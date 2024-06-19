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À±Áø¸¸ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-19 09:17
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]Æ÷¸£Åõ°¥ÀÇ µÎ ¹éÀü³ëÀåÀÌ ±â¾îÄÚ À¯·Î2024 º»¼±¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù. '³ëÀÎ °ø°æ'Àº ¾ø¾ú´Ù. ³ªÀÌ¸¦ ÀØÀº Æø¹ßÀûÀÎ È°¾àÀ¸·Î ÆÀÀÇ °³¸·Àü ½Â¸®¸¦ µµ¿Ô´Ù.
Àü¼³ÀûÀÎ ½´ÆÛ½ºÅ¸ Å©¸®½ºÆ¼¾Æ´© È£³¯µÎ(39¡¤¾Ë ³ª½º¸£)¿Í ºÒÈ¤ÀÌ ³Ñ´Â ¼¾ÅÍ¹é ÆäÆä(41¡¤FCÆ÷¸£Åõ)°¡ 19ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) µ¶ÀÏ ¶óÀÌÇÁÄ¡È÷ ¶óÀÌÇÁÄ¡È÷½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° Ã¼ÄÚ¿Í À¯·Î2024 FÁ¶ 1Â÷Àü¿¡ ³ª¶õÈ÷ ¼±¹ßÃâÀüÇØ 90ºÐ Ç®Å¸ÀÓ ¶Ù¾ú´Ù.
È£³¯µÎ´Â ÀÌ³¯ ÃâÀüÀ¸·Î À¯·Î2004ºÎÅÍ ÀÌ¾îÁø À¯·Î º»¼± ¿¬¼Ó ÃâÀü ±â·ÏÀ» 6¹øÀ¸·Î ´Ã·È´Ù. À¯·Î ¿ª»ç»ó ´©±¸µµ 6¹ø ÀÌ»ó ÃâÀüÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù. 20³â°£ ÇÑ°á°°Àº ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇß±â¿¡ °¡´ÉÇÑ ´ë±â·ÏÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â È£³¯µÎ°¡ Âü°¡ÇÑ 11¹øÂ° ¸ÞÀÌÀú´ëÈ¸´Ù.
È£³¯µÎ´Â 39¼¼133ÀÏÀÇ ³ªÀÌ·Î ÃÖ°í·É ÇÊµåÇÃ·¹ÀÌ¾î ÃâÀü 2À§ ±â·Ïµµ ¼¼¿ü´Ù. ¿ª´ë 1À§´Â ÆÀ µ¿·áÀÌÀÚ '¿µÈ¥ÀÇ ´ÜÂ¦'ÀÎ ÆäÆä´Ù. ÆäÆä´Â 41¼¼113ÀÏÀÇ ³ªÀÌ·Î À¯·Î ¿ª´ë ÃÖ°í·É ¼±¼ö·Î µî±ØÇß´Ù. Çë°¡¸® °ñÅ°ÆÛ °¡º¸¸£ Å°¶ö¸®°¡ À¯·Î2006¿¡¼ ÀÛ¼ºÇÑ 40¼¼86ÀÏÀÇ ±â·ÏÀ» ³Ñ¾î¼¹´Ù. 60³âÀÌ ³Ñ´Â À¯·Î ¿ª»ç¸¦ ÅëÆ²¾î ºÒÈ¤ÀÌ ³ÑÀº ÇÊµåÇÃ·¹ÀÌ¾î°¡ ´ëÈ¸¸¦ ´©ºó ÀûÀº ¾ø¾ú´Ù.
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·Îº£¸£Åä ¸¶¸£Æ¼³×½º Æ÷¸£Åõ°¥ °¨µ¶Àº 3-5-2 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀ» »©µé¾ú´Ù. È£³¯µÎ¿Í ÇÏÆÄ¿¤ ·¹¾ÓÀÌ ÅõÅéÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ´©³ë ¸àµ¥½º, ºñÆ¼³Ä, ºê·ç³ë Æä¸£³µ¥½º, º£¸£³ª¸£µÎ ½Ç¹Ù, ÁÖ¾Ó Ä¼¿·ç°¡ ¹ÌµåÇÊµåÁøÀ» ²Ù·È´Ù. µð¿À°í ´Þ·Ô, ÆäÆä, ·çº¥ µð¾Æ½º°¡ ½º¸®¹éÀ» ¸Ã°í, µð¿À°í ÄÚ½ºÅ¸°¡ °ñ¹®À» ÁöÄ×´Ù.
