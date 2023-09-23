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³ëÀçÇü ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2023-09-23 11:22:25
Åä·ÐÅä ºí·çÁ¦ÀÌ½º ·ùÇöÁøÀÌ 24ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÅÆÆÄº£ÀÌ ·¹ÀÌ½º¸¦ »ó´ë·Î ½ÃÁð 4½Â¿¡ 5¹øÂ° µµÀüÇÑ´Ù. ¿ÍÀÏµåÄ«µå 2À§ Åä·ÐÅä´Â ·ùÇöÁøÀÇ È£Åõ°¡ Àý½ÇÇÏ´Ù. AP¿¬ÇÕ´º½º
Åä·ÐÅä º¸ ºñšœÀÌ 23ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÅÆÆÄº£ÀÌÀü¿¡¼ 6È¸ÃÊ Àû½ÃÅ¸¸¦ ÅÍ¶ß¸®°í ÀÖ´Ù. AP¿¬ÇÕ´º½º
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ³ëÀçÇü ±âÀÚ]Åä·ÐÅä ºí·çÁ¦ÀÌ½º°¡ ¿ÍÀÏµåÄ«µå 2À§¸¦ ±»°Ô ÁöÄ×´Ù.
Åä·ÐÅä´Â 23ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) Æ®·ÎÇÇÄ«³ªÇÊµå¿¡¼ ¿¸° ÅÆÆÄº£ÀÌ ·¹ÀÌ½º¿Í ¿øÁ¤°æ±â¿¡¼ ¼±¹ßÅõ¼ö Å©¸®½º ¹è½ËÀÇ È£Åõ¿Í °æ±â Áß¹Ý Å¸¼± ÁýÁß·ÂÀ» ³»¼¼¿ö 6´ë2·Î ½Â¸®Çß´Ù.
5¿¬½ÂÀ» ´Þ¸®´Ù Àü³¯ ´º¿å ¾çÅ°½º¿¡ ÆÐÇß´ø Åä·ÐÅä´Â ´Ù½Ã ±ÍÁßÇÑ ½Â¸®¸¦ ¿Ã¸®¸ç 86½Â68ÆÐ¸¦ ¸¶Å©, AL ¿ÍÀÏµåÄ«µå 2À§¸¦ À¯ÁöÇß´Ù. ¿ÍÀÏµåÄ«µå 3À§´Â ½Ã¾ÖÆ² ¸Å¸®³Ê½º°¡ ÅØ»ç½º ·¹ÀÎÀú½º°¡ °æÇÕÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹è½ËÀº 6¨øÀÌ´× µ¿¾È 6¾ÈÅ¸¸¦ ³»ÁÖ¸é¼ »ïÁø 8°³¸¦ Àâ¾Æ³»´Â È£Åõ¸¦ ÆîÄ¡¸ç 2½ÇÁ¡Çß´Ù. Åõ±¸¼ö°¡ 88°³·Î ¸Å¿ì È¿°úÀûÀÌ¾úÀ¸¸ç, 4»ç±¸´Â ÇÑ °³µµ ³»ÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ½ÃÁð 15½Â8ÆÐ, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.74¸¦ ¸¶Å©ÇÑ ¹è½ËÀº ÅÆÆÄº£ÀÌ Àè ¿¡ÇÃ¸°°ú ÇÔ²² AL ´Ù½Â °øµ¿ ¼±µÎ·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù.
¹è½ËÀº 1È¸¸» 1»çÈÄ ·£µð ¾Æ·ÎÀÚ·¹³ª¿¡°Ô ÁÂÃø 2·çÅ¸¸¦ ³»ÁÖ°í Á¶½Ã ·Î¸¦ »ïÁøÀ¸·Î ÀâÀº µÚ ÇØ·Ñµå ¶ó¹Ì·¹Áî¿¡°Ô ÁßÀüÀû½ÃÅ¸¸¦ ³»ÁÖ°í Ã¹ ½ÇÁ¡À» Çß´Ù. 2,3,4È¸¸¦ ¿¬¼Ó »ïÀÚ¹üÅð·Î ¸·Àº ¹è½ËÀº 5È¸ ¼±µÎÅ¸ÀÚ¿¡°Ô ¾ÈÅ¸¸¦ ¸Â¾ÒÁö¸¸, ÈÄ¼Ó 3Å¸ÀÚ¸¦ ¹üÅ¸Ã³¸®ÇÏ¸ç ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ³Ñ°å´Ù.
