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[´Üµ¶ Á¾ÇÕ] "32ÁÖ³â? ÀÌ°Ç ±âÀû"..'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' À¯Àç¼®ÀÇ '¹öÅß¾ß »ç´Â' ¿¹´É »ýÁ¸±â(Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ÀÎÅÍºä)
¹®Áö¿¬ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2023-09-23 09:05:09
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ Á¤ºû ±âÀÚ] ¸í½Ç»óºÎ ´ëÇÑ¹Î±¹ '³Ñ¹ö¿ø' ¿¹´ÉÀÎÀÌ´Ù. Ã»·æÀº À¯Àç¼®(51)ÀÇ 32³â µµÀü°ú ½Ãµµ¸¦ °áÄÚ ¹è½ÅÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¸ðµÎ°¡ ½ÃÀÛÇÒ ¶§ 'Àú°Ô ¹¹³Ä'°í ºñÆÇÇÏ´Â ¿¹´Éµµ ÀÖÁö¸¸, À¯Àç¼®Àº ÀÌ°É ¹ø¹øÀÌ »ì·Á³»¸ç ÃÖ°íÀÇ ¿¹´ÉÀÎÀ¸·Î ¿À·£ ±â°£ ´ëÁßÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÃÖ±Ù ¼±º¸¿´´ø 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯', 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯ ·¹º§¾÷' ½Ã¸®Áî´Â ½Ç½Ã°£ ¼ÒÅëÀÌ ±â¹ÝÀÌ µÈ´Ù´Â Á¡¿¡¼ À¯Æ©ºê½Ä ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ» ´ëÁß ¿¹´ÉÀÇ ¼¼°è·Î ²ø¾î¿Ô´Ù´Â È£Æò±îÁö ¹ÞÀº ¹Ù. Æ¯È÷ À¯Àç¼®Àº 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯' NPC(Non-Player Character, °ÔÀÓ ¼Ó µîÀåÀÎ¹°)µé°úÀÇ È°¹ßÇÑ ¼ÒÅë°ú ¿¹Ãø ºÒ°¡ÀÇ »óÈ² ¼Ó¿¡¼ °í±ººÐÅõÇÏ¸ç ÀÌ¸¦ ²ø°í³ª°¬´Ù.
À¯Àç¼®Àº 7¿ù 19ÀÏ °³ÃÖµÈ Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî¿¡¼ ³²ÀÚ ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ±×µ¿¾ÈÀÇ µµÀü¿¡ ´ëÇÑ º¸»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¼ö»ó ÀÌÈÄ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± »ç¿ÁÀ» Ã£Àº À¯Àç¼®Àº "Á¦°¡ »óÀ» ¹ÞÀ» ÁÙ ¸ð¸£°í ¿Ã¶ó°£ »óÈ²¿¡¼ ¼ö»ó¼Ò°¨µµ µÚÁ×¹ÚÁ×À¸·Î Çß°í, ¸¶À½À» ÀüÇÏ°í ½Í´Ù´Â »ý°¢¸¸ Çß´Ù. ¿¹»óÀ» ¸øÇÑ ¼ö»óÀÌ¾ú±â¿¡ ´õ ±â»¼´ø °Í °°´Ù. °¨»çÇß°í, 'ÀÌ·± ½Ãµµ¸¦ ¾Ë¾ÆÁÖ½Ã´Â±¸³ª' ÀÌ·± »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. ´Ã»ó ¾î¶² ½Ãµµ¸¦ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¾Ë¾ÆÁÖ½Ç šœ ºûÀÌ ³ªÀÝ³ª. ÀúÈñ³¢¸® '¾ÆÀÌ ¹¹ ÃÖ¼±À» ´ÙÇßÀ¸´Ï µÆ´Ù'°í ÇÒ ¼ö ÀÖÁö¸¸, ÀÌ°ÍÀÌ ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº ºÐµé·ÎºÎÅÍ ÀÎÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µå´Ï±î »õ·Î¿î ½Ãµµ¸¦ ÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¿©±â¼ ¸·Èú ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀÌ¾ú´Âµ¥, ÇÏ³ªÀÇ ±æÀÌ ¶Ç ¸¸µé¾îÁø °Ô ¾Æ´Ñ°¡ ½Í¾î¼ Àúµµ Á¦ÀÛÁøµµ Á¤¸» ±â»¼´Ù"´Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards) ·¹µåÄ«ÆêÀÌ 19ÀÏ ÀÎÃµ ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º½ÃÆ¼¿¡¼ ¿·È´Ù. ³²ÀÚ ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ¼ö»ó¼Ò°¨À» ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2023.07.19/
À¯Àç¼®Àº ¼ö»ó ÀÌÈÄ ½Ã»ó½ÄÀå¿¡¼ ±è³ëÀº PD¿Í Á¦ÀÛÁøÀ» ¸ÕÀú Ã£¾Æ°¡ ±â»Û ¸¶À½°ú °¨»çÇÑ ¸¶À½À» ¸ÕÀú º¸¿´´Ù´Â ÈÄ¹®. ±è³ëÀº PD´Â ´ç½Ã »óÈ²À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç Çàº¹ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ±âµµ Çß´Ù. À¯Àç¼®Àº "Á¦ÀÛÁøÀÌ ¾î¶² ½Ãµµ¸¦ ÇÏ¸é »ç½Ç ¼öÄ¡°¡ ³ª¿À±â Èûµç È¯°æÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ÀúÈñÀÇ »õ·Î¿î °Í¿¡ ´ëÇÏ ÀÀ¿øÇØÁÖ¼Ì´Ù´Â, º¸»óÀ» ¹ÞÀº ´À³¦ÀÌ¶ó ±â»¼´Ù. Á¦ÀÛÁø ÀÔÀå¿¡¼µµ È®½ÇÇÑ ¼º°øÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º¸ÀåÀÌ µÈ ¼¼ÆÃÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Âµ¥, Àú¿Í »õ·Î¿î ¹æÇâÀ» Àâ°í ÇØ³ª°¡´Â °ÍÀÌ ½±Áö´Â ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ÀúÈñ°¡ º¸½Ã´Â ºÐµé°ú ¼ÒÅëÇÏ¸ç ÇØ³ª°£´Ù´Â °ÍÀÌ ½±Áö ¾Ê°í, ¼º°ø °¡´É¼ºÀÌ ³ôÁö ¾Ê´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. ±×·¸Áö¸¸ Áö»óÆÄ¸¦ ¹þ¾î³ ÇÃ·§ÆûÀÌ±â¿¡ ÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¶ó°í »ý°¢Çß´Ù. »õ·Î¿òÀ» ½ÃµµÇÑ´Ù¸é ÇØº¸ÀÚ´Â ¸¶À½"ÀÌ¶ó¸ç 'ÇÃ·¹ÀÌÀ¯'·ÎÀÇ µµÀüÀ» È¸»óÇß´Ù.