È£³¯µÎ´Â °æ±â ½ÃÀÛºÎÅÍ °ÇÑ ÀÇ¿åÀ» º¸¿´´Ù. ºê·ç³ë Æä¸£³µ¥½º°¡ Å±¿ÀÇÁ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ±â Àü¿¡ »ó´ë Áø¿µÀ» ÇâÇØ Àü·ÂÁúÁÖÇß´Ù. È£³¯µÎ´Â ÀÌ³¯ ÃÖÀü¹æ°ú ÁÂÃø¸éÀ» È°¹ßÈ÷ ¿À°¡¸ç 32¹øÀÇ º¼ÅÍÄ¡, 100% ÆÐ½º¼º°ø·ü(22/22), 5¹øÀÇ ½¸, 2¹øÀÇ Å°ÆÐ½º, 1¹øÀÇ ºòÂù½º »ý¼º µîÀ» ±â·ÏÇß´Ù. À¯·Î ¿ª´ë ÃÖ´Ù µæÁ¡ÀÚÀÌ±âµµÇÑ È£³¯µÎ´Â ºñ·Ï °í´ëÇÏ´ø 6°³ ´ëÈ¸ ¿¬¼Ó µæÁ¡°ú 15È£°ñÀº ÀÛ¼ºÇÏÁö ¸øÇßÁö¸¸, À§ÇùÀûÀÎ ¿òÁ÷ÀÓ°ú ¿¬°è ÇÃ·¹ÀÌ·Î ÆÀÀÇ °ø°ÝÀ» ÁøµÎÁöÈÖÇß´Ù.
ÈÄ¹Ý 17ºÐ ·çÄ«½º ÇÁ·Îº¸µå¿¡ ¼±Á¦½ÇÁ¡ÇÑ Æ÷¸£Åõ°¥Àº ÈÄ¹Ý 24ºÐ ·Îºó Èå¶ó³ªÄ¡ÀÇ ÀÚÃ¥°ñ·Î °æ±â¸¦ ¿øÁ¡À¸·Î µÇµ¹·È´Ù. 1-1 ¹«½ÂºÎ ³¿»õ°¡ Áøµ¿ÇÏ´ø ÈÄ¹Ý Ãß°¡½Ã°£ 2ºÐ 'Æ÷¸£Åõ°¥ Àü¼³' ¼¼¸£Áö¿ì ÄÜ¼¼ÀÌ»óÀÇ ¾ÆµéÀÎ ÇÁ¶õ½Ã½ºÄí ÄÜ¼¼ÀÌ»óÀÌ ±ØÀûÀÎ ¿ªÀü ±ØÀå°ñÀ» ÅÍ¶ß¸®¸ç 2´ë1 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
È£³¯µÎ´Â °á½Â°ñÀÌ µé¾î°£ ¼ø°£ »ó´ë °ñÅ°ÆÛ¸¦ µµ¹ßÇÏ´Â ¼¼¸®¸Ó´Ï¸¦ ÆîÄ£ µÚ, ¾Æµé ÄÜ¼¼ÀÌ»óÀ» ²À ¾È¾ÆÁá´Ù.
ÆäÆä´Â ÈÄ¹æ¿¡¼ ¹¬¹¬È÷ ÆÀÀÇ ¿ªÀü½Â¿¡ Èû½è´Ù. °øÁßº¼ °æÇÕ ¼º°ø·ü 100%(3/3), Áö»ó °æÇÕ ¼º°ø·ü 67%(4/6), ¸®Ä¿¹ö¸® 11È¸, Å¬¸®¾î¸µ 2È¸ µî 20´ë Àü¼º±â ½ÃÀýÀ» ¹æºÒÄÉÇÏ´Â '¿ùÅ¬ ¼öºñ·Â'À» ¼±º¸¿´´Ù. 'ÀÌ°ÀÎ µ¿·á' ºñÆ¼³Ä°¡ °æ±â ÃÖ¿ì¼ö¼±¼ö·Î »ÌÇû´Ù.
±âºÐÁÁÀº ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ Æ÷¸£Åõ°¥Àº 23ÀÏ µµ¸£Æ®¹®Æ®¿¡¼ Á¶ ¼±µÎ Æ¢¸£Å°¿¹¿Í 2Â÷ÀüÀ» ÆîÄ£´Ù. Æ¢¸£Å°¿¹´Â 19¼¼ ½Å¼º ¾Æ¸£´Ù ±Ð·¯ÀÇ ¸ÍÈ°¾à¿¡ ÈûÀÔ¾î Á¶Áö¾Æ¸¦ 3´ë1·Î ²ª¾ú´Ù.
À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com
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¼±¿ìÀº¼÷ ÀÚ¸Å ´«¹°ÀÇ ½É°æ+±ÙÈ²..¡°±Þ¼Óµµ·Î ³ëÈ ÁøÇàµÅ ´Ä¾î¡±
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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