4-1·Î ¾Õ¼± 6È¸¸¦ 1¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ¸·Àº ¹è½ËÀº 7È¸¸» 1»çÈÄ Ä¿Æ¼½º ¹Ìµå¿¡°Ô ÁÂ¿ù ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ ¾ò¾î¸Â°í 2Á¡Â°¸¦ Áá´Ù. 2±¸Â° 84¸¶ÀÏ Ã¼ÀÎÁö¾÷ÀÌ ÇÑ°¡¿îµ¥·Î ¸ô¸®´Â ½ÇÅõ¿´´Ù. ¹è½ËÀº Á¶³ª´Ü ¾Æ¶õ´Ù¸¦ »ïÁøÀ¸·Î Àâ°í ¿À½½·¹ÀÌºñ½º ¹Ù»çº£¿¡°Ô ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ Çã¿ëÇÑ µÚ Á¶´ø Èø½º¿¡°Ô ¸¶¿îµå¸¦ ³Ñ°å´Ù.
Åä·ÐÅä Å©¸®½º ¹è½ËÀÌ 23ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ÅÆÆÄº£ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ÈûÂ÷°Ô °øÀ» ´øÁö°í ÀÖ´Ù. USATODAY¿¬ÇÕ´º½º
Åä·ÐÅä´Â 0-1·Î ²ø·Á°¡´ø 6È¸ÃÊ ´ë°Å 4Á¡À» »Ì¾Æ³»¸ç ´Ü ¹ø¿¡ Àü¼¼¸¦ µÚÁý¾ú´Ù. 1»çÈÄ Á¶Áö ½ºÇÁ¸µ¾î°¡ ÁßÀü¾ÈÅ¸¿Í µµ·ç·Î ½ºÄÚ¾î¸µÆ÷Áö¼ÇÀ» ¸¸µé¾ú´Ù. ÀÌ¾î º¸ ºñšœÀÌ ÁÂÀüÀû½ÃÅ¸¸¦ ³¯·Á µ¿Á¡À» ¸¸µç µÚ 2·ç¸¦ ÈÉÄ¡¸ç 1»ç 2·ç·Î Âù½º¸¦ ¿¬°áÇß´Ù.
ºí¶óµð¹Ì¸£ °Ô·¹·Î ÁÖ´Ï¾î¿Í Ä³¹ø ºñÁö¿ÀÀÇ ¿¬¼Ó º¼³ÝÀ¸·Î 1»ç ¸¸·ç. ÀÌ¾î ¾ÈµåÇÑµå·Î Ä¿Å©ÀÇ ¹Ð¾î³»±â º¼³Ý, ¸Ë Ã¤ÇÁ¸ÕÀÇ ¹Ð¾î³»±â »ç±¸°¡ ³ª¿À¸é¼ 3-1·Î ¾Õ¼ ³ª°£ Åä·ÐÅä´Â µ¹Æ° ¹Ù¼îÀÇ Àû½ÃÅ¸·Î ÇÑ Á¡À» º¸ÅÂ¸ç 4-1·Î ´Þ¾Æ³µ´Ù.
Åä·ÐÅä´Â 9È¸ÃÊ¿¡µµ ¹Ù¼îÀÇ ¼Ö·ÎÈ¨·±, ½ºÇÁ¸µ¾îÀÇ Àû½ÃÅ¸·Î 2Á¡À» Ãß°¡ÇØ ½Â±â¸¦ ±»Çû´Ù.
ÀÌÁ¦ ·ùÇöÁøÀÌ ³ª¼³ Â÷·Ê´Ù. ¾çÆÀÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã10ºÐ °°Àº Àå¼Ò¿¡¼ °æ±â¸¦ ÆîÄ£´Ù. ·ùÇöÁøÀÇ º¹±Í ÈÄ 10¹øÂ° µîÆÇÀÌ´Ù. 9¿ù µé¾î 4°æ±â¿¡¼ ½Â¸®¾øÀÌ 2ÆÐ¸¸À» ´çÇÑ ·ùÇöÁøÀÌ´Ù. Áö³ 18ÀÏ º¸½ºÅÏ ·¹µå»è½ºÀü¿¡¼´Â 4¨øÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡À¸·Î Àß ¸·°í ÀÖ´Ù°¡ 5È¸ 2»ç 1,2·ç »óÈ²¿¡¼ ±³Ã¼µÇ´Â ¼ö¸ð¸¦ ´çÇß´Ù. ¸í¿¹ È¸º¹ÀÇ ¹«´ë´Ù.
·ùÇöÁø°ú ¼±¹ß ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¥ ÅÆÆÄº£ÀÌ Àè ¸®ÅÚ. AP¿¬ÇÕ´º½º
ÅÆÆÄº£ÀÌ ¼±¹ßÀº ¸ÞÀÌÀú¸®±× 6³âÂ÷ÀÎ ¿ì¿Ï Àè ¸®ÅÚ. ¿Ã½ÃÁð ¼±¹ß°ú Áß°£À» ¿À°¡¸ç 3½Â6ÆÐ, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.94¸¦ ¸¶Å© ÁßÀÌ´Ù. Áö³ 7¿ù 31ÀÏ ÈÞ½ºÅÏ ¾Ö½ºÆ®·Î½ºÀü¿¡¼ 5ÀÌ´× 8¾ÈÅ¸ 2½ÇÁ¡À¸·Î ½ÃÁð Ã¹ ½ÂÀ» µû³½ ÈÄ ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç¿¡ °íÁ¤µÆ´Ù.