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
À¯Àç¼®Àº ±×µ¿¾È ½Å¼±ÇÑ ¿¹´É ¹ß±¼ÀÌ¶ó´Â ÇÏ³ªÀÇ °úÁ¦¸¦ °è¼ÓÇØ¼ ¼öÇàÇØ¿Â ¿¹´ÉÀÎÀÌ´Ù. ±×·¸±â¿¡ ±×°¡ ÃÖ°íÀÇ ÀÚ¸®¸¦ °è¼ÓÇØ¼ ÁöÅ³ ¼ö ÀÖ´ø °Í. À¯Àç¼®Àº "'»õ·Î¿ò'Àº Àú¿¡°Ô Áß¿äÇÑ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¿¹´ÉÀÇ Æ®·»µå¶ó´Â °ÍÀº »ç½Ç ¸¹Àº ºÐµéÀÌ Ã£°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ°í È£ÀÀÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌÁö¸¸, Áö±ÝÀÇ Æ®·»µå°¡ Àú¿¡°Ô ¸Å·ÂÀûÀÌÁö´Â ¾Ê´Ù. ¹º°¡¸¦ 'Ã¢Á¶ÇÏ°Ú´Ù'´Â ´É·Âµµ ¾ø°í ±×·± ÀÇ¹Ìµµ ¾Æ´ÏÁö¸¸, Áö±Ý À¯ÇàÇÏ°í ÀÖ´Â °Íº¸´Ù´Â, ¿¹´É ÆÇÀ» ´õ Å°¿ì´Â, È¤Àº Å°¿ìÁö´Â ¸øÇÏ´õ¶óµµ »õ·Î¿î ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ÇØº¸¸é ¾î¶³±î ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¸¹¾ÆÁö°í ÇÃ·§Æûµµ ´Ù¾çÇØÁ³Áö¸¸ ±×°Ç È¯°æÀÇ ¹®Á¦ÀÎ °Í °°´Ù. »õ·Î¿î ½Ãµµ°¡ Á¡Á¡ ½±Áö ¾Ê¾ÆÁö´Â »óÈ²¿¡¼ ¿¹´É ÀÎÀçÀÇ ¼ýÀÚ°¡ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¿¹´É¿¡ ¸ö´ãÀº »ç¶÷À¸·Î¼ °í¹ÎÀÌ´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
À¯Àç¼®Àº ¿ÃÇØ·Î µ¥ºß 32ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù. Áö³ 30ÁÖ³â ´ç½Ã¿¡ "¾öÃ»³ ¼ÒÈ¸´Â ¾ø´Ù"°í ¹àÇû´ø ´ã´ãÇÔ°ú´Â ´Þ¸® ÀÌ¹ø¿¡´Â "³î¶ó¿î ÀÏÀÌ´Ù. ±âÀûÀÌ¶ó°í º»´Ù. ÀÖÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Â ÀÏÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù"´Â ´Ù¼Ò °ÝÇÑ °¨Á¤À» µå·¯³Â´Ù. À¯Àç¼®Àº "¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã°í, ÁÖº¯ µ¿·áµéÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¸é Àú È¥ÀÚ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú°Ú³ª ½Í´Ù. ÁöÄ¡°í Èûµé ¶§, ¶§·Î´Â °í¹ÎÀÌ µÉ ¶§ ÁÖº¯¿¡ °è½Å ºÐµé ´ö¿¡ Á¦°¡ ÈûÀ» ¹Þ´Â´Ù. '¹öÅß¾ß ÇÑ´Ù. ÁøÂ¥ ¹öÅß¾ß ÇØ' ÇÏ¸é¼ Àúµµ ¹öÆ¼´Â °ÍÀÌ´Ù"¶ó°í °í¹éÇß´Ù.
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
±×·¸´Ù¸é ±×°¡ Áö±Ý±îÁö ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖ´ø ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀÏ±î. À¯Àç¼®Àº ±× °øÀ» ÁÖº¯À¸·Î µ¹·È´Ù. ±×´Â "³ª¸¦ À§ÇÑ, °³ÀÎÀûÀÎ °Í¸¸ »ý°¢Çß´Ù¸é ÀÌ·¸°Ô ¹öÆ¿ ¼ö ¾ø¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ°Ç ÀúÀÇ Áö³ªÄ£ ¿ÀÁö¶ýÀÏ ¼ö ÀÖ°í, ¶Ç 'È¥ÀÚ ²Ã°ª ¶³°í ÀÖ³×'¶ó°í ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÁö¸¸, Àú¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â »ç¶÷µé, ÀúÀÇ Á÷Àå»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÔ²² ÀÏÇÏ´Â ºÐµéÀÇ Á÷ÀåÀÌ À¯Áö°¡ µÇ·Á¸é ´ç¿¬È÷ °á°ú¸¦ ³»¾ß ÇÏ°í ¾î¶»°ÔµçÁö ¹º°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ´øÁ®¼ °á°ú¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ °ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù"¶ó´Â ¼Ó³»¸¦ ÅÐ¾î³ù´Ù.
