¾ß±¸
Ãà±¸
³ó±¸
°ñÇÁ
¹è±¸
Á¾ÇÕ
¿¬¿¹
¶óÀÌÇÁ
Æ÷Åä
¸¸È
Diva
À¯Æ©ºê
|
³×ÀÌ¹öTV
¾ß±¸
NPB
'¿ÀÁ×ÇßÀ¸¸é' MLB 178È¨·± °ÅÆ÷°¡ 1¹øÅ¸ÀÚ? ¶Ç ¹«¾ÈÅ¸¡¦¾Æº£ °í¹Î ±í¾îÁø´Ù
³ªÀ¯¸® ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-03-20 21:35
¿ä¹Ì¿ì¸® »õ ¿Ü±¹ÀÎ Å¸ÀÚ ¿Àµµ¾î. »çÁøÄ¸Ã³=¿ä¹Ì¿ì¸® ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ SNS
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ³ªÀ¯¸® ±âÀÚ]¿ä¹Ì¿ì¸® ÀÚÀÌ¾ðÃ÷°¡ ¿¬ºÀ 2¾ï¿£(¾à 18¾ï¿ø)¿¡ ¿µÀÔÇÑ ¸ÞÀÌÀú¸®±× Åë»ê 178È¨·± °Å¸ÀÚ°¡ Á»Ã³·³ ±ú¾î³ªÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ä¹Ì¿ì¸® ¾Æº£ ½Å³ë½ºÄÉ °¨µ¶Àº 20ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼ ¿¸° Áö¹Ù·Ôµ¥ ¸¶¸°½º¿ÍÀÇ ½Ã¹ü°æ±â¿¡¼ »õ ¿Ü±¹ÀÎ Å¸ÀÚ ·ç±×³×µå ¿Àµµ¾î¸¦ 1¹øÅ¸ÀÚ·Î ±â¿ëÇß´Ù.
¿Àµµ¾î´Â ¸ÞÀÌÀú¸®±× Åë»ê 178È¨·±À» ±â·ÏÇÑ ½½·¯°Å. ¿ä¹Ì¿ì¸®°¡ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ¿µÀÔÇÑ ÇÙ½É Å¸ÀÚÀÎµ¥, ÀÌ·± ÆÄ¿öÇü È÷ÅÍ°¡ 1¹ø Å¸ÀÚ·Î ³ª¼´Â ÀÏÀº ¸Å¿ì µå¹® ÀÏÀÌ´Ù.
¾Æº£ °¨µ¶ÀÇ °í¹ÎÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Â ´ë¸ñÀÌ´Ù. ¿ä¹Ì¿ì¸®´Â ÀÌ¹ø ½Ã¹ü°æ±â¿¡¼ »ç»çÅ° šœ½ºÄÉ, ¿ä½ÃÄ«¿Í ³ª¿ÀÅ°, ¸¶Ã÷¹Ù¶ó ¼¼ÀÌ¾ß µîÀ» 1¹ø Å¸ÀÚ '¸®µå¿ÀÇÁ'·Î ½ÃÇè ±â¿ëÇß¾ú´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ³¯Àº ¿Àµµ¾î°¡ Ã³À½ 1¹øÀ¸·Î ³ª¼¹´Ù. ¿Àµµ¾î´Â ·Ôµ¥Àü¿¡¼ 1¹ø-¿ìÀÍ¼ö·Î ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
Ã¹¹øÂ° ÀÌÀ¯´Â ¿Àµµ¾îÀÇ ±Ø½ÉÇÑ Å¸°Ý ºÎÁø ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÏº»ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¹ µµÀü¿¡ ³ª¼± ±×´Â ¾ÆÁ÷ ½Ã¿øÇÑ Å¸°ÝÀ» º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÁ÷ Á¤½Ä ½ÃÁð °³¸·ÀÌ ¾Æ´Ñ, ½Ã¹ü°æ±âÀÌ±â´Â ÇÏÁö¸¸ Å¸ÀÌ¹ÖÀ» Á»Ã³·³ ¸ÂÃßÁö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ °æ±â Àü±îÁö ¿Àµµ¾îÀÇ ½Ã¹ü°æ±â Å¸À²Àº 1ÇÒ6Ç¬¿¡ È¨·±Àº 0°³¿´´Ù.
