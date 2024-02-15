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±è¼º¿ø ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-02-15 10:47
AFP ¿¬ÇÕ´º½º
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è¼º¿ø ±âÀÚ] ÀÌÂëµÇ¸é ÇØ¸® ÄÉÀÎ(¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî)ÀÇ ÀúÁÖ´Â '°úÇÐ'ÀÌ´Ù.
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¶óÄ¡¿À´Â 2Â÷Àü¿¡¼ ºñ±â±â¸¸ÇØµµ 8°¿¡ ¿À¸¥´Ù. ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº ¹«Á¶°Ç ÀÌ°Ü¾ß ÇÏ´Â ºÎ´ãÀ» ¾È°Ô µÆ´Ù. 16° 2Â÷ÀüÀº ¹«´ë¸¦ ¹ÀÇîÀ¸·Î ¿Å°Ü 3¿ù 6ÀÏ ¿¸°´Ù.
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ÀÌ Àü¹Ý ±â¼¼¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ÄÉÀÎµµ ÀýÈ£ÀÇ ±âÈ¸°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª °ñÀº ÅÍÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
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ÁÖ½ÉÀº Æä³ÎÆ¼Å± ¼±¾ð°ú ÇÔ²² ·¹µåÄ«µå¸¦ ²¨³»µé¾ú´Ù. Æä³ÎÆ¼Å°Ä¿·Î ³ª¼± Ä¡·Î ÀÓ¸ðºô·¹°¡ ÈÄ¹Ý 24ºÐ Ä§ÂøÇÏ°Ô °ñÀ» ¼º°ø½ÃÅ°¸ç ´ë¼¼¸¦ °¥¶ú´Ù.
10¸íÀ¸·Î´Â ¿ªºÎÁ·ÀÌ¾ú´Ù. Ç®Å¸ÀÓ ÃâÀüÇÑ ±è¹ÎÀç´Â 98%ÀÇ ÆÐ½º ¼º°ø·ü, 4Â÷·Ê Â÷´ÜÀ» ±â·ÏÇßÁö¸¸ ÆÀÀÇ ÆÐ¹è·Î ºûÀÌ ¹Ù·¨´Ù.
ÄÉÀÎÀÌ ´õ ÈÁ¦´Ù. ±×´Â ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î¿Ã¸®±â À§ÇØ Áö³ÇØ ¿©¸§ ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ ¹ÙÀÌ¿¡¸¥À¸·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ±×·¯³ª ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº '¹«°ü'ÀÇ À§±â´Ù.
¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº 11ÀÏ ¼±µÎ ·¹¹öÄíÁ¨°úÀÇ Á¤¸é Ãæµ¹¿¡¼ 0´ë3À¸·Î ¿ÏÆÐÇß´Ù. ·¹¹öÄíÁ¨ÀÇ ½ÂÁ¡Àº 55Á¡, ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº 50Á¡ÀÌ´Ù. µÎ ÆÀÀÇ ½ÂÁ¡ Â÷°¡ 5Á¡À¸·Î ¹ú¾îÁ³´Ù.
¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº Áö³ ½ÃÁð±îÁö ºÐµ¥½º¸®°¡¿¡¼ 11¿¬ÆÐ¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù. 12½ÃÁð ¿¬¼Ó ¿ì½Â µµÀü¿¡¼ Àû½ÅÈ£°¡ ÄÑÁ³´Ù. ¹ÙÀÌ¿¡¸¥Àº FAÄÅÀÎ µ¶ÀÏÃà±¸ÇùÈ¸(DFB) Æ÷Ä®¿¡¼µµ Ã¹ °æ±â¿¡¼ 3ºÎ¸®±× ÆÀ¿¡ ´ú¹Ì¸¦ ÀâÇô ÀÏÂî°¨Ä¡ Å»¶ôÇß´Ù.
ÆÒµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ 'ÄÉÀÎÀÇ Æ®·ÎÇÇ ÀúÁÖ´Â ÁøÂ¥´Ù', 'ÄÉÀÎÀº Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î¿Ã¸®±â À§ÇØ ¹ÙÀÌ¿¡¸¥¿¡ ¿ÔÁö¸¸ Áö±ÝÀº Æ®·ÎÇÇ°¡ ±×¸¦ ÀÌ±â°í ½Í¾îÇÑ´Ù', 'ÄÉÀÎÀ» ºñ³ÇÑ´Ù. ±×´Â Â¡Å©½º¿¡ ºüÁ³°í, °áÄÚ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø´Ù' µî º¼¸à ¹ÝÀÀÀ» ÅäÇØ³»°í ÀÖ´Ù.
