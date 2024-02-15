"ÄÉÀÎ 'Æ®·ÎÇÇ ÀúÁÖ'´Â ÁøÂ¥¾ß" ¹ÙÀÌ¿¡¸¥, UCL¸¶Àú Å»¶ô À§±â¿¡ '¹«°ü °øÆ÷' ¾Æ¿ì¼º

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±â»çÀÔ·Â 2024-02-15 10:47


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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è¼º¿ø ±âÀÚ] ÀÌÂëµÇ¸é ÇØ¸® ÄÉÀÎ(¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî)ÀÇ ÀúÁÖ´Â '°úÇÐ'ÀÌ´Ù.

µ¶ÀÏ ºÐµ¥½º¸®°¡¿¡¼­ 2À§·Î ¶³¾îÁø ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîÀÌ À¯·´Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×(UCL)¿¡¼­ Å»¶ô À§±â¿¡ ³»¸ô·È´Ù. ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº 15ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) ÀÌÅ»¸®¾Æ ·Î¸¶ÀÇ ½ºÅ¸µð¿À ¿Ã¸²ÇÇÄÚ¿¡¼­ ¿­¸° ¶óÄ¡¿À¿ÍÀÇ 2023~2024½ÃÁð UCL 16°­ 1Â÷Àü¿¡¼­ 0´ë1·Î ÆÐÇß´Ù.

¶óÄ¡¿À´Â 2Â÷Àü¿¡¼­ ºñ±â±â¸¸ÇØµµ 8°­¿¡ ¿À¸¥´Ù. ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº ¹«Á¶°Ç ÀÌ°Ü¾ß ÇÏ´Â ºÎ´ãÀ» ¾È°Ô µÆ´Ù. 16°­ 2Â÷ÀüÀº ¹«´ë¸¦ ¹ÀÇîÀ¸·Î ¿Å°Ü 3¿ù 6ÀÏ ¿­¸°´Ù.

¹ÙÀÌ¿¡¸¥ÀÌ Àü¹Ý ±â¼¼¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ÄÉÀÎµµ ÀýÈ£ÀÇ ±âÈ¸°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª °ñÀº ÅÍÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÈÄ¹Ý 22ºÐ Èñºñ°¡ ¾ù°¥¸®´Â º¯¼ö°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ±è¹ÎÀç¿Í ¼¾ÅÍ¹é¿¡¼­ È£ÈíÇÑ ´Ù¿ä ¿ìÆÄ¸ÞÄ«³ë°¡ Æä³ÎÆ¼ Áö¿ª ¾È¿¡¼­ ½´ÆÃÇÏ´Â »ó´ë °ø°Ý¼ö ±¸½ºÅ¸ÇÁ ÀÌ»è¼¾À» ¹ßÀ» ¹â¾Æ ³Ñ¾î¶ß·È´Ù.

ÁÖ½ÉÀº Æä³ÎÆ¼Å± ¼±¾ð°ú ÇÔ²² ·¹µåÄ«µå¸¦ ²¨³»µé¾ú´Ù. Æä³ÎÆ¼Å°Ä¿·Î ³ª¼± Ä¡·Î ÀÓ¸ðºô·¹°¡ ÈÄ¹Ý 24ºÐ Ä§ÂøÇÏ°Ô °ñÀ» ¼º°ø½ÃÅ°¸ç ´ë¼¼¸¦ °¥¶ú´Ù.

10¸íÀ¸·Î´Â ¿ªºÎÁ·ÀÌ¾ú´Ù. Ç®Å¸ÀÓ ÃâÀüÇÑ ±è¹ÎÀç´Â 98%ÀÇ ÆÐ½º ¼º°ø·ü, 4Â÷·Ê Â÷´ÜÀ» ±â·ÏÇßÁö¸¸ ÆÀÀÇ ÆÐ¹è·Î ºûÀÌ ¹Ù·¨´Ù.

ÄÉÀÎÀÌ ´õ È­Á¦´Ù. ±×´Â ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î¿Ã¸®±â À§ÇØ Áö³­ÇØ ¿©¸§ ÅäÆ®³Ñ¿¡¼­ ¹ÙÀÌ¿¡¸¥À¸·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ±×·¯³ª ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº '¹«°ü'ÀÇ À§±â´Ù.