9¿ù µé¾î¼´Â 4°æ±â¿¡¼ ½Â¸®¾øÀÌ 2ÆÐ, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.33¸¦ ±â·Ï ÁßÀÌ´Ù. ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Á¦±¸°¡ ±×ÀÇ °Á¡ÀÌ´Ù. ¿Ã½ÃÁð 80ÀÌ´× µ¿¾È 6º¼³ÝÀ» ³»Áá´Ù. 9ÀÌ´× Æò±Õ 0.675°³´Ù. Á÷±¸ Æò±Õ ±¸¼ÓÀº 93.8¸¶ÀÏ·Î ¸®±× Æò±Õ ¼öÁØÀÌ°í, º¯È±¸·Î´Â ½½¶óÀÌ´õ, ½ºÇÃ¸®ÅÍ, ½ºÀ§ÆÛ¸¦ ¼¯´Â´Ù.
³ëÀçÇü ±âÀÚ jhno@sportschosun.com
±è¼ö¹Ì, ¸ç´À¸® ¼È¿¸²¿¡ Á¶¾ð ¡°¾Æµé ¹Ù¶÷³¯±î °ÆÁ¤..´Ù¸¥Ò³ º¸°í È® °¥ ¼ö ÀÖ¾î¡±
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¿ÀÀ±¾Æ ¡°Ä«¸Þ¶ó °¨µ¶ÀÌ °¡½¿ ÁÜÀÎ..¿ï¸é¼ ÇÏÂ÷ÇÏ·Á Çß´Ù¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"»êºÎÀÎ°ú °°ÀÌ °¡´Â Ý«" Àåµ¿Á÷, ½Ì±Û´ëµð °í¹é¡æ¹Ì¸ðÀÇ µÎ µþ °ø°³ ('Æ¯Á¾¼¼»ó')[SC¸®ºä]
2.
11±â ¿µÃ¶, 13±â Çö¼÷ Á¤¸®Çß´Ù´õ´Ï 'µ¹Áø'..µ¥ÇÁÄÜ "¿ì¸± °®°í ³î¾Æ" ('³ª¼Ö»ç°è')[Á¾ÇÕ]
3.
Â÷ÅÂÇö, ¾Æ³» ¢¾ÃÖ¼®Àº »ý°¢¿¡ ´«¹° ÆãÆã "³ª ÀÌ°Å ¸øÇÏ°Ú¾î" ('¸ù°ñ¸ù°ñ')
4.
Á¶Çö¿µ, Àü ³²Ä£ ¾Ë·º½º ¾ð±Þ¡¦"¹è¿ª ÀÌ¸§ µÎ ´« ÀÇ½É, Ãâ¿¬ °í¹ÎÇß´Ù"(±×³É Á¶Çö¿µ)
5.
À¯³ëÀ±È£ "¹ßÇ° ¾Æ´Ï¸é ¹ÝÇ°"¡¦¿Á¤À¸·Î µû³½ 'º¹ÆÀ ½Â¸®'(±¸ÇØÁàÈ¨Áî)[Á¾ÇÕ]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[Ç×Àú¿ìON]'³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù' ÇÑ±¹ ¼ö¿µ ÆøÇ³ ¹ßÀü, 'Á¾·á D-1' ÀÌ¹Ì AG ¿ª´ë ÃÖ°í ¼ºÀû °æ½Å
2.
"ÅõÈ¥ÀÇ ³²³à ½ºÄõ½Ã" ÇÑÀÏÀü µ¿¹Ý½Â Äè°Å! åüµ¿¸Þ´Þ È®º¸...³»ÀÏ °È£ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ¿Í °á½ÂÇà °Ýµ¹[Ç×Àú¿ìON]
3.
'·çÅ°±îÁö »§ ÅÍÁ³´Ù' ½ÃÁð ÃÖ´Ù 18µæÁ¡, KIA ¸¶¿îµå ÃÊÅäÈ...ÇÑ°¡À§ º¸¸§´Þ ¾Æ·¡ ÆîÃÄÁø Å¸°Ý¼î '´õµµ ¸»°í ´úµµ ¸»°í ¿À´Ã¸¸ °°¾Æ¶ó'
4.
Ñû»çºê¸£ '¾îÆæÀú½º' ñé²ª°í AG´ÜÃ¼Àü 3¿¬ÆÐ Äè°Å,±¸º»±æ ùÛÃÖ´Ù ÐÝÅ¸ÀÌ '°ã°æ»ç'[Ç×Àú¿ìÇöÀå]
5.
[Ç×Àú¿ìON]ÇÑ±¹ ³²ÀÚ Á¢¿µ Ã¹ ÐÝ, ¹éÀÎÃ¶ "½Ã»ó´ë¿¡¼ ¾Ö±¹°¡ µè°í ½Í¾ú´Ù"