ÄÉÀÎÀº ¶óÄ¡¿ÀÀü ÈÄ 'TNT ½ºÆ÷Ã÷'¸¦ ÅëÇØ "°æ±â´Â Àß ½ÃÀÛÇß´Ù. ³ª »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ¸» ¹«½Ã¾Ë¶ó, Á¶½´¾Æ Å°¹ÌÈ÷µµ °¢°¢ ÇÑÂ÷·Ê¾¿ °ñ ±âÈ¸°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ µæÁ¡À¸·Î ¿¬°áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "ÈÄ¹ÝÀº ½Ç¸Á½º·¯¿ü´Ù. ¿ì¸®´Â ¿¡³ÊÁö¿Í ÀÚ½Å°¨ÀÌ ºÎÁ·Çß°í º¼À» ³Ê¹« ¸¹ÀÌ ³»Áá´Ù. °á±¹ ¿ì¸®´Â ¹úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 10¸íÀÌ ½Î¿ì¸é¼ ¹ÝÀüÀÌ ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
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±è¼º¿ø ±âÀÚ newsme@sportschosun.com
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1.
¹Ú³ª·¡, ÀýÄ£ ÇÑÇýÁø°ú ¹«½¼ ÀÏÀÌ.."»óÁ¾ ¾È ÇÏ·Á°í Çß´Ù" ('ÁÙ¼´Â½Ä´ç2')
2.
"50´ë ¹Ì³ª=ÇÒ¸Ó´Ï, ¿Ö ³ª´ë´ÂÁö" ·ùÇÊ¸³¢¾, ¶Ç Ãæ°Ý ¾ÇÇÃ ¹ÚÁ¦¡æ"±×³É Áö³ª°¡!" ºÐ³ë
3.
[SCÀÌ½´] ÀÌ·¸°Ô ¸»¶ú´Âµ¥¡¦¹èµÎ³ª "ÇÒ¸®¿ìµå ÃÔ¿µ ´ç½Ã ±Ø½ÉÇÑ ´ÙÀÌ¾îÆ®" ('ÇÏ·çÇÏ·ç')
4.
¹®¼¼À±, ½Åµ¿¿± '´ë¸¶ÃÊ ±¸¼Ó »ç°Ç' ¾ð±Þ¡¦"³» ³ë·¡ '±ô»§°¬³×' ºÒÆíÇÏÁö ¾ÊÁÒ?"(Â§ÇÑÇü)
5.
°³², ¢¾ÀÌ»óÈ ¸ô·¡ '100¸¸¿øÂ¥¸® ÅÃ¹è' ÁÖ¹®..13kg ´Ù½Ã Âñ ÆøÇ³ ¸Ô¹æ±îÁö ('°³ª¹Ì')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸¶û ÀÌ·¸°Ô ´Ù¸£´Ù...ÅõÇï ¡°Å´¹ÌÈ÷-¼ö¼®ÄÚÄ¡ Ãæµ¹? ÇÒ ¸» ¾ø´Ù¡±
2.
¿ÀÅ¸´Ï Á÷Á¢ º¸´Ï...ÆÈ²ÞÄ¡¿¡ ³²Àº ¼±¸íÇÑ ¼ö¼úÀÚ±¹. ¶óÀÌºê¹èÆÃ °Å¸£°í ¿ö¹Ö¾÷¸¸ ¼ÒÈ. ¼¿ï¿¡¼ ±×ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î[¾Ö¸®Á¶³ª LIVE]
3.
ÀÌ°ÀÎ ÀÔÁö ÈÖÃ»ÀÏ ¼öµµ...¡®À½¹ÙÆä ±Â¹ÙÀÌ¡¯ PSG, ¿µÀÔ ¸í´Ü ÀÛ¼º ¿Ï·á
4.
"´Ü³â+133¾ï ÀÌÇÏ °è¾àÀ¸·Ð ¸¶À½ ¸øÀâ¾Æ" ·ùÇöÁø ÇÑÈ º¹±Í¼³, ¿Ö ±Þ¹°»ì ÅÀ³ª[SCÇÖÀÌ½´]
5.
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