À¯Àç¼®Àº ÀÌ¾î "¹«¸íÀÌ¶ó°í ¾ê±âÇÏ±â¿¡µµ, Áö±Ý »ý°¢ÇÏ¸é 9³âÀÌ ±ä ½Ã°£Àº ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù. ±× 9³âÀº µ¹ÀÌÄÑº¸¸é Àú¿¡°Ô ³Ê¹«³ª ÇÊ¿äÇß´ø ½Ã°£ÀÌ´Ù. Á¦°¡ ¸¸¾à¿¡ Æ¼²ø °°Àº ÀÎ±âÀÇ ¸ÀÀ» ¾Ë¾Ò´Ù¸é, Áö±Ý ¿©±â¿¡ ÀÖÀ» ¼ö ¾øÀ»Áöµµ ¸ð¸£°Ú´Ù. ±× ½Ã±â¿¡ Àú¿¡°Ô ÁÁÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇØÁÖ°í, ÈûÀ» Áá´ø µ¿·á¿Í ¸¹Àº ºÐµéÀÌ °è¼Ì±â¿¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î º¯ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÒ °Íµé¿¡ ´ëÇØ Ã¶ÀúÈ÷ ÁöÅ°°í »ì¾Æ¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ³» ÀÏ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â °Í, »ç¶÷°ú ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ Á¸Áß°ú ¿¹ÀÇ, ¼º½Ç ±×·± °ÍµéÀ» ÁöÄÑ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
Á¦2È¸ Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî(Bluedragon Series Awards, BSA)¿¡¼ ³²ÀÚ¿¹´ÉÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÑ À¯Àç¼®ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ¾Õ¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñµ¿=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.08.08/
°¡Á· ¿ª½Ã ±×¿¡°Ô´Â Å« ¿øµ¿·ÂÀÌ°í ¾ø¾î¼´Â ¾È µÉ Á¸Àç. À¯Àç¼®Àº "°¡Á·Àº Àú¿¡°Õ °¡Àå Å« ¿øµ¿·ÂÀÌ°í ÁöÈ£³ª ³ª°æÀº ¾¾³ª ³ªÀºÀÌ³ª ´Ù ±×·¸´Ù. ´Ù¸¥ ºÐµéµµ ±×·¯È÷°ÚÁö¸¸ (°¡Á·ÀÌ) °¨»çÇÏ´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.
Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî Æ®·ÎÇÇ´Â À¯Àç¼®ÀÇ ¼ö»ó ¿ª»ç¿¡ ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ÁÙ, Å« º¸»óÀÌ µÆ´Ù. "»õ·Î¿î ½Ãµµ¸¦ ÇÏ´Â ¿ì¸®¿¡°Ô Å« ¼±¹°ÀÌ¾ú´Ù. Á¤¸» »õ·Î¿î µµÀüÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØÁØ °ÍÀÌ ¹Ù·Î Ã»·æ½Ã¸®Áî¾î¿öÁî ¼ö»óÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª ½Í´Ù. »ý°¢Áöµµ ¸øÇß±â¿¡ ´õ ±â»¼°í ´õ °¨»çÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ±×·± µµÀüÀ» °è¼Ó ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù."