µÎ¹øÂ° ÀÌÀ¯´Â ¾ÆÁ÷ '¸®µå¿ÀÇÁ'°¡ È®½ÇÇÏÁö ¾ÊÀº ¿ä¹Ì¿ì¸® Å¸¼±ÀÇ Çö½Ç ¶§¹®ÀÌ´Ù. Áö³ ¼ö³â°£ °è¼ÓÇØ¼ Å¸¼±, Æ¯È÷ »óÀ§ Å¸¼ø¿¡ ´ëÇÑ °í¹ÎÀÌ ÀÖ¾ú´ø ¿ä¹Ì¿ì¸®´Â ¾Æº£ °¨µ¶ÀÌ »ç·ÉÅ¾À¸·Î ºÎÀÓÇÑ ÈÄ Ã¹ ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°íµµ ¾ÆÁ÷ ÀÌ °í¹ÎÀ» ³¡³»Áö ¸øÇß´Ù. ¾Æº£ °¨µ¶Àº °æ±âÀü 'µ¥ÀÏ¸®½ºÆ÷Ã÷' µî ÇöÁö ½ºÆ÷Ã÷ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "¸®µå¿ÀÇÁ ÈÄº¸´Â ¸¹ÀÌ ÀÖ´Ù. ½ÃÁð °³¸· Á÷Àü±îÁö °í¹ÎÇÏ°í °áÁ¤ÇÏ°Ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿Àµµ¾î¸¦ 1¹øÀ¸·Î ±â¿ëÇÑ °ÍÀº ÁøÁ¤ÇÑ '¸®µå¿ÀÇÁ'¿¡ ´ëÇÑ °í¹Îº¸´Ùµµ, ¿Àµµ¾î°¡ Áß½É Å¸ÀÚ·Î¼ Å¸¼ø¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã°¨À» ÃÖ´ëÇÑ ÁÙÀÎ »óÅÂ¿¡¼ ÆíÇÏ°Ô ¸¹Àº Å¸¼®¿¡ ¼º¸¶ó´Â ¹è·Á°¡ ´ã°ÜÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¾Æº£ °¨µ¶ÀÇ ¾ß½ÉÂù ½ÂºÎ¼ö¿¡µµ ¿Àµµ¾î´Â ÀÌ³¯ ±ú¾î³ªÁö ¸øÇß´Ù. ¶Ç ÇÑ¹ø 3Å¸¼ö ¹«¾ÈÅ¸·Î Ä§¹¬Çß´Ù. 1È¸ Ã¹ Å¸¼®¿¡¼ 2·ç¼ö ¹æ¸é ¶¥º¼, 3È¸ µÎ¹øÂ° Å¸¼®¿¡¼ 1·ç¼ö ¹æ¸é ¶¥º¼, 5È¸ ¿ìÀÍ¼ö ¹æ¸é ¶á°øÀ¸·Î ¾Æ¿ôµÈ ¿Àµµ¾î´Â 3Å¸¼®¸¸ ¼ÒÈÇÑ ÈÄ ±³Ã¼µÇ¸ç ÃâÀåÀ» ¸¶ÃÆ´Ù. ¿Àµµ¾îÀÇ ½Ã¹ü °æ±â Å¸À²Àº 1ÇÒ4Ç¬3¸®±îÁö Ãß¶ôÇß´Ù.
¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡¼ 30È¨·± ½ÃÁðÀ» 3Â÷·Ê³ª ±â·ÏÇß´ø ¿Àµµ¾î´Â ÅØ»ç½º¸¦ ¶°³ ÈÄ ´º¿å ¾çÅ°½º, º¼Æ¼¸ð¾î ¿À¸®¿Ã½º¸¦ °ÅÃÄ Áö³ÇØ »÷µð¿¡ÀÌ°í ÆÄµå¸®½º¿¡¼ ¶Ù¾úÁö¸¸ 59°æ±â 4È¨·± 18Å¸Á¡ Å¸À² 2ÇÒ3¸®¿¡ ±×ÃÆ´Ù.
