁ¤ÇÏ°Ô ¼±À» ±×¾ú°í, ±×šœ ¸¶Ä§ °øÁø´Ü ´ëÇ¥(°íÀ± ¿ª)¿¡°Ô Àú³á ¾à¼ÓÀ» ¹¯´Â ÀüÈ­°¡ ¿ÀÀÚ µµ¶ó´Â ÇÊ½ÂÀÇ ÁúÅõ½ÉÀ» À¯¹ßÇÏ±â À§ÇØ ¾à¼ÓÀ» Àâ¾Ò´Ù.

"³ª ¸¶Áö¸·À¸·Î ¹°¾îº¼°Ô. ¿À´Ã Àú³á¿¡ °ø´ëÇ¥°¡ ¸¸³ªÀÚ°í ÇÏ´Âµ¥ ¿Àºü°¡ Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ½È´Ù°í ÇÏ¸é ³ª ¾È³ª°¥°Ô"¶ó°í µµ¶ó´Â ¹°¾úÀ¸³ª °íÇÊ½ÂÀº "´Ï ¸¶À½´ë·Î ÇØ. ±×°É ¿Ö ³ªÇÑÅ× ¹°¾îºÁ. ¹Ú ¹è¿ì´ÔÀÌ °¡°í ½ÍÀ¸¸é °¡½Ã°í. ÀÚ²Ù Àú¿¡°Ô ¹¯Áö ¸¶½Ã°í "¶ó°í È­¸¦ ³Â´Ù.

±×·¯³ª Áý¿¡ µ¹¾Æ¿Â °íÇÊ½ÂÀº °øÁø´Ü ´ëÇ¥°¡ ¹Ù¶÷µÕÀÌ¶ó´Â ¼Ò¹®À» ¶°¿Ã¸®¸é¼­, ±¦È÷ µµ¶ó°¡ °ÆÁ¤µÇ¼­ ÃÔ¿µÀ» ÇÎ°è·Î ¿¬½Å ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù.

µµ¶ó°¡ ´äµµ ¾ÈÇÏÀÚ, "¾ê ¼ú¸¶½Ã´Â °Å ¾Æ³Ä. ³»ÀÏ ÃÔ¿µÀÎµ¥ ¾î¶±ÇÏ·Á°í"¶ó¸é¼­ ±¦È÷ ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙÀ» °ÆÁ¤ÇÏ´Â Ã´ ÇÏ¸é¼­ µµ¶óÀÇ ¾à¼ÓÀå¼Ò·Î Ã£¾Æ°¬´Ù.

ÀÌ°¡¿îµ¥ µµ¶ó´Â °ø´ëÇ¥°¡ ¿µ ºÒÆíÇØ¼­ "»õº® ÃÔ¿µÀÌ ÀÖ¾î¼­ °¡ºÁ¾ßÇÒ °Í °°´Ù"°í ÇÑ µÚ ÀÚ¸®¿¡¼­ ÀÏ¾î³µ´Ù.


»çÁø ÃâÃ³=KBS
±×¶§ °©ÀÚ±â °øÁø´ÜÀÌ ¹«¸­À» ²Ý°í ¹ÝÁö ÇÁ·¯Æ÷Áî¸¦ Çß´Ù. "Á¤½ÄÀ¸·Î ¸¸³ª°í ½Í´Ù"°í ÇÑ °ø´ëÇ¥¿¡°Ô µµ¶ó´Â "´ëÇ¥´Ô ÀÌ·¯½Ã¸é Á¤¸» ºÒÆíÇÏ´Ù"°í Çß´Ù. "°ø´ëÇ¥´ÔÀº Àú¿¡°Ô ³Ê¹« °úºÐÇÑ ºÐ °°´Ù. Á¦°¡ ±¦È÷ ´ëÇ¥´Ô Çò°¥¸®°Ô ÇÑ °Í °°¾Æ¼­ ÁË¼ÛÇÏ´Ù"°í °ÅÀýÇßÀ¸³ª, °øÁø´ÜÀº µµ¶ó¸¦ °­Á¦·Î Æ÷¿ËÇÏ¸é¼­ "ÇÑ¹ø¸¸ ±âÈ¸¸¦ ´Þ¶ó"°í Çß´Ù. ±×·¯´õ´Ï °øÁø´ÜÀº "³»°¡ ³Î ÁÁ´Ù°í ÇÏ´Âµ¥. ³»°¡ Ã¸ÀÇ ¾ÆµéÀÌ¶ó¼­ ±×·¡? ³Ê±îÁö ³¯ ¹«½ÃÇÏ´Â°Å¾ß?"¶ó°í °©ÀÚ±â ¼Ò¸®¸¦ Áú·¶°í, µµ¶ó´Â °Ì¿¡ Áú·Á ¶ÙÃÄ³ª°¬´Ù. ±×¸®°í ¸¶Ä§ °íÇÊ½ÂÀ» ¸¸³­ µµ¶ó´Â ÇÑ¼ûÀ» µ¹¸®´Âµ¥, ¸ô·Áµç ÆÒµé·Î ÀÎÇØ µµ¸ÁÀ» Ä¡°Ô µÆ´Ù.

±×¸®°í °ñ¸ñ Á¼Àº °÷¿¡¼­ ¼û¾îÀÖ´Ù°¡ ´«ÀÌ ¸¶ÁÖÄ£ µÎ »ç¶÷. µµ¶ó°¡ ÇÊ½Â¿¡°Ô Å°½º¸¦ ÇÏ´Â Àå¸éÀÌ ¿£µùÀ» Àå½ÄÇß°í ÀÌÈÄ ¿¹°íÆí¿¡¼­´Â "½ÉÀå¾Æ Á¦¹ß ³ª´ëÁö¸¶"¶ó´Â ÇÊ½ÂÀÇ ´ë»ç°¡ Èå¸£¸é¼­ ÇÊ½Â ¶ÇÇÑ µµ¶ó¿¡°Ô ¸¶À½ÀÌ ÀÖÀ½À» µå·¯³Â´Ù. ±×·¯³ª µÎ Áý¾È°£ ¾Ç¿¬À¸·Î ÀÎÇØ ÇÊ½ÂÀº µµ¶ó¸¦ °ÅºÎÇÏ´Â ¸ð½À ¶ÇÇÑ ¿¹°íÆí¿¡ ´ã±â¸é¼­ ÀÌÈÄ Àü°³¿¡ ±â´ë¸¦ ´õÇß´Ù.
ÀÌÁ¤Çõ ±âÀÚ jjangga@sportschosun.com


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