¹ÙÀÌ¿¡¸¥ÀÌ UCL 16°­ 1Â÷Àü¿¡¼­ ÆÐÇÑ °ÍÀº 11½ÃÁð ¸¸¿¡ Ã³À½ÀÌ´Ù. ºÐµ¥½º¸®°¡µµ ¾Ï¿ïÇÑ´Ù.

¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº 11ÀÏ ¼±µÎ ·¹¹öÄíÁ¨°úÀÇ Á¤¸é Ãæµ¹¿¡¼­ 0´ë3À¸·Î ¿ÏÆÐÇß´Ù. ·¹¹öÄíÁ¨ÀÇ ½ÂÁ¡Àº 55Á¡, ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº 50Á¡ÀÌ´Ù. µÎ ÆÀÀÇ ½ÂÁ¡ Â÷°¡ 5Á¡À¸·Î ¹ú¾îÁ³´Ù.

¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº Áö³­ ½ÃÁð±îÁö ºÐµ¥½º¸®°¡¿¡¼­ 11¿¬ÆÐ¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù. 12½ÃÁð ¿¬¼Ó ¿ì½Â µµÀü¿¡¼­ Àû½ÅÈ£°¡ ÄÑÁ³´Ù. ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº FAÄÅÀÎ µ¶ÀÏÃà±¸ÇùÈ¸(DFB) Æ÷Ä®¿¡¼­µµ Ã¹ °æ±â¿¡¼­ 3ºÎ¸®±× ÆÀ¿¡ ´ú¹Ì¸¦ ÀâÇô ÀÏÂî°¨Ä¡ Å»¶ôÇß´Ù.

ÆÒµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ 'ÄÉÀÎÀÇ Æ®·ÎÇÇ ÀúÁÖ´Â ÁøÂ¥´Ù', 'ÄÉÀÎÀº Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î¿Ã¸®±â À§ÇØ ¹ÙÀÌ¿¡¸¥¿¡ ¿ÔÁö¸¸ Áö±ÝÀº Æ®·ÎÇÇ°¡ ±×¸¦ ÀÌ±â°í ½Í¾îÇÑ´Ù', 'ÄÉÀÎÀ» ºñ³­ÇÑ´Ù. ±×´Â Â¡Å©½º¿¡ ºüÁ³°í, °áÄÚ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø´Ù' µî º¼¸à ¹ÝÀÀÀ» ÅäÇØ³»°í ÀÖ´Ù.

ÄÉÀÎÀº ¶óÄ¡¿ÀÀü ÈÄ 'TNT ½ºÆ÷Ã÷'¸¦ ÅëÇØ "°æ±â´Â Àß ½ÃÀÛÇß´Ù. ³ª »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ¸» ¹«½Ã¾Ë¶ó, Á¶½´¾Æ Å°¹ÌÈ÷µµ °¢°¢ ÇÑÂ÷·Ê¾¿ °ñ ±âÈ¸°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ µæÁ¡À¸·Î ¿¬°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "ÈÄ¹ÝÀº ½Ç¸Á½º·¯¿ü´Ù. ¿ì¸®´Â ¿¡³ÊÁö¿Í ÀÚ½Å°¨ÀÌ ºÎÁ·Çß°í º¼À» ³Ê¹« ¸¹ÀÌ ³»Áá´Ù. °á±¹ ¿ì¸®´Â ¹úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 10¸íÀÌ ½Î¿ì¸é¼­ ¹ÝÀüÀÌ ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

±×¸®°í "¿ì¸®´Â ÀÚ½Å°¨À» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ¿©ÀüÈ÷ ºÐµ¥½º¸®°¡¿¡¼­ °æÀïÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ°í, UCLµµ È¨¿¡¼­ 2Â÷ÀüÀÌ ³²¾Ò´Ù. ¿ì¸®´Â °è¼Ó ½Î¿ö¾ß ÇÏ°í ¹ÝÀüÀ» ¸ð»öÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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