°á±¹ ºò¸®±× ¼ºÀûÀÌ ±Þ¶ôÇÏ¸é¼ ÀÌ¹ø ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÏº» ¹«´ë µµÀü¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¿ä¹Ì¿ì¸® ¿ª½Ã ¿Àµµ¾î°¡ ¿ÀÄ«¸ðÅä °¡Áî¸¶¿Í ´õºÒ¾î ÆÀ Å¸¼± Áß½ÉÀ» Ã¥ÀÓÁ®Áà¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌÁö¸¸ ¾ÆÁ÷±îÁö´Â °èÈ¹´ë·Î Ç®¸®Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
³ªÀ¯¸® ±âÀÚ youll@sportschosun.com
¡°Ä§´ë ¼Ó Ò³ ´©±¸?¡± ³ëÈ«Ã¶ÀÌ ¿Ã¸° ¼÷¼Ò »çÁø¿¡ ´Ù ±ôÂ¦
¡°Ú¸¼ ¾ÆÀÌ Å°¿ö¡± È«¸®³ª, 20³â ¸¸¿¡ ÀüÇÑ ±ôÂ¦ ±ÙÈ²
¡°ºÎºÎµÆ´Ù¡± »çÀ¯¸®, °¡¼ö¿Í °áÈ¥
¡°Àü³²Æí Àå·Ê½ÄÀå ºÀº¯ ´çÇÒ±î ¸ø°¡¡±..¾Ö ¼Â È¦·Î Å°¿ì´Â ½Ì±Û¸¾ '´«¹°'
'¹ÚÁöÀ±°ú ÀÌÈ¥' ÃÖµ¿¼®, ¡°¾ÆÀÌµé µî±³ ½ÃÅ°°í À¯³È÷ ¸¾ÀÌ ÇãÇØ ±âºÐÀüÈ¯¡± °ø°¨ ±ÙÈ²
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'±è¼ºÁÖí' ±è¹Î±¹, ´º¿å´ë ÀÔÇÐ ÈÄ ¹«½¼ ÀÏ? "Àü °æ°íÇß½À´Ï´Ù"
2.
ÀÌ¼ö±Ù, '½ÅÀå Åõ¼®' ¹ÚÁö¿¬¢¾ À§ÇØ ¼¼»ó ÇÏ³ª»ÓÀÎ ¼±¹° °Ç³× "»ì´Ùº¸´Ï ÀÌ·±³¯ÀÌ"
3.
[SCÇöÀå] '¼º°øÇÑ ´öÈÄ' ¿¬»óÈ£°¡ ¸¸µç '±â»ý¼ö' ¾î¶³±î? ¿øÀÛ°ú ¶Ç ´Ù¸¥ ¸Å·Â '±â»ý¼ö: ´õ ±×·¹ÀÌ'
4.
"ÀÌ·¡¼ ¹ÝÇß³ª"¡¦'ÀÌÀå¿ì¢¾' Á¶Çý¿ø, ´Ã¾ÀÇÑ ¼ö¿µº¹ ÀÚÅÂ '°¡³à¸° ¸ö¸Å'
5.
'ÀÌ½Â±â Ã³Çü' ÀÌÀ¯ºñ, 34»ì ½ÇÈ? Ù½ °ß¹Ì¸® ´à¾Æ ¾ÆÀÌµ¹ ¼¾ÅÍ ¹Ì¸ð
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[´Üµ¶ ºñÇÏÀÎµå]10°³¿ùÀÌ³ª ñé ±³µµ¼Ò¿¡ ¼ö°¨µÆ´ø ¼ÕÁØÈ£, ½ÂºÎÁ¶ÀÛ 'ÃÖÁ¾ ¹«ÇøÀÇ'
2.
"°è¾à ¹®Á¦ µô·¹¸¶¿¡ ºüÁ³´Ù"...¼ÕÈï¹Î-ÅäÆ®³Ñ, »ç½Ç Ä¡¿ÇÑ Àç°è¾à ÁÙ´Ù¸®±â Áß? "¼û¾î ÀÖ´Â À§ÇèÀÌ ±äÀå°¨ °íÁ¶"
3.
À½¹ÙÆä, ÀÌ ¼±¼ö 'µ¿¹Ý ·¹¾ËÇà' ¿øÇÑ´Ù! °ÀÎÀÌ µ¥·Á°¡´Â °Å¾ß?
4.
'ÀÌ »çÁø ÇÑÀå¸¸ ³²¾Ò´Ù' ¿ÀÅ¸´Ï, '¹è½ÅÀÚ' Åë¿ª+ÀýÄ£ ÈçÀû ¸ðµÎ Áö¿üÁö¸¸¡¦´Ü ÇÑÄÆ ³²±ä ÀÌÀ¯
5.
·Ôµ¥Àü ¾ÕµÐ KIA 1·ç¼ö, ÀÌ¿ì¼º-È²´ëÀÎ ¾Æ´Ñ ¼°ÇÃ¢...²É°¨µ¶ÀÌ ¹àÈù ÀÌÀ¯´Â[±¤ÁÖ ºê¸®ÇÎ]