¹®Áö¿¬ ±âÀÚ lunamoon@sportschosun.com
±è¼ö¹Ì, ¸ç´À¸® ¼È¿¸²¿¡ Á¶¾ð ¡°¾Æµé ¹Ù¶÷³¯±î °ÆÁ¤..´Ù¸¥Ò³ º¸°í È® °¥ ¼ö ÀÖ¾î¡±
ÀÌÁ¤½Å ¡°¾Æ.. ´©µå »çÁø ÀÌ¹Ì À¯ÃâµÆ³×¡± Çã¸Á
¼±¿ì¿ë¿© ¡°¹Ì±¹¼ »ýÈ°°í ½Ã´Þ¸®´Ù ±Í±¹¡±
¼ÛÀ±¾Æ, Á¦ÁÖµµ 'ÁýÄÛ' »ýÈ°=°øÈ²Àå¾Ö Å¿ ¡°°©ÀÚ±â ¿îÀü ¸øÇØ, ¼û ¾È ½¬¾îÁ®¡±
¿ÀÀ±¾Æ ¡°Ä«¸Þ¶ó °¨µ¶ÀÌ °¡½¿ ÁÜÀÎ..¿ï¸é¼ ÇÏÂ÷ÇÏ·Á Çß´Ù¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"»êºÎÀÎ°ú °°ÀÌ °¡´Â Ý«" Àåµ¿Á÷, ½Ì±Û´ëµð °í¹é¡æ¹Ì¸ðÀÇ µÎ µþ °ø°³ ('Æ¯Á¾¼¼»ó')[SC¸®ºä]
2.
11±â ¿µÃ¶, 13±â Çö¼÷ Á¤¸®Çß´Ù´õ´Ï 'µ¹Áø'..µ¥ÇÁÄÜ "¿ì¸± °®°í ³î¾Æ" ('³ª¼Ö»ç°è')[Á¾ÇÕ]
3.
Â÷ÅÂÇö, ¾Æ³» ¢¾ÃÖ¼®Àº »ý°¢¿¡ ´«¹° ÆãÆã "³ª ÀÌ°Å ¸øÇÏ°Ú¾î" ('¸ù°ñ¸ù°ñ')
4.
Á¶Çö¿µ, Àü ³²Ä£ ¾Ë·º½º ¾ð±Þ¡¦"¹è¿ª ÀÌ¸§ µÎ ´« ÀÇ½É, Ãâ¿¬ °í¹ÎÇß´Ù"(±×³É Á¶Çö¿µ)
5.
À¯³ëÀ±È£ "¹ßÇ° ¾Æ´Ï¸é ¹ÝÇ°"¡¦¿Á¤À¸·Î µû³½ 'º¹ÆÀ ½Â¸®'(±¸ÇØÁàÈ¨Áî)[Á¾ÇÕ]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[Ç×Àú¿ìON]'³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù' ÇÑ±¹ ¼ö¿µ ÆøÇ³ ¹ßÀü, 'Á¾·á D-1' ÀÌ¹Ì AG ¿ª´ë ÃÖ°í ¼ºÀû °æ½Å
2.
"ÅõÈ¥ÀÇ ³²³à ½ºÄõ½Ã" ÇÑÀÏÀü µ¿¹Ý½Â Äè°Å! åüµ¿¸Þ´Þ È®º¸...³»ÀÏ °È£ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ¿Í °á½ÂÇà °Ýµ¹[Ç×Àú¿ìON]
3.
'·çÅ°±îÁö »§ ÅÍÁ³´Ù' ½ÃÁð ÃÖ´Ù 18µæÁ¡, KIA ¸¶¿îµå ÃÊÅäÈ...ÇÑ°¡À§ º¸¸§´Þ ¾Æ·¡ ÆîÃÄÁø Å¸°Ý¼î '´õµµ ¸»°í ´úµµ ¸»°í ¿À´Ã¸¸ °°¾Æ¶ó'
4.
Ñû»çºê¸£ '¾îÆæÀú½º' ñé²ª°í AG´ÜÃ¼Àü 3¿¬ÆÐ Äè°Å,±¸º»±æ ùÛÃÖ´Ù ÐÝÅ¸ÀÌ '°ã°æ»ç'[Ç×Àú¿ìÇöÀå]
5.
[Ç×Àú¿ìON]ÇÑ±¹ ³²ÀÚ Á¢¿µ Ã¹ ÐÝ, ¹éÀÎÃ¶ "½Ã»ó´ë¿¡¼ ¾Ö±¹°¡ µè°í ½Í¾ú´Ù"